Наше путешествие начнется с мини-похода вдоль живописной таежной реки Тигровая, которую обожают рафтеры Приморья. По несложной тропе поднимемся на скалу Замок Принцессы: с вершины оценим великолепный вид на всё ущелье Дарданеллы, устроим небольшую фотосессию, перекусим и доберемся до точки взлета роупджамперов. Вы сможете не только посмотреть на их захватывающие прыжки, но и сами прыгнуть, если будет желание.
После прогулки по Дарданеллам отправимся встречать закат в лучший sunset point Приморского края! Это скала с видом на заброшенную узкоколейку и изгиб реки, напоминающий подкову. Мы можем устроить здесь пикник, наслаждаясь последними лучами солнца, а также спуститься к железной дороге — особенно красиво она выглядит осенью.