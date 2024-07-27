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Авторский тур
2 дня
Катерная экспедиция по югу Приморья: п-ов Краббе и о. Фуругельма
Начало: Улица Светланская, дом 37а
«Полюбуемся пляжем на косе Назимова, посетим полуостров Краббе и его самые живописные бухты, а во второй день отправимся на остров Фуругельма»
27 июля в 08:00
3 авг в 08:00
26 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю
Исследовать бухты на яхте, увидеть плавучий космодром и встретить тюленей
Начало: Владивосток, яхт-клуб МГУ имени Невельского, 10:00
«После размещения в каютах и инструктажа возьмём курс к острову Попова — живописному уголку с неповторимой природой»
28 июня в 10:00
6 июля в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Остров Петрова с проживанием в «Заповедном хуторе» (2 дня/ 1 ночь)
Начало: Ост. Луговая
«На острове произрастает смешанный лес с большим разнообразием древесных пород, в составе которого имеется и тис остроконечный»
Расписание: По субботам в июле и августе в 05:00
6 июля в 05:00
13 июля в 05:00
12 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На острова»
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