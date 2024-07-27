Катерная экспедиция по югу Приморья: п-ов Краббе и о. Фуругельма

Катерная экспедиция по югу Приморья
Двухдневное морское путешествие в самом южном районе Приморья, граничащем с Китаем и Северной Кореей. Вас ждут пляжный отдых, экскурсии, живописные острова и быстроходный катер.

Полюбуемся пляжем на косе Назимова, посетим полуостров Краббе и его самые живописные бухты, а во второй день отправимся на остров Фуругельма.
Катерная экспедиция по югу Приморья: п-ов Краббе и о. Фуругельма
Катерная экспедиция по югу Приморья: п-ов Краббе и о. Фуругельма
Катерная экспедиция по югу Приморья: п-ов Краббе и о. Фуругельма
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что вас ожидает:

  • Остров Фуругельма
  • Район Приморья, граничащий с Китаем и Северной Кореей
  • Живописные бухты Хасанского района
  • Самый длинный песчаный пляж
  • Остров Краббе

Описание тура

Вас ждет двухдневное морское путешествие в самом южном районе Приморья, граничащем с Китаем и Северной Кореей. Пляжный отдых, экскурсии, живописные острова и маяки Приморья, быстроходный катер — все это будет в нашем путешествии. В первый день, с ветерком на быстроходном катере мы пройдём вдоль живописных бухт Хасанского района, полюбуемся самым длинным песчаным пляжем косы Назимова, на конце которой находится маяк Назимова, а после высадимся на полуострове Краббе — зеленые луга, лазурное море, причудливые кекуры, гроты и застывшие вулканы. Это дикий, труднодоступный остров и потрясающий ореол природной территории. Во второй день нас ждет остров Фуругельма. Сотрудник заповедника проведет для вас экскурсию, а после вы сможете отдохнуть на пляже.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Фуругельма
  • Район Приморья, граничащий с Китаем и Северной Кореей
  • Живописные бухты Хасанского района
  • Самый длинный песчаный пляж
  • Остров Краббе
Что включено
  • Трансфер: Владивосток-Посьет-Краскино-Посьет-Владивосток
  • Услуги катера: Посьет-Фуругельма и Посьет-Краббе
  • Оформление пропусков в морской заповедник
  • Ночь в отеле, двухместное размещение
  • Услуги гида на полуострове Краббе
  • Услуги гида заповедника на острове Фуругельма
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Светланская, дом 37а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • За сутки до тура создадим группу в вотсап
  • Где подробно доведем информацию по сбору и познакомим с нашим гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владивостока

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