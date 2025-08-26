Мои заказы

Владивосток за 6 дней. Летне-осеннее путешествие

Владивосток за 6 дней
Проведите незабываемый отпуск в Приморском крае! Вас ожидает экскурсия по интересным локациям Владивостока, сафари-парк с животными уссурийской тайги, а также остров Русский с экскурсией в океанариум и шоу дельфинов.

В рамках
читать дальше

тура вы сможете познакомиться с историей маяка в районе Эгершельда, сделать множество запоминающихся снимков и посетить форт Поспелова.

Кроме того, вы увидите «Русский мост», который был построен через пролив «Босфор Восточный».Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 5 человек круглогодично.

5
2 отзыва
Владивосток за 6 дней. Летне-осеннее путешествиеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Владивосток за 6 дней. Летне-осеннее путешествиеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Владивосток за 6 дней. Летне-осеннее путешествиеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
1
июн19
июн2
июл24
июл1
авг20
авг22
сен

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владивосток

Прибытие в отель выбранной категории.

Если заезд утром, сдача багажа в камеру хранения отеля.

Заселение в номера после 14:00.

Прибытие во ВладивостокПрибытие во ВладивостокПрибытие во ВладивостокПрибытие во Владивосток
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку

Завтрак в гостинице (если входит в стоимость гостиницы).

10:00 Сбор группы около памятника Ленину напротив ж/д вокзала или в холле гостиницы.

Обзорная экскурсия по Владивостоку.

Выезжаем на маяк в районе Эгершельда — обзор, история маяка — от экскурсовода.

Можно погулять по Токаревской кошке, пофотографироваться.

Переезжаем на ж/д вокзал, здесь расположены:

  • первый в городе Главпочтамт;
  • 2 основных вокзала — морской и железнодорожный — конечная точка Транссибирской магистрали.

Пешеходная прогулка, в ходе которой гид расскажет об исторической ценности здания ж/д вокзала.

Можно побывать на видовой площадке морского вокзала, увидеть знаменитую бухту Золотой Рог, пирс, куда прибывают круизные лайнеры.

Внутри Морвокзала есть сувенирные лавки, кофейни, туалет.

Далее едем через центральную площадь Владивостока.

Проезжаем мимо памятника архитектуры «Владивостокский ГУМ», «Николаевские Триумфальные ворота».

Спускаемся к мемориальному памятнику «Подводной лодке С-56», экскурсия внутри.

Пешеходная прогулка по 32 причалу, фотографируемся, любуемся дореволюционным кораблем «Красный вымпел», фрегатами «Паллада» и «Надежда».

Проезжаем мимо Набережной Цесаревича на нижнюю станцию Владивостокского фуникулера, на улицу Пушкинскую.

Фуникулер — уникальный электрический транспорт! Два вагончика по типу трамвая, вместимостью 40 человек.

Проезжаем 183 метра за 1,5 минуты.

Поднимаемся на верхнюю станцию, где нас ожидает автобус, едем на видовую площадку с прекрасной панорамой на город и мост через бухту «Золотой Рог».

Возвращение на ж/д вокзал или в гостиницу.

Свободное время.

Обзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по Владивостоку
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Остров Русский. Океанариум. Шоу дельфинов. Новосельцевская батарея. Форт Поспелова

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

09:00 Сбор группы в холле гостиницы или около памятника Ленину напротив ж/д вокзала, выезд автобусом на экскурсию.

Сегодня нас ожидает остров Русский!

«Русский мост» — с самым длинным в мире наибольшим пролетом, построенным через пролив «Босфор Восточный».

Выезд в Океанариум на острове Русский в сопровождении экскурсовода.

Прибытие в океанариум, экскурсия, посещение шоу дельфинов.

Едем на Новосельцевскую батарею, расположенные под самым мостом 8 орудийных двориков, за которыми ведется регулярный уход и где можно безопасно погулять.

Потрясающие фото гарантированы, так как это самый удачный ракурс на мост «Русский».

По дороге посещаем форт Поспелова, где вам предлагается осмотр убежищ, складов боезапаса и других казематированных помещений.

Гид проведет экскурсию, расскажет его историю, предназначение.

Приезд на ж/д вокзал или в гостиницу.

Свободное время.

