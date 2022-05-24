Прибытие, пешеходная экскурсия по Владивостоку

Преимущества этого путешествия:
Прибытие во Владивосток.
Самостоятельный трансфер в гостиницу.
Гарантированное заселение с 14 часов.
16:00 Пешеходная экскурсия по старому китайскому кварталу Владивостока – Миллионке (в историческом центре города).
Продолжительность 1,5 часа.
Завтрак в гостинице.
11:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку, 3 часа.
В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост.
По окончании обзорной экскурсии предлагаем посетить кафе на полуострове Шкота с видом на пролив Босфор Восточный, остров Русский и Токаревский маяк.
Небольшой рассказ о морепродуктах.
Мастер-класс по разделыванию моллюсков. Дегустация живого гребешка, мидии, морского ежа. (бронировать и оплачивать при покупке тура)
За дополнительную плату обед из морепродуктов (на месте, по меню)
Завтрак в гостинице.
10:00 Экскурсия в Приморский океанариум, на остров Русский.
В стоимость включен трансфер от гостиницы до Океанариума в одну сторону, входные билеты, представление морских животных.
Приморский океанариум – один из крупнейших океанариумов мира.
Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска.
В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-ти метровым подводным тоннелем.
В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей.
Водное шоу проходит в 11 и 15 часов.
Среди обитателей Приморского океанариума – представители всех океанов и климатических зон Земли, в том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и другие.
Гости самостоятельно осматривают экспозиций Океанариума.
По желанию можно присоединиться к бесплатной экскурсии.
Вокруг океанариума прекрасная зона отдыха с выходом к морю.
После осмотра туристы самостоятельно возвращаются в центр города на такси или общественном транспорте.
Океанариум работает с 10 до 20 час.
Завтрак в гостинице.
10:00 Трансфер в пос. Шкотово.
Экскурсия в Сафари-парке по двум вольерам: парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей, копытных, хищников и птиц.
В сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги.
Люди и животные без решёток.
Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям.
Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.
Корм для копытных выдаётся бесплатно.
Гости гарантированно наблюдают тигров (с моста без решёток).
По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
За дополнительную плату: посещение парка львов.
Возвращение во Владивосток ориентировочно в 16 часов.
Завтрак в гостинице.
Выезд из гостиницы до 12:00.
Туроператор оставляет за собой право корректировать время начала и последовательность экскурсий.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Действие цены
|2-местный номер
|Третий в номере
|1-местный номер
|Дополнительная ночь SNG/DBL
|Хостел в центре (без завтрака)
|январь - май 2022
|койко-место 16 400 руб.
|32 100
|2400
|«Моряк» 2*
|январь - май 2022
|18 700
|-
|32 600
|2600 / 3000
|«Версаль» 3*
|январь - май 2022
|28 000
|-
|46 000
|5500 / 7000
|«Экватор» 3*
|март – май 2022
|25 600
|21 600
|43 600
|5000 / 6000
AZIMUT отель Владивосток 4*
|январь – апрель 2022
|25 500
|-
|43 000
|4500 / 5500
|май 2022
|26 800
|-
|45 600
|5000 / 6000
Гостиница «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.
Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море. В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.
Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.
Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Кроме того, в отеле можно заказать традиционные блюда русской и дальневосточной кухни.
По запросу сотрудники организуют трансфер от аэропорта. На территории отеля работает сувенирный магазин.
Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.
Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.
Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. Тем, кто хочет познакомиться с богатой историей Приморского края, достаточно совершить пешую прогулку по окрестностям.
К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.
Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником.
В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.
"Версаль" - старейший отель г. Владивостока, расположен в самом центре города недалеко от Амурского залива. Отель «Версаль» идеально подходит для туристов и бизнес-путешественников, ищущих уединение, превосходный сервис и комфорт.
В номерах есть все необходимое: телефон, фен, холодильник, кондиционер, зеркало, шкаф для одежды, письменный стол, вешалки, журнальный столик, чайник, кровать, стулья, банные полотенца, тапочки, халаты, ванная комната. В двухместном номере также в пользование предоставляются телевизор, кабельное телевидение, набор посуды и питьевая вода.
Азимут 4* Отель Владивосток является самым новым (открыт после масштабной реновации в мае 2015 г.) и самым вместительным отелем города (378 номеров различных категорий). Все номера выполнены в концепции SMART – «умная планировка», стильный дизайн и нейтральные тона в отделке номеров располагают к спокойному отдыху.
Современный бизнес-отель Азимут расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от морского и ж/д вокзала. Рядом расположены такие культурные достопримечательности города, как центральная улица Адмирала Фокина, Приморская государственная картинная галерея, Дом-музей имени Арсеньева и Океанариум.
На всей территории отеля в пользование предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой и трансфером от/до аэропорта. При отеле доступен ресторан Port Avenue и бар, также гости могут заказать доставку еды и напитков в номер.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Ограничений по возрасту особых нет. Человек должен быть готов к городским экскурсиям и самостоятельно передвигаться.