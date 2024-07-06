От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю

Исследовать бухты на яхте, увидеть плавучий космодром и встретить тюленей
На парусной яхте отправляемся в круиз по самым интересным локациям Японского моря.

Вы обойдёте несколько островов, посетите как популярные, так и малоизвестные места Южного Приморья, побываете в уединённых бухтах, до которых
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можно добраться только по воде.

Полюбуетесь разнообразными дальневосточными ландшафтами, встретите животных и птиц в их естественной среде обитания.

Не упустите и гастрономические удовольствия: вам не придётся заботиться о питании и удастся попробовать традиционные блюда региона.

От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю
От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю
От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Постараемся сделать всё возможное, чтобы вас не укачивало в путешествии. В первые 4 дня запланированы короткие переходы по 1-2 часа, чтобы вы смогли привыкнуть к яхте и адаптироваться жить на воде. На ночёвки будем останавливаться в закрытых бухтах, в которых волнение моря не чувствуется.

Проживание. Размещение в одно- или двухместных каютах на парусной яхте «Отрада». На борту есть уютный общий салон для отдыха, два санузла, горячий душ, полностью оборудованная кухня с газовой плитой, духовкой, холодильником, пресной водой.

Питание. В стоимость тура включено трёхразовое питание. В меню входят рыба, мясо, птица, дальневосточные блюда.

Программа тура по дням

1 день

Остров Попова, прогулка по экотропе

Утром встретимся в яхтенной марине. После размещения в каютах и инструктажа возьмём курс к острову Попова — живописному уголку с неповторимой природой. Преодолеем залив Старка, изумрудный на отмелях и бирюзовый у скал.

Сойдём на сушу и прогуляемся по экотропе. Поднимемся на смотровую площадку у мыса Проходного. Благодаря причудливым утёсам это место также называют «ущельем царя драконов». Отсюда открываются головокружительные панорамы морской бухты.

Остров Попова, прогулка по экотропеОстров Попова, прогулка по экотропеОстров Попова, прогулка по экотропеОстров Попова, прогулка по экотропеОстров Попова, прогулка по экотропеОстров Попова, прогулка по экотропеОстров Попова, прогулка по экотропе
2 день

Экскурсия по острову Рикорда

Продолжим наш морской поход, двигаясь на яхте к необитаемому острову Рикорда. Его северо-западное побережье украшают красные и чёрные галечные пляжи с крупными валунами, а юго-восточное — крутые утёсы.

Исследуем остров пешком и преодолеем 100 шагов от Амурского залива к Уссурийскому. Нагуляв аппетит, вы сможете посетить дегустацию на ферме морепродуктов (за доплату).

Экскурсия по острову РикордаЭкскурсия по острову РикордаЭкскурсия по острову РикордаЭкскурсия по острову РикордаЭкскурсия по острову Рикорда
3 день

Водные развлечения в бухте Миноносок

Сегодняшний день проведём в уединённой бухте Миноносок. Здесь царит умиротворяющая атмосфера и возможен близкий контакт с природой. Вы сможете покататься на сапах, порыбачить, заняться снорклингом — всё необходимое оборудование мы предоставим бесплатно. За доплату мы можем организовать для группы плавучую баню на воде.

Водные развлечения в бухте МиноносокВодные развлечения в бухте МиноносокВодные развлечения в бухте МиноносокВодные развлечения в бухте МиноносокВодные развлечения в бухте Миноносок
4 день

Плавучий космодром, мыс Брюса

Доберёмся к порту Славянка. Тут базируется уникальное сооружение — плавучий космодром «Морской старт» для запуска ракет. После обеда отправимся на мыс Брюса. Полюбуемся захватывающими дух видами, погуляем среди базальтовых колонн — застывших потоков магмы, когда-то вырвавшихся из недр на поверхность земли.

