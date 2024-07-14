Полуостров Краббе — живописный уголок Хасанского района.
Здесь по бархатистым зеленым сопкам разбросаны отдельно стоящие деревья, а водную гладь то и дело разрывает пена набегающих волн.
Густые туманы и небесная лазурь сменяют друг друга несколько раз в день и каждый сезон выглядит по-своему интересно.
Здесь по бархатистым зеленым сопкам разбросаны отдельно стоящие деревья, а водную гладь то и дело разрывает пена набегающих волн.
Густые туманы и небесная лазурь сменяют друг друга несколько раз в день и каждый сезон выглядит по-своему интересно.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: На полуострове можно своими глазами увидеть следы вулканической активности и погулять по потухшим миллионы лет назад вулканам. Полюбоваться гротами берега «Каменной сказки», посоревноваться в фантазии на тему формы кекуров, торчащих из воды, и собрать коллекцию полудрагоценных камней бухты Агатовая. С вершин сопок в ясную погоду видны заповедный остров Фуругельма, острова Римского-Косакого, гора Туманная на полуострове Гамова и коса Назимова. Здесь необъяснимо сочетаются простор и уют, размах природы и детали, которые интересно разглядывать вблизи. Собирайте рюкзак, мы отправляемся за впечатлениями и красивыми фото! Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
- Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.
По воскресеньям в июне, июле, августе и сентябре в 06:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Полуостров Краббе
- Древний вулкан - гора Дегера
- Старый маяк на мысе Дегера
- Кекур «Пьющая утка»
- Берег каменной сказки
- Бухта Агатовая
- Скала «Спящий дракон»
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Ост. Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в июне, июле, августе и сентябре в 06:00.
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Уважаемые гости края! Наши маршруты, в большинстве своем, проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Это позволяет показать вам редкие и недоступные красоты. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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