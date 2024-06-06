Смотровые площадки Владивостока

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 38 отзывов Популярное предложение Владивосток - первая встреча: индивидуальная экскурсия Откройте для себя Владивосток с его захватывающими видами и историческими местами. Погрузитесь в атмосферу города-порта и ощутите его неповторимый колорит Начало: У вашего отеля «Владивосток — рай для любителей смотровых площадок» 8 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 39 отзывов Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком Увидеть ключевые локации города, прикоснуться к его истории и забраться на смотровую площадку Начало: На площади Борцов Революции «Затем на автобусе пересечёте бухту Золотой Рог и окажетесь на смотровой площадке Приморской сцены Мариинского театра» Расписание: ежедневно в 10:00 1 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 281 отзыв Популярное предложение Топ-8 фото-локаций Владивостока: эксклюзивный тур для Instagram Откройте самые живописные уголки Владивостока и унесите с собой незабываемые впечатления и фотографии Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог... «Вы сможете подняться на единственном в России фуникулере на смотровую площадку Орлиное Гнездо» 10 950 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 15 отзывов Добро пожаловать на остров Русский - индивидуальная экскурсия Отправляйтесь на остров Русский на внедорожнике, посетите лучшие смотровые площадки, искупайтесь в Японском море и узнайте интересные легенды «Мы отправимся на остров Русский на внедорожнике: он позволит проехать к лучшим смотровым площадкам в любое время и в любую погоду» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Вечерняя экскурсия по Владивостоку: мосты, история и панорамы Приглашаем на захватывающее путешествие по вечернему Владивостоку, где история и современность переплетаются в незабываемом свете Начало: В центре города «Золотой мост и бухта Золотой Рог — вы увидите их с высоты смотровой площадки» 6 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 95 отзывов Знакомьтесь, Владивосток: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе Начало: Центр города «Корабельная набережная и смотровые площадки» 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 94 отзыва Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по символам города Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны Начало: Отель туристов «Я отвезу вас на лучшие смотровые площадки, покажу знаменитый остров Русский и расскажу, как складывалась история города и чем он живет сегодня» 15 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6.5 часов 114 отзывов Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии «Вы посетите маяк Токаревского, бухту Стеклянная и смотровую площадку с сопки Бурачка» 11900 11 305 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 116 отзывов Владивосток как на ладони: путешествие по смотровым площадкам Погрузитесь в атмосферу Владивостока, наслаждаясь видами с высоты и узнавая историю через его знаменитые места Начало: У кинотеатра Океан «Пришло время для «визитной карточки» Владивостока — смотровой площадки на Орлиной сопке, где вы полюбуетесь лучшими панорамами окрестностей» 8 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 46 отзывов Влюбиться во Владивосток за 1 день Удивительный Владивосток за один день: от Транссибирской магистрали до панорамных видов острова Русский «Вы увидите его «визитные карточки», проедете по мостам-рекордсменам, подниметесь на смотровые площадки, посетите остров Русский и подышите воздухом, замешанном на ароматах морского бриза и дикого шиповника» 11 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 14 отзывов Владивосток и остров Русский на авто Посетить главные места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии «Мы проедем от самой южной части Владивостока на кошке Токаревского — через исторический центр и смотровые площадки — до фортов на острове Русский» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 13 часов 33 отзыва Популярное предложение Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца Вдохновляющее путешествие в одно из самых живописных мест на юге Приморья - в мини-группе Начало: На Светланской улице «В последнем вы посетите смотровую площадку, увидите остатки старых китобойных судов» Расписание: ежедневно в 07:00 5 900 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 178 отзывов Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике Начало: Заберем от гостиницы «Я покажу вам главные достопримечательности Русского и Шкоты, привезу к лучшим смотровым площадкам и расскажу историю этих мест: что здесь находилось и кто жил прежде» 19270 17 343 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🏄 SUP-прогулки 