Плавучий космодром, мыс БрюсаПлавучий космодром, мыс БрюсаПлавучий космодром, мыс БрюсаПлавучий космодром, мыс БрюсаПлавучий космодром, мыс БрюсаПлавучий космодром, мыс Брюса
5 день

Переход к острову Путятина, кекуры

Сегодня нам предстоит долгий переход к острову Путятина. На нашем пути встретится кекур Колонна — одинокая скала, возвышающаяся на косе посреди залива. Это место облюбовали чайки, бакланы и топорики, в окрестностях можно встретить нерп и фугу.

Также увидим кекуры Пять пальцев — каменную гряду, напоминающую высунутую из воды руку. На скалах обитают стаи морских птиц, поэтому гомон пернатых стихает здесь только с наступлением темноты. Тут же устроили лежбище тюлени-ларги. Эти очаровательные животные очень любопытны и не боятся подплывать к людям на расстояние вытянутой руки.

Переход к острову Путятина, кекурыПереход к острову Путятина, кекурыПереход к острову Путятина, кекурыПереход к острову Путятина, кекурыПереход к острову Путятина, кекуры
6 день

Прибытие к острову Русский

Возьмём курс к острову Русский. С моря увидим Золотой мост, входящий в число главных достопримечательностей Владивостока. Осмотрим ухоженную территорию студенческого кампуса Дальневосточного университета с парком и набережной.

Прибытие к острову РусскийПрибытие к острову РусскийПрибытие к острову РусскийПрибытие к острову РусскийПрибытие к острову Русский
7 день

Возвращение во Владивосток

Первую половину дня проведём на острове Русский. По желанию и за доплату вы можете посетить Приморский океанариум или отправиться на экскурсию по Ворошиловской батарее — комплексу оборонительных укреплений Владивостокской крепости. После обеда вернёмся в яхтенную марину Владивостока.

Возвращение во ВладивостокВозвращение во ВладивостокВозвращение во ВладивостокВозвращение во ВладивостокВозвращение во Владивосток
8 день

Заключительный день

После завтрака освободим каюты и попрощаемся. На этом наше яхтенное путешествие по Приморью завершено.

Заключительный деньЗаключительный деньЗаключительный деньЗаключительный деньЗаключительный день

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет70 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на яхте
  • Трёхразовое питание
  • Услуги капитана и повара
  • Финальная уборка
  • Набор постельного белья и полотенце для рук
  • Аренда сапа, оборудования для снорклинга, снастей для рыбалки, резиновой лодки с мотором
  • Оплата стоянок и топлива
Что не входит в цену
  • Билеты во Владивосток и обратно
  • Трансфер
  • Питание в кафе и ресторанах, включая питание капитана (согласно морской традиции)
  • Экскурсии и входные билеты
  • Дегустация морепродуктов
  • Посещение плавучей бани
  • Стоимость тура указана за одного человека при размещении в двухместной каюте с 28 июня по 5 июля и с 6 по 13 июля 2024 года. Стоимость тура в эти же периоды при размещении в одноместной каюте составляет 65 000₽
  • Стоимость тура с 14 по 21 июля, с 8 по 15 сентября, с 16 по 23 сентября 2024 года составляет: при размещении в двухместной каюте - 88 200₽ с человека, при размещении в одноместной каюте - 89 000₽
  • Стоимость тура с 22 по 29 июля, с 30 июля по 6 августа, с 7 по 14 августа, с 15 по 22 августа, с 23 по 30 августа, с 31 августа по 7 сентября 2024 года составляет: при размещении в двухместной каюте - 92 600₽ с человека, при размещении в одноместной каюте - 93 400₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, яхт-клуб МГУ имени Невельского, 10:00
Завершение: Владивосток, яхт-клуб МГУ имени Невельского, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владивостока

ИндивидуальныеГрупповыеВодные развлеченияЛетниеАктивный отдыхОбзорныеРечные прогулкиОстроваРыбалкаПрирода и пейзажиЖивотныеОстров русскийПопулярные местаВсе турыПриморский крайОстров ПутятинаНа 8 днейМыс БрюсаНа островаНа яхте

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