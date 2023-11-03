1 день

Прибытие во Владивосток. Экскурсия «На семи ветрах». Ужин в панорамном ресторане

Прибытие в аэропорт Владивостока.

Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за дополнительную плату.

ВАЖНО! Гарантированное заселение в гостиницу с 14:00 часов.

15:00-19:00 Экскурсия «На семи ветрах».

Город на семи ветрах — так поэтично называют свой родной город жители Владивостока.

Он расположен на высоких приморских сопках, овеваемых ветрами с Тихого океана.

Вы проедете на авто по шести холмам-сопкам, с каждой из них открываются потрясающие панорамы на жилые районы, морской порт, на заливы и мосты столицы Дальнего Востока.

На одной из них запланирован горячий чай с травами уссурийской тайги + дегустация шоколада от «Приморского кондитера».

Владивосток – город невероятно красивых, завораживающих видов.

В солнечную погоду он поражает бездонным голубым небом и красками домов. А ночью – очаровывает своими огнями.

Что может быть прекрасней и романтичней, чем ужин на высоте нескольких сотен метров над уровнем моря.

На ужин для вас бронируем столик в панорамном ресторане «Высота», расположенном на 19 этаже жилого комплекса «Орлиное гнездо».

Это единственный ресторан на Дальнем Востоке на высоте 207 метров над уровнем моря!

Красивый вид на вечерний Владивосток навсегда останется в вашем сердце. Приятного отдыха!