15% скидка Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края Начало: У вашего отеля «Полуостров Назимова — на обратном пути заедем на смотровую площадку, отсюда открывается вид на мост, как на купюре 2000 рублей» 14880 12 648 ₽ за всё до 5 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 5 часов 16 отзывов Топ-8 локаций острова Русский: уникальная поездка на внедорожнике Погрузитесь в красоту природы Приморского края, исследуя остров Русский на внедорожнике. Панорамные виды и неповторимые места ждут вас Начало: Заберу от гостиницы «Мы погуляем по каменистым пляжам, поднимемся на смотровые площадки с шикарными видами и увидим любимые споты местных серферов» 12799 11 520 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Групповая 5 часов 2 отзыва Владивосток: море, форты, маяки Насладиться живописными пейзажами в групповой поездке по городу и острову Русский Начало: Возле площади Борцов за Власть Советов «Горный трамвайчик отвезёт нас на смотровую площадку, где мы насладимся панорамой бухты Золотой Рог и обсудим, что роднит Владивосток со Стамбулом» Расписание: ежедневно в 10:00 3 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком Познакомиться с историей и главными достопримечательностями центра Приморского края «Монастырская сопка – смотровая площадка с видами на остров Русский, пролив Босфор Восточный и южную часть Владивостока» 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 9 отзывов Владивосток и Русский остров: полное погружение за один день Хотите увидеть лучшее из Владивостока и Русского острова всего за один день? Эта экскурсия создана для вас «Мыс Шмидта — природная смотровая площадка, с которой открываются виды на остров Русский и знаменитые мысы Тобизина и Вятлина» 18300 16 470 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 31 отзыв Лучшие панорамы Владивостока и остров Русский: экскурсия за 1 день Погрузитесь в красоту Приморского края с экскурсией, которая откроет вам секретные места и захватывающие виды Владивостока «Завершающим аккордом насыщенного дня станет смотровая площадка Орлиное гнездо в центре Владивостока» 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 6 отзывов Живописные бухты Находка, Триозерье и Ежовая: экскурсия на внедорожнике Приглашаем в увлекательное путешествие по бухтам Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике. Почувствуйте дух приключений и красоту дикой природы Начало: Заберу вас от вашей гостиницы «Вы насладитесь заповедной природой, услышите о местной флоре и фауне, побываете на смотровых площадках с умопомрачительным видом и влюбитесь в наш прекрасный край» 27 930 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк: путешествие по символам города Приглашаем на увлекательное путешествие по Владивостоку, где история и современность переплетаются на фоне захватывающих пейзажей Начало: на улице Светланская «На фуникулёре поднимемся на смотровую площадку, чтобы насладиться панорамой бухты Золотой Рог» от 9 980 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 9 отзывов Владивосток и его живописные окрестности: от маяка до сопок Погрузитесь в уникальный мир Владивостока: от портовой жизни до захватывающих видов с сопок Начало: Г. Владивосток 10 750 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Второе знакомство с Владивостоком Исследовать восточные берега города и насладиться природой Приморья «Мы дойдём до смотровой, откуда открывается отличный вид на бухту и полуостров Басаргина» 11 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Путешествие на мыс Тобизина Познакомиться с природой Владивостока в компании местных жителей «На обратном пути сделаем остановку у смотровой площадки и полюбуемся видами на мыс Вятлина» от 8 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Топ-5 смотровых площадок Владивостока: путешествие по секретным местам Приглашаем на уникальную экскурсию по Владивостоку, где вы увидите город с новых высот и откроете для себя неизведанные места 9 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Все видовые Владивостока за 4 часа Увидеть город как на ладони с разных ракурсов Начало: По договорённости 10 670 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Увлекательное путешествие по Находке: от мыса Пасека до скалы Пржевальского Откройте для себя великолепие Находки: от величественных скал до мифических гор. Погрузитесь в мир природы и легенд в уютной атмосфере «Вы посетите мыс Пасека и восхититесь его отвесными скалами, побываете в пещерах с реалистичными статуями животных, полюбуетесь городом со смотровой площадки, поднимитесь на скалу Пржевальского и мифическую гору Брат» 30 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 2 часа 21 отзыв Владивосток на закате солнца Вдохновиться панорамами и сюжетами морского города на вечерней обзорной экскурсии Начало: На центральной площади «На смотровой площадке Орлиное гнездо рассмотрите