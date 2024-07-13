Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + фотосессия

Проехать по вантовому мосту, посетить Токаревский маяк и сделать яркие фотографии на память
Выбирая меня, вы выбираете сразу двух специалистов в одном лице — знающего гида и опытного фотографа с многолетним стажем. Я прокачу вас по главным локациям города и расскажу интересные факты о крае. Сфотографирую в лучших ракурсах на последнюю модель камерофона. В течение двух дней после экскурсии вы получите около 30 фотографий.
5
4 отзыва
Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + фотосессия
Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + фотосессия
Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + фотосессия
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Токаревский маяк и Крестовую сопку.
  • Орлиное гнездо.
  • Форт Поспелова и Новосильцевскую батарею.
  • Каменные лабиринты острова Русский и бухту Стеклянная.

Вы узнаете:

  • Легенду о том, как появился пролив Босфор Восточный.
  • Почему во всём городе только молодая растительность.
  • Интересные факты о каждой локации: откуда во Владивосток привезли кабинки фуникулёра, как появились красивые стёклышки в бухте Стеклянной и какие морские млекопитающие иногда наведываются к маяку.

А ещё вы:

  • Прокатитесь на единственном в России старинном рельсовом фуникулёре.
  • Подниметесь на видовую площадку над бухтой Золотой Рог.
  • Проедете по самому длинному вантовому мосту и сделаете фото с 2000-рублёвой купюрой.
  • Загадаете желание в таинственном лабиринте на острове Русский.
  • Пройдётесь по подземным туннелям Владивостокской крепости и заглянете на сопку Бурачка.
  • Сфотографируетесь в каждой локации!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном авто Honda Vezel Hybrid.
  • Я снимаю на последнюю модель лучшего камерофона. В течение двух дней после экскурсии вы получите в мессенджер около 30 фотографий в профессиональной обработке.
  • По запросу могу организовать съёмку на зеркальную камеру. В этом случае ссылка на фото придёт на Яндекс Диск. Стоимость услуги за все локации — 10 000 руб.
  • По желанию я могу встретить вас в аэропорту, на вокзале или в другом месте. А также мы можем изменить маршрут, заменить или включить другие локации — подробности уточняйте в переписке.

Дополнительно оплачивается:

