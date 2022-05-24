Прибытие, пешеходная экскурсия по Владивостоку

3 день

Экскурсия в приморский океанариум

Завтрак в гостинице.

10:00 Экскурсия в Приморский океанариум, на остров Русский.

В стоимость включен трансфер от гостиницы до Океанариума в одну сторону, входные билеты, представление морских животных.

Приморский океанариум – один из крупнейших океанариумов мира.

Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска.

В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-ти метровым подводным тоннелем.

В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей.

Водное шоу проходит в 11 и 15 часов.

Среди обитателей Приморского океанариума – представители всех океанов и климатических зон Земли, в том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и другие.

Гости самостоятельно осматривают экспозиций Океанариума.

По желанию можно присоединиться к бесплатной экскурсии.

Вокруг океанариума прекрасная зона отдыха с выходом к морю.

После осмотра туристы самостоятельно возвращаются в центр города на такси или общественном транспорте.

Океанариум работает с 10 до 20 час.