Ущелье Дарданеллы — мекка для любителей таежной природы и капельки экстрима! Мы пройдем живописной тропой вдоль русла реки Тигровая, выпьем чаю на скале Замок Принцессы, сделаем несколько выразительных фотографий.
А потом, если захотите, отправимся встречать закат в одном из самых эффектных и нерастиражированных мест Приморского края.
А потом, если захотите, отправимся встречать закат в одном из самых эффектных и нерастиражированных мест Приморского края.
Описание фото-прогулки
Треккинг в ущелье Дарданеллы
Наше путешествие начнется с мини-похода вдоль живописной таежной реки Тигровая, которую обожают рафтеры Приморья.
А затем нас ждет недолгое восхождение по красивому курумнику на скалу Замок Принцессы: с вершины оценим великолепный вид на всё ущелье Дарданеллы, устроим небольшую фотосессию, и перекусим на точке взлета роупджамперов. Вы сможете не только посмотреть на их захватывающие прыжки, но и сами прыгнуть с веревкой, если будет желание.
На обратном пути в теплое время года иногда купаемся в горной речке в специальном месте, похожем на купель, поэтому можете взять с собой купальные принадлежности.
Основные точки маршрута
- река Тигровая
- скала «Замок Принцессы»
- ущелье Дарданеллы
- точка взлета роупджамперов
Организационные детали
- Экскурсию можно забронировать на 8:00, 9:30 или 15:00
- Возможна подача авто представительского класса за доплату (полноразмерный премиальный кроссовер Lixiang). Подробности в переписке
- После экскурсии вы получите фотографии в мессенджер и по желанию видео с квадрокоптера
- Желательно надеть удобную обувь
- Дорога из Владивостока занимает примерно 2,5 часа
- Еду можно взять с собой или купить на месте, у реки
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно
- По желанию можно включить в маршрут водопад Неожиданный (+ 8000 ₽)
- А также Приморский Гранд-Каньон (+14 000 ₽), лучший sunset point нашего края: это скала с видом на заброшенную узкоколейку и изгиб реки, напоминающий подкову. Мы также можем устроить здесь пикник, наслаждаясь лучами солнца
- Услуга съёмки на квадрокоптер (+10 000 ₽). Сообщите о необходимости при оформлении заказа
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Вашего отеля в центральной части города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 1151 туриста
Привет! Меня зовут Александр, и вместе с моими коллегами я с радостью покажу вам захватывающий мир Приморского края. Мы — команда гидов, одержимых приключениями! Известны как одна из лучших команд, потому что делаем свою работу с душой. Наша цель — чтобы вы полюбили этот край так же сильно, как любим его мы.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прогулка в ущелье, организованная Александром, была великолепна! На комфортабельном автомобиле очень быстро доехали до начала тропы, Александр угостил нас чаем, и мы отправилсь. Путь до скалы несложный, тропа живописная, и виды при подъеме - абсолютно захватывающие дух! В результате мы получили незабываемые впечатления, отличные фото и видео от Александра! Спасибо огромное!))
Рекомендую и место, и организатора 👍
Рекомендую и место, и организатора 👍
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Вернулись сегодня после посещения ущелья Дарданеллы и водопада Неожиданный. Сначала мы прогулялись вдоль реки Тигровая по лесной тропинке, затем нам предстояло побороться с курумником. Но мы его осилили и оказались
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Красивое место и приятная компания. Мы ходили утром, поездка не на 9 часов поэтому. На помосте с фотографий вы не сфотаетесь без специального снаряжения, без которого там опасно и легко упасть.
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Т
Восторг! Была в первых числах октября. Маршрут просто бомбический) и несложный. С вершины октрывается невероятная красота. Да и сама дорога с осеннями видами до точки начала восхождения, сказачная. На обратном
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П
Во Владивостоке была впервые. Прекрасная природа, отличные виды - тут рассказывать не нужно, нужно ехать и смотреть! Дорога долгая, но красивая, проходит незаметно. Задача гида в таком формате - не
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Р
Наверное - это дорого для этой экскурсии и кол-ва часов. С другой стороны настоящие эмоции, приятная компания и комфорт вряд ли могут быть бесплатными в этой сфере)
Саша отличный, приятный человек, много рассказал про традиции, Владивосток и многими советами мы воспользовались.
Смело могу рекомендовать!)
Саша отличный, приятный человек, много рассказал про традиции, Владивосток и многими советами мы воспользовались.
Смело могу рекомендовать!)
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