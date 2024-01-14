В рамках тура познакомимся с флорой и фауной региона, а во время водных поездок на катере насладимся видами островов и мысов, бухт и заливов, гротов и кекуров.
Экскурсионная программа чередуется с отдыхом на берегу – обеды-пикники, голубое море, белый песок, возможность искупаться…
июн
июн
июн
июл
июл
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия «Вечерний Владивосток»
Прибытие во Владивосток.
Самостоятельный трансфер из аэропорта в гостиницу.
Размещение в номерах с 14:00.
19:00–21:00 Экскурсия «Вечерний Владивосток».
Красивый закат — это только начало нашего путешествия!
Экскурсия на остров Попова, поездка на катере
Завтрак.
08:00 Сбор группы на пирсе.
Отправляемся катером на остров Попова, где нас ждут удивительные пейзажи и новые знания о местной фауне и флоре.
Исследуем полуостров Ликандера, северный участок Дальневосточного Морского заповедника.
Островной ботанический сад, кекур «Штаны», красный пляж, граница Уссурийского и Амурского заливов, «французский» пляж бухты Пограничной.
Маршрут огибает по периметру полуостров, двигаемся по дороге, тропе, а также по камням вдоль прибойной полосы моря.
12:00–16:00 Свободное время. Можно искупаться в море или совершить дополнительные экскурсии.
Обед-пикник на берегу.
Нужно взять с собой: воду, подстилку, пляжный инвентарь, мусорные пакеты. На пляжах нет киосков и магазинов, шезлонгов и зонтиков.
К 17:00 Доставка катером во Владивосток.
Морская экскурсия по территории Дальневосточного морского заповедника, отдых на берегу
Ранний выезд из гостиницы Владивостока.
Завтрак на вынос необходимо заказать заранее.
07:30–11:00 Доставка автобусом в пос. Славянка Хасанского района.
Посадка в катер.
11:00–13:00 Морская экскурсия вдоль островов залива Петра Великого по территории восточного участка Дальневосточного морского заповедника:
- вдоль островов Большой Пелис, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Дурново;
- мыс Льва, мыс Сосновый, кекуры Бакаланьи, недалеко от лежбища тюленя ларга, роща сосны густоцветковой, кекур-арка «Штаны».
Пешеходная прогулка, отдых на берегу.
Обед-пикник.
16:00 Посадка в катер, доставка в пос. Славянка, по дороге любование прибрежными гротами и кекурами полуострова Клерка.
К 18:00 Доставка в пос. Барабаш.
Ужин.
Размещение в гостинице национального парка «Центральная усадьба». Комфортабельные номера с туалетом, ванной, кондиционером.
Остров Фуругельма - самый южный остров России
Завтрак.
Выезд из гостиницы на автобусе.
Дорога в пос. Посьет Хасанского района, самый юг России, в пути около 2 часов.
Посадка в быстроходный катер. В течение часа доставка в бухту Западную на остров Фуругельма, южный участок Дальневосточного морского заповедника.
Пешеходная экскурсия в сопровождении сотрудника заповедника.
Здесь изумительно бирюзовое море с белым песком, птичий базар чернохвостой чайки, красивые заросли островного леса, история освоения и защиты земли русской.
Родник «женского здоровья», «дом с привидениями» и многое другое!
Продолжительность экскурсии 2 часа.
Обед-пикник, отдых на берегу моря, купание.
Доставка катером в пос. Посьет и далее автобусом в пос. Барабаш.
Ужин.
Ночлег в «Центральной усадьбе».
Экскурсия по полуострову Гамова
Завтрак.
Экскурсия по полуострову Гамова с купанием в море и пикником на природе.
Вас ожидают захватывающие видовые площадки, чистота морского воздуха и красота бухт Морского заповедника.
Выезд из гостиницы «Центральная усадьба» с чемоданами, переезд в с. Андреевка, Хасанского района.
Экскурсия по полуострову Гамова на проходимом автобусе «Вахта» или внедорожнике.
К 20:00 доставка группы во Владивосток.
Размещение в гостинице.
Приморский Океанариум, свободное время
Завтрак в гостинице.
