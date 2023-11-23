Что вас ожидает: Главные достопримечательности и виды города. Мы покажем вам Владивосток так, как показываем его лучшим друзьям: без исторических глубин и набора дат — зато с фантастическими панорамами и яркими местами. Вы увидите главные места притяжения Владивостока, от маяка до мостов и острова Русский. Вы увидите: Токоревский Маяк Железнодорожный вокзал Центр города Корабельная набережная и подводная лодка Фуникулер Видовая на Золотой мост Золотой мост Русский мост Русский остров Видовая на Русский мост Важная информация:

Длительность 4 часа, начало экскурсий утром или после обеда • Время и программа поездки может меняться ввиду условий поездки и пожеланий группы.