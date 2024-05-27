читать дальше

залив; если приехать рано утром – в полной мере можно насладиться тишиной и покоем, глядя на корабли, стоящие вдали. После была дорога к Форту №12, к остаткам былой обороны: где хранились и выкатывались пушки, как могли встретить десант потенциального противника, почему Владивосток в принципе считался неприступной крепостью. Далее была остановка на Мысе Вятлина, а потом началась увлекательная прогулка до Мыса Тобизина. Вся экскурсия заняла около 6 часов, но сколько по пути мы останавливались ради красивых фото, сколько спокойно сидели у моря и любовались видом! В плане организации также никаких нареканий: заберут из отеля, не дадут заскучать в дороге, рассказывая об истории города и края, напоят горячим чаем и привезут в город, куда вам будет удобно. В итоге получилась отличная поездка. Рекомендую!