Кравцовские водопады и Земля леопарда

Вдохновиться пейзажами и посетить национальный парк, где живет самая редкая крупная кошка планеты

Приготовьтесь увидеть визитные карточки флоры и фауны заповедного Приморья.

Вы посетите каскады водопадов, будто сошедших с картин.

А после отправитесь в единственное место в мире, где в комфортных условиях можно увидеть краснокнижную кошку в естественной среде.

Прогуляетесь по экотропе, поразитесь особенностям хищников и узнаете о мерах по спасению популяций
Кравцовские водопады и Земля леопарда
Кравцовские водопады и Земля леопарда
Кравцовские водопады и Земля леопарда
Кравцовские водопады и Земля леопарда
Кравцовские водопады и Земля леопарда
Кравцовские водопады и Земля леопарда
Кравцовские водопады и Земля леопарда
Кравцовские водопады и Земля леопарда
Кравцовские водопады и Земля леопарда
Кравцовские водопады и Земля леопарда
Кравцовские водопады и Земля леопарда
Кравцовские водопады и Земля леопарда

Что вас ожидает< / h3>

Лесная сказка и Кравцовские водопады< / strong> Начнем с одной из самых живописных достопримечательностей региона. Водопады, образованные течением ручья Кравцовский, находятся в часе езды от Владивостока. Протяженность тропы - всего 1,4 км, поэтому здесь часто можно встретить путников разных возрастов и семьи с детьми. Вы рассмотрите вблизи красивые каскады, а по пути поговорим о ландшафтных особенностях края и других местах, где таится богатство его природы. < / p>

Земля леопарда< / strong> После доедем до села Барабаш, где отправимся на 2-километровую прогулку по самой "кошачьей" охраняемой территории России. Здесь живут сразу четыре вида диких кошек: амурский тигр, рысь, дальневосточный лесной кот и дальневосточный леопард. Последняя - самая редкая из крупных кошек планеты, в мире их чуть больше 100 особей, и около 70% ареала хищника - под охраной приморского национального парка. < / p>

На экскурсии по экомаршруту "Тропой леопарда" вы познакомитесь с флорой и фауной юго-западного Приморья, встретите множество интерактивных игровых элементов, мостиков и видовых площадок. И, конечно, узнаете самое интересное о среде обитания крупных кошачьих, их особенностях и программе сохранения видов, находящихся под угрозой исчезновения. А в удачно расположенных фотоукрытиях сможете запечатлеть этих величественных животных. < / p>

🥘 Перед обратной дорогой во Владивосток мы предложим вам посетить местное кафе. < / p>< / div>

Организационные детали< / h3>
  • Продолжительность экскурсии - 8-10 часов (много времени уйдёт на дорогу) , из них 3 часа в национальном парке< / li>
  • Транспорт и билеты на экскурсию "Тропой леопарда" входят в стоимость экскурсии< / li> < / ul>

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на ул. Алеутская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Всем привет, меня зовут Юля. Я родилась и живу во Владивостоке, экскурсии провожу в команде увлеченных гидов. Мои предки были в числе первых местных поселенцев, поэтому я с детства увлекаюсь историей родного края. Владивосток люблю за яркие закаты, теплое Японское море и пропитанный солью воздух. Много путешествую, увлекаюсь фотографией и веду блог о городе. Обещаю не нагружать вас скучными фактами. Я расскажу о Дальнем Востоке самое интересное и помогу раскрыть его самобытный характер
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