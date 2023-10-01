Туры по маякам Владивостока

Найдено 3 тура в категории «Маяки» во Владивостоке, цены от 27 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Всё самое интересное на юге Приморья
На машине
3 отзыва
3 дня
Всё самое интересное на юге Приморья
Посетить живописные мысы и бухты, побывать на маяке и послушать шум прибоя
Начало: Владивосток, 8:30-9:00 (заберём вас от вашей гости...
8 окт в 08:00
15 окт в 08:00
27 000 за человека
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
На машине
5 дней
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Начало: Владивосток, аэропорт, утро
88 000 за человека
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
На машине
На катере
SUP-прогулки
3 дня
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Полюбоваться бухтами полуострова Гамова и прокатиться на сапах и катере по Японскому морю
Начало: Г. Владивосток, место и время по договорённости
120 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • В
    Владимир
    1 октября 2023
    Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхте
    Шикарнее и завораживающе как этот тур ничего не встречал. Отличная команда, великолепные виды и настоящий поход на яхте по островам

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Маяки»

Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Всё самое интересное на юге Приморья
  2. Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
  3. Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Остров русский
  2. Полуостров Гамова
  3. Бухта Астафьева
  4. Сафари-парк
  5. Бухта Теляковского
  6. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в сентябре 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Маяки" можно забронировать 3 тура от 27 000 до 120 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур во Владивостоке на 2024 год по теме «Маяки», 3 ⭐ отзыва, цены от 27000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам