Подарите себе Новый год, наполненный настоящим волшебством! Заснеженные хвойные леса, похожие на сказочные декорации, бирюзовые бухты, скованные льдом, тёплое комьюнити и грандиозный праздник в панорамном ресторане с диджей-сетом и салютом над морем. Это путешествие, где современный комфорт встречается с дикой природой Дальнего Востока.
Описание тура
Встречаем 2026 год в магии зимнего побережья! Вас ждет уникальное путешествие, где величественная природа встречается с магией самого долгожданного праздника. Наше трехдневное путешествие — с 31 декабря по 2 января — начинается с дороги, которая сама по себе — достопримечательность. Мы проедем по уникальному экотунелю, вписанному в сердце сопок, и сделаем остановку в бухте Витязь. Поднимемся на одну из лучших смотровых площадок побережья, чтобы увидеть захватывающую дух панораму заснеженного залива. Праздничная хвоя полуострова Гамова и застывшие водопады Полуостров Гамова — царство редких сосн и скалистых берегов. Здесь, в окружении заснеженного хвойного леса, мы устроим атмосферный сырный пикник с горячим новогодним глинтвейном. Незабываемая новогодняя ночь В ночь с 31 декабря на 1 января нас ждут:
- праздничный ужин по авторскому меню от шефа в панорамном ресторане;
- энергичный диджей-сет, конкурсы с подарками и поздравление от Деда Мороза;
в полночь — огненный салют над морской гладью! Горячий бассейн, русская баня и уютное барбекю Второй день нашего путешествия мы посвятим неспешному отдыху и восстановлению. После праздничного завтрака мы совершим легкую прогулку по живописной бухте Алеут, погреемся в горячем бассейне с видом на зимний пейзаж и ощутим целительный жар настоящей русской бани на дровах. Завершится день душевным уютным барбекю на свежем воздухе. Этот тур для вас, если вы хотите:.
в полночь — огненный салют над морской гладью! Горячий бассейн, русская баня и уютное барбекю Второй день нашего путешествия мы посвятим неспешному отдыху и восстановлению. После праздничного завтрака мы совершим легкую прогулку по живописной бухте Алеут, погреемся в горячем бассейне с видом на зимний пейзаж и ощутим целительный жар настоящей русской бани на дровах. Завершится день душевным уютным барбекю на свежем воздухе. Этот тур для вас, если вы хотите:.
• в полночь — огненный салют над морской гладью! Горячий бассейн, русская баня и уютное барбекю Второй день нашего путешествия мы посвятим неспешному отдыху и восстановлению. После праздничного завтрака мы совершим легкую прогулку по живописной бухте Алеут, погреемся в горячем бассейне с видом на зимний пейзаж и ощутим целительный жар настоящей русской бани на дровах. Завершится день душевным уютным барбекю на свежем воздухе. Этот тур для вас, если вы хотите:
- встретить Новый год по-настоящему необычно — вдали от города, в объятиях первозданной природы;
- увидеть зимнее Приморье во всей его суровой красоте — заснеженные бухты, ледяные водопады и хвойные леса;
- насладиться идеальным балансом между активной программой и релаксом;
- отпраздновать Новый год с размахом: вкусная еда, музыка, салют и отличная компания.
Трехдневный новогодний тур с 31 декабря по 2 января. <br>Выезд в тур — 31 декабря в 08:00.<br>Возвращение во Владивосток — 2 января в 19:00.<br>Время ориентировочное и может меняться.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Барабаш
- Экотунель
- Бухта Витязь
- Дом-крепость Яна Янковского
- Полуостров Гамова (природный парк)
- Бухта Теляковского
- Остров Томящегося сердца
- Бухта Алеут
- Мыс Лукина
- Экоферма
- Кравцовские водопады
Что включено
- Трансфер на проходимом микроавтобусе по всему маршруту
- Проживание в комплексе «Между небом и морем» (двухместное размещение в комнатах)
- Новогодний банкет с диджеем, шоу-программой и салютом
- Питание: 31 декабря - на обед пикник с глинтвейном, новогодний ужин 1 января - завтрак, на ужин вечернее барбекю 2 января - завтрак
- Посещение бассейна и бани
- Сопровождение профессиональным гидом
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты на водопады
- Входные билеты на экоферму
Что не входит в цену
- Обеды 1 и 2 января: организуются в попутных кафе или из собственного перекуса на природных локациях
- Дополнительные заказы в ресторане сверх планируемой организаторами подачи (выше 3000р)
- Дополнительное питание в ресторане
Где начинаем и завершаем?
Начало: Светланская улица, 31
Завершение: Светланская, д. 31
Когда и сколько длится?
Когда: Трехдневный новогодний тур с 31 декабря по 2 января.
Выезд в тур — 31 декабря в 08:00.
Возвращение во Владивосток — 2 января в 19:00.
Время ориентировочное и может меняться.
Выезд в тур — 31 декабря в 08:00.
Возвращение во Владивосток — 2 января в 19:00.
Время ориентировочное и может меняться.
Экскурсия длится около 2 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
22 янв 2025
Три дня абсолютного счастья! Огромное спасибо организаторам за идеальный новогодний тур!
А
Алексей
21 янв 2025
Всё было просто великолепно! Спасибо организаторам за интересный маршрут и заботу, за мастерство за рулём на долгом пути и чудесную компанию!
Я
Яна
20 янв 2025
Спасибо за прекрасную организацию и волшебные эмоции. Путешествие, о котором можно только мечтать — и оно сбылось!
И
Игорь
19 янв 2025
Эти три дня в окружении фантастической природы прошли так душевно и уютно! Спасибо вам за создание такой тёплой атмосферы. Это была незабываемая встреча Нового года.
С
Светлана
18 янв 2025
Мечта сбылась — я увидела полуостров Гамова! Путешествие получилось невероятно насыщенным и увлекательным. Вы — лучшая команда!
Н
Наталья
17 янв 2025
Огромная благодарность за три чудесных дня! Программа была продумана идеально, а забота о гостях чувствовалась на каждом шагу. Спасибо за тёплую атмосферу и прекрасную компанию!
Л
Любовь
13 янв 2025
Вы подарили нам Новый год, который нельзя забыть!
М
Марина
12 янв 2025
Восторг! Вот слово, которое лучше всего описывает эти три дня. Великолепная природа, комфортное передвижение, душевная компания и профессиональная работа команды. Спасибо организаторам за любовь к своему краю,
С
Сергей
11 янв 2025
Организация на высоте, программа продумана до мелочей. Очень впечатлила природа Приморья. Рекомендую всем, кто ищет варианты небанального нового года
К
Ксения
10 янв 2025
Это настоящая новогодняя сказка! Каждый день — новое красивое место, удивительные истории и вкусная еда
Тур входит в следующие категории Владивостока
Похожие туры из Владивостока
Новогодний тур «Экспедиция на север или Приморский Байкал»
Начало: Владивосток
Расписание: Выезд — 31 декабря в 5:00.<br>Возвращение —2 января в 21:00.<br>Время может меняться.
31 дек в 05:00
29 900 ₽ за человека
-
10%
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
36 000 ₽
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
10 чудес Китая: авторский тур по удивительным местам Поднебесной
Начало: Владивосток (Аэропорт)
8 апр в 05:00
10 мая в 05:00
287 500 ₽ за человека