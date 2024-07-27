Двухдневное морское путешествие в самом южном районе Приморья, граничащем с Китаем и Северной Кореей. Вас ждут пляжный отдых, экскурсии, живописные острова и быстроходный катер. Полюбуемся пляжем на косе Назимова, посетим полуостров Краббе и его самые живописные бухты, а во второй день отправимся на остров Фуругельма.

Описание тура

Вас ждет двухдневное морское путешествие в самом южном районе Приморья, граничащем с Китаем и Северной Кореей. Пляжный отдых, экскурсии, живописные острова и маяки Приморья, быстроходный катер — все это будет в нашем путешествии. В первый день, с ветерком на быстроходном катере мы пройдём вдоль живописных бухт Хасанского района, полюбуемся самым длинным песчаным пляжем косы Назимова, на конце которой находится маяк Назимова, а после высадимся на полуострове Краббе — зеленые луга, лазурное море, причудливые кекуры, гроты и застывшие вулканы. Это дикий, труднодоступный остров и потрясающий ореол природной территории. Во второй день нас ждет остров Фуругельма. Сотрудник заповедника проведет для вас экскурсию, а после вы сможете отдохнуть на пляже.