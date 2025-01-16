Мои заказы

Новогодний тур «Экспедиция на север или Приморский Байкал»

Новый год в самых красивых и снежных местах севера: бухта Дубовая, маяк Балюзек, «Приморский Байкал», Николаевские пещеры и Рудная пристань. Три дня в весёлой компании, захватывающие экскурсии и праздничный новогодний стол.
5
10 отзывов
Новогодний тур «Экспедиция на север или Приморский Байкал»
Новогодний тур «Экспедиция на север или Приморский Байкал»
Новогодний тур «Экспедиция на север или Приморский Байкал»

Описание тура

Новогодняя сказка Приглашаем вас отметить Новый год в самом атмосферном месте — на заснеженном севере Приморского края. Три увлекательных дня — с 31 декабря по 2 января — будут наполнены праздничным настроением, путешествиями к заповедным, величественным и невероятно красивым местам, тёплыми дружескими посиделками. Природные чудеса • Ледяные замки и скульптуры бухты Дубовая, • прогулка по тихому заснеженному лесу, • исполинские скалы знаменитого мыса Четырёх Скал, • «греческие» пейзажи мыса Балюзек, • хрустальный лёд водохранилища — фото и катание на коньках! Праздник и уют • Новогодний вечер с застольем, бой курантов, шампанское и салют!:
  • Уютный посёлок Кавалерово в праздничных огнях.
  • Душевные поездки с музыкой и горячим чаем. Легенды и история • Таинственные Николаевские пещеры, • легендарная локация с купюры 1995 года, • Рудная пристань и маяк Рудный.

Выезд — 31 декабря в 5:00.<br>Возвращение —2 января в 21:00.<br>Время может меняться.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бухта Дубовая
  • Мыс Четырёх Скал
  • Мыс Балюзек
  • Хрустальный лёд водохранилища
  • Посёлок Кавалерово
  • Николаевские пещеры
  • Рудная пристань
  • Маяк Рудный
Что включено
  • Автобус (20 мест)
  • Проживание в гостинице в Кавалерово (двух и трехместное размещение)
  • Завтраки и ужины
  • Новогодний ужин
  • Фуршеты шампанского
  • Услуги гида-проводника
  • Экскурсия на Рудную пристань, маяк Рудный, кекуры Два брата
  • Экскурсия на Дальнегорское водохранилище и в Николаевские пещеры
  • Экскурсия на мыс и маяк Балюзек
  • Экскурсия на мыс Четырёх скал
  • Экскурсия в бухту Дубовая
Что не входит в цену
  • Обед (организуется в попутных кафе или на локациях)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток
Завершение: Светланская, д. 31
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд — 31 декабря в 5:00.
Возвращение —2 января в 21:00.
Время может меняться.
Экскурсия длится около 2 дней 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Е
Елена
16 янв 2025
Спасибо за чудесную компанию! Миша, отдельное спасибо за интересное путешествие и заботу о нас. Игорю тоже отдельный респект и благодарность, такую долгую дорогу преодолел!
Р
Рината
16 янв 2025
Это путешествие, которое заряжает энергией на весь следующий год.
Н
Наталья
15 янв 2025
Получилось классное путешествие! Мечты сбываются!
И
Иван
15 янв 2025
Выбирали новогодний тур тщательно и не прогадали! От начала и до конца всё было на высшем уровне.
А
Алина
14 янв 2025
Если вы ищете небанальный Новый год — это то, что нужно! Это было не просто праздник, а настоящее приключение.
А
Анна
14 янв 2025
Спасибо большое за поездку! Один из лучших НГ в моей жизни!
С
Софья
13 янв 2025
Запоминающийся выдался Новый год!
С
Сергей
12 янв 2025
Было крайне приятно провести с вами эти три дня в фантастически красивых местах! По-моему, получилось очень уютно и душевно!
В
Виолетта
11 янв 2025
Спасибо огромное всем любителям интересных, увлекательных путешествий! Отдых прошёл очень насыщенно и увлекательно! И сбылась мечта -- покорение ближней, северной части Приморья. Очень рада познакомиться с Вами всеми и вместе
читать дальше

встретить необыкновенный Новый год!!! Отдельная благодарность Михаилу за заботу и внимательное отношение! Провел и показал красивущие, багатющие, восхитительные места!!! Каждое место посвоему уникально и прекрасно! Спасибо огромное Игорю, за терпение и ожидание нас путешественников! Быстро, чётко и аккуратно прокатил по КРАСИВЕЙШИМ дорогам! Спасибо огромное организаторам всего проекта! Если бы небыло Вас небыло и нас вместе взятых любителей. Ребята, Вы КЛАССНЫЕ!!! Спасибо что все мы собрались

И
Ирина
10 янв 2025
Спасибо всем огромное за чудесную компанию и прекрасные 3 дня! Спасибо за программу и заботу о нас!

Тур входит в следующие категории Владивостока

Похожие туры из Владивостока

Новогодний тур «Изумрудный полуостров ‌Гамова»
На автобусе
2 дня 8 часов
10 отзывов
Новогодний тур «Изумрудный полуостров ‌Гамова»
Начало: Светланская улица, 31
31 дек в 08:00
42 900 ₽ за человека
Накануне волшебства. Новогодний тур во Владивосток
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Накануне волшебства. Новогодний тур во Владивосток
Начало: Приморский край, Владивосток
29 дек в 10:00
от 75 000 ₽ за человека
Заповедное Приморье. Путешествие с юга на север
Пешая
На автобусе
11 дней
3 отзыва
Заповедное Приморье. Путешествие с юга на север
Начало: Приморский край, Владивосток
20 июн в 10:00
18 июл в 10:00
от 175 450 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владивостоке
Все туры из Владивостока