Сегодня вы отправитесь в Приморский Океанариум — самый большой в России!
Здесь вас ждут удивительные встречи с морскими обитателями и великолепное шоу с участием белух и других морских животных.
После обеда — время для шопинга и вкусных морских ресторанчиков.
Выезд из гостиницы, отправление домой
Завтрак.
Выезд из гостиницы до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 4 ночи в гостинице Владивостока;
- 2 ночи в гостинице национального парка.
Выбор отеля возможен только в гостинице Владивостока на 4 ночи.
Стоимость тура в 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
Гостиница
Действие цены
Двухместный номер
Трехместный номер
Одноместный номер
«Моряк» 2*
1-2-местный стандартный номер
3-местное в номере Полулюкс
14 – 27 июня
82 550
83 350
96 600
28 июня – 26 сентября
85 200
87 300
98 700
«Жемчужина» 3*
1-2-местный стандартный номер
14 июня – 29 августа,
87 500
—
108 300
«Экватор» 3*
1-2-местный стандартный номер
3-местное в номере Полулюкс
14 июня – 25 июля
89 350
88 350
110 200
26 июля – 29 августа,
93 250
90 000
116 950
«Версаль» 3*
стандартный номер, первая категория
14 июня - 25 июля
89 000
—
109 000
26 июля – 22 августа
93 800
—
116 250
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*
1-2-местный номер SMART Стандарт
3-местное в номере SMART Люкс
14 – 27 июня
91 300
91 700
108 550
28 июня – 29 августа,
96 600
97 100
117 500
Подселения нет. Если вы путешествуете один (одна), то необходимо бронировать одноместное размещение.
Варианты проживания
«Моряк» 2
Отель располагается в центральной части города Владивостока, в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.
Номера представлены различной категории.
В номерах: собственная ванная комната, набор полотенец, бесплатный Wi-fi, холодильник, TV.
В каждом номере имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания. Также предоставляется постельное белье.
В снэк-баре можно приобрести закуски или напитки. Рядом имеется кафе и ресторан, где можно пообедать или поужинать.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Трансфер из аэропорта и обратно предоставляется по запросу за доп. плату, на территории отеля есть бесплатная самостоятельная парковка.
«Жемчужина» 3
Гостиница «Жемчужина» расположена в исторической части города, рядом с администрацией. Здесь гостям предоставляется весь спектр деловых и гостиничных услуг высокого класса, обеспечивающих успешную рабочую деятельность и качественный отдых.
На выбор доступно несколько вариантов размещения, различных по вместимости и уровню комфорта.
Все уютные номера оснащены удобной мебелью, электрическим чайником и холодильником, телевизором и персональным санузлом с современной сантехникой. Также Вы сможете воспользоваться камерой хранения и гладильной комнатой.
На территории гостиницы располагаются кафе «29 крабов» и бар, также гости смогут воспользоваться такими дополнительными услугами как камера хранения и гладильная комната.
В непосредственной близости находятся железнодорожный и морской вокзалы.
«Экватор» 3
Гостиница расположена во Владивостоке, неподалеку от набережной Японского моря.
Здесь для гостей представлен широкий спектр услуг.
При необходимости можно воспользоваться прачечной, либо заказать трансфер. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка.
К размещению гостей представлены комфортные и уютные номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
В каждой категории есть собственная ванная комната.
На территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi.
«Версаль» 3
Отель "Версаль" расположен во Владивостоке. Для отдыхающих предоставляются все условия для размещения в сочетании с высоким уровнем обслуживания.
Уютные номера выполнены в классическом стиле и светлых тонах, что позволяет почувствовать комфорт в период размещения. Все комнаты оснащены необходимой мебелью и техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники. Из окон открывается живописный вид на город.
Для питания гостей в номерах имеется мини-холодильник. Доступна доставка еды и напитков специализированными службами. В непосредственной близости имеются продуктовые магазины, рестораны и кафе.
За территорией отеля проживающие могут отправиться на пешие прогулки по природным паркам. Неподалеку расположен дельфинарий для посещения всей семьей.
