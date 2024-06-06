Смотровые площадки Владивостока

1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Владивосток - первая встреча: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Владивосток с его захватывающими видами и историческими местами. Погрузитесь в атмосферу города-порта и ощутите его неповторимый колорит
Начало: У вашего отеля
«Владивосток — рай для любителей смотровых площадок»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
8 600₽ за всё до 7 чел.
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Увидеть ключевые локации города, прикоснуться к его истории и забраться на смотровую площадку
Начало: На площади Борцов Революции
«Затем на автобусе пересечёте бухту Золотой Рог и окажетесь на смотровой площадке Приморской сцены Мариинского театра»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Топ-8 фото-локаций Владивостока: эксклюзивный тур для Instagram
Откройте самые живописные уголки Владивостока и унесите с собой незабываемые впечатления и фотографии
Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог...
«Вы сможете подняться на единственном в России фуникулере на смотровую площадку Орлиное Гнездо»
Завтра в 15:00
10 июня в 07:00
10 950₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Добро пожаловать на остров Русский - индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на остров Русский на внедорожнике, посетите лучшие смотровые площадки, искупайтесь в Японском море и узнайте интересные легенды
«Мы отправимся на остров Русский на внедорожнике: он позволит проехать к лучшим смотровым площадкам в любое время и в любую погоду»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Владивостоку: мосты, история и панорамы
Приглашаем на захватывающее путешествие по вечернему Владивостоку, где история и современность переплетаются в незабываемом свете
Начало: В центре города
«Золотой мост и бухта Золотой Рог — вы увидите их с высоты смотровой площадки»
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
6 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Владивосток: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе
Начало: Центр города
«Корабельная набережная и смотровые площадки»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по символам города
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны
Начало: Отель туристов
«Я отвезу вас на лучшие смотровые площадки, покажу знаменитый остров Русский и расскажу, как складывалась история города и чем он живет сегодня»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края
Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Вы посетите маяк Токаревского, бухту Стеклянная и смотровую площадку с сопки Бурачка»
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1190011 305₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Владивосток как на ладони: путешествие по смотровым площадкам
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, наслаждаясь видами с высоты и узнавая историю через его знаменитые места
Начало: У кинотеатра Океан
«Пришло время для «визитной карточки» Владивостока — смотровой площадки на Орлиной сопке, где вы полюбуетесь лучшими панорамами окрестностей»
14 июня в 08:30
15 июня в 08:00
8 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться во Владивосток за 1 день
Удивительный Владивосток за один день: от Транссибирской магистрали до панорамных видов острова Русский
«Вы увидите его «визитные карточки», проедете по мостам-рекордсменам, подниметесь на смотровые площадки, посетите остров Русский и подышите воздухом, замешанном на ароматах морского бриза и дикого шиповника»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Владивосток и остров Русский на авто
Посетить главные места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
«Мы проедем от самой южной части Владивостока на кошке Токаревского — через исторический центр и смотровые площадки — до фортов на острове Русский»
Завтра в 09:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Популярное предложение
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Вдохновляющее путешествие в одно из самых живописных мест на юге Приморья - в мини-группе
Начало: На Светланской улице
«В последнем вы посетите смотровую площадку, увидите остатки старых китобойных судов»
Расписание: ежедневно в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
5 900₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
«Я покажу вам главные достопримечательности Русского и Шкоты, привезу к лучшим смотровым площадкам и расскажу историю этих мест: что здесь находилось и кто жил прежде»
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:30
1927017 343₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края
Начало: У вашего отеля
«Полуостров Назимова — на обратном пути заедем на смотровую площадку, отсюда открывается вид на мост, как на купюре 2000 рублей»
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:30
1488012 648₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Топ-8 локаций острова Русский: уникальная поездка на внедорожнике
Погрузитесь в красоту природы Приморского края, исследуя остров Русский на внедорожнике. Панорамные виды и неповторимые места ждут вас
Начало: Заберу от гостиницы
«Мы погуляем по каменистым пляжам, поднимемся на смотровые площадки с шикарными видами и увидим любимые споты местных серферов»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
1279911 520₽ за всё до 3 чел.