  • Проезд на фуникулёре — 30 руб.
  • Входной билет на форт Поспелова: взрослые — 100 руб., дети и пенсионеры — 50 руб.
  • Вход на Новосильцевскую батарею: взрослые — 100 руб., дети и пенсионеры — 50 руб.
  • Перекус и напитки по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Мария
13 июля 2024
Поездка очень понравилась всей семье. Александр ненавязчиво предложил дополнительные локации и откорректировал маршрут с учетом того, что кое-где мы уже были. Мыс Тобизина обязателен к посещению!
Скалистые обрывы и бескрайнее море оставили массу ярких впечатлений. Вот уж действительно край земли! Скалы, океан, чайки - в сердечке навсегда ❤️
Поездка очень понравилась всей семье. Александр ненавязчиво предложил дополнительные локации и откорректировал маршрут с учетом того,Поездка очень понравилась всей семье. Александр ненавязчиво предложил дополнительные локации и откорректировал маршрут с учетом того,Поездка очень понравилась всей семье. Александр ненавязчиво предложил дополнительные локации и откорректировал маршрут с учетом того,Поездка очень понравилась всей семье. Александр ненавязчиво предложил дополнительные локации и откорректировал маршрут с учетом того,Поездка очень понравилась всей семье. Александр ненавязчиво предложил дополнительные локации и откорректировал маршрут с учетом того,Поездка очень понравилась всей семье. Александр ненавязчиво предложил дополнительные локации и откорректировал маршрут с учетом того,Поездка очень понравилась всей семье. Александр ненавязчиво предложил дополнительные локации и откорректировал маршрут с учетом того,Поездка очень понравилась всей семье. Александр ненавязчиво предложил дополнительные локации и откорректировал маршрут с учетом того,Поездка очень понравилась всей семье. Александр ненавязчиво предложил дополнительные локации и откорректировал маршрут с учетом того,Поездка очень понравилась всей семье. Александр ненавязчиво предложил дополнительные локации и откорректировал маршрут с учетом того,
Степан
11 июля 2024
Ездил с женой в отпуск, решили устроить небольшую фотосессию по городу, благодаря Александру узнали много интересного о городе Владивосток, посмотрели на прекрасные виды и сделали шикарные фотографии) Могу с уверенностью сказать, что Александр мастер своего дела и в следующий раз мы снова обратимся к нему!
Ездил с женой в отпуск, решили устроить небольшую фотосессию по городу, благодаря Александру узнали много интересногоЕздил с женой в отпуск, решили устроить небольшую фотосессию по городу, благодаря Александру узнали много интересного
И
10 июля 2024
Спасибо Александру за насыщенную экскурсию, за интересное знакомство с Владивостоком. Очень насыщенная программа, добавили еще одну локацию, рекомендованную Александром - Нагорный парк, очень понравилось это место. Отдельное спасибо Александру за полезные рекомендации, куда сходить во Владивостоке покушать и развлечься. И еще огромное спасибо за прекрасные фото на память💝
Спасибо Александру за насыщенную экскурсию, за интересное знакомство с Владивостоком. Очень насыщенная программа, добавили еще однуСпасибо Александру за насыщенную экскурсию, за интересное знакомство с Владивостоком. Очень насыщенная программа, добавили еще однуСпасибо Александру за насыщенную экскурсию, за интересное знакомство с Владивостоком. Очень насыщенная программа, добавили еще однуСпасибо Александру за насыщенную экскурсию, за интересное знакомство с Владивостоком. Очень насыщенная программа, добавили еще однуСпасибо Александру за насыщенную экскурсию, за интересное знакомство с Владивостоком. Очень насыщенная программа, добавили еще однуСпасибо Александру за насыщенную экскурсию, за интересное знакомство с Владивостоком. Очень насыщенная программа, добавили еще однуСпасибо Александру за насыщенную экскурсию, за интересное знакомство с Владивостоком. Очень насыщенная программа, добавили еще однуСпасибо Александру за насыщенную экскурсию, за интересное знакомство с Владивостоком. Очень насыщенная программа, добавили еще одну
Артём
4 июля 2024
Первый раз во Владивостоке, благодаря Александру первое впечатление сложилось прекрасным о городе и его истории… Даже не смотря на плохую погоду путешествие понравилось, Александру удалось сгладить все углы неблагоприятной погоды
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приятными мелочами. Гид Александр оказался весьма подкованным собеседником на различные темы, опытным водителем и самое главное экскурсоводом знающим и любящим своё дело. Очень разносторонне развитым человеком, достоен оценке выше всяких похвал. Но все же хочу поблагодарить за полученные эмоции и интересный рассказ, Александр с чувством и трепетом отнёсся ко всем нашим пожеланиям и определённо оставил желание посетить город вновь и встретится ещё не один раз!!!

Первый раз во Владивостоке, благодаря Александру первое впечатление сложилось прекрасным о городе и его истории… ДажеПервый раз во Владивостоке, благодаря Александру первое впечатление сложилось прекрасным о городе и его истории… ДажеПервый раз во Владивостоке, благодаря Александру первое впечатление сложилось прекрасным о городе и его истории… ДажеПервый раз во Владивостоке, благодаря Александру первое впечатление сложилось прекрасным о городе и его истории… ДажеПервый раз во Владивостоке, благодаря Александру первое впечатление сложилось прекрасным о городе и его истории… ДажеПервый раз во Владивостоке, благодаря Александру первое впечатление сложилось прекрасным о городе и его истории… Даже

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