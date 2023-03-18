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Описание
Что вас ожидает
Путь к острову Шкота. Из центра Владивостока мы поедем на остров Русский, который соединён с островом Шкота косой. В дороге проведём около часа, но скучать не придётся: проедем по двум вантовым мостам, Золотому и Русскому, рассмотрим из окна старинные сооружения и заброшенные военные объекты. А я дополню увиденное рассказами о прошлом и настоящем Владивостока.
Прогулка по косе. Добравшись до косы, оставим автомобиль — дальше нас ждет пешее путешествие на Шкота по узкой полоске суши. Зимой она всегда сухая, а вот летом во время прилива придется немного промочить ноги и прогуляться по колено в воде (акватапочки не будут лишними). Отдельное приключение!
Старинный маяк. Наш путь пройдет по тропе вдоль фактурных красных скал и обрывов на другой конец острова — к старинному маяку. В пути любуемся морем под саундтрек птичьих базаров. Добравшись до цели (около 2 км), устроим небольшой привал, отдадим должное пейзажам, сделаем фото и отправимся обратно. Кстати, вода возле Шкота чистая и прозрачная, в теплое время можем отдохнуть на местном песчано-галечном пляже.
Организационные детали
Треккинг проходит в мини-группе до 7 человек. С собой можно взять воду и перекус, дополнительных расходов не предвидится.
Погода Приморского края очень переменчива,на морском берегу может быть ветрено, поэтому советую захватить куртку-ветровку.
Летом для прохождения по косе рекомендую взять с собой акватапочки. И конечно купальные костюмы — нас ждет прекрасный пляж.
Маршрут по острову протяженностью около 2 км в одну сторону. Подходит людям с обычной физической подготовкой, но обязательно позаботьтесь об обуви: она должна быть удобной и не скользкой.
ежедневно в 09:00 и 15:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на ул. Светланской
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид во Владивостоке
Провёл 14 экскурсий для 23 туристов
Всем привет, меня зовут Михаил! Я родился и вырос во Владивостоке, очень люблю свой край. С удовольствием покажу вам его самые интересные места и поделюсь нескучными историями.