Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток. Экскурсия «На семи ветрах». Ужин в панорамном ресторане
Прибытие в аэропорт Владивостока.
Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за дополнительную плату.
ВАЖНО! Гарантированное заселение в гостиницу с 14:00 часов.
15:00-19:00 Экскурсия «На семи ветрах».
Город на семи ветрах — так поэтично называют свой родной город жители Владивостока.
Он расположен на высоких приморских сопках, овеваемых ветрами с Тихого океана.
Вы проедете на авто по шести холмам-сопкам, с каждой из них открываются потрясающие панорамы на жилые районы, морской порт, на заливы и мосты столицы Дальнего Востока.
На одной из них запланирован горячий чай с травами уссурийской тайги + дегустация шоколада от «Приморского кондитера».
Владивосток – город невероятно красивых, завораживающих видов.
В солнечную погоду он поражает бездонным голубым небом и красками домов. А ночью – очаровывает своими огнями.
Что может быть прекрасней и романтичней, чем ужин на высоте нескольких сотен метров над уровнем моря.
На ужин для вас бронируем столик в панорамном ресторане «Высота», расположенном на 19 этаже жилого комплекса «Орлиное гнездо».
Это единственный ресторан на Дальнем Востоке на высоте 207 метров над уровнем моря!
Красивый вид на вечерний Владивосток навсегда останется в вашем сердце. Приятного отдыха!
Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня. Гастро-обед и мастер-класс дальневосточной кухни. Прогулка по старому китайскому кварталу Миллионка
Завтрак в гостинице.
10:00-12:00 Экскурсия в музей Самовара и музей Женьшеня.
Первый частный музей, посвящённый легендарному женьшеню – реликтовому растению, успешно сохранившемуся в России только в уссурийской тайге.
Гости могут посмотреть на редкую коллекцию крупных корней и приспособлений, которыми добывали это растение.
Женьшеню приписываются уникальные целительные свойства, он почитаем как природный источник силы и считается панацеей от многих заболеваний.
В старину за один грамм корня платили три грамма золота. Поэтому охота людей за вожделенным растением велась очень активно. И, к сожалению, привела к тому, что сейчас женьшень занесён в Международную Красную книгу.
"Русский Самовар" – единственный в Приморье музей с редкой коллекцией русских самоваров.
В экспозиции представлены самые первые самовары, прибывшие в Приморье с переселенцами морским путем из Малороссии в конце XIX века.
В залах выставки вы узнаете много интересных историй и даже увидите первую "самоварную мультиварку" работавшую на дровах.
Нашим гостям мы с удовольствием рассказываем о самобытной самоварной культуре нашей страны. И конечно чаепитие с местными традициями.
12:30-14:30 Гастро-обед в ресторане «Syndicat-Port Café», мастер-класс дальневосточной кухни.
Все блюда готовятся шеф-поваром при вас и для вас!
Примерное меню:
- живые морепродукты из аквариума: гребешок приморский, устрица тихоокеанская, скоблянка из трепанга;
- холодные закуски и салаты: тар-тар из оленины, паштет из сала и черемши на хлебцах с чернилами каракатицы, закуска из папоротника с овощами, севиче из осьминога с соусом из лимонника, салат из кальмара и ламинарии;
- горячие блюда и закуски: сливочный суп с корбикулой, жареный гребешок с картофельным гратеном, филе кальмара на гриле, палтус устричном соусе, филе оленя с розмарином и овощами;
- напитки: чай «Таежный сбор» с вареньем из лесных ягод, дегустационный сет таежных настоек.
15:30-16:30 Пешеходная прогулка по старому китайскому кварталу Миллионка.
Миллионка – лабиринт дворов-колодцев в самом центре Владивостока, в начале прошлого века здесь был местный Чайнатаун, населенный «мильоном» китайцев, – самый криминальный квартал портового города с борделями, воровскими малинами и опиумными курильнями.
Дух авантюризма витает здесь до сих пор, хотя воровской век Миллионки закончился рейдом НКВД в 1930-х, и сейчас квартал обживает творческая богема, открывающая в утлых домиках магазины модной одежды, кофейни и арт-резиденции и постепенно приводящая в порядок почти трущобный пейзаж.
Чтобы проникнутся уходящей натурой, после экскурсии стоит заглянуть в ресторан «Миллионка», возрождающий городскую легенду.
Владелец буквально с нуля восстановил роскошный особняк, собрав интерьер из найденных на антикварном рынке фрагментов резных дверей, мебели, восточных тканей, нарядил официантов в костюмы падаванов, а на стенах ресторана демонстрируется видеоряд с жителями старой Миллионки – китайские матроны, рикши, торговцы опиумом…
В авторском меню ресторана представлен современный микс русских и азиатских рецептур, локальные морепродукты, рыба и русские блюда в авангардной азиатской подаче.
В двух шагах находится бар Chinoaru, где мешают коктейли с японским виски и китайской соджу, раскрашивают бокалы иероглифами и символами азиатской живописи.
Бар на уровне 10/10, обязательное место к посещению во Владивостоке.
Экскурсия в Сафари-парк. Берег моря бухты Шамора и мастер-класс Школы Дальневосточной кухни
Завтрак в гостинице.
9:30-17:30 Экскурсия в Сафари-парк: парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей, пятнистых оленей, копытных, хищников и птиц.
Все животные уссурийской тайги без решёток.
Ручные обитатели сами выходят к людям, их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно.
Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов с моста без решёток.
По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
Переезд на берег моря бухты Шамора.
Обед в кафе за дополнительную плату.
Возвращаться во Владивосток будем вдоль Уссурийского залива с остановкой в бухте Стеклянная.
