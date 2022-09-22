Ущелье Дарданеллы — мекка для любителей таежной природы и капельки экстрима! Мы пройдем живописной тропой вдоль русла реки Тигровая, выпьем чаю на скале Замок Принцессы, сделаем несколько выразительных фотографий. А затем отправимся встречать закат в одном из самых эффектных и нерастиражированных мест Приморского края.

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Описание

Что вас ожидает

Треккинг в ущелье Дарданеллы

Наше путешествие начнется с мини-похода вдоль живописной таежной реки Тигровая, которую обожают рафтеры Приморья. По несложной тропе поднимемся на скалу Замок Принцессы: с вершины оценим великолепный вид на всё ущелье Дарданеллы, устроим небольшую фотосессию, перекусим и доберемся до точки взлета роупджамперов. Вы сможете не только посмотреть на их захватывающие прыжки, но и сами прыгнуть, если будет желание.

Приморский Гранд-Каньон на закате

После прогулки по Дарданеллам отправимся встречать закат в лучший sunset point Приморского края! Это скала с видом на заброшенную узкоколейку и изгиб реки, напоминающий подкову. Мы можем устроить здесь пикник, наслаждаясь последними лучами солнца, а также спуститься к железной дороге — особенно красиво она выглядит осенью.

Основные точки маршрута

река Тигровая

скала «Замок Принцессы»

ущелье Дарданеллы

точка взлета роупджамперов

Организационные детали

В стоимость входит трансфер по маршруту от/до вашего отеля, услуги гида-фотографа

После экскурсии вы получите от 15 до 30 фотографий в обработке, а также, по желанию, видео с коптера

Желательно надеть удобную обувь

Дорога из Владивостока занимает примерно 2,5 часа

Дополнительно