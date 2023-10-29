Приморское приключение: по следам исследовательских экспедиций
Пересечь тайгу, покорить вершины и исследовать заповедники с реликтовыми растениями
Начало: Владивосток, центральная площадь, возле памятника ...
«Вы побываете в красивейших первозданных местах Приморского края, пройдя путём экспедиций В»
17 июл в 00:00
25 сен в 00:00
170 000 ₽ за человека
Круиз вокруг Японского моря: Владивосток - Сахалин
Начало: Приморский край, Владивосток
«Вас ожидает незабываемое путешествие по Японскому морю на борту экспедиционного судна»
19 июн в 10:00
от 397 000 ₽ за человека
Катерная экспедиция по югу Приморья: п-ов Краббе и о. Фуругельма
Начало: Улица Светланская, дом 37а
5 июл в 08:30
19 июл в 08:30
27 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- РРегина29 октября 2023Все было супер))
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Экспедиции»
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