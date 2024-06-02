Треккинг во Владивостоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Треккинг и походы» во Владивостоке, цены от 5 490 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
22 отзыва
Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке
Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Начало: На ул. Светланской
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 490 за человека
Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии
Совместить поездку к базальтовым скалам с треккингом по живописным местам
Завтра в 16:00
10 июня в 18:00
19 490 за всё до 3 чел.
Треккинг по Приморской тайге
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Треккинг по Приморской тайге
Отправиться на прогулку по живописному таёжному лесу в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
19 490 за всё до 4 чел.
Треккинг по Ливадийскому хребту
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Треккинг по Ливадийскому хребту
Посетить дикий уголок Приморской тайги, покорить горную вершину и познакомиться с агротуризмом
Завтра в 05:00
10 июня в 14:00
18 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
    Сам треккинг очень комфортный и легкий. Я немного переживала, что меня снесёт течением при переходе через косу (во мне всего
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    49 кг), но справилась. .) На обратном пути океан так сильно не тянул. Накануне прошли сильные дожди, и в целом погода была пасмурная, так что вначале пути из-за ручьев переходили по камням и по окраинам тропинки, так что непромокаемые кроссовки сильно выручили меня. В этом месте природа живёт и дышит своей жизнью и превалирует над человеком, поэтому явно чувствуешь себя в гостях. Нам попадались полянки цветущих дальневосточных маков 🤗 Захватывающим кажется переход на мысик, но если смотреть под ноги гида, а не на обрывы по сторонам, то всё okay 😉 Исключительная благодарность Михаилу за то, что треккинг состоялся, несмотря на то, что получился индивидуальным. Из-за ненастья все мои катерные экскурсии были отменены, и я переживала, что останусь совсем без выходов и выездов из города. Внимательный ко всему гид, и теперь я с лёгкостью узнаю монгольский дуб!

  • И
    Ивета
    29 мая 2024
    Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
    Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+
    Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
    Остров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. Михаил не только показал великолепие острова, он рассказал о растениях и животных острова. Рекомендую к посещению. Благодарю Михаила за чудесную поездку.
    Остров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. МихаилОстров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. МихаилОстров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. МихаилОстров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. МихаилОстров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. Михаил
  • Д
    Дарья
    28 октября 2023
    Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии
    Экскурсия классная, виды потрясающие, по камням напрыгались от души:) Алексей великолепный сопровождающий: очень много всего интересного нам рассказал, разных морских обителей показал.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Треккинг и походы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
  2. Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии
  3. Треккинг по Приморской тайге
  4. Треккинг по Ливадийскому хребту
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 4 экскурсии от 5 490 до 19 490. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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