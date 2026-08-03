ежедневно в 09:00 и 15:00

Лучшее время для прогулки к маяку на острове Шкота - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для пеших прогулок, море тёплое, а природа радует зеленью. Май и сентябрь также подойдут для путешествия, хотя могут быть прохладнее и менее предсказуемы по погоде. В остальное время года, особенно зимой, условия могут быть суровыми, но при должной подготовке можно насладиться уникальными видами и атмосферой острова.

Владивосток манит путешественников не только своими городскими достопримечательностями, но и уникальными природными уголками. Один из таких - остров Шкота, место, где природа и история переплетаются в едином танце.На этой экскурсии

вы отправитесь в путешествие по морским просторам, пройдете по узкой косе, соединяющей остров с Русским, и исследуете дикую природу острова на пути к заброшенному маяку. Вас ждут впечатляющие виды на архипелаг Императрицы Евгении, звуки птичьих базаров и возможность насладиться чистотой местных пляжей. Подготовьтесь к приключению, которое останется в вашей памяти навсегда. Не забудьте удобную обувь и камеру - фотографии получатся просто великолепные

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путь к острову Шкота. Из центра Владивостока мы поедем на остров Русский, который соединён с островом Шкота косой. В дороге проведём около часа, но скучать не придётся: проедем по двум вантовым мостам, Золотому и Русскому, рассмотрим из окна старинные сооружения и заброшенные военные объекты. А я дополню увиденное рассказами о прошлом и настоящем Владивостока.

Прогулка по косе. Добравшись до косы, оставим автомобиль — дальше нас ждёт пешее путешествие на Шкота по узкой полоске суши. Зимой она всегда сухая, а вот летом во время прилива придётся немного промочить ноги и прогуляться по колено в воде (акватапочки не будут лишними). Отдельное приключение!

Старинный маяк. Наш путь пройдёт по тропе вдоль фактурных красных скал и обрывов на другой конец острова — к старинному маяку. В пути любуемся морем под саундтрек птичьих базаров. Добравшись до цели (около 3 км), устроим небольшой привал, отдадим должное пейзажам, сделаем фото и отправимся обратно. Кстати, вода возле Шкота чистая и прозрачная, в тёплое время можем искупаться на местном песчано-галечном пляже.

Организационные детали