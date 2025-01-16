Новый год в самых красивых и снежных местах севера: бухта Дубовая, маяк Балюзек, «Приморский Байкал», Николаевские пещеры и Рудная пристань. Три дня в весёлой компании, захватывающие экскурсии и праздничный новогодний стол.
Описание тураНовогодняя сказка Приглашаем вас отметить Новый год в самом атмосферном месте — на заснеженном севере Приморского края. Три увлекательных дня — с 31 декабря по 2 января — будут наполнены праздничным настроением, путешествиями к заповедным, величественным и невероятно красивым местам, тёплыми дружескими посиделками. Природные чудеса • Ледяные замки и скульптуры бухты Дубовая, • прогулка по тихому заснеженному лесу, • исполинские скалы знаменитого мыса Четырёх Скал, • «греческие» пейзажи мыса Балюзек, • хрустальный лёд водохранилища — фото и катание на коньках! Праздник и уют • Новогодний вечер с застольем, бой курантов, шампанское и салют!:
- Уютный посёлок Кавалерово в праздничных огнях.
- Душевные поездки с музыкой и горячим чаем. Легенды и история • Таинственные Николаевские пещеры, • легендарная локация с купюры 1995 года, • Рудная пристань и маяк Рудный.
Выезд — 31 декабря в 5:00.<br>Возвращение —2 января в 21:00.<br>Время может меняться.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Дубовая
- Мыс Четырёх Скал
- Мыс Балюзек
- Хрустальный лёд водохранилища
- Посёлок Кавалерово
- Николаевские пещеры
- Рудная пристань
- Маяк Рудный
Что включено
- Автобус (20 мест)
- Проживание в гостинице в Кавалерово (двух и трехместное размещение)
- Завтраки и ужины
- Новогодний ужин
- Фуршеты шампанского
- Услуги гида-проводника
- Экскурсия на Рудную пристань, маяк Рудный, кекуры Два брата
- Экскурсия на Дальнегорское водохранилище и в Николаевские пещеры
- Экскурсия на мыс и маяк Балюзек
- Экскурсия на мыс Четырёх скал
- Экскурсия в бухту Дубовая
Что не входит в цену
- Обед (организуется в попутных кафе или на локациях)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток
Завершение: Светланская, д. 31
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд — 31 декабря в 5:00.
Возвращение —2 января в 21:00.
Время может меняться.
Экскурсия длится около 2 дней 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
16 янв 2025
Спасибо за чудесную компанию! Миша, отдельное спасибо за интересное путешествие и заботу о нас. Игорю тоже отдельный респект и благодарность, такую долгую дорогу преодолел!
Р
Рината
16 янв 2025
Это путешествие, которое заряжает энергией на весь следующий год.
Н
Наталья
15 янв 2025
Получилось классное путешествие! Мечты сбываются!
И
Иван
15 янв 2025
Выбирали новогодний тур тщательно и не прогадали! От начала и до конца всё было на высшем уровне.
А
Алина
14 янв 2025
Если вы ищете небанальный Новый год — это то, что нужно! Это было не просто праздник, а настоящее приключение.
А
Анна
14 янв 2025
Спасибо большое за поездку! Один из лучших НГ в моей жизни!
С
Софья
13 янв 2025
Запоминающийся выдался Новый год!
С
Сергей
12 янв 2025
Было крайне приятно провести с вами эти три дня в фантастически красивых местах! По-моему, получилось очень уютно и душевно!
В
Виолетта
11 янв 2025
Спасибо огромное всем любителям интересных, увлекательных путешествий! Отдых прошёл очень насыщенно и увлекательно! И сбылась мечта -- покорение ближней, северной части Приморья. Очень рада познакомиться с Вами всеми и вместе
И
Ирина
10 янв 2025
Спасибо всем огромное за чудесную компанию и прекрасные 3 дня! Спасибо за программу и заботу о нас!
