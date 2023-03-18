ежедневно в 09:00 и 15:00

Чем привлекает путников Шкота — маленький необитаемый остров рядом с Русским? В первую очередь, красно-коричневыми скалами, поэтичными видами на океан и архипелаг Императрицы Евгении. Небольшой компанией мы доберемся до Шкота по узкой косе и совершим треккинг к старинному маяку — мимо обрывов, птичьих базаров и морских панорам. Это стоит увидеть!

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Описание

Что вас ожидает

Путь к острову Шкота. Из центра Владивостока мы поедем на остров Русский, который соединён с островом Шкота косой. В дороге проведём около часа, но скучать не придётся: проедем по двум вантовым мостам, Золотому и Русскому, рассмотрим из окна старинные сооружения и заброшенные военные объекты. А я дополню увиденное рассказами о прошлом и настоящем Владивостока.

Прогулка по косе. Добравшись до косы, оставим автомобиль — дальше нас ждет пешее путешествие на Шкота по узкой полоске суши. Зимой она всегда сухая, а вот летом во время прилива придется немного промочить ноги и прогуляться по колено в воде (акватапочки не будут лишними). Отдельное приключение!

Старинный маяк. Наш путь пройдет по тропе вдоль фактурных красных скал и обрывов на другой конец острова — к старинному маяку. В пути любуемся морем под саундтрек птичьих базаров. Добравшись до цели (около 2 км), устроим небольшой привал, отдадим должное пейзажам, сделаем фото и отправимся обратно. Кстати, вода возле Шкота чистая и прозрачная, в теплое время можем отдохнуть на местном песчано-галечном пляже.

Организационные детали