Встречаем 2026 год в магии зимнего побережья! Вас ждет уникальное путешествие, где величественная природа встречается с магией самого долгожданного праздника. Наше трехдневное путешествие — с 31 декабря по 2 января — начинается с дороги, которая сама по себе — достопримечательность. Мы проедем по уникальному экотунелю, вписанному в сердце сопок, и сделаем остановку в бухте Витязь. Поднимемся на одну из лучших смотровых площадок побережья, чтобы увидеть захватывающую дух панораму заснеженного залива. Праздничная хвоя полуострова Гамова и застывшие водопады Полуостров Гамова — царство редких сосн и скалистых берегов. Здесь, в окружении заснеженного хвойного леса, мы устроим атмосферный сырный пикник с горячим новогодним глинтвейном. Незабываемая новогодняя ночь В ночь с 31 декабря на 1 января нас ждут:

праздничный ужин по авторскому меню от шефа в панорамном ресторане;

энергичный диджей-сет, конкурсы с подарками и поздравление от Деда Мороза;

в полночь — огненный салют над морской гладью! Горячий бассейн, русская баня и уютное барбекю Второй день нашего путешествия мы посвятим неспешному отдыху и восстановлению. После праздничного завтрака мы совершим легкую прогулку по живописной бухте Алеут, погреемся в горячем бассейне с видом на зимний пейзаж и ощутим целительный жар настоящей русской бани на дровах. Завершится день душевным уютным барбекю на свежем воздухе. Этот тур для вас, если вы хотите:.

в полночь — огненный салют над морской гладью! Горячий бассейн, русская баня и уютное барбекю Второй день нашего путешествия мы посвятим неспешному отдыху и восстановлению. После праздничного завтрака мы совершим легкую прогулку по живописной бухте Алеут, погреемся в горячем бассейне с видом на зимний пейзаж и ощутим целительный жар настоящей русской бани на дровах. Завершится день душевным уютным барбекю на свежем воздухе. Этот тур для вас, если вы хотите:.

• в полночь — огненный салют над морской гладью! Горячий бассейн, русская баня и уютное барбекю Второй день нашего путешествия мы посвятим неспешному отдыху и восстановлению. После праздничного завтрака мы совершим легкую прогулку по живописной бухте Алеут, погреемся в горячем бассейне с видом на зимний пейзаж и ощутим целительный жар настоящей русской бани на дровах. Завершится день душевным уютным барбекю на свежем воздухе. Этот тур для вас, если вы хотите: