Владивосток раскрывает свои тайны за один день. Путешественники увидят Токаревский маяк, знаменитую сопку Бурачка и бухту Стеклянную. Фуникулёр соединит верх и низ города, а на мысе Назимова получится то самое фото с купюры. Погрузитесь в историю, узнайте о русско-японской войне и архитектурных особенностях.
Комфортный трансфер и опытный гид обеспечат незабываемое путешествие по самым интересным местам города
6 причин купить эту экскурсию
- 📸 Фото на фоне моста
- 🌊 Вид на Японское море
- 🚋 Фуникулёр Владивостока
- 🏞 Панорамы с сопок
- 🏛 Исторические вокзалы
- 🐬 Приморский океанариум
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Токаревский маяк
- Крестовая сопка
- Фуникулёр
- Мыс Тобизина
- Мыс Шмидта
- Мыс Назимова
- Стеклянная бухта
- Сопка Бурачка
- Железнодорожный вокзал
- Морской вокзал
- Кампус ДВФУ
- Приморский океанариум
Описание экскурсии
- Токаревский маяк — одна из самых романтичных точек города. Отсюда открывается вид на южную часть Владивостока и Японское море
- Крестовая сопка — отличное место для прогулок и активного отдыха
- Фуникулёр, соединяющий верхнюю и нижнюю части города
- Мыс Тобизина, где можно насладиться тишиной и уединением, а также встретить ларгов, бакланов и чаек
- Мыс Шмидта — самый высокий на Русском острове
- Мыс Назимова — сюда отправимся, чтобы сделать то самое фото с 2000-рублёвой купюры на фоне знаменитого моста
- Стеклянная бухта — необычное место, где вместо камней и песка вы увидите множество разноцветных стёклышек
- Сопка Бурачка. Отсюда открывается великолепный панорамный вид на город и окрестные ландшафты
- Железнодорожный и морской вокзалы Владивостока — архитектурные памятники, отражающие богатую историю и культуру города
- Кампус ДВФУ и Приморский океанариум — современные комплексы, которые поразят вас масштабами и архитектурой
По пути мы поделимся с вами основными фактами о городе. Вы узнаете о его роли в русско-японской и Второй мировой войнах, особенностях архитектуры, в которой смешиваются стили различных эпох, дальневосточной кухне, а также легенды и мифы.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Delica D5, Hyundai Creta, Honda CRV, Toyota Rush или Honda Vezel в зависимости от количества участников
- В стоимость включён трансфер из центра Владивостока (радиус — 2,5 км от центральной площади) и обратно. По запросу можем встретить в аэропорту, на вокзале или в другом удобном для вас месте — подробности в переписке
- Отдельно оплачивается билет на фуникулёр — 44 ₽ при оплате наличными, 35 ₽ при оплате банковской картой (в июне фуникулёр не работает). Также по пути можем заехать за перекусом в супермаркет
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1218 туристов
Всем привет, меня зовут Ксения! Я родилась и живу во Владивостоке. Веду активный образ жизни, люблю общаться и заводить новые знакомства. На Трипстере представляю команду гидов. Мы обожаем наш невероятно живописный край, украшенный горами, морем и островами. С радостью поделимся с вами его красотой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Рамиль
31 окт 2025
Это было отличное путешествие! Экскурсовод Павел знаток своего дела! Все рассказывал, объяснял, отвечал на все вопросы! Рекомендую!
Наталья
28 авг 2025
Прекрасная экскурсия.
Анне отдельное спасибо. Прекрасно и интересно рассказала про регион.
Отличное и комфортное путешествие.
Рекомендуем.
Е
Елена
28 июл 2025
Экскурсия нам понравилась, посмотрели все знаковые места Владивостока и острова Русский. Павел нам все рассказал, показал.
С
Сергей
11 июл 2025
Отличные впечатления!
Л
Лариса
13 мая 2025
Отличная экскурсия на целый день. Всё посмотрели, спасибо гиду Евгению. Красивые места, много локаций посетили.
Входит в следующие категории Владивостока