Групповая
5 часов
Владивосток: море, форты, маяки
Насладиться живописными пейзажами в групповой поездке по городу и острову Русский
Начало: Возле площади Борцов за Власть Советов
«Горный трамвайчик отвезёт нас на смотровую площадку, где мы насладимся панорамой бухты Золотой Рог и обсудим, что роднит Владивосток со Стамбулом»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
Познакомиться с историей и главными достопримечательностями центра Приморского края
«Монастырская сопка – смотровая площадка с видами на остров Русский, пролив Босфор Восточный и южную часть Владивостока»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Владивосток и Русский остров: полное погружение за один день
Хотите увидеть лучшее из Владивостока и Русского острова всего за один день? Эта экскурсия создана для вас
«Мыс Шмидта — природная смотровая площадка, с которой открываются виды на остров Русский и знаменитые мысы Тобизина и Вятлина»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
1830016 470₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лучшие панорамы Владивостока и остров Русский: экскурсия за 1 день
Погрузитесь в красоту Приморского края с экскурсией, которая откроет вам секретные места и захватывающие виды Владивостока
«Завершающим аккордом насыщенного дня станет смотровая площадка Орлиное гнездо в центре Владивостока»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Живописные бухты Находка, Триозерье и Ежовая: экскурсия на внедорожнике
Приглашаем в увлекательное путешествие по бухтам Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике. Почувствуйте дух приключений и красоту дикой природы
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы
«Вы насладитесь заповедной природой, услышите о местной флоре и фауне, побываете на смотровых площадках с умопомрачительным видом и влюбитесь в наш прекрасный край»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
27 930₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк: путешествие по символам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владивостоку, где история и современность переплетаются на фоне захватывающих пейзажей
Начало: на улице Светланская
«На фуникулёре поднимемся на смотровую площадку, чтобы насладиться панорамой бухты Золотой Рог»
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
от 9 980₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Владивосток и его живописные окрестности: от маяка до сопок
Погрузитесь в уникальный мир Владивостока: от портовой жизни до захватывающих видов с сопок
Начало: Г. Владивосток
Завтра в 05:00
10 июня в 18:00
10 750₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Второе знакомство с Владивостоком
Исследовать восточные берега города и насладиться природой Приморья
«Мы дойдём до смотровой, откуда открывается отличный вид на бухту и полуостров Басаргина»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на мыс Тобизина
Познакомиться с природой Владивостока в компании местных жителей
«На обратном пути сделаем остановку у смотровой площадки и полюбуемся видами на мыс Вятлина»
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Топ-5 смотровых площадок Владивостока: путешествие по секретным местам
Приглашаем на уникальную экскурсию по Владивостоку, где вы увидите город с новых высот и откроете для себя неизведанные места
Завтра в 06:00
10 июня в 19:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Все видовые Владивостока за 4 часа
Увидеть город как на ладони с разных ракурсов
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
10 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Увлекательное путешествие по Находке: от мыса Пасека до скалы Пржевальского
Откройте для себя великолепие Находки: от величественных скал до мифических гор. Погрузитесь в мир природы и легенд в уютной атмосфере
«Вы посетите мыс Пасека и восхититесь его отвесными скалами, побываете в пещерах с реалистичными статуями животных, полюбуетесь городом со смотровой площадки, поднимитесь на скалу Пржевальского и мифическую гору Брат»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Владивосток на закате солнца
Вдохновиться панорамами и сюжетами морского города на вечерней обзорной экскурсии
Начало: На центральной площади
«На смотровой площадке Орлиное гнездо рассмотрите памятник Кириллу и Мефодию, полюбуетесь бухтой и вантовым Золотым мостом — по нему мы также обязательно проедем»
12 июня в 19:00
19 июня в 19:00
1 250₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Владивосток - вид сверху
Осмотреть город с природных возвышенностей и лучших обзорных площадок
Начало: возле площади Борцам за власть Советов
«За два с небольшим часа мы увидим город с нескольких смотровых площадок в Нагорном парке и вершины сопки Крестовой»
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
от 3 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
«По страницам истории»: погружение в историю Владивостока
Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1 700₽ за человека
Групповая
2 часа
Вечерний Владивосток
Начало: Корабельная набережная, 6, причал 36, Владивосток
«У вас будет возможность познакомиться с «визитными карточками» Владивостока, прочувствовать особую, чарующую атмосферу вечернего города, узнать любопытные легенды о нем и насладиться потрясающим видом на закат на смотровой площадке»
Расписание: с 9 мая в 19:30 ежедневно, кроме воскресенья
