Что вас ожидает< / h3>

Лесная сказка и Кравцовские водопады< / strong> Начнем с одной из самых живописных достопримечательностей региона. Водопады, образованные течением ручья Кравцовский, находятся в часе езды от Владивостока. Протяженность тропы - всего 1,4 км, поэтому здесь часто можно встретить путников разных возрастов и семьи с детьми. Вы рассмотрите вблизи красивые каскады, а по пути поговорим о ландшафтных особенностях края и других местах, где таится богатство его природы. < / p>

Земля леопарда< / strong> После доедем до села Барабаш, где отправимся на 2-километровую прогулку по самой "кошачьей" охраняемой территории России. Здесь живут сразу четыре вида диких кошек: амурский тигр, рысь, дальневосточный лесной кот и дальневосточный леопард. Последняя - самая редкая из крупных кошек планеты, в мире их чуть больше 100 особей, и около 70% ареала хищника - под охраной приморского национального парка. < / p>

На экскурсии по экомаршруту "Тропой леопарда" вы познакомитесь с флорой и фауной юго-западного Приморья, встретите множество интерактивных игровых элементов, мостиков и видовых площадок. И, конечно, узнаете самое интересное о среде обитания крупных кошачьих, их особенностях и программе сохранения видов, находящихся под угрозой исчезновения. А в удачно расположенных фотоукрытиях сможете запечатлеть этих величественных животных. < / p>

🥘 Перед обратной дорогой во Владивосток мы предложим вам посетить местное кафе. < / p>< / div>