Расстояние до международного аэропорта составляет около 450 км, до ж/д вокзала - менее 3 км.
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4
Отель располагается в центре города.
Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется необходимая мебель, телевизор, телефон, небольшой холодильник. Собственный санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной и феном. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка.
Для постояльцев каждое утро сервируется завтрак по системе "Шведский стол". В ресторане "Порт Авеню" представлен широкий выбор изысканных блюд, легких закусок и вкуснейших напитков. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер. В лобби-баре гости могут заказать свежий сэндвич, ароматный кофе и насладиться чтением интересной книги из библиотеки отеля.
В пределах трех километров расположена Спортивная набережная и одноименная гавань, бухта Федорова, Мемориальная подводная лодка С-56, Площадь Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит не более одного километра, а до аэропорта 51 км.
Центральная усадьба
Гостиница «Центральная усадьба» — современное двухэтажное здание, расположена в тихом месте на окраине села Барабаш.
В гостинице на 1 этаже есть общая кухонная зона.
Водно-оздоровительный комплекс — сауна, хамам, бассейн. Тренажерный зал. Пикниковая зона.
Для размещения туристов:
- Для тех кто проживает во Владивостоке в гостинице «Моряк» 2* — номера 2 категории квартирного типа:
Раздельные две-три комнаты, каждая закрывается отдельно.
Общие: прихожая, туалет, ванная комната, кухня.
В кухне: кухонная зона, чайник, кружки, холодильник, обеденный стол, стулья, ТВ. В ванной комнате: мыло, шампунь, гель.
Каждому гостю предоставляется: постельное белье, полотенце, тапочки.
В каждой спальной комнате 1.5-спальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, журнальный столик.
- Для тех, кто проживает во Владивостоке в гостинице 3–4* — номер категории Джуниор:
Одна большая комната, поделенная на зоны — столовая, прихожая, зона отдыха с диваном, санузел в номере.
В номере две кровати или одна большая семейная кровать.
Диван раскладывается и может быть использован для размещения 1 или 2 гостей в номере дополнительно.
В номере кондиционер, ТВ, чайник, кружки, мини-холодильник, обеденный стол, стулья, шкаф, журнальный столик.
В ванной комнате: мыло, шампунь, гель, полотенца, тапочки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное сопровождение
- Проживание (4 ночи в гостинице Владивостока, 2 ночи в гостинице национального парка)
- Экскурсии и входные билеты
- Страховка
- Питание:2 день: завтрак в гостинце, обед-пикник на маршруте3 день: завтрак, обед-пикник на маршруте, ужин4 день: завтрак, обед-пикник, ужин5 день: завтрак, обед-пикник6 день: завтрак в гостинице7 день: завтрак в гостинице
- 2 день: завтрак в гостинце, обед-пикник на маршруте
- 3 день: завтрак, обед-пикник на маршруте, ужин
- 4 день: завтрак, обед-пикник, ужин
- 5 день: завтрак, обед-пикник
- 6 день: завтрак в гостинице
- 7 день: завтрак в гостинице
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владивостока и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Трансфер (легковое авто 1-3 пассажира, заказ при бронировании тура):гостиница - аэропорт - 2 000 руб. аэропорт - гостиница - 2 500 руб
- Гостиница - аэропорт - 2 000 руб
- Аэропорт - гостиница - 2 500 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- тёплые вещи на случай холодной или ветреной погоды;
- плащ-пончо от дождя и от брызг на катере;
- кроссовки с рифленой подошвой;
- сменная обувь (кроксы, плавательные тапки) и носки на случай промокших ног;
- принадлежности для личной гигиены;
- индивидуальные лекарства;
- фотоаппарат (упакованный в непромокаемый кофр);
- репелленты от клещей и мошек;
- купальник и маленькое полотенце для пляжа.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Во время поездки турфирма страхует группу туристов от несчастного случая в страховой компании Дальневосточный филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
Под несчастным случаем понимается фактически происшедшее на маршруте внезапное, непредвиденное событие, в результате которого наступило расстройство здоровья туриста или его смерть (механические травмы, ожоги, случайные отравления ядовитыми растениями, утопление и т. п.).
