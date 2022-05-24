Владивосток - город у океана

Владивосток - город на берегу Японского моря

5
3 отзыва
Владивосток – город на берегу Японского моря, в черту которого входят 20 островов. Здесь все связано с морем: история, архитектура и промышленность. Лицо города определяют торговый и рыбный морские порты, судоремонт и судостроение. Интересный рельеф, образован морскими заливами и сопками. Редакция National Geographic включила его в свой рейтинг 10 самых красивых морских городов мира. Знакомьтесь – Владивосток!
Владивосток - город у океана
Владивосток - город у океана
Владивосток - город у океана
Владивосток - город у океана
Владивосток - город у океана
Владивосток - город у океана
Владивосток - город у океана
Владивосток - город у океана
Владивосток - город у океана
Владивосток - город у океана
Владивосток - город у океана
Владивосток - город у океана
Владивосток - город у океана
Владивосток - город у океана
Владивосток - город у океана
Владивосток - город у океана
Владивосток - город у океана
Владивосток - город у океана
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • прогуляемся по улочкам удивительной столицы Приморья – городом Владивостоком;
  • проедемся по знаменитому мосту на остров Русский;
  • побываем в Приморском океанариуме – одном из крупнейших океанариумов мира;
  • посетим Приморский Сафари-парк, единственный в России, который входит в число двенадцати лучших зоопарков мира;
  • познакомимся с укладом жизни Приморского края.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, пешеходная экскурсия по Владивостоку

Прибытие во Владивосток.

Самостоятельный трансфер в гостиницу.

Гарантированное заселение с 14 часов.

16:00 Пешеходная экскурсия по старому китайскому кварталу Владивостока – Миллионке (в историческом центре города).

Продолжительность 1,5 часа.

2 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку

Завтрак в гостинице.

11:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку, 3 часа.

В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост.

По окончании обзорной экскурсии предлагаем посетить кафе на полуострове Шкота с видом на пролив Босфор Восточный, остров Русский и Токаревский маяк.

Небольшой рассказ о морепродуктах.

Мастер-класс по разделыванию моллюсков. Дегустация живого гребешка, мидии, морского ежа. (бронировать и оплачивать при покупке тура)

За дополнительную плату обед из морепродуктов (на месте, по меню)

3 день

Экскурсия в приморский океанариум

Завтрак в гостинице.

10:00 Экскурсия в Приморский океанариум, на остров Русский.

В стоимость включен трансфер от гостиницы до Океанариума в одну сторону, входные билеты, представление морских животных.

Приморский океанариум – один из крупнейших океанариумов мира.

Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска.

В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-ти метровым подводным тоннелем.

В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей.

Водное шоу проходит в 11 и 15 часов.

Среди обитателей Приморского океанариума – представители всех океанов и климатических зон Земли, в том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и другие.

Гости самостоятельно осматривают экспозиций Океанариума.

По желанию можно присоединиться к бесплатной экскурсии.

Вокруг океанариума прекрасная зона отдыха с выходом к морю.

После осмотра туристы самостоятельно возвращаются в центр города на такси или общественном транспорте.

Океанариум работает с 10 до 20 час.

4 день

Экскурсия в Сафари-парк

Завтрак в гостинице.

10:00 Трансфер в пос. Шкотово.

Экскурсия в Сафари-парке по двум вольерам: парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей, копытных, хищников и птиц.

В сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги.

Люди и животные без решёток.

Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям.

Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.

Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Гости гарантированно наблюдают тигров (с моста без решёток).

По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

За дополнительную плату: посещение парка львов.

Возвращение во Владивосток ориентировочно в 16 часов.

5 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Выезд из гостиницы до 12:00.

Туроператор оставляет за собой право корректировать время начала и последовательность экскурсий.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаДействие цены2-местный номерТретий в номере1-местный номерДополнительная ночь SNG/DBL
Хостел в центре (без завтрака)январь - май 2022койко-место 16 400 руб. 32 1002400
«Моряк» 2*январь - май 202218 700-32 6002600 / 3000
«Версаль» 3*январь - май 202228 000-46 0005500 / 7000
«Экватор» 3*март – май 202225 60021 60043 6005000 / 6000

AZIMUT отель Владивосток 4*

январь – апрель 202225 500-43 0004500 / 5500
май 202226 800-45 6005000 / 6000

Варианты проживания

Гостиница «Экватор»

4 ночи

Гостиница «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.

Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море. В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.

Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.

Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Кроме того, в отеле можно заказать традиционные блюда русской и дальневосточной кухни.

По запросу сотрудники организуют трансфер от аэропорта. На территории отеля работает сувенирный магазин.

Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.

Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»

Гостиница «Моряк»

4 ночи

Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. Тем, кто хочет познакомиться с богатой историей Приморского края, достаточно совершить пешую прогулку по окрестностям.

К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.

Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником.

В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.

Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»

Гостиница «Версаль»

4 ночи

"Версаль" - старейший отель г. Владивостока, расположен в самом центре города недалеко от Амурского залива. Отель «Версаль» идеально подходит для туристов и бизнес-путешественников, ищущих уединение, превосходный сервис и комфорт.

В номерах есть все необходимое: телефон, фен, холодильник, кондиционер, зеркало, шкаф для одежды, письменный стол, вешалки, журнальный столик, чайник, кровать, стулья, банные полотенца, тапочки, халаты, ванная комната. В двухместном номере также в пользование предоставляются телевизор, кабельное телевидение, набор посуды и питьевая вода.

Гостиница «Версаль»Гостиница «Версаль»Гостиница «Версаль»Гостиница «Версаль»Гостиница «Версаль»Гостиница «Версаль»

AZIMUT Отель Владивосток

4 ночи

Азимут 4* Отель Владивосток является самым новым (открыт после масштабной реновации в мае 2015 г.) и самым вместительным отелем города (378 номеров различных категорий). Все номера выполнены в концепции SMART – «умная планировка», стильный дизайн и нейтральные тона в отделке номеров располагают к спокойному отдыху.

Современный бизнес-отель Азимут расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от морского и ж/д вокзала. Рядом расположены такие культурные достопримечательности города, как центральная улица Адмирала Фокина, Приморская государственная картинная галерея, Дом-музей имени Арсеньева и Океанариум.

На всей территории отеля в пользование предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой и трансфером от/до аэропорта. При отеле доступен ресторан Port Avenue и бар, также гости могут заказать доставку еды и напитков в номер.

AZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель Владивосток

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе (4 ночи)
  • Завтраки со второго дня проживания (кроме проживания в хостеле)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владивосток и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт – отель и обратно
  • Мастер-класс по разделыванию моллюсков 1-2 чел – 3 700 руб. (бронировать и оплачивать при покупке тура)
  • Посещение парка львов
  • Дополнительные индивидуальные экскурсии для 1-2 чел: форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 час. – 7 100 руб. за 1-3 чел. мыс Тобизина, 5 час. – 8 250 руб. за 1-3 чел. вокруг острова Русский на джипе, 6 час. – от 20 200 руб. за 1-6 чел. джип-тур на полуостров Гамова, 15 час. – от 17 500 руб. за 1-4 чел. Кравцовские водопады, 6 час. – от 12 400 руб. за 1-2 чел.
  • Форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 час. – 7 100 руб. за 1-3 чел.
  • Мыс Тобизина, 5 час. – 8 250 руб. за 1-3 чел.
  • Вокруг острова Русский на джипе, 6 час. – от 20 200 руб. за 1-6 чел.
  • Джип-тур на полуостров Гамова, 15 час. – от 17 500 руб. за 1-4 чел.
  • Кравцовские водопады, 6 час. – от 12 400 руб. за 1-2 чел
Место начала и завершения?
г. Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли ограничения по возрасту?

Ограничений по возрасту особых нет. Человек должен быть готов к городским экскурсиям и самостоятельно передвигаться.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
24 мая 2022
Все понравилось. Город очень красивый. Рады, что оставалось свободное время для собственных прогулок.
Н
23 мая 2022
Поездка по туру прошла прекрасно! Всё по плану. Информацию получали заранее. Экскурсоводы- профессионалы!
О
12 апр 2022
Поситили Владивосток, тур организован хорошо, всё как и заявлено в программе. Гостиница расположена в центре в шаговой доступности до любого места и набережной, и цента.

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