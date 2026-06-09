Вы отправитесь на Русский остров, чтобы увидеть его самые живописные места: мыс Тобизина, мыс Вятлина, мыс Шмидта и один из объектов Владивостокской крепости.
По пути узнаете о городе, его прошлом и современной жизни, а в конце маршрута посмотрите на Владивосток со смотровой площадки.
По пути узнаете о городе, его прошлом и современной жизни, а в конце маршрута посмотрите на Владивосток со смотровой площадки.
Описание экскурсии
- Мы отправимся в сторону острова Русского, преодолеем Золотой и Русский мосты
- Вы побываете у одного из объектов Владивостокской крепости — форта Поспелова или Новосильцевской батареи. Узнаете главное о крепости и её роли в истории города
- Остановитесь на мысе Шмидта, увидите мыс Вятлина и его пляж, а затем пешком направитесь к мысу Тобизина — точке, которую часто называют «краем земли русской»
- На обратном пути посетим смотровую площадку с обзором на 360 градусов и увидим Владивосток как на ладони
Примерный тайминг
10:30 — сбор группы и выезд
11:00–11:40 — форт Поспелова или Новосильцевская батарея
12:00–12:30 — мыс Шмидта и мыс Вятлина
13:00–15:45 — прогулка к мысу Тобизина
16:30–17:00 — смотровая площадка
17:30 — возвращение во Владивосток
Организационные детали
- Пешая часть маршрута занимает около 5 км, поэтому выбирайте удобную обувь
- В машине нет детского кресла
- Мы проводим экскурсию почти в любую погоду. Если в день поездки будет дождь, ветер или снег и вы захотите отменить маршрут, пожалуйста, сообщите нам заранее
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду и субботу в 11:30, в пятницу в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4680 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 11:30, в пятницу в 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 592 туристов
Продюсер, междисциплинарный художник, сооснователь группировки Hero4Hero, историк-исследователь, общественный деятель в сфере туризма и гостеприимства. Работаю с командой профессиональных гидов. Историк-исследователь по образованию, специализация — археология. Участвовала в 5 археологических экспедициях и в организации региональных музыкальных рок-фестивалей. Работала журналистом, ведущим авторских программ радио и ТВ. Исследовала современное, классическое и этническое искусство региона.
Входит в следующие категории Владивостока
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