Описание тура
Идеальный тур для первого знакомства с городом!
Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсия
Прибытие во Владивосток. Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно. Размещение в гостинице Azimut Сити Отель Владивосток.
Важно! Время заселения в гостиницу с 14:00 часов. Если вы приезжаете раньше, и гостиница не имеет возможности поселить вас, то оставляете вещи в камере хранения и заселяетесь в расчётное время.
Место сбора в 15:00 Приморский Арбат, у третьего фонтана (рядом адрес ул. Фокина, д. 5).
15:00 - пешеходная экскурсия по Миллионке. Знакомство с историческим центром, старыми постройками и легендами китайского квартала. Продолжительность 1,5 часа.
После экскурсии свободное время для отдыха, прогулки по набережной, знакомство с местной гастрономией.
Ваш отель находится в центре города. В пешей доступности много разнообразных кафе и ресторанов.
Остров Русский
Завтрак в гостинице.
10:00 сбор на центральной площади Борцов Революции у памятника (у самой высокой фигуры)
10:00 - 14:00 - автобусная экскурсия на остров Русский.
В программе:
Золотой мост - вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке, соединяет центр города с микрорайоном Чуркин.
Русский Мост - вантовый мост, соединяющий город Владивосток с островом Русский. Его изображение можно увидеть на денежной купюре 2000 рублей.
Пролив Босфор Восточный: по нему проходят корабли, которые направляются в порт Владивостока
Уссурийский залив является частью Японского моря.
Новосильцевская батарея - береговая батарея Владивостокской крепости, великолепная видовая площадка. Можно будет увидеть макеты пушек, насладиться видом на Русский мост и пролив Босфор Восточный и Уссурийский залив.
Кампус Двфу (проездом): это современный университетский городок на острове Русский
Музей Ворошиловская батарея - филиал музея Тихоокеанского флота, расположен на острове Русский. Береговая башенная артиллерийская батарея 981 имени Клима Ворошилова крупнейшая в России, является одним из уникальных артиллерийских сооружений в мире.
P.S. По окончании основной программы, вы можете не возвращаться в центр Владивостока, а остаться на острове Русский и посетить Приморский Океанариум (до 20:00). Входные билеты приобретаются вами самостоятельно на месте или онлайн. Возвращение в центр города самостоятельно на общественном транспорте или такси
Гастрономическая экскурсия. Морская экскурсия
Завтрак в гостинице.
10:00 сбор на центральной площади Борцов Революции у памятника (у самой высокой фигуры)
Посадка в автобус, выезд на гастрономическую экскурсию. Рассказ о морепродуктах. Мастер-класс по правильному вскрытию моллюсков. Дегустация свежайших даров моря (сезонное меню). Окончание экскурсии в центре города до 13 часов.
После обеда морская экскурсия по акватории Владивостока. Лучший ракурс на город! Вы увидите бухту Золотой рог, порты и главные мосты Русский и Золотой, Токаревский маяк.
Продолжительность 1-1,5 часа. Точное время и место сбора направим за день до экскурсии.
Сафари-парк - в гости к тиграм
Завтрак в гостинице.
10:00 сбор на центральной площади Борцов Революции у памятника (у самой высокой фигуры)
Выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район (80 км, 1.5 часа в пути). Погружение в уссурийскую тайгу.
Уникальный опыт, экскурсия в Сафари-парк с посещением:
Парка амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей и пятнистых оленей
Парка хищных зверей и птиц
Парка львов.
В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги. Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п. Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно. Гости гарантированно наблюдают Тигров и Леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами). По оценке журнала Вокруг Света Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира. Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой. Небольшая пауза для перезагрузки перед обратной дорогой.
Прибытие во Владивосток ориентировочно к 16 часам.
Свободный вечер для отдыха и прогулки по набережной, знакомство с местной гастрономией.
Окончание тура
Завтрак в гостинице.
Свободное утро для покупки морепродуктов и сувениров.
Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно.
Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле (4 ночи)
- Завтрак (2-5 день), дегустация морепродуктов (3-ий день)
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты (музей Ворошиловская батарея, Новосильцевская батарея, Сафари-парк)
Что не входит в цену
- Доплата за 1-местное размещение
О чём нужно знать до поездки
Уважаемые путешественники! Обращаю ваше внимание: Владивосток живёт +7 часов ко времени Москвы. Когда у вас 13 часов, у нас 20 часов. Оперативный ответ по бронированию возможен в будние дни с 10 до 20 часов по местному времени. Если вы планируете заказать тур в выходные дни, пожалуйста, предварительно напишите мне в чат.
Пожелания к путешественнику
Будьте готовы к переменчивой погоде и холмистому рельефу. Владивосток — это город, который открывается с лучших сторон, если к нему правильно подготовиться!
Рекомендую взять с собой:
удобную одежду и обувь (разношенную, без каблуков)
тёплые вещи на случай холодной или ветреной погоды (лёгкую куртку/ветровку)
дождевик на случай дождливой погоды или для защиты от брызг на морской прогулке
головной убор: кепка, бейсболка или панама от солнца
солнцезащитные очки
крем от загара
купальник, маленькое полотенце, тапочки для купания (с конца июля до середины сентября у нас купальный сезон)