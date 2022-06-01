Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Дикие животные в сафари-парке. По дороге из Владивостока мы посетим парк, где можно понаблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания. С мостов, без решеток перед глазами, вы посмотрите на тигров, леопарда, больших гималайских медведей и других обитателей сафари-парка. Сможете погладить и покормить некоторых ручных зверей и услышите о них интересные истории.
Следы Чжурчжэней в Стеклянухинском городище. Также мы ненадолго остановимся в древнем городище, где 900 лет возвышалась мощная военная крепость чжурчжэней. Я расскажу об этих племенах и покажу остатки их построек.
Водопад Горбатый, или Неожиданный — наша главная цель! Хоть его высота всего 10 метров, но пейзаж идеально дополняют окружающие Горбатый базальтовые колонны. Это настолько симметричные скальные шестигранники, что некоторые принимают их за творения древних жителей. Здесь у вас будет время для отдыха, фото и перекуса.
Если на обратном пути останутся время и силы, мы сможем заехать на знаменитую бухту Шамора из альбома группы Мумий Тролль и прогуляться по бухте Стеклянной, усеянной миллионами гладких осколков.
Примерный тайминг экскурсии
8:30 — я забираю вас из отеля/апартаментов.
10:00 — приезд сафари-парк
11:30 — выезд в сторону городища (около 15-20 мин. в пути, около 30 мин на месте)
12:30 — выезд к водопаду (около часа в пути), ориентировочно в 13:30 мы будем на месте
14:30 — выезжаем в сторону города
18:00 — возвращение во Владивосток
Организационные детали
Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике
Еду и напитки лучше захватить с собой
Экскурсия по сафари-парку проводится сотрудниками парка, входные билеты оплачиваются дополнительно: 400 руб. /чел.
Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Andrey — ваша команда гидов во Владивостоке
Привет! Меня зовут Андрей, я родился во Владивостоке. Очень люблю наш город на море, веду активный образ жизни и стараюсь интересно проводить время на свежем воздухе. С радостью поделюсь советами и лайфхаками коренного жителя Приморья!