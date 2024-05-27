Дальневосточный фуникулёр – экскурсии во Владивостоке

Найдено 8 экскурсий в категории «Дальневосточный фуникулёр» во Владивостоке, цены от 1 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний Владивосток
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
141 отзыв
Вечерний Владивосток
Начало: Корабельная набережная, 6, причал 36, Владивосток
Расписание: с 9 мая в 19:30 ежедневно, кроме воскресенья
Сегодня в 19:30
10 июня в 19:30
1 500 за человека
Топ-8 мест Владивостока для фото
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1150010 925 за всё до 3 чел.
Обзорная по Владивостоку
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Обзорная по Владивостоку
Начало: В любом месте города
Сегодня в 15:00
14 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия на о. Русский. Владивостокская крепость
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия на о. Русский. Владивостокская крепость
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за человека
Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Расписание: Любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Огни вечернего Владивостока
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя экскурсия по Владивостоку: огни, мосты, панорамы
Исследуйте волшебство вечернего Владивостока с его захватывающими панорамами и сияющими мостами в индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
6 500 за всё до 3 чел.
Владивосток - обзорная экскурсия
Индивидуальная
4.5 часа
Владивосток - обзорная экскурсия
Начало: Мы забираем вас из отеля и привозим обратно
Расписание: Каждый день, утренний выезд
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
11 000 за всё до 3 чел.
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
Начало: Я заберу вас с вашего места проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    27 мая 2024
    Вечерний Владивосток
    Спасибо большое за познавательную экскурсию, которая провела экскурсовод Елена. Она истинный профессионал и любитель своего города!
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Топ-8 мест Владивостока для фото
    Тур с Вами-это про насыщенность (отличная подборка мест, выбор локаций позволяет качественнее познакомится с городом, доехать и подняться на те
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    вершины, с которых можно попробовать объять необъятное хотя бы глазами);тур с вами- это про любовь к месту в котором живёшь и к делу, которым занимаешься, это помогает быть включённым в процесс. А есть места где слова излишне (бухта стеклянная, там за Вас с любовью говорит море). Тур с Вами это также про хорошую, ненавязчивую, грамотную и интересную компанию) и отличные фотографии) пусть и дальше все получается))) Успехов и развития) Буду рекомендовать обязательно)

  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Вечерний Владивосток
    Хорошая экскурсия,
  • В
    Владимир
    29 апреля 2024
    Экскурсия на о. Русский. Владивостокская крепость
    Очень красивый город! Начали с видовой на Золотой мост, посетили корабельную набережную, стоял на месте где сошли с корабля первые
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    поселенцы Приморья. Экскурсовод Кира очень доброжелательна, рассказала о знаковых достопримечательностях Владивостока, его историю и продолжила на соседнем острове Русском. Там мы посетили бывшие военные укрепления и мыс Шмидта. Природа острова действительно впечатляет! Обрывистые скалы и бесконечные морские просторы. Рекомендую 👍

  • А
    Александр
    22 апреля 2024
    Экскурсия на о. Русский. Владивостокская крепость
    Кира – интересный рассказчик и замечательный собеседник. Вместе мы проехались по мосту Русскому, посетили Новосильцевскую батарею. Оттуда открывается потрясающий вид на
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    залив; если приехать рано утром – в полной мере можно насладиться тишиной и покоем, глядя на корабли, стоящие вдали. После была дорога к Форту №12, к остаткам былой обороны: где хранились и выкатывались пушки, как могли встретить десант потенциального противника, почему Владивосток в принципе считался неприступной крепостью. Далее была остановка на Мысе Вятлина, а потом началась увлекательная прогулка до Мыса Тобизина. Вся экскурсия заняла около 6 часов, но сколько по пути мы останавливались ради красивых фото, сколько спокойно сидели у моря и любовались видом! В плане организации также никаких нареканий: заберут из отеля, не дадут заскучать в дороге, рассказывая об истории города и края, напоят горячим чаем и привезут в город, куда вам будет удобно. В итоге получилась отличная поездка. Рекомендую!

  • Р
    Рябых
    9 января 2024
    Обзорная по Владивостоку
    Не плохо. Мало истории и, собственно, экскурсии - рассказов о городе. Дороже, чем у других.
  • Р
    Роман
    4 мая 2023
    Топ-8 мест Владивостока для фото
    Экскурсия очень понравилась! 👍🏻отличный гид который знает свое дело 👍🏻Показал все достопримечательности Владивостока. Очень приятно было что Александр оперативно со мной связался и мы договорились о встречи. Еще раз спасибо за экскурсию всем советую данного гида с его программой!
  • Е
    Екатерина
    30 марта 2023
    Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина
    Замечательная гид Юлия! Чувствуется, что человек занимается любимым делом, а не ходит на работу. Очень активно провели день! Кажется, что
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    мы посмотрели всё, что только можно было) Очень хорошая экскурсия для недолговременного пребывания в городе. Насыщенная и качественная программа, интересный рассказ гида вас точно не оставят равнодушными!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Дальневосточный фуникулёр»

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  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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