Размер страхового возмещения зависит от диагноза и выражается в процентах от максимального покрытия — 50 000 рублей.
При наступлении несчастного случая турист обращается в ближайшее к месту нахождения медицинское учреждение.
По возвращении к месту постоянного проживания застрахованный обращается в страховую компанию и предоставляет следующие документы: заявление, справку из медучреждения. Подробную информацию предоставят в турфирме.
Какие локации увидим?
Дальневосточный морской заповедник — единственный в России. Расположен на юге Дальнего Востока, свыше 98% площади составляет акватория залива Петра Великого Японского моря. На небольших заповедных островах находятся самые крупные в мире колонии чернохвостой чайки и уссурийского баклана, единственные в России места гнездования редчайших для мировой фауны птиц — желтохвостой цапли и малой колпицы. К основным объектам охраны Дальневосточного морского заповедника относятся дальневосточный трепанг, камчатский краб, гигантский осьминог, тюлень ларга, гребешок приморский, колонии морских птиц. В воды заповедника заходят киты малые полосатики, касатки, дельфины. В 2003 году заповедник получил международный статус биосферного резервата.
Остров Фуругельма — самый южный остров России. Здесь расположена крупнейшая в мире колония чернохвостой чайки — 30 000 пар! С ней соседствуют поселения очковых чистиков, тонкококлювых кайр, тупиков-носорогов. Остров служит местом отдыха некоторых перелетных птиц, занесенных в Красную книгу, таких как буревестники, орланы, поморники. Во время прогулки вы познакомитесь с реликтовыми растениями, узнаете историю острова и посетите береговую батарею. Вас поразит красота природных ландшафтов и ослепительная прозрачность воды!
Экскурсия «Берег поющих сосен» (по акватории):
Экскурсия знакомит с достопримечательностями Восточного района морского заповедника. Во время морской прогулки Вы познакомитесь с геологическими памятниками побережья, представленными скалами, гротами и кекурами. Маршрут экскурсии пролегает между островами Большой Пелис и Матвеева, затем проходит южнее группы островов Де-Ливрона, Гильдебранта и Дурново к мысу Сосновому. Узкие выступы мыса сплошь увенчаны кронами красивейшего представителя третичной флоры — величественной густоцветковой сосны и зарослями рододендрона Шлиппенбаха — одного из самых красиво цветущих кустарников в мире. Перед Вами откроется панорама кекуров Бакланьих — места, где находится самое большое в заливе Петра Великого лежбище тюленей ларга. Вы увидите кекур «Арка» — одну из «визитных карточек» заповедника.
Остров Попова расположен в заливе Петра Великого в 1–1,5 часах хода на катере от города Владивостока. Остров отличается разнообразием морских ландшафтов. Это и песчаные пляжи с небольшой глубиной, и каменистые участки, уходящие в море, с богатым подводным миром. Бухты окружены лесным массивом, на сопках заросли дикой малины, грибы. Острова Попова обитаемый, есть поселок. Только часть острова Попова — полуостров Ликандера — является зоной экологического просвещения и принадлежит Морскому заповеднику. Это большой и самый близкий к Владивостоку остров.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
В случае штормового предупреждения, неблагоприятных метеоусловий турфирма имеет право изменить экскурсионную программу. Если по метеоусловиям морская экскурсия не состоится, то фирма предлагает сухопутную экскурсию, либо свободный день при гостинице в Хасанском районе.
Какие особенности транспорта на маршруте?
Быстроходный катер рассчитан на группу 5–12 человек. Катер от ветра не закрыт.
Погода на море переменчивая, обязательно взять с собой куртку или теплый свитер с капюшоном, дождевик!
На катере обязательно надевать спасательный жилет!
Нужно быть готовым залазить и слазить с катера без трапа — крутой нос, подаем руку, помогаем друг другу. Может быть проблемой для людей с ограниченными движениями ног и спины.
При движении по морю на волнах катер может качать и подбрасывать.
Как организовано питание?
Всегда берите с собой на маршрут большую бутылку воды + мусорный пакет.
