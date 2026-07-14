Лучшее время для посещения Кравцовских водопадов и Земли леопарда - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, и природа предстает во всей красе. В октябре и ноябре также можно насладиться красотой осенних пейзажей, но стоит быть готовым к прохладной погоде. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит учитывать холодные температуры и снежные условия.

Экскурсия во Владивостоке предлагает уникальную возможность посетить Кравцовские водопады и Землю леопарда. Это место, где вы сможете насладиться красотой природы и увидеть редких дальневосточных леопардов в их естественной среде. Прогулка по экотропе позволит вам познакомиться с флорой и фауной региона, а также узнать о мерах по сохранению популяций. Это идеальный вариант для семейного отдыха и любителей природы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Лесная сказка и Кравцовские водопады

Начнем с одной из самых живописных достопримечательностей региона. Водопады, образованные течением ручья Кравцовский, находятся в часе езды от Владивостока. Протяженность тропы — всего 1,4 км, поэтому здесь часто можно встретить путников разных возрастов и семьи с детьми. Вы рассмотрите вблизи красивые каскады, а по пути поговорим о ландшафтных особенностях края и других местах, где таится богатство его природы.

Земля леопарда

После доедем до села Барабаш, где отправимся на 2-километровую прогулку по самой «кошачьей» охраняемой территории России. Здесь живут сразу четыре вида диких кошек: амурский тигр, рысь, дальневосточный лесной кот и дальневосточный леопард. Последняя — самая редкая из крупных кошек планеты, в мире их чуть больше 100 особей, и около 70% ареала хищника — под охраной приморского национального парка.

На экскурсии по экомаршруту «Тропой леопарда» вы познакомитесь с флорой и фауной юго-западного Приморья, встретите множество интерактивных игровых элементов, мостиков и видовых площадок. И, конечно, узнаете самое интересное о среде обитания крупных кошачьих, их особенностях и программе сохранения видов, находящихся под угрозой исчезновения. А в удачно расположенных фотоукрытиях сможете запечатлеть этих величественных животных.

🥘 Перед обратной дорогой во Владивосток мы предложим вам посетить местное кафе.

Организационные детали