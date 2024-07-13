Мария Поездка очень понравилась всей семье. Александр ненавязчиво предложил дополнительные локации и откорректировал маршрут с учетом того, что кое-где мы уже были. Мыс Тобизина обязателен к посещению!

Скалистые обрывы и бескрайнее море оставили массу ярких впечатлений. Вот уж действительно край земли! Скалы, океан, чайки - в сердечке навсегда ❤️

Степан Ездил с женой в отпуск, решили устроить небольшую фотосессию по городу, благодаря Александру узнали много интересного о городе Владивосток, посмотрели на прекрасные виды и сделали шикарные фотографии) Могу с уверенностью сказать, что Александр мастер своего дела и в следующий раз мы снова обратимся к нему!

И Ирина Спасибо Александру за насыщенную экскурсию, за интересное знакомство с Владивостоком. Очень насыщенная программа, добавили еще одну локацию, рекомендованную Александром - Нагорный парк, очень понравилось это место. Отдельное спасибо Александру за полезные рекомендации, куда сходить во Владивостоке покушать и развлечься. И еще огромное спасибо за прекрасные фото на память💝