Остров Русский. Океанариум. Шоу дельфинов. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Шоу дельфинов. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Шоу дельфинов. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Шоу дельфинов. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Шоу дельфинов. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Шоу дельфинов. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Шоу дельфинов. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Шоу дельфинов. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Шоу дельфинов. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Шоу дельфинов. Новосельцевская батарея. Форт Поспелова
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Сафари-парк

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

10:00 Сбор группы у памятника Ленину напротив ж/д вокзала или возле гостиницы проживания.

10:00 Выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация.

В пути ориентировочно 1,5–2 часа в одну сторону.

Экскурсия по Сафари-парку с посещением вольеров:

  • парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;
  • парк хищных зверей и птиц;
  • парк львов;

В Сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги.

Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.

Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Вы гарантированно понаблюдаете тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).

По оценке журнала «Вокруг Света», Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Прибытие во Владивосток примерно в 16:00.

Сафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-парк
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если входит в стоимость гостиницы).

Свободный день.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Отъезд

Завтрак в гостинице (если входит в стоимость гостиницы).

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

С 01.09 по 09.09 гостиницы могут не принимать заявки (в этот период проходит форум).

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ГостиницыКатегория размещенияДвухместное размещениеОдноместное размещение
Моряк
с завтраком (6 этажей лифт отсутствует)		01.04 – 30.06
Стандарт5190069200
Эконом45700
01.07 – 31.10
Стандарт5400074200
Эконом48200
Море
без завтрака номера стандарт		11.10 – 30.11
Стандарт5080072300
01.06 – 31.07
Стандарт5210075300
01.08 – 10.10
Стандарт5370078500
Экватор01.10 – 31.12
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек37700
01.06 – 31.07
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек38200
01.08 – 30.09
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек38700
Экватор
одноместный эконом без завтрака 		01.10 – 31.12
Эконом без завтрака61000
01.06 – 31.07
Эконом без завтрака66800
01.08 – 30.09
Эконом без завтрака72800
Экватор
стандарт номера с завтраком		11.10 – 30.11
Вид город5550069200
Вид море5630070900
01.06 – 31.07
Вид город5780076800
Вид море5930079700
01.08 – 10.10
Вид город6250085500
Вид море6420088500
«Азимут Владивосток»
завтрак входит в стоимость номера		01.05 – 30.06, 11.10 – 31.10
Вид город5520067400
Вид море5860075700
01.07 – 30.08, 13.09 – 10.10
Вид город5890075200
Вид море6320083400
Приморье
без завтрака		01.06 – 15.07, 16.09 – 31.10
Без завтрака4490057300
16.07 – 15.09
Без завтрака5010057300
Жемчужина
завтрак входит в стоимость номера		01.05 – 31.10
С завтраком4460061300

Варианты проживания

Моряк

5 ночей

Отель «Моряк» находится в самом сердце Владивостока, в непосредственной близости от ключевых объектов городской инфраструктуры.

В отеле представлены номера разных категорий, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания. В каждом номере есть мебель и техника, а также предоставляется постельное бельё.

В снэк-баре можно приобрести закуски и напитки. Рядом с отелем работают кафе и ресторан, где можно вкусно поесть.

На территории отеля есть бесплатная самостоятельная парковка.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 500 метров, а до аэропорта — около 38 километров.

МорякМорякМорякМоряк
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Экватор

5 ночей

До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.

Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.

Эконом-номера распашонки 2+3 — это двухкомнатный номер (без завтрака).

В первой комнате 2 кровати и во второй 3 кровати, туалет с душем на 2 комнаты.

В «Экваторе» есть эконом-номера одноместные, стандарты двухместные и одноместные, супериоры.

Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.

ЭкваторЭкваторЭкваторЭкваторЭкватор
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Жемчужина

5 ночей

Отель «Жемчужина» 3* находится в историческом центре Владивостока по адресу: улица Бестужева, дом 29. На карте города это место расположено в центре, рядом с городской администрацией.

Здесь гостям предоставляется широкий спектр услуг высокого уровня, которые обеспечивают успешную работу и комфортный отдых.

Для размещения доступны номера различной вместимости и уровня комфорта. В каждом номере есть удобная мебель, электрический чайник и холодильник, телевизор и ванная комната с современной сантехникой. Также в отеле есть камера хранения и гладильная комната.

На территории отеля работают кафе «29 крабов» и бар. Кроме того, гости могут воспользоваться камерой хранения и гладильной комнатой.

В непосредственной близости от отеля находятся железнодорожный и морской вокзалы.

