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Летний Владивосток

Идеальный тур для первого знакомства с городом
Летний ВладивостокФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Летний ВладивостокФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Летний ВладивостокФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Идеальный тур для первого знакомства с городом!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсия

Прибытие во Владивосток. Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно. Размещение в гостинице Azimut Сити Отель Владивосток.

Важно! Время заселения в гостиницу с 14:00 часов. Если вы приезжаете раньше, и гостиница не имеет возможности поселить вас, то оставляете вещи в камере хранения и заселяетесь в расчётное время.

Место сбора в 15:00 Приморский Арбат, у третьего фонтана (рядом адрес ул. Фокина, д. 5).

15:00 - пешеходная экскурсия по Миллионке. Знакомство с историческим центром, старыми постройками и легендами китайского квартала. Продолжительность 1,5 часа.

После экскурсии свободное время для отдыха, прогулки по набережной, знакомство с местной гастрономией.

Ваш отель находится в центре города. В пешей доступности много разнообразных кафе и ресторанов.

Прибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсияПрибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсияПрибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Остров Русский

Завтрак в гостинице.

10:00 сбор на центральной площади Борцов Революции у памятника (у самой высокой фигуры)

10:00 - 14:00 - автобусная экскурсия на остров Русский.

В программе:

  • Золотой мост - вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке, соединяет центр города с микрорайоном Чуркин.

  • Русский Мост - вантовый мост, соединяющий город Владивосток с островом Русский. Его изображение можно увидеть на денежной купюре 2000 рублей.

  • Пролив Босфор Восточный: по нему проходят корабли, которые направляются в порт Владивостока

  • Уссурийский залив является частью Японского моря.

  • Новосильцевская батарея - береговая батарея Владивостокской крепости, великолепная видовая площадка. Можно будет увидеть макеты пушек, насладиться видом на Русский мост и пролив Босфор Восточный и Уссурийский залив.

  • Кампус Двфу (проездом): это современный университетский городок на острове Русский

  • Музей Ворошиловская батарея - филиал музея Тихоокеанского флота, расположен на острове Русский. Береговая башенная артиллерийская батарея 981 имени Клима Ворошилова крупнейшая в России, является одним из уникальных артиллерийских сооружений в мире.

P.S. По окончании основной программы, вы можете не возвращаться в центр Владивостока, а остаться на острове Русский и посетить Приморский Океанариум (до 20:00). Входные билеты приобретаются вами самостоятельно на месте или онлайн. Возвращение в центр города самостоятельно на общественном транспорте или такси

Остров РусскийОстров РусскийОстров Русский
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Гастрономическая экскурсия. Морская экскурсия

Завтрак в гостинице.

10:00 сбор на центральной площади Борцов Революции у памятника (у самой высокой фигуры)

Посадка в автобус, выезд на гастрономическую экскурсию. Рассказ о морепродуктах. Мастер-класс по правильному вскрытию моллюсков. Дегустация свежайших даров моря (сезонное меню). Окончание экскурсии в центре города до 13 часов.

После обеда морская экскурсия по акватории Владивостока. Лучший ракурс на город! Вы увидите бухту Золотой рог, порты и главные мосты Русский и Золотой, Токаревский маяк.

Продолжительность 1-1,5 часа. Точное время и место сбора направим за день до экскурсии.

Гастрономическая экскурсия. Морская экскурсияГастрономическая экскурсия. Морская экскурсияГастрономическая экскурсия. Морская экскурсия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Сафари-парк - в гости к тиграм

Завтрак в гостинице.

10:00 сбор на центральной площади Борцов Революции у памятника (у самой высокой фигуры)

Выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район (80 км, 1.5 часа в пути). Погружение в уссурийскую тайгу.

Уникальный опыт, экскурсия в Сафари-парк с посещением:

  • Парка амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей и пятнистых оленей

  • Парка хищных зверей и птиц

  • Парка львов.

В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги. Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п. Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно. Гости гарантированно наблюдают Тигров и Леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами). По оценке журнала Вокруг Света Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира. Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой. Небольшая пауза для перезагрузки перед обратной дорогой.

Прибытие во Владивосток ориентировочно к 16 часам.

Свободный вечер для отдыха и прогулки по набережной, знакомство с местной гастрономией.

Сафари-парк - в гости к тиграмСафари-парк - в гости к тиграмСафари-парк - в гости к тиграм
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Окончание тура

Завтрак в гостинице.

Свободное утро для покупки морепродуктов и сувениров.

Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно.

Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.

Окончание тураОкончание тураОкончание тура
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле (4 ночи)
  • Завтрак (2-5 день), дегустация морепродуктов (3-ий день)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты (музей Ворошиловская батарея, Новосильцевская батарея, Сафари-парк)
Что не входит в цену
  • Доплата за 1-местное размещение
О чём нужно знать до поездки

Уважаемые путешественники! Обращаю ваше внимание: Владивосток живёт +7 часов ко времени Москвы. Когда у вас 13 часов, у нас 20 часов. Оперативный ответ по бронированию возможен в будние дни с 10 до 20 часов по местному времени. Если вы планируете заказать тур в выходные дни, пожалуйста, предварительно напишите мне в чат.

Пожелания к путешественнику

Будьте готовы к переменчивой погоде и холмистому рельефу. Владивосток — это город, который открывается с лучших сторон, если к нему правильно подготовиться!

Рекомендую взять с собой:

  • удобную одежду и обувь (разношенную, без каблуков)

  • тёплые вещи на случай холодной или ветреной погоды (лёгкую куртку/ветровку)

  • дождевик на случай дождливой погоды или для защиты от брызг на морской прогулке

  • головной убор: кепка, бейсболка или панама от солнца

  • солнцезащитные очки

  • крем от загара

  • купальник, маленькое полотенце, тапочки для купания (с конца июля до середины сентября у нас купальный сезон)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анна
Анна — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет! Меня зовут Анна. Я представитель официального туроператора во Владивостоке. С 2007 года мы создаём уникальные путешествия по Приморскому краю, предлагая широкий выбор туров на любой вкус и бюджет. Мы –
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ваш надёжный партнёр в организации идеального отдыха на Дальнем Востоке! Наши преимущества: - Туры на любой вкус: от пляжного отдыха до активных приключений и экскурсий по заповедным местам – у нас вы найдёте то, что ищете! - Гарантированные групповые туры круглый год: исследуйте Приморье в любое время года с нашими тщательно разработанными маршрутами. - Природа и культура: откройте для себя природные сокровища Приморья и познакомьтесь с богатой историей и культурой региона. - Дальневосточная кухня: попробуйте свежие морепродукты и другие деликатесы, которыми славится Приморье. Выбирайте своё идеальное путешествие в Приморский край! ❤️

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