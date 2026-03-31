1 день

Прибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсия

Прибытие во Владивосток. Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно. Размещение в гостинице Azimut Сити Отель Владивосток.

Важно! Время заселения в гостиницу с 14:00 часов. Если вы приезжаете раньше, и гостиница не имеет возможности поселить вас, то оставляете вещи в камере хранения и заселяетесь в расчётное время.

Место сбора в 15:00 Приморский Арбат, у третьего фонтана (рядом адрес ул. Фокина, д. 5).

15:00 - пешеходная экскурсия по Миллионке. Знакомство с историческим центром, старыми постройками и легендами китайского квартала. Продолжительность 1,5 часа.

После экскурсии свободное время для отдыха, прогулки по набережной, знакомство с местной гастрономией.

Ваш отель находится в центре города. В пешей доступности много разнообразных кафе и ресторанов.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086