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Описание

Бесспорно один из самых красивых и больших в Приморье водопад, который находится относительно недалеко от Владивостока(2 часа на автомобиле). Ущелье Дарданеллы, это как дополнительная экскурсия в экскурсии, находится в 50 километрах от Водопада. Это горная река красиво раскинувшая свои косы между сопок, с удивительными скальниками, такими как "Замок принцессы" и "Парус".