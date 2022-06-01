Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

Приготовьтесь открыть живописный и малоизученный уголок Приморского края — водопад Горбатый, окруженный базальтовыми колоннами. Также в путешествии мы заглянем в сафари-парк, чтобы с мостиков понаблюдать за медведями и тиграми в естественных условиях. Отыщем древнее городище и остатки крепости чжурчжэней. А если останутся силы, посетим бухты Стеклянная и Шамора.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дикие животные в сафари-парке. По дороге из Владивостока мы посетим парк, где можно понаблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания. С мостов, без решеток перед глазами, вы посмотрите на тигров, леопарда, больших гималайских медведей и других обитателей сафари-парка. Сможете погладить и покормить некоторых ручных зверей и услышите о них интересные истории.

Следы Чжурчжэней в Стеклянухинском городище. Также мы ненадолго остановимся в древнем городище, где 900 лет возвышалась мощная военная крепость чжурчжэней. Я расскажу об этих племенах и покажу остатки их построек.

Водопад Горбатый, или Неожиданный — наша главная цель! Хоть его высота всего 10 метров, но пейзаж идеально дополняют окружающие Горбатый базальтовые колонны. Это настолько симметричные скальные шестигранники, что некоторые принимают их за творения древних жителей. Здесь у вас будет время для отдыха, фото и перекуса.

Если на обратном пути останутся время и силы, мы сможем заехать на знаменитую бухту Шамора из альбома группы Мумий Тролль и прогуляться по бухте Стеклянной, усеянной миллионами гладких осколков.

Примерный тайминг экскурсии

8:30 — я забираю вас из отеля/апартаментов.

10:00 — приезд сафари-парк

11:30 — выезд в сторону городища (около 15-20 мин. в пути, около 30 мин на месте)

12:30 — выезд к водопаду (около часа в пути), ориентировочно в 13:30 мы будем на месте

14:30 — выезжаем в сторону города

18:00 — возвращение во Владивосток

Организационные детали