Уникальность бухты, в том, что она усыпана кусочками битого стекла, по сути, это стеклянный пляж, на котором вперемешку песок, стекло и галька.
18:30-20:30 Мастер-класс Школы Дальневосточной кухни.
С 2019 года Школа дальневосточной кухни со знанием и любовью учит взрослых и детей готовить полезные и вкусные блюда из дальневосточных продуктов.
Изучили уникальные свойства даров Тихого океана и уссурийской тайги, разработали рецепты и проводят мастер-классы, лекции, дегустации для местных жителей и гостей Приморского края.
Школа – это не просто популярный вид досуга, это настоящий кулинарный клуб, здесь тепло не только от плит, но и от сердец.
Что вас ждёт? Мы расположимся в специально оборудованном зале, с печами и всем необходимым оборудованием для приготовления вкусной еды. Уже сделаны заготовки. Знакомимся с шеф-поваром и начинаем!
Вместе готовим, а потом вкусно дегустируем!
Вода и чай включены в стоимость, вино – за дополнительную плату.
Какие бывают мастер-классы: «Режу-режу-режу морскую капусту», «Фиш-баттл: палтус vs камбала», «Классика дальневосточной кухни», «Гребешок от и до», «Море-тайга», «Давай краба!» и другие.
Выбираем лучшие сезонные мастер-классы. И, конечно же, рецепты блюд на память.
На Дальнем Востоке ценят природный вкус продуктов.
У нас говорят, что мастерство повара заключается в том, чтобы помочь раскрыть и подчеркнуть природный вкус, поэтому большинство блюд и ресторанной, и домашней кухни региона отличаются простотой.
Здоровая, насыщенная полезными веществами диета, дает мощный энергетический заряд для активной жизни.
Экскурсия на остров Русский и мореферму «Дальстам»
Завтрак в гостинице.
9:30-15:00 Остров Русский + Мореферма.
Сбор группы на центральной площади Владивостока.
По двум мостам едем на остров Русский, самый русский остров России.
Первая остановка на видовой площадке Новосильцевская батарея – история Владивостокской крепости и отличная панорама на Русский мост.
Далее путь лежит в бухту Воевода, именно здесь расположена морская ферма «Дальстам».
На экскурсии вы познакомитесь с технологией и этапами разведения трепанга, мидии, гребешка.
Экскурсию по ферме проводит морской технолог.
Офисы и цеха предприятия расположены в двухэтажном корабле.
Здесь и лаборатория по выращиванию кормов для моллюсков, «роддом» для молоди и большие ванны с проточной водой для складирования моллюсков перед отправкой в рестораны по всей России.
Вы увидите и сможете потрогать взрослых гребешков, устриц, трепанга, краба.
Можно, приобрести продукцию морефермы.
Запланирован дегустационный обед из морепродуктов.
К 15 часам возвращение во Владивосток.
По желанию, автобус может завезти вас в Приморский Океанариум, который расположен на острове в бухте Житкова.
Это самый большой Океанариум в России – размером в 5 футбольных полей!
Вы самостоятельно покупаете билеты и посещаете экспозиции.
Возвращение во Владивосток на общественном транспорте или такси. Стоимость билета в Океанариум – 550-1600 руб.
И обязательно запланируйте вкусный ужин в одном из модных ресторанов Владивостока – японская, корейская, китайская, дальневосточная, фермерская кухни.
Возвращение домой
Завтрак в гостинице.
Время покупок вкусных сувениров и возвращение домой.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Владивосток на выбор.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница
Действие цены
2-местный номер
3-местный номер
1-местный номер
«Моряк» 2*
стандартный номер
3-местное в семейном номере
|декабрь 2023 – январь 2024
|59 650
|53 300
|93 650
«Экватор» 3*
стандартный номер
3-местное в номере Полулюкс
|декабрь 2023
|61 650
|52 350
|96 170
|январь 2024
|62 800
|52 800
|97 850
«Версаль» 3*
стандартный номер – первая категория
|декабрь 2023 – январь 2024
|65 850
|–
|99 700
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*
номер SMART Стандарт
3-местное в номере SMART Люкс
|декабрь 2023
|66 400
|59 850
|97 850
|январь 2024
|67 000
|60 000
|99 000
Варианты проживания
Гостиница «Моряк» 2
Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города.
К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением. Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическом стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других – душ.
В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.
Отель «Экватор» 3
Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.
Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море. В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.
Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле. Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Кроме того, в отеле можно заказать традиционные блюда русской и дальневосточной кухни.
Отель «Версаль» 3
Отель «Версаль» с фитнес-центром расположен во Владивостоке, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. Работает бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате имеется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам для гостей отеля сервируют завтрак с выбором блюд из меню. Стойка регистрации отеля «Версаль» открыта круглосуточно. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4
AZIMUT Сити Отель Владивосток находится в центре города Владивосток.
Номера оснащены холодильником и ЖК-телевизором. Бесплатный беспроводной интернет позволит всегда оставаться на связи, а кабельное телевидение не даст скучать. Индивидуальные ванные комнаты, душ. Предоставляется душ с дождевой насадкой и бесплатные туалетные принадлежности. Предоставляются следующие удобства и услуги: сейфы и письменный стол, а также телефон, с которого можно осуществлять бесплатные местные звонки.
К вашим услугам многочисленные возможности для спорта и отдыха, в числе которых круглосуточный фитнес-центр, а также терраса, где можно отдохнуть и насладиться красивым видом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Завтраки со второго дня проживания
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Обеды и дегустации по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Ужины с бронированием столиков
- Трансфер аэропорт-отель - 2500 руб., трансфер в аэропорт - 2000 руб
- Дополнительные экскурсии
- Дополнительные ночи проживания
- Личные расходы (сувениры, алкоголь и т. д.)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Когда и сколько длится?
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