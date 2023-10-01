3 дня
Всё самое интересное на юге Приморья
Посетить живописные мысы и бухты, побывать на маяке и послушать шум прибоя
Начало: Владивосток, 8:30-9:00 (заберём вас от вашей гости...
8 окт в 08:00
15 окт в 08:00
27 000₽ за человека
5 дней
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Начало: Владивосток, аэропорт, утро
88 000₽ за человека
3 дня
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Полюбоваться бухтами полуострова Гамова и прокатиться на сапах и катере по Японскому морю
Начало: Г. Владивосток, место и время по договорённости
120 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ВВладимир1 октября 2023Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхтеШикарнее и завораживающе как этот тур ничего не встречал. Отличная команда, великолепные виды и настоящий поход на яхте по островам
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Маяки»
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