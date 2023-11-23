Владивосток - обзорная экскурсия

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Одним из настоящих чудес природы является полуостров Гамова.

Красивые виды, пляжи, гроты, острова, исторические ценности, маяк — всё это никого не оставит равнодушным к величественной красоте нашей дальневосточной природы!
Владивосток - обзорная экскурсия
Владивосток - обзорная экскурсия
Владивосток - обзорная экскурсия
Владивосток - обзорная экскурсия
Владивосток - обзорная экскурсия
Владивосток - обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
23
ноя
24
ноя
25
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даты

Что вас ожидает:

  • Токоревский Маяк
  • Железнодорожный вокзал
  • Центр города
  • Корабельная набережная и подводная лодка
  • Фуникулер
  • Видовая на Золотой мост
  • Золотой мост
  • Русский мост
  • Русский остров
  • Видовая на Русский мост

Описание

Что вас ожидает: Главные достопримечательности и виды города. Мы покажем вам Владивосток так, как показываем его лучшим друзьям: без исторических глубин и набора дат — зато с фантастическими панорамами и яркими местами. Вы увидите главные места притяжения Владивостока, от маяка до мостов и острова Русский. Вы увидите: Токоревский Маяк Железнодорожный вокзал Центр города Корабельная набережная и подводная лодка Фуникулер Видовая на Золотой мост Золотой мост Русский мост Русский остров Видовая на Русский мост Важная информация:
Длительность 4 часа, начало экскурсий утром или после обеда • Время и программа поездки может меняться ввиду условий поездки и пожеланий группы.

Каждый день, утренний выезд

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Трансфер от дома и обратно
Что не входит
  • Проезд на фуникулере
  • Стоимость 23 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забираем вас из отеля и привозим обратно
Завершение: ваш адрес во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, утренний выезд
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Мы забираем вас из отеля и привозим обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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