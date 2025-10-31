Владивосток раскрывает свои тайны за один день. Путешественники увидят Токаревский маяк, знаменитую сопку Бурачка и бухту Стеклянную. Фуникулёр соединит верх и низ города, а на мысе Назимова получится то самое фото с купюры. Погрузитесь в историю, узнайте о русско-японской войне и архитектурных особенностях. Комфортный трансфер и опытный гид обеспечат незабываемое путешествие по самым интересным местам города

Описание экскурсии

Токаревский маяк — одна из самых романтичных точек города. Отсюда открывается вид на южную часть Владивостока и Японское море

Крестовая сопка — отличное место для прогулок и активного отдыха

Фуникулёр , соединяющий верхнюю и нижнюю части города

Мыс Тобизина , где можно насладиться тишиной и уединением, а также встретить ларгов, бакланов и чаек

Мыс Шмидта — самый высокий на Русском острове

Мыс Назимова — сюда отправимся, чтобы сделать то самое фото с 2000-рублёвой купюры на фоне знаменитого моста

Стеклянная бухта — необычное место, где вместо камней и песка вы увидите множество разноцветных стёклышек

Сопка Бурачка . Отсюда открывается великолепный панорамный вид на город и окрестные ландшафты

Железнодорожный и морской вокзалы Владивостока — архитектурные памятники, отражающие богатую историю и культуру города

Кампус ДВФУ и Приморский океанариум — современные комплексы, которые поразят вас масштабами и архитектурой

По пути мы поделимся с вами основными фактами о городе. Вы узнаете о его роли в русско-японской и Второй мировой войнах, особенностях архитектуры, в которой смешиваются стили различных эпох, дальневосточной кухне, а также легенды и мифы.

Организационные детали