Сегодня в 19:30
10 июня в 19:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам
Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды
Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города
«Лучшие видовые площадки Отправляйтесь вместе с нами к лучшим смотровым площадкам Владивостока»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Топ-5 мысов острова Русский: эксклюзивный тур из Владивостока
Откройте для себя дикую природу и сокровища острова Русский в 5-часовом эксклюзивном путешествии
Начало: Ваше место пребывания во Владивостоке
«Вы побываете на 5 его мысах и насладитесь сказочными видами со смотровых площадок»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
Начало: По договоренности
«Побываем на самых лучших смотровых площадках города, известных своими захватывающими видами»
Расписание: По договоренности
2 авг в 09:00
90008 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Авто-путешествие по Владивостоку: маяки, мосты и бухты
Откройте для себя красоты Владивостока и Русского острова в комфортной авто-экскурсии с фотосессией
Начало: По запросу
«Мы покажем наши любимые смотровые площадки с видом на мысы Вятлина и Тобизина, посетим Великокняжескую батарею, сделаем романтичные фото на фоне величественных скалистых берегов и моря»
Расписание: каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1150010 925₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
5 часов
Знакомство с Владивостоком
Начало: Светланская улица, 31, Владивосток
«И, конечно, у вас будет возможность пройтись по берегу моря, подышать свежим соленым воздухом, послушать крики чаек и насладиться видами со смотровой площадки»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Обзорная по Владивостоку
Начало: В любом месте города
«Обзорная экскурсия по столице Дальнего Востока, которая раскроет Вам всю красоту города с его морскими пейзажами и панорамными видами со смотровых площадок»
Сегодня в 15:00
14 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: по Вторникам в 11:00, по Четвергам и Субботам в 12:00
11 июня в 11:00
13 июня в 12:00
2 900₽ за человека
Групповая
14 часов
Кравцовские водопады, полуостров Брюса и бассейн с тёплой морской водой
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
«Вас ждут захватывающие дух пейзажи со смотровых площадок, каскады звенящих Кравцовских водопадов и прогулка по мысу Брюса»
Расписание: по понедельникам в 07:00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя экскурсия по Владивостоку: огни, мосты, панорамы
Исследуйте волшебство вечернего Владивостока с его захватывающими панорамами и сияющими мостами в индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
«Вы подниметесь на самые популярные смотровые площадки, чтобы насладиться панорамой вечернего города»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Владивосток: природа, история, морепродукты
Побывать на нескольких живописных мысах и полакомиться гребешками на берегу моря
Начало: От вашего места жительства
«Смотровая площадка, с которой открывается вид на проспект Красоты, залив Золотой Рог и Золотой мост»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
6 часов
По Владивостоку и острову Русский
Путешествие с фотографом-пейзажистом, который покажет самые живописные уголки города и окрестностей
Начало: У вашего отеля
«Следуя по маршруту, мы будем выходить из города, не покидая его, — прогуляемся по смотровым»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Посетить самые популярные места полуострова Гамова
Начало: У входа в кинотеатр Уссури
«Смотровая площадка бухты Витязь»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 21 340₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис6 июня 2024Все супёр. Искурсия понравилась.
- ООксана5 июня 2024Михаил вы лучший экскурсовод!!!!! Мы замечательно провели время, много увидели красивых мест, послушали советов где купить вкусных и не дорогих крабов, куда сходить по магазинам, и далее едем в Находку!!!! Спасибо вам огромное, всём советуют Мишаня ты👍💯
- ООксана4 июня 2024Я была очень довольна, не смотря на погоду. Погода была очень отвратная, но нам предоставили пледы, зонты. Наш замечательный гид
- ТТатьяна4 июня 2024Экскурсия очень понравилась, все было очень интересно! Хоть погода нас и подвела, но наш гид немного изменил маршрут и свозил
- ЮЮлия3 июня 2024Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает) Маршрут хороший,
- ККсения3 июня 2024Михаил прекрасный гид, харизматичный, который действительно любит то, чем занимается, любит свой город и край. Экскурсия прошла легко и очень занимательно, спасибо ☺️
- ЮЮлия3 июня 2024Спасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историю и свой город, и
- ННадежда1 июня 2024Нам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. Прекрасное знание истории Владивостока, верно выстроенный маршрут, легко и доступно изложенная информация… Рекомендую Наталью как опытного и любящего свою работу гида!!!
- ЕЕкатерина1 июня 2024Все началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. Остров Русский желала попасть с
- ННина1 июня 2024Классная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбилась в город Владивосток! Всем советую воспользоваться командой Трипстера!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Смотровые площадки»
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