ежедневно в 09:00 и 15:00

Мои заказы

Необитаемый остров Шкота: прогулка к маяку

Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Владивосток манит путешественников не только своими городскими достопримечательностями, но и уникальными природными уголками. Один из таких - остров Шкота, место, где природа и история переплетаются в едином танце.

На этой экскурсии
читать дальшеуменьшить

вы отправитесь в путешествие по морским просторам, пройдете по узкой косе, соединяющей остров с Русским, и исследуете дикую природу острова на пути к заброшенному маяку.

Вас ждут впечатляющие виды на архипелаг Императрицы Евгении, звуки птичьих базаров и возможность насладиться чистотой местных пляжей. Подготовьтесь к приключению, которое останется в вашей памяти навсегда. Не забудьте удобную обувь и камеру - фотографии получатся просто великолепные

5
86 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Невероятные виды на океан и архипелаг Императрицы Евгении
  • 🏝️ Уникальный треккинг по узкой косе к необитаемому острову
  • 🏛️ Исторические рассказы о прошлом и настоящем Владивостока
  • 🦅 Возможность наблюдать за птичьими базарами
  • 🏖️ Чистая и прозрачная вода, возможность отдохнуть на пляже

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки к маяку на острове Шкота - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для пеших прогулок, море тёплое, а природа радует зеленью. Май и сентябрь также подойдут для путешествия, хотя могут быть прохладнее и менее предсказуемы по погоде. В остальное время года, особенно зимой, условия могут быть суровыми, но при должной подготовке можно насладиться уникальными видами и атмосферой острова.
Сейчас август — это идеальное время.
Необитаемый остров Шкота: прогулка к маяку
Необитаемый остров Шкота: прогулка к маяку
Необитаемый остров Шкота: прогулка к маяку

Что можно увидеть

  • Остров Шкота
  • Остров Русский
  • Золотой мост
  • Русский мост
  • Старинный маяк
  • Птичьи базары
  • Песчано-галечный пляж

Описание экскурсии

Путь к острову Шкота. Из центра Владивостока мы поедем на остров Русский, который соединён с островом Шкота косой. В дороге проведём около часа, но скучать не придётся: проедем по двум вантовым мостам, Золотому и Русскому, рассмотрим из окна старинные сооружения и заброшенные военные объекты. А я дополню увиденное рассказами о прошлом и настоящем Владивостока.

Прогулка по косе. Добравшись до косы, оставим автомобиль — дальше нас ждёт пешее путешествие на Шкота по узкой полоске суши. Зимой она всегда сухая, а вот летом во время прилива придётся немного промочить ноги и прогуляться по колено в воде (акватапочки не будут лишними). Отдельное приключение!

Старинный маяк. Наш путь пройдёт по тропе вдоль фактурных красных скал и обрывов на другой конец острова — к старинному маяку. В пути любуемся морем под саундтрек птичьих базаров. Добравшись до цели (около 3 км), устроим небольшой привал, отдадим должное пейзажам, сделаем фото и отправимся обратно. Кстати, вода возле Шкота чистая и прозрачная, в тёплое время можем искупаться на местном песчано-галечном пляже.

Организационные детали

  • Прогулка проходит в мини-группе до 7 человек. С собой можно взять воду и перекус, дополнительных расходов не предвидится.
  • Погода Приморского края очень переменчива, на морском берегу может быть ветрено, поэтому советую захватить куртку-ветровку
  • Летом для прохождения по косе необходимо взять с собой акватапочки и купальные костюмы (шорты).
  • Маршрут по острову протяженностью около 3 км в одну сторону. Подходит людям с обычной физической подготовкой, но обязательно позаботьтесь об обуви: она должна быть удобной и не скользкой
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник9600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Светланской
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1206 туристов
Родился и вырос во Владивостоке, очень люблю свой край. Я и команда гидов с удовольствием покажем самые интересные места и поделимся нескучными историями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
86
4
3
2
1
Г
Преерасная экскурсия 😍 С мужем в восторге!! Михаил очень хороший гид, рассказывает, объясняет очень интересно)) Приятный человек в общении.
Преерасная экскурсия 😍 С мужем в восторге!! Михаил очень хороший гид, рассказывает, объясняет очень интересно)) Приятный человек в общении.
Преерасная экскурсия 😍 С мужем в восторге!! Михаил очень хороший гид, рассказывает, объясняет очень интересно)) Приятный человек в общении.
Преерасная экскурсия 😍 С мужем в восторге!! Михаил очень хороший гид, рассказывает, объясняет очень интересно)) Приятный человек в общении.
Преерасная экскурсия 😍 С мужем в восторге!! Михаил очень хороший гид, рассказывает, объясняет очень интересно)) Приятный человек в общении.
Преерасная экскурсия 😍 С мужем в восторге!! Михаил очень хороший гид, рассказывает, объясняет очень интересно)) Приятный человек в общении.
Преерасная экскурсия 😍 С мужем в восторге!! Михаил очень хороший гид, рассказывает, объясняет очень интересно)) Приятный человек в общении.
Вам был полезен этот отзыв?
анна
Невероятная неповторимая природа! Ездила с Михаилом на 2 экскурсии. организация отличная,удобный темп трекинга,места проходимые всеми возрастами,просто нужно учитывать рекомендации гида и всего лишь одеть удобную рифленую обувь или с протектерами. Человек любящий свой край,по пути всегда много фактов и рассказов,легкое общение и позитивный настрой. Однозначно рекомендую. Спасибооо!🌱🪻🌾⛰️
Невероятная неповторимая природа! Ездила с Михаилом на 2 экскурсии. организация отличная,удобный темп трекинга,места проходимые всеми возрастами,просто
Невероятная неповторимая природа! Ездила с Михаилом на 2 экскурсии. организация отличная,удобный темп трекинга,места проходимые всеми возрастами,просто
Невероятная неповторимая природа! Ездила с Михаилом на 2 экскурсии. организация отличная,удобный темп трекинга,места проходимые всеми возрастами,просто
Невероятная неповторимая природа! Ездила с Михаилом на 2 экскурсии. организация отличная,удобный темп трекинга,места проходимые всеми возрастами,просто
Невероятная неповторимая природа! Ездила с Михаилом на 2 экскурсии. организация отличная,удобный темп трекинга,места проходимые всеми возрастами,просто
Невероятная неповторимая природа! Ездила с Михаилом на 2 экскурсии. организация отличная,удобный темп трекинга,места проходимые всеми возрастами,просто
Вам был полезен этот отзыв?
В
По прогнозам обещали туман и дождь — всё намекало на отмену. Но на деле это была одна из самых запоминающихся экскурсий! Таинственный маяк и чарующий остров Шкота, горячо рекомендую эту
читать дальшеуменьшить

