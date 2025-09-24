Ущелье Дарданеллы — мекка для любителей таежной природы и капельки экстрима! Мы пройдем живописной тропой вдоль русла реки Тигровая, выпьем чаю на скале Замок Принцессы, сделаем несколько выразительных фотографий. А потом, если захотите, отправимся встречать закат в одном из самых эффектных и нерастиражированных мест Приморского края.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Треккинг в ущелье Дарданеллы

Наше путешествие начнется с мини-похода вдоль живописной таежной реки Тигровая, которую обожают рафтеры Приморья.

А затем нас ждет недолгое восхождение по красивому курумнику на скалу Замок Принцессы: с вершины оценим великолепный вид на всё ущелье Дарданеллы, устроим небольшую фотосессию, и перекусим на точке взлета роупджамперов. Вы сможете не только посмотреть на их захватывающие прыжки, но и сами прыгнуть с веревкой, если будет желание.

На обратном пути в теплое время года иногда купаемся в горной речке в специальном месте, похожем на купель, поэтому можете взять с собой купальные принадлежности.

Основные точки маршрута

река Тигровая

скала «Замок Принцессы»

ущелье Дарданеллы

точка взлета роупджамперов

Организационные детали

Экскурсию можно забронировать на 8:00, 9:30 или 15:00

Возможна подача авто представительского класса за доплату (полноразмерный премиальный кроссовер Lixiang). Подробности в переписке

После экскурсии вы получите фотографии в мессенджер и по желанию видео с квадрокоптера

Желательно надеть удобную обувь

Дорога из Владивостока занимает примерно 2,5 часа

Еду можно взять с собой или купить на месте, у реки

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно