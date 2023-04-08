Экскурсия на водопад Неожиданный и в ущелье Дарданеллы из Владивостока
Ближайшие даты:
15
апр
апр
22
апр
апр
29
апр
апр
6
мая
мая
13
мая
мая
20
мая
мая
27
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Бесспорно один из самых красивых и больших в Приморье водопад, который находится относительно недалеко от Владивостока(2 часа на автомобиле). Ущелье Дарданеллы, это как дополнительная экскурсия в экскурсии, находится в 50 километрах от Водопада. Это горная река красиво раскинувшая свои косы между сопок, с удивительными скальниками, такими как "Замок принцессы" и "Парус".
по субботам и в любые дни по заказу
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Владивосток, площадь борцов, луговая
- Когда и сколько длится?
- Когда: по субботам и в любые дни по заказуЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- С собой нужно взять: удобную обувь и одежду
- Рюкзак с личными вещами если есть
- Перекусы на день(будет остановка у магазина). Хорошее настроение
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока
Индивидуальные
Необычные
Выездные
На весь день
Природа и пейзажи
Водопады
Похожие туры из Владивостока
Индивидуальная
10 часов
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на Внедорожнике
Отправиться к одному из красивейших водопадов Приморья и понаблюдать за тиграми и медведями
По договоренности
Сегодня
Завтра
10 апр
11 апр
18 190₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Устроить мини-поход по таежному ущелью и встретить потрясающий закат в приморском Гранд-Каньоне
Завтра
10 апр
11 апр
12 апр
23 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
Кравцовские водопады, маяк Бюссе и фантастические панорамы Японского моря за 1 день
11 апр
12 апр
13 апр
14 апр
19 500₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии