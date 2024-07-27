Двухдневное морское путешествие в самом южном районе Приморья, граничащем с Китаем и Северной Кореей. Вас ждут пляжный отдых, экскурсии, живописные острова и быстроходный катер.
Полюбуемся пляжем на косе Назимова, посетим полуостров Краббе и его самые живописные бухты, а во второй день отправимся на остров Фуругельма.
Полюбуемся пляжем на косе Назимова, посетим полуостров Краббе и его самые живописные бухты, а во второй день отправимся на остров Фуругельма.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Остров Фуругельма
- Район Приморья, граничащий с Китаем и Северной Кореей
- Живописные бухты Хасанского района
- Самый длинный песчаный пляж
- Остров Краббе
Описание тура
Вас ждет двухдневное морское путешествие в самом южном районе Приморья, граничащем с Китаем и Северной Кореей. Пляжный отдых, экскурсии, живописные острова и маяки Приморья, быстроходный катер — все это будет в нашем путешествии. В первый день, с ветерком на быстроходном катере мы пройдём вдоль живописных бухт Хасанского района, полюбуемся самым длинным песчаным пляжем косы Назимова, на конце которой находится маяк Назимова, а после высадимся на полуострове Краббе — зеленые луга, лазурное море, причудливые кекуры, гроты и застывшие вулканы. Это дикий, труднодоступный остров и потрясающий ореол природной территории. Во второй день нас ждет остров Фуругельма. Сотрудник заповедника проведет для вас экскурсию, а после вы сможете отдохнуть на пляже.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Фуругельма
- Район Приморья, граничащий с Китаем и Северной Кореей
- Живописные бухты Хасанского района
- Самый длинный песчаный пляж
- Остров Краббе
Что включено
- Трансфер: Владивосток-Посьет-Краскино-Посьет-Владивосток
- Услуги катера: Посьет-Фуругельма и Посьет-Краббе
- Оформление пропусков в морской заповедник
- Ночь в отеле, двухместное размещение
- Услуги гида на полуострове Краббе
- Услуги гида заповедника на острове Фуругельма
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Светланская, дом 37а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- За сутки до тура создадим группу в вотсап
- Где подробно доведем информацию по сбору и познакомим с нашим гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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