В поселке, где расположена ваша гостиница, есть магазин, кафе, можно купить не скоропортящиеся продукты.
Питание, включенное в стоимость тура:
- 2 день: завтрак в гостинце, обед-пикник на маршруте;
- 3 день: завтрак, обед-пикник на маршруте, ужин;
- 4 день: завтрак, обед-пикник, ужин;
- 5 день: завтрак, обед-пикник;
- 6 день: завтрак в гостинице;
- 7 день: завтрак в гостинице.
Обед-пикник по туру в ланч-боксах или в индивидуальных упаковках. Без выбора по меню.
На 2 и 3 день маршрута необходимо предупредить администратора гостиницы во Владивостоке о раннем выезде на маршрут, чтобы гостиница приготовила для вас вместо завтрака — сухой паек, сделайте это желательно до 16 часов накануне.
Какие есть особенности тура?
Тур приключенческий! Вы должны быть готовы морально и по одежде и обуви к экстремальному путешествию! Нет скорой помощи, пожарных и МЧС! Туры в заповедники организуются для любителей природы, здесь минимум удобств для людей и максимум природы! Для туристов, не имеющих походного опыта — может быть трудновато!
Программа может меняться в зависимости от обстоятельств — погоды, ветра, тумана, аварийной обстановки на дороге, растягиваться по времени из-за качества дорог и т. п. Это связано, прежде всего, с тем, что мы значительно удаляемся от Владивостока, на большие расстояния, одна треть дорог грунтовые.
Автобусы, не всегда комфортабельные, берем проходимые, приподнятые, рассчитанные на проезд по заповедной, плохой дороге. Стараемся, чтобы автобусы были оборудованы кондиционером. В автобусах нет багажника, ваши вещи стоят в салоне. Позаботьтесь, чтобы они были компактно упакованы и не мешали попутчикам.
Посещение заповедных территорий так же имеют свои особенности — требуют оформления разрешительных документов, очередности и другие особенности.
Ваш тур — конструктор.
Он состоит из отдельных однодневных экскурсий и логически скомпонован по удобной транспортной схеме и проживанию. Это значит, что у вас не будет единого турлидера по всему маршруту и состав участников-туристов и экскурсоводов может меняться каждый день.
На природных приключенческих турах обычная группа — 3–20 человек. Это обстоятельство возлагает на участников ответственность за свое путешествие.
Если есть вопросы их всегда можно задать виртуальному турлидеру, экскурсоводу на маршруте, своим попутчикам, местным жителям. Всю необходимую информацию мы сообщаем через СМС или whats-app.
Вы можете быть уверены, что мы не забудем про вас. Но свое свободное от экскурсий время — вы организуете сами! Дальний Восток — открытый, демократичный, дружелюбный! Вам понравится!
Какие опасности могут быть на маршруте?
Приморский край не опасен! О чем нужно знать гостям?
Во-первых, если вы планируете, путешествие в уссурийскую тайгу, знайте, у нас есть энцефалитные клещи. Самый опасный период — май–июнь, далее клещи идут на убыль, в августе-октябре их практически нет. Так же клещи не живут на побережье и на островах. Но всегда есть «везучие» туристы, которые находят их везде! Поэтому лучше подготовиться к посещению тайги. Если нет противопоказаний — сделайте прививку от клещевого энцефалита. Но это требование не обязательное — на ваш страх и риск. Как одеться? Ваша одежда должна иметь как можно меньше открытых участков. Футболки с длинными рукавами, брюки, а не шорты. Понизу одежды желательно манжеты или резинка, футболки заправлены в брюки. Одежда гладкая, без начеса и ворса. Брюки можно заправить в носки. Мы не должны дать возможность клещу зацепиться за вашу одежду. Как правило, этот маленький жучок, прежде чем укусить вас 30–40 минут ползает по одежде, ищет «вкусное нежное место». Поэтому в тайге нужно осматриваться каждые 40 минут и снимать клещей с одежды. Куда их девать? Просто сняли и выбросили подальше от себя, в кусты, не в соседа…. На голову повязываем косынку, так чтобы ваши волосы полностью были убраны. Избегайте высокой травы, кустов, передвигайтесь по открытой местности. Очень эффективны репелленты («Reftamid» или другие) главное активное вещество альфаметрин, альфаципометрин. Во Владивостоке можно купить в магазинах косметики или аптеках. Хасанский район, приграничный, здесь нет пунктов оказания экстренной помощи при укусе клеща, сдать его на анализ возможно только во Владивостоке.
Медуза крестовик. Как правило, приплывает в мелкие хорошо прогретые бухты в августе. Главное условие — тёплая вода, водоросли, часто не самое чистое море. Медузы очень маленькие, не больше 5-копеечной монеты и увидеть их сложно. Если почувствовали на открытом участке тела боль, как от ожога — это очень похоже на укус медузы крестовика! Нужно обязательно выйти из моря, промыть место ожога пресной водой. Можно принять антигистаминные средства. Если почувствовали аллергическую реакцию организма — отправляйтесь в медицинское учреждение. Наши врачи знают как помочь. Неприятно, но не смертельно.
Змеи. В траве, на камнях, на тропинках встречаются змеи. Будьте внимательны, не ходите босиком, смотрите под ноги. Увидев змею, не трогайте ее, отойдите подальше. Змея никогда не нападет на вас первой. В Приморье только один вид ядовитой змеи — щитомордник. От его укуса развивается аллергическая реакция, но яд не смертельно опасен. После укуса принимаем антигистаминные средства и двигаемся в медучреждение.
На наших маршрутах туристы всегда находятся под присмотром экскурсовода, турлидера. Он обязательно предупредит вас об опасности, он знает, что делать в критической ситуации. Следуем его рекомендациям и никогда на маршруте не обгоняем гида. Пусть все опасности достанутся ему, как самому опытному.
Каковы правила поведения на маршруте?
Общие положения:
- На протяжении всего тура просим вас следовать рекомендациям руководителя группы и сотрудников заповедника.
- Пребывание на территории и акватории заповедника возможно только после проведения Инструктажа сотрудником охраны о правилах пребывания на заповедной территории. Каждый турист в письменном виде подтверждает, что с правилами поведения в заповеднике ознакомлен и согласен. В случае нарушения заповедного режима к нарушителю применяются меры в соответствии с законодательством РФ. Пребывание туриста в заповеднике прекращается.
- Если у туристов имеются дорогие предметы, документы, нахождение которых на маршруте не обязательно, то рекомендуется оставить их дома. Организаторы тура не несут ответственность за сохранность ваших вещей. Дорогостоящая фото и видеоаппаратура должна быть в небьющемся, непромокаемом чехле!
- Не берите на маршрут большие чемоданы, обойдитесь не большим рюкзаком. Транспорт, который используем на маршруте не оборудован багажниками, мест для чемоданов нет! Если вы приехали с чемоданом — оставьте его в камере хранения вашей гостиницы.
Основные правила поведения туриста на экологическом маршруте:
- Уважительно относитесь к сотрудникам заповедника, культурно-историческим ценностям, окружающей природной среде
- Запрещается рвать любые наземные и водные растения, собирать раковины и живых обитателей вод, расписывать скалы и камни.
- С тропы нельзя выносить никакие природные сувениры: красивые камни, археологические находки и т. п.
- На тропу нельзя брать с собой радиоприемники и магнитофоны (разрешена только запись голосов природы).
- Особо строгие меры по предупреждению беспокойства животных принимаются по указанию экскурсовода в местах обитания редких и исчезающих видов.
- Во время экскурсий запрещается сходить с тропы, так как можно повредить охраняемые растения.
- Нахождение на заповедной территории домашних животных запрещено.
Правила личной безопасности:
- Пребывая на маршруте с детьми, не оставляйте их без присмотра! Ответственность за несовершеннолетних детей несут родители.
- Соблюдайте элементарные правила личной гигиены. Своевременно информируйте руководителя группы об ухудшении состояния здоровья и травмах. Если вы имеете хронические заболевания, имейте с собой индивидуальную аптечку.
