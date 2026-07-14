Лучшее время для посещения Кравцовских водопадов и Земли леопарда - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, и природа предстает во всей красе. В октябре и ноябре также можно насладиться красотой осенних пейзажей, но стоит быть готовым к прохладной погоде. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит учитывать холодные температуры и снежные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кравцовские водопады
Земля леопарда
Описание экскурсии
Лесная сказка и Кравцовские водопады
Начнем с одной из самых живописных достопримечательностей региона. Водопады, образованные течением ручья Кравцовский, находятся в часе езды от Владивостока. Протяженность тропы — всего 1,4 км, поэтому здесь часто можно встретить путников разных возрастов и семьи с детьми. Вы рассмотрите вблизи красивые каскады, а по пути поговорим о ландшафтных особенностях края и других местах, где таится богатство его природы.
Земля леопарда
После доедем до села Барабаш, где отправимся на 2-километровую прогулку по самой «кошачьей» охраняемой территории России. Здесь живут сразу четыре вида диких кошек: амурский тигр, рысь, дальневосточный лесной кот и дальневосточный леопард. Последняя — самая редкая из крупных кошек планеты, в мире их чуть больше 100 особей, и около 70% ареала хищника — под охраной приморского национального парка.
На экскурсии по экомаршруту «Тропой леопарда» вы познакомитесь с флорой и фауной юго-западного Приморья, встретите множество интерактивных игровых элементов, мостиков и видовых площадок. И, конечно, узнаете самое интересное о среде обитания крупных кошачьих, их особенностях и программе сохранения видов, находящихся под угрозой исчезновения. А в удачно расположенных фотоукрытиях сможете запечатлеть этих величественных животных.
🥘 Перед обратной дорогой во Владивосток мы предложим вам посетить местное кафе.
Организационные детали
Продолжительность экскурсии — 8-10 часов (много времени уйдёт на дорогу), из них 3 часа в национальном парке
Транспорт и билеты на экскурсию «Тропой леопарда» входят в стоимость экскурсии
Дополнительные расходы — обед
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Алеутская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4046 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Юлия, я руководитель экскурсионного бюро, а также аттестованный гид-экскурсовод по Приморскому краю, член Русского географического общества и преподаватель ДВФУ. Мы с командой разработали более 10 читать дальшеуменьшить
авторских маршрутов. Во время экскурсий мы не будем нагружать вас скучными фактами о регионе, а расскажем вам всё самое интересное и поможем раскрыть его самобытный характер. Мы с вами посетим самые красивые локации города и края без спешки, в комфортном для вас темпе, с перерывами на кофе и фотографирование.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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Елизавета
Экскурсия очень понравилась. Мы ездили с Александром. Узнали много интересных моментов о местных растениях и животных, и о жизни людей по соседству с тиграми и леопардами. Александр отличный водитель, было очень комфортно на протяжении всей поездки. Природа Приморья удивительна, в заповеднике, конечно, леопардов не встретили 😁 Зато послушали увлекательный рассказ о работе по сохранению этих уникальных животных
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Людмила
Отличная экскурсия для тех, кто любит прогулки на природе. Это хороший повод уехать из города и насладиться тишиной леса и звуками текущей воды и водопадов. Прогулка по тропе леопарда, сопровождаемая читать дальшеуменьшить
увлекательным рассказом экскурсовода об этих удивительных животных, не оставит равнодушными любознательных туристов. Эту экскурсию организовала для нас Юлия - отличный, профессиональный гид, приятный в общении человек. Колоссальный об'ём знаний! Информацию подаёт дозированно и ненавязчиво, доступным языком, что позволяет легко всё усвоить. Отдельно отмечу хорошо продуманный план поездки, включающий все необходимые и своевременные остановки, и санитарные, и для перекуса, и для фотографий. Юлия, огромное спасибо Вам за Вашу работу, за Ваш профессионализм! В каждом регионе, который я посещаю, обязательно отмечаю для себя организатора, которого уверенно могу рекомендовать друзьям и знакомым. Для знакомства с Владивостоком и его окрестностями - это Юлия.
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А
Анна
Прекрасная поездка по югу Примоского края с прекрасным гидом Людмилой. За время пути Людмила рассказала нам очень много об истории края, обычаях и достопримечательностях, в том числе и во Владивостоке и других районах края. Очень рекомендуем Людмилу и этот маршрут, с потрясающе красивыми видами
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А
Андрей
Огромнейшее Спасибо Юлии за проведенную экскурсию. Следы тигра и леопарда! Тишина в тайге, шорох листьев! Отличная и легкая подача информации! Мы остались очень довольны проведённым днем на природе.
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