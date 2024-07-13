Выбирая меня, вы выбираете сразу двух специалистов в одном лице — знающего гида и опытного фотографа с многолетним стажем. Я прокачу вас по главным локациям города и расскажу интересные факты о крае. Сфотографирую в лучших ракурсах на последнюю модель камерофона. В течение двух дней после экскурсии вы получите около 30 фотографий.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Токаревский маяк и Крестовую сопку.
- Орлиное гнездо.
- Форт Поспелова и Новосильцевскую батарею.
- Каменные лабиринты острова Русский и бухту Стеклянная.
Вы узнаете:
- Легенду о том, как появился пролив Босфор Восточный.
- Почему во всём городе только молодая растительность.
- Интересные факты о каждой локации: откуда во Владивосток привезли кабинки фуникулёра, как появились красивые стёклышки в бухте Стеклянной и какие морские млекопитающие иногда наведываются к маяку.
А ещё вы:
- Прокатитесь на единственном в России старинном рельсовом фуникулёре.
- Подниметесь на видовую площадку над бухтой Золотой Рог.
- Проедете по самому длинному вантовому мосту и сделаете фото с 2000-рублёвой купюрой.
- Загадаете желание в таинственном лабиринте на острове Русский.
- Пройдётесь по подземным туннелям Владивостокской крепости и заглянете на сопку Бурачка.
- Сфотографируетесь в каждой локации!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто Honda Vezel Hybrid.
- Я снимаю на последнюю модель лучшего камерофона. В течение двух дней после экскурсии вы получите в мессенджер около 30 фотографий в профессиональной обработке.
- По запросу могу организовать съёмку на зеркальную камеру. В этом случае ссылка на фото придёт на Яндекс Диск. Стоимость услуги за все локации — 10 000 руб.
- По желанию я могу встретить вас в аэропорту, на вокзале или в другом месте. А также мы можем изменить маршрут, заменить или включить другие локации — подробности уточняйте в переписке.
Дополнительно оплачивается:
- Проезд на фуникулёре — 30 руб.
- Входной билет на форт Поспелова: взрослые — 100 руб., дети и пенсионеры — 50 руб.
- Вход на Новосильцевскую батарею: взрослые — 100 руб., дети и пенсионеры — 50 руб.
- Перекус и напитки по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид во Владивостоке
Провёл экскурсии для 65 туристов
Привет! Я родился во Владивостоке, профессионально занимаюсь созданием фото- и видеоконтента и больше всего люблю снимать природу. Мне известны самые красивые места нашего края, и я точно знаю, в какое время их лучше посещать для максимально крутых фотографий!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
13 июля 2024
Поездка очень понравилась всей семье. Александр ненавязчиво предложил дополнительные локации и откорректировал маршрут с учетом того, что кое-где мы уже были. Мыс Тобизина обязателен к посещению!
Скалистые обрывы и бескрайнее море оставили массу ярких впечатлений. Вот уж действительно край земли! Скалы, океан, чайки - в сердечке навсегда ❤️
Скалистые обрывы и бескрайнее море оставили массу ярких впечатлений. Вот уж действительно край земли! Скалы, океан, чайки - в сердечке навсегда ❤️
Степан
11 июля 2024
Ездил с женой в отпуск, решили устроить небольшую фотосессию по городу, благодаря Александру узнали много интересного о городе Владивосток, посмотрели на прекрасные виды и сделали шикарные фотографии) Могу с уверенностью сказать, что Александр мастер своего дела и в следующий раз мы снова обратимся к нему!
И
Ирина
10 июля 2024
Спасибо Александру за насыщенную экскурсию, за интересное знакомство с Владивостоком. Очень насыщенная программа, добавили еще одну локацию, рекомендованную Александром - Нагорный парк, очень понравилось это место. Отдельное спасибо Александру за полезные рекомендации, куда сходить во Владивостоке покушать и развлечься. И еще огромное спасибо за прекрасные фото на память💝
Артём
4 июля 2024
Первый раз во Владивостоке, благодаря Александру первое впечатление сложилось прекрасным о городе и его истории… Даже не смотря на плохую погоду путешествие понравилось, Александру удалось сгладить все углы неблагоприятной погоды
Входит в следующие категории Владивостока
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