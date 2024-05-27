1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Вечерний Владивосток
Начало: Корабельная набережная, 6, причал 36, Владивосток
Расписание: с 9 мая в 19:30 ежедневно, кроме воскресенья
Сегодня в 19:30
10 июня в 19:30
1 500₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1150010 925₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная по Владивостоку
Начало: В любом месте города
Сегодня в 15:00
14 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия на о. Русский. Владивостокская крепость
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Расписание: Любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя экскурсия по Владивостоку: огни, мосты, панорамы
Исследуйте волшебство вечернего Владивостока с его захватывающими панорамами и сияющими мостами в индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Владивосток - обзорная экскурсия
Начало: Мы забираем вас из отеля и привозим обратно
Расписание: Каждый день, утренний выезд
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
Начало: Я заберу вас с вашего места проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия27 мая 2024Спасибо большое за познавательную экскурсию, которая провела экскурсовод Елена. Она истинный профессионал и любитель своего города!
- ННаталья12 мая 2024Тур с Вами-это про насыщенность (отличная подборка мест, выбор локаций позволяет качественнее познакомится с городом, доехать и подняться на те
- ТТатьяна10 мая 2024Хорошая экскурсия,
- ВВладимир29 апреля 2024Очень красивый город! Начали с видовой на Золотой мост, посетили корабельную набережную, стоял на месте где сошли с корабля первые
- ААлександр22 апреля 2024Кира – интересный рассказчик и замечательный собеседник. Вместе мы проехались по мосту Русскому, посетили Новосильцевскую батарею. Оттуда открывается потрясающий вид на
- РРябых9 января 2024Не плохо. Мало истории и, собственно, экскурсии - рассказов о городе. Дороже, чем у других.
- РРоман4 мая 2023Экскурсия очень понравилась! 👍🏻отличный гид который знает свое дело 👍🏻Показал все достопримечательности Владивостока. Очень приятно было что Александр оперативно со мной связался и мы договорились о встречи. Еще раз спасибо за экскурсию всем советую данного гида с его программой!
- ЕЕкатерина30 марта 2023Замечательная гид Юлия! Чувствуется, что человек занимается любимым делом, а не ходит на работу. Очень активно провели день! Кажется, что
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Дальневосточный фуникулёр»
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