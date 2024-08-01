Любуйтесь и исследуйте ночной Владивосток! Предлагаем два маршрута на выбор.
Прогуляйтесь по Золотому мосту и набережной Цесаревича, узнайте больше о местной архитектуре, послушайте увлекательные истории о жизни жителей и сделайте множество удачных фото.
Прогуляйтесь по Золотому мосту и набережной Цесаревича, узнайте больше о местной архитектуре, послушайте увлекательные истории о жизни жителей и сделайте множество удачных фото.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30, 20:30
Описание экскурсии
Что вас ждет Маршрут 1 Наше путешествие начнется на площади Борцам Революции. Мы отправимся на видовую Нагорного парка. Насладившись видами, отправимся по вантовому Золотому мосту через бухту Золотой Рог, на мыс Чуркин. После остановимся на видовой Приморской сцены Мариинского театра, насладимся видом на бухту Золотой Рог и Золотой мост, и сделаем фото на память. Далее по Золотому мосту вернемся в центральную часть города, прокатимся по улочкам Владивостока и остановимся на набережной Цесаревича. Закончится наша экскурсия на площади Борцов Революции. Вы увидите:
- Нагорный парк • проспект Красоты • набережную Цесаревича • Мариинский театр с его видовой • Золотой мост • бухту Золотой Рог • Морской вокзал • центральная улица Владивостока — Светланскую. Маршрут 2 Экскурсию по удивительному вечернему Владивостоку начнём с 36 причала. Пройдем мимо сквера имени Муравьева-Амурского, пересечём Золотой мост. Я расскажу о Приморской сцене Мариинки, о фуникулёре и кинотеатре «Уссури», а также о мостах, вокзалах и исторической архитектуре. Вы узнаете множество историй из жизни местных жителей и знаменитостей, сделаете яркие фото на память на смотровых площадках. Вы увидите:.
- Корабельную набережную • Адмиральский сквер • Триумфальную арку Цесаревича Николая, • сквер генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского • Золотой мост • Приморскую сцену Мариинского театра • фуникулёр • Океанский проспект • Покровский парк • «Арбат» • Железнодорожный и Морской вокзалы • площадь Борцов Революции Важная информация Обратите внимание, маршруты отличаются, поскольку проводятся разными организаторами. Выбирайте то, что подходит именно вам. Организационные детали Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: Обратите внимание, маршруты отличаются, поскольку проводятся разными организаторами. Выбирайте то, что подходит именно вам. Организационные детали Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
каждый день в 20.00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (14+)
|1 500 ₽
|Детский (3-13)
|1 200 ₽
|Пенсионный (женщины 55+, мужчины 60+)
|1 200 ₽
|Детский (0-2)
|0 ₽
|Стандартный билет
|1 500 ₽
|Детский (до 14 лет)
|1 300 ₽
|Пенсионный по возрасту
|1 300 ₽
|Детский до 3х лет
|0 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Цесаревича
- Приморская сцена Мариинского театра
- Золотой мост
- Бухта Золотой Рог
- Морской вокзал
- Центральная улица Владивостока - Светланская
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 20.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 262 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
1 авг 2024
Экскурсия просто супер!!!
Экскурсовод Сергей очень интересно, увлекательно рассказывал, несмотря на ветер, остались лишь положительные эмоции!!!
Большое спасибо за экскурсию.
Экскурсовод Сергей очень интересно, увлекательно рассказывал, несмотря на ветер, остались лишь положительные эмоции!!!
Большое спасибо за экскурсию.
Е
Евгения
1 авг 2024
Приятная вечерняя экскурсия, узнала интересные факты о маяках и о самом Владивостоке. Несмотря на туман и небольшой (но теплый) дождик было очень уютно и атмосферно – за это отдельное спасибо гиду Сергею.
В
Виктор
30 июл 2024
Вообще все интересно и понятно
А
Алексеева
30 июл 2024
А
Александра
29 июл 2024
Красиво очень, для первого посещения Владивостока круто. Но, как ранее писали приходится ходить и не мало с учетом того что это уже вечерняя прогулка и многие хотят больше умиротворения в
Т
Титова
28 июл 2024
Понравилось всё особенно Афанасий знает много интересного
Д
Дмитрий
28 июл 2024
Т
Татьяна
25 июл 2024
С
Сергей
25 июл 2024
Д
Демьяненко
25 июл 2024
E
ELENA
22 июл 2024
Экскурсия понравилась. Экспертность гида выше всех похвал. Благодаря этой экскурсии я получила ответ на свой вопрос об уникальности Владивостока и главной черте его жителей. Благодарю "Спутник" за организацию экскурсии по вечернему городу.
О
Ольга
22 июл 2024
Хорошая экскурсия. Если б тумана не было - было бы отлично 👍
Е
Елена
22 июл 2024
Экскурсия просто замечательная! Это дрцная траектория, не та по которой мы ходили ранее. Новые виды, новые площадки, что не делает экскурсию лучше или хуже…
Г
Гузель
22 июл 2024
Прекрасный эрудированный экскурсовод Сергей! Сопки и самые лучшие площадки с видом на незабываемый город.
Т
Татьяна
20 июл 2024
Экскурсия понравилась, интересно рассказали о достопримечательностях, спасибо большое
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