экскурсию.
Михаил замечательный экскурсовод, с дества живет на Дальнем Востоке и любит свой край. Он не только интересно расскажет, но и поможет с рекомендациями – от музеев и локаций до ресторанов и спа.

По прогнозам обещали туман и дождь — всё намекало на отмену. Но на деле это была
По прогнозам обещали туман и дождь — всё намекало на отмену. Но на деле это была
По прогнозам обещали туман и дождь — всё намекало на отмену. Но на деле это была
По прогнозам обещали туман и дождь — всё намекало на отмену. Но на деле это была
По прогнозам обещали туман и дождь — всё намекало на отмену. Но на деле это была
По прогнозам обещали туман и дождь — всё намекало на отмену. Но на деле это была
По прогнозам обещали туман и дождь — всё намекало на отмену. Но на деле это была
По прогнозам обещали туман и дождь — всё намекало на отмену. Но на деле это была+2
По прогнозам обещали туман и дождь — всё намекало на отмену. Но на деле это была
По прогнозам обещали туман и дождь — всё намекало на отмену. Но на деле это была
Вам был полезен этот отзыв?
У
отличный маршрут на полдня, не торопясь совершенно, все что хотели посмотрели, искупаться времени хватило
отличный маршрут на полдня, не торопясь совершенно, все что хотели посмотрели, искупаться времени хватило
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Мой лучший день за 3 полных дня пребывания во Владивостоке. Это восторг! Гид Михаил прекрасный рассказчик и очень приятный человек, чувствуется профессионализм и любовь к природе Приморья. Красивейшие места острова
читать дальшеуменьшить

Шкота, а в несезон еще и малолюдные, лучше чувствуется атмосфера места. Маршрут довольно простой, без крутых спусков и подъемов и непролазных мест, любители долгих пеших прогулок пройдут без проблем. Отдельный аттракцион - это переход по водной части косы, думаешь, как не уронить и не утопить вещи, благо, там всего несколько шагов. Красивейшие скалы и настоящее,"дикое" море внизу с белой пенящейся кромкой, на пляжах и в бухтах такое не увидишь. Гребешки живые на берегу, нашли и отправили обратно в воду. Времени на все локации было предостаточно, неспешно походить, пофотографироваться, посозерцать. После таких экскурсий возникает желание вернуться в регион в другое время года и посетить какие-то еще места, досмотреть недосмотренное. Просто волшебный день, спасибо!

Мой лучший день за 3 полных дня пребывания во Владивостоке. Это восторг! Гид Михаил прекрасный рассказчик
Мой лучший день за 3 полных дня пребывания во Владивостоке. Это восторг! Гид Михаил прекрасный рассказчик
Мой лучший день за 3 полных дня пребывания во Владивостоке. Это восторг! Гид Михаил прекрасный рассказчик
Мой лучший день за 3 полных дня пребывания во Владивостоке. Это восторг! Гид Михаил прекрасный рассказчик
Мой лучший день за 3 полных дня пребывания во Владивостоке. Это восторг! Гид Михаил прекрасный рассказчик
Мой лучший день за 3 полных дня пребывания во Владивостоке. Это восторг! Гид Михаил прекрасный рассказчик
Вам был полезен этот отзыв?
Н
очень живописная локация! Море, скалы, птицы ❤️

косу, действительно, гораздо приятнее переходить в аквашузах, поэтому побеспокойтесь заранее
очень живописная локация! Море, скалы, птицы ❤️
очень живописная локация! Море, скалы, птицы ❤️
очень живописная локация! Море, скалы, птицы ❤️
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии на «Необитаемый остров Шкота: прогулка к маяку»

Необитаемый остров Шкота и мыс Тобизина
На машине
На микроавтобусе
9 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Необитаемый остров Шкота и мыс Тобизина
Изучить самые интересные места двух островов за 1 день на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 19 720 ₽ за всё до 4 чел.
На остров Шкота из Владивостока: хайкинг + пляжный отдых
На машине
7 часов
-
5%
11 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
На остров Шкота из Владивостока: хайкинг + пляжный отдых
Путешествие на остров Шкота подарит вам незабываемые эмоции: от прогулок по военным тропам до отдыха на живописных пляжах
12 авг в 06:00
14 авг в 06:00
от 12 825 ₽13 500 ₽ за всё до 2 чел.
На остров Шкота - с фотографом
На машине
5 часов
16 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
На остров Шкота - с фотографом
Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 16 990 ₽ за всё до 3 чел.
Остров Шкота и батарея Назимова
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров Шкота и батарея Назимова
Увидеть рыжие скалы и гроты и побывать на «Трезубце Посейдона»
Завтра в 10:30
11 авг в 10:00
от 16 900 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке
9600 ₽ за человека