Одним из настоящих чудес природы является полуостров Гамова.
Красивые виды, пляжи, гроты, острова, исторические ценности, маяк — всё это никого не оставит равнодушным к величественной красоте нашей дальневосточной природы!
Красивые виды, пляжи, гроты, острова, исторические ценности, маяк — всё это никого не оставит равнодушным к величественной красоте нашей дальневосточной природы!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Токоревский Маяк
- Железнодорожный вокзал
- Центр города
- Корабельная набережная и подводная лодка
- Фуникулер
- Видовая на Золотой мост
- Золотой мост
- Русский мост
- Русский остров
- Видовая на Русский мост
Описание
Что вас ожидает: Главные достопримечательности и виды города. Мы покажем вам Владивосток так, как показываем его лучшим друзьям: без исторических глубин и набора дат — зато с фантастическими панорамами и яркими местами. Вы увидите главные места притяжения Владивостока, от маяка до мостов и острова Русский. Вы увидите: Токоревский Маяк Железнодорожный вокзал Центр города Корабельная набережная и подводная лодка Фуникулер Видовая на Золотой мост Золотой мост Русский мост Русский остров Видовая на Русский мост Важная информация:
Длительность 4 часа, начало экскурсий утром или после обеда • Время и программа поездки может меняться ввиду условий поездки и пожеланий группы.
Каждый день, утренний выезд
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Трансфер от дома и обратно
- Что не входит
- Проезд на фуникулере
- Стоимость 23 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мы забираем вас из отеля и привозим обратноЗавершение: ваш адрес во Владивостоке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день, утренний выездЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Мы забираем вас из отеля и привозим обратно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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