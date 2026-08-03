ежедневно в 09:00 и 15:00

Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Владивосток манит путешественников не только своими городскими достопримечательностями, но и уникальными природными уголками. Один из таких - остров Шкота, место, где природа и история переплетаются в едином танце.
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вы отправитесь в путешествие по морским просторам, пройдете по узкой косе, соединяющей остров с Русским, и исследуете дикую природу острова на пути к заброшенному маяку.
Вас ждут впечатляющие виды на архипелаг Императрицы Евгении, звуки птичьих базаров и возможность насладиться чистотой местных пляжей. Подготовьтесь к приключению, которое останется в вашей памяти навсегда. Не забудьте удобную обувь и камеру - фотографии получатся просто великолепные
🌄 Невероятные виды на океан и архипелаг Императрицы Евгении
🏝️ Уникальный треккинг по узкой косе к необитаемому острову
🏛️ Исторические рассказы о прошлом и настоящем Владивостока
🦅 Возможность наблюдать за птичьими базарами
🏖️ Чистая и прозрачная вода, возможность отдохнуть на пляже
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки к маяку на острове Шкота - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для пеших прогулок, море тёплое, а природа радует зеленью. Май и сентябрь также подойдут для путешествия, хотя могут быть прохладнее и менее предсказуемы по погоде. В остальное время года, особенно зимой, условия могут быть суровыми, но при должной подготовке можно насладиться уникальными видами и атмосферой острова.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Остров Шкота
Остров Русский
Золотой мост
Русский мост
Старинный маяк
Птичьи базары
Песчано-галечный пляж
Описание экскурсии
Путь к острову Шкота. Из центра Владивостока мы поедем на остров Русский, который соединён с островом Шкота косой. В дороге проведём около часа, но скучать не придётся: проедем по двум вантовым мостам, Золотому и Русскому, рассмотрим из окна старинные сооружения и заброшенные военные объекты. А я дополню увиденное рассказами о прошлом и настоящем Владивостока.
Прогулка по косе. Добравшись до косы, оставим автомобиль — дальше нас ждёт пешее путешествие на Шкота по узкой полоске суши. Зимой она всегда сухая, а вот летом во время прилива придётся немного промочить ноги и прогуляться по колено в воде (акватапочки не будут лишними). Отдельное приключение!
Старинный маяк. Наш путь пройдёт по тропе вдоль фактурных красных скал и обрывов на другой конец острова — к старинному маяку. В пути любуемся морем под саундтрек птичьих базаров. Добравшись до цели (около 3 км), устроим небольшой привал, отдадим должное пейзажам, сделаем фото и отправимся обратно. Кстати, вода возле Шкота чистая и прозрачная, в тёплое время можем искупаться на местном песчано-галечном пляже.
Организационные детали
Прогулка проходит в мини-группе до 7 человек. С собой можно взять воду и перекус, дополнительных расходов не предвидится.
Погода Приморского края очень переменчива, на морском берегу может быть ветрено, поэтому советую захватить куртку-ветровку
Летом для прохождения по косе необходимо взять с собой акватапочки и купальные костюмы (шорты).
Маршрут по острову протяженностью около 3 км в одну сторону. Подходит людям с обычной физической подготовкой, но обязательно позаботьтесь об обуви: она должна быть удобной и не скользкой
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Светланской
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1206 туристов
Родился и вырос во Владивостоке, очень люблю свой край.
Я и команда гидов с удовольствием покажем самые интересные места и поделимся нескучными историями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
86
4
–
3
–
2
–
1
–
Г
Галина
Преерасная экскурсия 😍 С мужем в восторге!! Михаил очень хороший гид, рассказывает, объясняет очень интересно)) Приятный человек в общении.
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анна
Невероятная неповторимая природа! Ездила с Михаилом на 2 экскурсии. организация отличная,удобный темп трекинга,места проходимые всеми возрастами,просто нужно учитывать рекомендации гида и всего лишь одеть удобную рифленую обувь или с протектерами. Человек любящий свой край,по пути всегда много фактов и рассказов,легкое общение и позитивный настрой. Однозначно рекомендую. Спасибооо!🌱🪻🌾⛰️
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В
Владимир
По прогнозам обещали туман и дождь — всё намекало на отмену. Но на деле это была одна из самых запоминающихся экскурсий! Таинственный маяк и чарующий остров Шкота, горячо рекомендую эту читать дальшеуменьшить
экскурсию. Михаил замечательный экскурсовод, с дества живет на Дальнем Востоке и любит свой край. Он не только интересно расскажет, но и поможет с рекомендациями – от музеев и локаций до ресторанов и спа.
+2
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У
Успенская
отличный маршрут на полдня, не торопясь совершенно, все что хотели посмотрели, искупаться времени хватило
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Е
Евгения
Мой лучший день за 3 полных дня пребывания во Владивостоке. Это восторг! Гид Михаил прекрасный рассказчик и очень приятный человек, чувствуется профессионализм и любовь к природе Приморья. Красивейшие места острова читать дальшеуменьшить
Шкота, а в несезон еще и малолюдные, лучше чувствуется атмосфера места. Маршрут довольно простой, без крутых спусков и подъемов и непролазных мест, любители долгих пеших прогулок пройдут без проблем. Отдельный аттракцион - это переход по водной части косы, думаешь, как не уронить и не утопить вещи, благо, там всего несколько шагов. Красивейшие скалы и настоящее,"дикое" море внизу с белой пенящейся кромкой, на пляжах и в бухтах такое не увидишь. Гребешки живые на берегу, нашли и отправили обратно в воду. Времени на все локации было предостаточно, неспешно походить, пофотографироваться, посозерцать. После таких экскурсий возникает желание вернуться в регион в другое время года и посетить какие-то еще места, досмотреть недосмотренное. Просто волшебный день, спасибо!
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Н
Наталья
очень живописная локация! Море, скалы, птицы ❤️
косу, действительно, гораздо приятнее переходить в аквашузах, поэтому побеспокойтесь заранее
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