Вы обойдёте несколько островов, посетите как популярные, так и малоизвестные места Южного Приморья, побываете в уединённых бухтах, до которых
Описание тура
Организационные детали
Постараемся сделать всё возможное, чтобы вас не укачивало в путешествии. В первые 4 дня запланированы короткие переходы по 1-2 часа, чтобы вы смогли привыкнуть к яхте и адаптироваться жить на воде. На ночёвки будем останавливаться в закрытых бухтах, в которых волнение моря не чувствуется.
Проживание. Размещение в одно- или двухместных каютах на парусной яхте «Отрада». На борту есть уютный общий салон для отдыха, два санузла, горячий душ, полностью оборудованная кухня с газовой плитой, духовкой, холодильником, пресной водой.
Питание. В стоимость тура включено трёхразовое питание. В меню входят рыба, мясо, птица, дальневосточные блюда.
Программа тура по дням
Остров Попова, прогулка по экотропе
Утром встретимся в яхтенной марине. После размещения в каютах и инструктажа возьмём курс к острову Попова — живописному уголку с неповторимой природой. Преодолеем залив Старка, изумрудный на отмелях и бирюзовый у скал.
Сойдём на сушу и прогуляемся по экотропе. Поднимемся на смотровую площадку у мыса Проходного. Благодаря причудливым утёсам это место также называют «ущельем царя драконов». Отсюда открываются головокружительные панорамы морской бухты.
Экскурсия по острову Рикорда
Продолжим наш морской поход, двигаясь на яхте к необитаемому острову Рикорда. Его северо-западное побережье украшают красные и чёрные галечные пляжи с крупными валунами, а юго-восточное — крутые утёсы.
Исследуем остров пешком и преодолеем 100 шагов от Амурского залива к Уссурийскому. Нагуляв аппетит, вы сможете посетить дегустацию на ферме морепродуктов (за доплату).
Водные развлечения в бухте Миноносок
Сегодняшний день проведём в уединённой бухте Миноносок. Здесь царит умиротворяющая атмосфера и возможен близкий контакт с природой. Вы сможете покататься на сапах, порыбачить, заняться снорклингом — всё необходимое оборудование мы предоставим бесплатно. За доплату мы можем организовать для группы плавучую баню на воде.
Плавучий космодром, мыс Брюса
Доберёмся к порту Славянка. Тут базируется уникальное сооружение — плавучий космодром «Морской старт» для запуска ракет. После обеда отправимся на мыс Брюса. Полюбуемся захватывающими дух видами, погуляем среди базальтовых колонн — застывших потоков магмы, когда-то вырвавшихся из недр на поверхность земли.
Переход к острову Путятина, кекуры
Сегодня нам предстоит долгий переход к острову Путятина. На нашем пути встретится кекур Колонна — одинокая скала, возвышающаяся на косе посреди залива. Это место облюбовали чайки, бакланы и топорики, в окрестностях можно встретить нерп и фугу.
Также увидим кекуры Пять пальцев — каменную гряду, напоминающую высунутую из воды руку. На скалах обитают стаи морских птиц, поэтому гомон пернатых стихает здесь только с наступлением темноты. Тут же устроили лежбище тюлени-ларги. Эти очаровательные животные очень любопытны и не боятся подплывать к людям на расстояние вытянутой руки.
Прибытие к острову Русский
Возьмём курс к острову Русский. С моря увидим Золотой мост, входящий в число главных достопримечательностей Владивостока. Осмотрим ухоженную территорию студенческого кампуса Дальневосточного университета с парком и набережной.
Возвращение во Владивосток
Первую половину дня проведём на острове Русский. По желанию и за доплату вы можете посетить Приморский океанариум или отправиться на экскурсию по Ворошиловской батарее — комплексу оборонительных укреплений Владивостокской крепости. После обеда вернёмся в яхтенную марину Владивостока.
Заключительный день
После завтрака освободим каюты и попрощаемся. На этом наше яхтенное путешествие по Приморью завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|70 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на яхте
- Трёхразовое питание
- Услуги капитана и повара
- Финальная уборка
- Набор постельного белья и полотенце для рук
- Аренда сапа, оборудования для снорклинга, снастей для рыбалки, резиновой лодки с мотором
- Оплата стоянок и топлива
Что не входит в цену
- Билеты во Владивосток и обратно
- Трансфер
- Питание в кафе и ресторанах, включая питание капитана (согласно морской традиции)
- Экскурсии и входные билеты
- Дегустация морепродуктов
- Посещение плавучей бани
- Стоимость тура указана за одного человека при размещении в двухместной каюте с 28 июня по 5 июля и с 6 по 13 июля 2024 года. Стоимость тура в эти же периоды при размещении в одноместной каюте составляет 65 000₽
- Стоимость тура с 14 по 21 июля, с 8 по 15 сентября, с 16 по 23 сентября 2024 года составляет: при размещении в двухместной каюте - 88 200₽ с человека, при размещении в одноместной каюте - 89 000₽
- Стоимость тура с 22 по 29 июля, с 30 июля по 6 августа, с 7 по 14 августа, с 15 по 22 августа, с 23 по 30 августа, с 31 августа по 7 сентября 2024 года составляет: при размещении в двухместной каюте - 92 600₽ с человека, при размещении в одноместной каюте - 93 400₽