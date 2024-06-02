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Мини-группа
5 часов
Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке
Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Начало: На ул. Светланской
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 490₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Мыс Брюса: приморский кусочек Исландии
Совместить поездку к базальтовым скалам с треккингом по живописным местам
Завтра в 16:00
10 июня в 18:00
19 490₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг по Приморской тайге
Отправиться на прогулку по живописному таёжному лесу в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
19 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Треккинг по Ливадийскому хребту
Посетить дикий уголок Приморской тайги, покорить горную вершину и познакомиться с агротуризмом
Завтра в 05:00
10 июня в 14:00
18 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 июня 2024Сам треккинг очень комфортный и легкий. Я немного переживала, что меня снесёт течением при переходе через косу (во мне всего
- ИИвета29 мая 2024Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+
- ССветлана29 мая 2024Остров Шкота обязателен к посещению. Такого больше нет. Описывать не буду, надо съездить и посмотреть. Михаил не только показал великолепие острова, он рассказал о растениях и животных острова. Рекомендую к посещению. Благодарю Михаила за чудесную поездку.
- ДДарья28 октября 2023Экскурсия классная, виды потрясающие, по камням напрыгались от души:) Алексей великолепный сопровождающий: очень много всего интересного нам рассказал, разных морских обителей показал.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Треккинг и походы»
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