- При возникновении несчастного случая немедленно сообщите об этом руководителю.
Меры предосторожности во время купания:
- Помните, что солнце на нашей широте очень активно (как в г. Сочи) Поэтому во избежание солнечного удара необходимо прикрывать голову. Нельзя спать на солнце!
- В море в этой части залива ядовитых и опасных для жизни человека организмов нет. Беспокойство могут причинить морские ежи (если на них наступить, кончики иголок, обламываясь, остаются в теле, их необходимо удалить с помощью продезинфицированной иглы).
- Не заходите в море сильно разгоряченными. Резкое охлаждение может вызвать простуду, судорогу, потерю сознания.
- Не рекомендуется купаться в течение часа после приема пищи.
- Категорически не разрешается:
- купаться в нетрезвом состоянии;
- заплывать далеко от берега;
- нырять со скал;
- купаться детям без сопровождения взрослых;
- при купании подавать ложные сигналы тревоги, баловаться на воде.
Не употребляйте в пищу незнакомые плоды и растения.
В траве встречаются змеи. Поэтому будьте внимательны, не ходите по траве босиком, смотрите под ноги. Увидев змею, не трогайте ее, отойдите подальше. Змея никогда не нападет на вас первой. Помните! — она у себя дома, а вы у нее в гостях. В случае укуса, немедленно обратитесь к руководителю.
Особенности маршрута:
- В расписание тура может вносить изменения погода.
- Отмена экскурсии или изменения на маршруте происходит в следующих случаях:
- штормовая погода;
- ухудшение погоды во время экскурсии (решение принимается капитаном и сотрудниками заповедника);
- несчастные случаи с туристами;
- форс-мажор;
- инструктор вправе снять туриста с маршрута в случае:
- невыполнения требований капитана, экскурсовода;
- употребление алкоголя;
- неадекватное поведение.
- Природные туры являются метеозависимыми, сотрудники турфирмы всегда отслеживают погоду в местах отдыха наших групп, но «солнце» продать мы вам не можем… Решение о выпуске группы на маршрут или отмене тура всегда взвешенное. Просим наших туристов быть готовыми к изменениям погоды — всегда иметь с собой плащ-дождевик.
- Вы должны выполнять распоряжение только своего инструктора! «Рекомендации» иных — игнорируем! Только слаженная группа, выполняющая инструкции, проходит маршрут без происшествий!
- Если вы потеряли своих инструкторов, обратите внимание на туристов вашей группы. Держитесь вместе! Ни в коем случае не примыкайте к «чужой» группе и тем более не садитесь с ними в катер или автобус. Все дополнительные затраты по вашим поискам — за ваш же счет!
Туристам, попавшим в сложную или экстремальную ситуацию, связанную с любым происшествием, целесообразно придерживаться следующих рекомендаций:
- При обнаружении какой-либо опасности или несчастного случая, повлекшего ухудшение собственного состояния здоровья или другого члена туристической группы, необходимо немедленно проинформировать руководителя группы.
- В экстренных ситуациях туристы должны строго следовать рекомендациям руководителя группы. Он владеет информацией и имеет нужные навыки. Не время обсуждать с ними правомерность тих или иных действий. В экстренных ситуациях должна господствовать полная дисциплина.
- Необходимо помнить — безопасность туриста зависит не только от мер принимаемых турфирмой, но и от действий самого туриста!
- Туристам:
- не допускайте паники, успокойтесь, осмотритесь вокруг, сохраняйте самообладание;
- используйте все средства связи для оповещения о бедствии. Сообщите о том, что с вами произошло;
- если заблудился — будь слышен и виден! Знай, тебя точно будут искать! Сохраняй тепло, экономь свои силы!
- будь готов к возможным временным трудностям;
- чтобы ни произошло, думайте не только о себе, но и о тех, кому сейчас нужна помощь. Если сами нуждаетесь в помощи, попросите ее у тех, кто с вами рядом.
Телефоны Единой службы спасения — 010, 112.
Помните, что только совместными усилиями мы сможем сделать ваш отдых безопасным и запоминающимся!
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Хочу выразить благодарность гидам.