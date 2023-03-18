ежедневно в 09:00 и 15:00

Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку

Красные скалы, птичьи базары, старинный маяк и Японское море: путешествие-поход в мини-группе

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Чем привлекает путников Шкота — маленький необитаемый остров рядом с Русским? В первую очередь, красно-коричневыми скалами, поэтичными видами на океан и архипелаг Императрицы Евгении.

Небольшой компанией мы доберемся до Шкота по узкой косе и совершим треккинг к старинному маяку — мимо обрывов, птичьих базаров и морских панорам. Это стоит увидеть!
Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
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Описание

Что вас ожидает

Путь к острову Шкота. Из центра Владивостока мы поедем на остров Русский, который соединён с островом Шкота косой. В дороге проведём около часа, но скучать не придётся: проедем по двум вантовым мостам, Золотому и Русскому, рассмотрим из окна старинные сооружения и заброшенные военные объекты. А я дополню увиденное рассказами о прошлом и настоящем Владивостока.

Прогулка по косе. Добравшись до косы, оставим автомобиль — дальше нас ждет пешее путешествие на Шкота по узкой полоске суши. Зимой она всегда сухая, а вот летом во время прилива придется немного промочить ноги и прогуляться по колено в воде (акватапочки не будут лишними). Отдельное приключение!

Старинный маяк. Наш путь пройдет по тропе вдоль фактурных красных скал и обрывов на другой конец острова — к старинному маяку. В пути любуемся морем под саундтрек птичьих базаров. Добравшись до цели (около 2 км), устроим небольшой привал, отдадим должное пейзажам, сделаем фото и отправимся обратно. Кстати, вода возле Шкота чистая и прозрачная, в теплое время можем отдохнуть на местном песчано-галечном пляже.

Организационные детали

  • Треккинг проходит в мини-группе до 7 человек. С собой можно взять воду и перекус, дополнительных расходов не предвидится.
  • Погода Приморского края очень переменчива,на морском берегу может быть ветрено, поэтому советую захватить куртку-ветровку.
  • Летом для прохождения по косе рекомендую взять с собой акватапочки. И конечно купальные костюмы — нас ждет прекрасный пляж.
  • Маршрут по острову протяженностью около 2 км в одну сторону. Подходит людям с обычной физической подготовкой, но обязательно позаботьтесь об обуви: она должна быть удобной и не скользкой.

ежедневно в 09:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Светланской
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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