памятник Кириллу и Мефодию, полюбуетесь бухтой и вантовым Золотым мостом — по нему мы также обязательно проедем» 1 250 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Владивосток - вид сверху Осмотреть город с природных возвышенностей и лучших обзорных площадок Начало: возле площади Борцам за власть Советов «За два с небольшим часа мы увидим город с нескольких смотровых площадок в Нагорном парке и вершины сопки Крестовой» от 3 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 2 часа 442 отзыва «По страницам истории»: погружение в историю Владивостока Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий Расписание: Через день в 10:30 и 14:30 от 1 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 2 часа 141 отзыв Вечерний Владивосток Начало: Корабельная набережная, 6, причал 36, Владивосток «У вас будет возможность познакомиться с «визитными карточками» Владивостока, прочувствовать особую, чарующую атмосферу вечернего города, узнать любопытные легенды о нем и насладиться потрясающим видом на закат на смотровой площадке» Расписание: с 9 мая в 19:30 ежедневно, кроме воскресенья 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 45 отзывов Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города «Лучшие видовые площадки Отправляйтесь вместе с нами к лучшим смотровым площадкам Владивостока» Расписание: В любой день и в любое время по договоренности 10 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4.5 часа 65 отзывов Топ-5 мысов острова Русский: эксклюзивный тур из Владивостока Откройте для себя дикую природу и сокровища острова Русский в 5-часовом эксклюзивном путешествии Начало: Ваше место пребывания во Владивостоке «Вы побываете на 5 его мысах и насладитесь сказочными видами со смотровых площадок» Расписание: Ежедневно по договоренности от 10 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов 8 отзывов «Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу Начало: По договоренности «Побываем на самых лучших смотровых площадках города, известных своими захватывающими видами» Расписание: По договоренности 9000 8 100 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Авто-путешествие по Владивостоку: маяки, мосты и бухты Откройте для себя красоты Владивостока и Русского острова в комфортной авто-экскурсии с фотосессией Начало: По запросу «Мы покажем наши любимые смотровые площадки с видом на мысы Вятлина и Тобизина, посетим Великокняжескую батарею, сделаем романтичные фото на фоне величественных скалистых берегов и моря» Расписание: каждый день 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Топ-8 мест Владивостока для фото Начало: Ваш отель / апартаменты Расписание: Ежедневно 11500 10 925 ₽ за всё до 3 чел.

Мини-группа 5 часов 3 отзыва Знакомство с Владивостоком Начало: Светланская улица, 31, Владивосток «И, конечно, у вас будет возможность пройтись по берегу моря, подышать свежим соленым воздухом, послушать крики чаек и насладиться видами со смотровой площадки» 7 500 ₽ за человека

Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Обзорная по Владивостоку Начало: В любом месте города «Обзорная экскурсия по столице Дальнего Востока, которая раскроет Вам всю красоту города с его морскими пейзажами и панорамными видами со смотровых площадок» 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 4 часа 3 отзыва Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета» Начало: Площадь Борцов Революции Расписание: по Вторникам в 11:00, по Четвергам и Субботам в 12:00 2 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 2 отзыва Кравцовские водопады, полуостров Брюса и бассейн с тёплой морской водой Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая «Вас ждут захватывающие дух пейзажи со смотровых площадок, каскады звенящих Кравцовских водопадов и прогулка по мысу Брюса» Расписание: по понедельникам в 07:00 5 000 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа Вечерняя экскурсия по Владивостоку: огни, мосты, панорамы Исследуйте волшебство вечернего Владивостока с его захватывающими панорамами и сияющими мостами в индивидуальной экскурсии Начало: По договоренности «Вы подниметесь на самые популярные смотровые площадки, чтобы насладиться панорамой вечернего города» 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Владивосток: природа, история, морепродукты Побывать на нескольких живописных мысах и полакомиться гребешками на берегу моря Начало: От вашего места жительства «Смотровая площадка, с которой открывается вид на проспект Красоты, залив Золотой Рог и Золотой мост» 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 6 часов По Владивостоку и острову Русский Путешествие с фотографом-пейзажистом, который покажет самые живописные уголки города и окрестностей Начало: У вашего отеля «Следуя по маршруту, мы будем выходить из города, не покидая его, — прогуляемся по смотровым» 11 000 ₽ за всё до 4 чел.