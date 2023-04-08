Водопад Неожиданный + Ущелье Дарданеллы

Экскурсия на водопад Неожиданный и в ущелье Дарданеллы из Владивостока

Описание
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Водопад Неожиданный + Ущелье Дарданеллы
Водопад Неожиданный + Ущелье Дарданеллы
Водопад Неожиданный + Ущелье Дарданеллы
Ближайшие даты:
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Описание

Бесспорно один из самых красивых и больших в Приморье водопад, который находится относительно недалеко от Владивостока(2 часа на автомобиле). Ущелье Дарданеллы, это как дополнительная экскурсия в экскурсии, находится в 50 километрах от Водопада. Это горная река красиво раскинувшая свои косы между сопок, с удивительными скальниками, такими как "Замок принцессы" и "Парус".

по субботам и в любые дни по заказу

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Владивосток, площадь борцов, луговая
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам и в любые дни по заказу
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • С собой нужно взять: удобную обувь и одежду
  • Рюкзак с личными вещами если есть
  • Перекусы на день(будет остановка у магазина). Хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
На весь день
Природа и пейзажи
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