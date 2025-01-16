Е Елена Спасибо за чудесную компанию! Миша, отдельное спасибо за интересное путешествие и заботу о нас. Игорю тоже отдельный респект и благодарность, такую долгую дорогу преодолел!

Р Рината Это путешествие, которое заряжает энергией на весь следующий год.

Н Наталья Получилось классное путешествие! Мечты сбываются!

И Иван Выбирали новогодний тур тщательно и не прогадали! От начала и до конца всё было на высшем уровне.

А Алина Если вы ищете небанальный Новый год — это то, что нужно! Это было не просто праздник, а настоящее приключение.

А Анна Спасибо большое за поездку! Один из лучших НГ в моей жизни!

С Софья Запоминающийся выдался Новый год!

С Сергей Было крайне приятно провести с вами эти три дня в фантастически красивых местах! По-моему, получилось очень уютно и душевно!

В Виолетта читать дальше встретить необыкновенный Новый год!!! Отдельная благодарность Михаилу за заботу и внимательное отношение! Провел и показал красивущие, багатющие, восхитительные места!!! Каждое место посвоему уникально и прекрасно! Спасибо огромное Игорю, за терпение и ожидание нас путешественников! Быстро, чётко и аккуратно прокатил по КРАСИВЕЙШИМ дорогам! Спасибо огромное организаторам всего проекта! Если бы небыло Вас небыло и нас вместе взятых любителей. Ребята, Вы КЛАССНЫЕ!!! Спасибо что все мы собрались Спасибо огромное всем любителям интересных, увлекательных путешествий! Отдых прошёл очень насыщенно и увлекательно! И сбылась мечта -- покорение ближней, северной части Приморья. Очень рада познакомиться с Вами всеми и вместе