Утром встретимся в яхтенной марине. После размещения в каютах и инструктажа возьмём курс к острову Попова — живописному уголку с неповторимой природой. Преодолеем залив Старка, изумрудный на отмелях и бирюзовый у скал.

Сойдём на сушу и прогуляемся по экотропе. Поднимемся на смотровую площадку у мыса Проходного. Благодаря причудливым утёсам это место также называют «ущельем царя драконов». Отсюда открываются головокружительные панорамы морской бухты.