Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.

Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.

Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.

Что вас ожидает: На полуострове можно своими глазами увидеть следы вулканической активности и погулять по потухшим миллионы лет назад вулканам. Полюбоваться гротами берега «Каменной сказки», посоревноваться в фантазии на тему формы кекуров, торчащих из воды, и собрать коллекцию полудрагоценных камней бухты Агатовая. С вершин сопок в ясную погоду видны заповедный остров Фуругельма, острова Римского-Косакого, гора Туманная на полуострове Гамова и коса Назимова. Здесь необъяснимо сочетаются простор и уют, размах природы и детали, которые интересно разглядывать вблизи. Собирайте рюкзак, мы отправляемся за впечатлениями и красивыми фото! Важная информация: