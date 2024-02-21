Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток. Айс-флоатинг на острове Русский. Баня в море. Вечерняя прогулка с гидом
Прибытие в аэропорт.
Встреча с гидом, трансфер во Владивосток.
Завтрак в кафе (за дополнительную плату).
12:00-13:30 Айс-флоатинг на острове Русский. Ледяное объятие Японского моря.
Экстремальное, но безопасное погружение среди льдин в специальных гидрокостюмах с надувными подушками. Получение максимальной порции адреналина и необычных ощущений.
Красочные фото с квадрокоптера.
Продолжительность купания около 1 часа.
14:00-17:00 От ледяной воды к огненному релаксу – баня в море!
Сауна с видом на остров Русский.
Панорамный банкетный зал. Горячая сауна со стеклянной стеной.
Главная фишка – открытый подогреваемый до +40°C бассейн с видом на море. Контраст, который заряжает!
Для вашего истинного удовольствия – караоке. Пойте любимые песни.
Всё продумано: наши полотенца и тапочки, посуда и бокалы.
Привезем вам на обед самые вкусные дальневосточные угощения.
Трансфер в гостиницу 4-5* в историческом центре Владивостока. Размещение.
Вечером первые впечатления. Неформальная прогулка с гидом по центру города, видовым площадкам.
Возможно посещение одного из уютных баров с местными настойками или пивом (за дополнительную плату).
Экскурсия по подземным казематам и тоннелям. Вертолётная прогулка над центром Владивостока. Мастер-класс от шеф-повара
Завтрак в гостинице.
Подземные тайны Владивостокской крепости, форт № 4.
Экскурсия с гидом по подземным казематам и тоннелям. Погружение в историю столетней давности, военные тайны и легенды.
На внедорожнике доезжаем до горы Проценко, дворик форта напоминает мексиканские пирамиды.
Прогулка внутри форта с фонарями.
Чай с потрясающими видами на полуостров Муравьёва-Амурского и заливы.
Общее время экскурсии около 3 часов.
Вертолётная прогулка над центром Владивостока, над Золотым и Русским мостами, Седанкинским водохранилищем, бухтой Золотой Рог.
30 минут на вертолёте Robinson R44. Опытный пилот даёт комментарии во время полёта.
Вид, который оставит след в сердце.
Обед в загородном ресторане (по желанию, не включён в общую стоимость).
18:00-20:00 Мастер-класс от Школы дальневосточной кухни.
Шеф-повар научит, как просто и быстро накрыть праздничный стол.
В меню: утиная грудка с яблоками, креветка фламбе, лодочка из перца с палтусом и гребешком. Эксклюзивный опыт, который вы не получите дома, — это «джаз» на кухне.
Остров Шкота. Приморский Океанариум
Завтрак в гостинице.
09:00-14:00 Посадка во внедорожник «Делика», начало группового тура на остров Шкота. Ветер, ощущение края света, живописные места и виды на море.
Остров Шкота соединен с островом Русским узким каменным перешейком. Только зимой по косе можно проехать на остров. Если погода не позволит – пойдем пешком. Остров необитаем, сегодня здесь живут только птицы, лисицы да морской ветер.
Мы приглашаем вас насладиться завораживающими видами на залив Петра Великого, на заброшенный маяк, шикарные панорамы, обрывы, красные скалы.
Обед в ланч-боксах на маршруте.
Краткое знакомство с Приморским Океанариумом на острове Русский (1,5 ч.).
Оазис тепла и красоты, где можно посмотреть на морских обитателей, отдохнуть от холода, увидеть разнообразие жизни. Теплые и впечатляющие экспозиции.
Прощальный ужин: вкусы Дальнего Востока в одном из топовых ресторанов Владивостока – «Миллионка», «Супра», «Зума».
Вам забронируют столик, выбор блюд по меню, оплата самостоятельно.
Трансфер в аэропорт
Завтрак в гостинице.
Посещение местного рынка за сувенирами (включая деликатесы).
Выселение из отеля.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от заезда и выбранного размещения:
|Гостиница
|Действие цены
|Двухместный номер
|Трёхместный номер
|Одноместный номер
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*
номер СМАРТ Улучшенный
3-местное в номере СМАРТ Люкс
|21 – 24 февраля 2026
|162 700
|127 300
|288 200
|7 – 10 марта 2026
|166 350
|129 400
|293 300
ЛОТТЕ Отель Владивосток 5*
1-2-местный супериор
3-местное в Семейном люксе «Премьер»
21-24 февраля,
7-10 марта 2026
|186 400
|155 600
|321 000
Варианты проживания
Гостиница «Azimut Сити Отель Владивосток»
Гостиница «Azimut Сити Отель Владивосток» располагается в центре города.
Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется необходимая мебель, телевизор, телефон, небольшой холодильник. Собственный санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной и феном. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка.
Для постояльцев каждое утро сервируется завтрак по системе «шведский стол». В ресторане «Порт Авеню» представлен широкий выбор изысканных блюд, легких закусок и вкуснейших напитков. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер.
В лобби-баре гости могут заказать свежий сэндвич, ароматный кофе и насладиться чтением интересной книги из библиотеки отеля.
В пределах трех километров расположена Спортивная набережная и одноименная гавань, бухта Федорова, Мемориальная подводная лодка С-56, площадь Борцам за власть советов на Дальнем Востоке.
ЛОТТЕ Отель Владивосток
«Лотте Отель Владивосток» находится в городе Владивостоке на улице Семеновской. Он открыл свои двери 25 августа 1997 года и практически сразу получил популярность среди жителей и туристов. К услугам гостей беспроводной доступ к сети Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и бесплатная парковка. Приветливый и гостеприимный персонал поможет в решении любого вопроса.
Для размещения отдыхающих подготовлены 172 комфортабельных номера, каждый из которых укомплектован всем необходимым, что сделает ваш отдых еще более комфортным. В категориях есть удобная мебель, современная техника, а также собственная ванная комната.
На территории работают ресторан корейской кухни и кафе, где все желающие могут вкусно и сытно перекусить.
Отель находится в культурном и деловом центре города, что помогает избежать транспортных проблем. Вы сможете посетить достопримечательности города и места отдыха, рядом с гостиницей есть музеи и торговые центры.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт - услуги гида
- Трансферы по маршруту
- Вертолетная экскурсия 30 минут
- Сеанс айс-флоатинга с инструктором
- Мастер-класс от шеф-повара
- Посещение бани на море с бассейном
- Входные билеты в Приморский Океанариум и фортификационные батареи
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, обед в 1 и 3 дни)
- Мастер-класс (ужин) в Школе дальневосточной кухни (2 день)
- Страховка от несчастного случая
- Проживание в гостинице 4-5* (3 ночи с завтраком)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Расширенный вертолетный тур (1-1,5 часа) - по желанию, уточняйте при бронировании
- Питание, не указанное в программе: ужин-обед - около 2000-4000 руб
- Ужин-обед - около 2000-4000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- купальник (плавки);
- термобелье;
- удобная спортивная одежда;
- обувь на ребристой, не скользящей подошве;
- куртка с капюшоном, не продуваемая;
- тёплые носки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий.
По погодным условиям возможна замена на экскурсию в Приморский Сафари-парк, где собраны все звери уссурийской тайги.
Что ещё нужно знать перед туром?
Муссонный климат. Зима у нас солнечная, с высоким голубым небом. Не забудьте взять солнечные очки.
Снег. Снег выпадает редко (3-4 раза за зиму), поэтому не стоит ждать сугробов.
Погода. Если вы одеты в теплую одежду и обувь с нескользящей подошвой, то гулять зимой по Владивостоку – одно удовольствие. Если подует ветер – всегда можно спрятаться в уютной кофейне или музее.
Разница во времени. Владивосток +7 часов к Москве. Первое время из-за этого может быть сложно просыпаться утром и засыпать вечером (джетлаг).
Совет. Пейте чай с адаптогенами (аралия, лимонник, элеутерококк). Такие настойки легко купить в аптеке. Покупайте ранний заезд в отель, чтобы адаптироваться ко времени.
Что необходимо знать про маршруты на внедорожнике (форт № 4 и остров Шкота)?
- Несложный маршрут на проходимом внедорожнике.
- Просим особое внимание уделить обуви (удобная, комфортная для пеших прогулок, тёплая).
- Одежда должна быть тёплой и удобной для ходьбы.
- Фотоаппарат лучше держать в защитном чехле.
- Вещи рекомендуем упаковать в маленький рюкзак за спину.
Что необходимо знать про вертолётную прогулку?
Вертолетная прогулка осуществляется на американских вертолетах Robinson R44 и французских Eurocopter AS355N/AS350 B3. В кабине с пилотом 1–3 пассажира.
Рекомендуемый возраст участников — от 3 до 100 лет.
Всем участникам полета необходимо иметь с собой документ, подтверждающий личность: паспорт, загранпаспорт, свидетельство о рождении и т. п.
Безопасность на борту.
Все пилоты — высококвалифицированные специалисты с опытом полетов более 30 лет. Перед каждым вылетом проводится осмотр, также проводим техническое обслуживание согласно всем регламентам.
Лицензия Росавиации на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров № ПП 0414 от 26 декабря 2019.
Каждый пассажир, находящийся на борту, застрахован на сумму 2 млн руб. Полис страхования гражданской ответственности авиаперевозчика № 2002003-0435439/20ОВП.
По желанию, мы можем организовать расширенный вертолетный тур (1-1,5 часа) с более глубоким обзором Владивостока и острова Русский, включая уникальную возможность высадки на острове Шкота. Ваш шанс почувствовать себя настоящим исследователем!
Что необходимо знать про айс-флоатинг?
Айс-флоатинг подходит для всех и для тех, кто не умеет плавать. Костюм держит человека на воде как пробку.
Ограничения для айс-флоатинга:
- возраст до 16 лет и рост ниже 165 см;
- противопоказания по здоровью: серьезные заболевания сердца (стенокардия, недавний сердечный приступ), кишечные расстройства и расстройства мочевого пузыря, недержание, неврологические отклонения, заболевания уха, эпилепсия, психические нарушения, некоторые заболевания дыхательных путей (астма, эмфизема, простуда), беременность, инфекционные заболевания (ОРВИ, грипп и т. п.).
Как одеваться для купания в костюме:
- Костюм надевается сверху на вашу одежду. Рекомендуем термобелье, тонкую куртку или не объемную жилетку.
- Одежда должна быть без капюшона или толстого воротника.
- Тонкая шапка (балаклава). Длинные волосы лучше собрать в косу.
- На ноги можно приготовить очень толстые шерстяные носки (бабушкины) или меховые чуни.
- Тонкие перчатки (толстые не влезут в костюм).