Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом

Устроить мини-поход по таежному ущелью и встретить потрясающий закат в приморском Гранд-Каньоне

Ущелье Дарданеллы — мекка для любителей таежной природы и капельки экстрима! Мы пройдем живописной тропой вдоль русла реки Тигровая, выпьем чаю на скале Замок Принцессы, сделаем несколько выразительных фотографий.

А затем отправимся встречать закат в одном из самых эффектных и нерастиражированных мест Приморского края.
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
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Описание

Что вас ожидает

Треккинг в ущелье Дарданеллы

Наше путешествие начнется с мини-похода вдоль живописной таежной реки Тигровая, которую обожают рафтеры Приморья. По несложной тропе поднимемся на скалу Замок Принцессы: с вершины оценим великолепный вид на всё ущелье Дарданеллы, устроим небольшую фотосессию, перекусим и доберемся до точки взлета роупджамперов. Вы сможете не только посмотреть на их захватывающие прыжки, но и сами прыгнуть, если будет желание.

Приморский Гранд-Каньон на закате

После прогулки по Дарданеллам отправимся встречать закат в лучший sunset point Приморского края! Это скала с видом на заброшенную узкоколейку и изгиб реки, напоминающий подкову. Мы можем устроить здесь пикник, наслаждаясь последними лучами солнца, а также спуститься к железной дороге — особенно красиво она выглядит осенью.

Основные точки маршрута

  • река Тигровая
  • скала «Замок Принцессы»
  • ущелье Дарданеллы
  • точка взлета роупджамперов

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер по маршруту от/до вашего отеля, услуги гида-фотографа
  • После экскурсии вы получите от 15 до 30 фотографий в обработке, а также, по желанию, видео с коптера
  • Желательно надеть удобную обувь
  • Дорога из Владивостока занимает примерно 2,5 часа

Дополнительно

  • Еду можно взять с собой или купить на месте, у реки
  • По желанию, за можно за дополнительную плату включить в маршрут водопад Неожиданный, он находится по пути

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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