ЖемчужинаЖемчужинаЖемчужинаЖемчужина
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Приморье

5 ночей

«Приморье» — это современный и гостеприимный отель во Владивостоке, расположенный по адресу: ул. Посьетская, д. 20. На карте города его местоположение находится в непосредственной близости от бухты Золотой Рог.

В отеле вас ждут уютные номера, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания. В каждом номере есть удобная мебель, современная техника и собственная ванная комната с туалетно-косметическими принадлежностями. Кроме того, в номерах есть мини-бар.

Для гостей отеля работает ресторан, а также множество кафе в шаговой доступности. По запросу предоставляется услуга проката автомобилей.

Железнодорожный вокзал находится всего в 5 минутах ходьбы от отеля. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 38 километров.

ПриморьеПриморьеПриморьеПриморье
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Море

5 ночей

В самом сердце Владивостока, в непосредственной близости от железнодорожных путей, находится комфортабельный комплекс апартаментов «Море».

В окрестностях комплекса расположены достопримечательности, а также железнодорожный вокзал.

Для гостей подготовлены апартаменты различной вместимости. Все номера оформлены в едином стиле, в спокойных тонах, и оборудованы необходимой мебелью, спальными местами и современной техникой. В ванных комнатах установлена новая сантехника и предоставлены косметические принадлежности.

В каждом номере есть кухонная зона со всем необходимым для приготовления еды.

В непосредственной близости от комплекса находятся разнообразные магазины, кафе и рестораны. Расстояние до международного аэропорта Владивостока составляет 39 км.

МореМореМореМоре
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Азимут Владивосток

5 ночей

«АЗИМУТ Отель Владивосток» (AZIMUT Hotel Vladivostok) располагается в центре города. В числе удобств Wi-Fi, автостоянка, магазин и банкомат, прачечная, салон красоты, тренажёрный зал, массаж.

Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется необходимая мебель, телевизор, телефон, небольшой холодильник. Собственный санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной и феном. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка.

Для постояльцев каждое утро сервируется завтрак по системе «Шведский стол». В ресторане «Порт Авеню» представлен широкий выбор изысканных блюд, легких закусок и вкуснейших напитков. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер. В лобби-баре гости могут заказать свежий сэндвич, ароматный кофе и насладиться чтением интересной книги из библиотеки отеля.

В отеле созданы все условия для делового общения.

В пределах трех километров расположена Спортивная набережная и одноименная гавань, бухта Федорова, Мемориальная подводная лодка С-56, Площадь Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке. Расстояние до железнодорожного вокзала составит не более одного километра, а до аэропорта 51 км.

Азимут ВладивостокАзимут ВладивостокАзимут ВладивостокАзимут ВладивостокАзимут ВладивостокАзимут Владивосток
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (5 завтраков, если входят в стоимость гостиницы)
  • Экскурсии во Владивостоке по программе
  • Входные билеты - Владивосток: Океанариум + шоу дельфинов, Мемориальный комплекс С56, фуникулер, Новосельцевская батарея, Форт Поспелова, входные билеты в Сафари-парк
  • Экскурсовод
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Встреча/проводы в аэропорт (от 5 человек) - 2 000 руб. /чел
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы. Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Л
Лариса
26 авг 2025
Доброе утро! Путешествие завершилось. Наши ожидания оправдались 💯. Замечательный регион с богатой историей, чистым морем, непростой природой. И добрыми и внимательным людьми. Спасибо компании Большая страна за организацию тура. Желаем успехов и процветания! 🪷🪷🪷
Э
Эльвира
5 авг 2025
Отдыхали в конце июля 2025 г. Тур понравился правильным соотношением экскурсий и свободного времени. Организация была хорошей, гид Герман щедро делился своими знаниями о Владивостоке, автобус на экскурсии был комфортный. Жили в гостинице "Экватор", которая находится на набережной в центре города. В свободное время ходили плавать на море. Туром довольны.

Тур входит в следующие категории Владивостока

Похожие туры из Владивостока

Японское море и Владивосток
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Японское море и Владивосток
Начало: Г. Владивосток
14 июн в 10:00
21 июн в 10:00
от 68 000 ₽ за человека
Вкусный Владивосток
На автобусе
6 дней
1 отзыв
Вкусный Владивосток
Начало: Приморский край, Владивосток
19 мая в 10:00
26 мая в 10:00
от 57 000 ₽ за человека
Владивосток и Находка
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Владивосток и Находка
Начало: Г. Владивосток
15 июн в 10:00
29 июн в 10:00
от 71 550 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владивостоке
Все туры из Владивостока