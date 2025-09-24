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Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом

Устроить мини-поход по таежному ущелью реки Тигровая и покорить Замок Принцессы
Ущелье Дарданеллы — мекка для любителей таежной природы и капельки экстрима! Мы пройдем живописной тропой вдоль русла реки Тигровая, выпьем чаю на скале Замок Принцессы, сделаем несколько выразительных фотографий.

А потом, если захотите, отправимся встречать закат в одном из самых эффектных и нерастиражированных мест Приморского края.
4.6
9 отзывов
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом

Описание фото-прогулки

Треккинг в ущелье Дарданеллы

Наше путешествие начнется с мини-похода вдоль живописной таежной реки Тигровая, которую обожают рафтеры Приморья.

А затем нас ждет недолгое восхождение по красивому курумнику на скалу Замок Принцессы: с вершины оценим великолепный вид на всё ущелье Дарданеллы, устроим небольшую фотосессию, и перекусим на точке взлета роупджамперов. Вы сможете не только посмотреть на их захватывающие прыжки, но и сами прыгнуть с веревкой, если будет желание.

На обратном пути в теплое время года иногда купаемся в горной речке в специальном месте, похожем на купель, поэтому можете взять с собой купальные принадлежности.

Основные точки маршрута

  • река Тигровая
  • скала «Замок Принцессы»
  • ущелье Дарданеллы
  • точка взлета роупджамперов

Организационные детали

  • Экскурсию можно забронировать на 8:00, 9:30 или 15:00
  • Возможна подача авто представительского класса за доплату (полноразмерный премиальный кроссовер Lixiang). Подробности в переписке
  • После экскурсии вы получите фотографии в мессенджер и по желанию видео с квадрокоптера
  • Желательно надеть удобную обувь
  • Дорога из Владивостока занимает примерно 2,5 часа
  • Еду можно взять с собой или купить на месте, у реки
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно

  • По желанию можно включить в маршрут водопад Неожиданный (+ 8000 ₽)
  • А также Приморский Гранд-Каньон (+14 000 ₽), лучший sunset point нашего края: это скала с видом на заброшенную узкоколейку и изгиб реки, напоминающий подкову. Мы также можем устроить здесь пикник, наслаждаясь лучами солнца
  • Услуга съёмки на квадрокоптер (+10 000 ₽). Сообщите о необходимости при оформлении заказа

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Вашего отеля в центральной части города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 1151 туриста
Привет! Меня зовут Александр, и вместе с моими коллегами я с радостью покажу вам захватывающий мир Приморского края. Мы — команда гидов, одержимых приключениями! Известны как одна из лучших команд, потому что делаем свою работу с душой. Наша цель — чтобы вы полюбили этот край так же сильно, как любим его мы.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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Татьяна
Прогулка в ущелье, организованная Александром, была великолепна! На комфортабельном автомобиле очень быстро доехали до начала тропы, Александр угостил нас чаем, и мы отправилсь. Путь до скалы несложный, тропа живописная, и виды при подъеме - абсолютно захватывающие дух! В результате мы получили незабываемые впечатления, отличные фото и видео от Александра! Спасибо огромное!))
Рекомендую и место, и организатора 👍
Прогулка в ущелье, организованная Александром, была великолепна! На комфортабельном автомобиле очень быстро доехали до начала тропы,
Прогулка в ущелье, организованная Александром, была великолепна! На комфортабельном автомобиле очень быстро доехали до начала тропы,
Прогулка в ущелье, организованная Александром, была великолепна! На комфортабельном автомобиле очень быстро доехали до начала тропы,
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Алёна
Вернулись сегодня после посещения ущелья Дарданеллы и водопада Неожиданный. Сначала мы прогулялись вдоль реки Тигровая по лесной тропинке, затем нам предстояло побороться с курумником. Но мы его осилили и оказались
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на скале Замок принцессы. Впечатлений получили массу, естественно позитивных. Красоту природы не описать словами. Лес готовиться к золотой осени. Есть уже намеки на желтеющую листву. Очень красиво будет через пару недель, когда природа засияет буйством красок! На высоте 100 м тихо, спокойно и умиротворенно. Воздух чист и прозрачен. Можно расположиться и устроить приятный пикничок или порелаксировать.
Затем мы отправились к водопаду Неожиданный. Часть пути мы ехали по лесному бездорожью, затем немного прошли по лесу, чуть-чуть пришлось полазить по валунам и вот мы созерцаем водопад. Это сказка! Красота необыкновенная! К автомобилю возвращались другим путем. Не буду раскрывать все секреты, но получилось интересно!
Отдельного отзыва заслуживает наш сопровождающий Александр. За последние две недели это не первая наша экскурсия. Из всех гидов Александр - самый лучший. Знаток своего дела! Географию не только родного ему Приморского края знает на пять с плюсом, но и всей страны. Интересный собеседник, разносторонне развитый; с ним есть о чем поговорить! Мы сразу нашли общий язык. Если на маршруте сложно, всегда поможет. Профи в управлении автомобилем. Пока ехали от скалы до водопада, просто расслабились и отдыхали. Не с каждым водителем это возможно.
Если вы хотите увидеть красоту и в то же время получить заряд бодрости от физических нагрузок, то это сюда! Рекомендую!

Вернулись сегодня после посещения ущелья Дарданеллы и водопада Неожиданный. Сначала мы прогулялись вдоль реки Тигровая по
Вернулись сегодня после посещения ущелья Дарданеллы и водопада Неожиданный. Сначала мы прогулялись вдоль реки Тигровая по
Вернулись сегодня после посещения ущелья Дарданеллы и водопада Неожиданный. Сначала мы прогулялись вдоль реки Тигровая по
Вернулись сегодня после посещения ущелья Дарданеллы и водопада Неожиданный. Сначала мы прогулялись вдоль реки Тигровая по
Вернулись сегодня после посещения ущелья Дарданеллы и водопада Неожиданный. Сначала мы прогулялись вдоль реки Тигровая по
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Алла
Красивое место и приятная компания. Мы ходили утром, поездка не на 9 часов поэтому. На помосте с фотографий вы не сфотаетесь без специального снаряжения, без которого там опасно и легко упасть.
Красивое место и приятная компания. Мы ходили утром, поездка не на 9 часов поэтому. На помосте
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Т
Восторг! Была в первых числах октября. Маршрут просто бомбический) и несложный. С вершины октрывается невероятная красота. Да и сама дорога с осеннями видами до точки начала восхождения, сказачная. На обратном
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пути решили заехать на водопад Неожиданный и это было абсолютно правильным решением. Красные клены, за которыми едут в Японию, были во всей своей красе. Отдельное спасибо Александру за то, что запечатлел всю красовту с нами в фоточках)

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П
Во Владивостоке была впервые. Прекрасная природа, отличные виды - тут рассказывать не нужно, нужно ехать и смотреть! Дорога долгая, но красивая, проходит незаметно. Задача гида в таком формате - не
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мешать) Александр внимателен, тактичен, ненавязчив. Сразу уловил грань, чтобы не утомлять, при этом точно и доступно все рассказывал, отвечал на вопросы, был готов помочь на маршруте и дал советы по городу. Всем рекомендую маршрут и гида!

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Р
Наверное - это дорого для этой экскурсии и кол-ва часов. С другой стороны настоящие эмоции, приятная компания и комфорт вряд ли могут быть бесплатными в этой сфере)

Саша отличный, приятный человек, много рассказал про традиции, Владивосток и многими советами мы воспользовались.
Смело могу рекомендовать!)
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