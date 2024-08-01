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это время, не совсем уместно такая ходьба😊 все круто но, не совсем понравилось что пришлось ходить много и гид очень много раз теряла свою мысль, будто человек уставший был, к сожалению не все интересно было слушать. Экскурсию не дослушала, ушла. Ноги очень устали ходить. На след. День этим же эскурсоводом было предложено посетить экскурсию бесплатно - но, я не располагала временем и желания уже не было 😊поэтому ставлю 4 звезды. Экскурсию проводила Юлия