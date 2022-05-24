Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
Групповой тур во Владивостоке

Владивосток - город у океана

5
3 отзыва
В этом гармоничном туре Вы прогуляетесь по улочкам удивительной столицы Приморья и познакомитесь с укладом жизни этого края.

Затем проедете по знаменитому и очень красивому мосту на остров Русский, где у вас будет возможность посетить один из самых крупнейших океанариумов мира! А в завершении тура Вы увидите в живую и без решеток главный символ Дальнего Востока — амурских тигров и дальневосточных леопардов.
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
Ближайшие даты:
5
мая
12
мая
19
мая

Что вас ожидает:

Один из лучших зоопарков мира
Один из лучших зоопарков мира
Покормим и погладим ручных обитателей, увидим с виадука тигров и леопардов
Остров Русский
Остров Русский
Проедем по уникальному мосту через пролив Босфор и узнаем много интересных исторических фактов об острове
Город-порт
Город-порт
Узнаем историю Владивостока и посетим его главные достопримечательности

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, пешеходная экскурсия по старому китайскому кварталу Миллионке

Прибытие во Владивосток.

Самостоятельный трансфер в гостиницу или заказ заранее (за дополнительную плату).

Гарантированное заселение с 14:00.

15:00 Сбор на пешеходной улочке — Арбате.

Пешеходная экскурсия по старому китайскому кварталу Владивостока — Миллионке (в историческом центре города).

Продолжительность 1,5 часа.

Прибытие, пешеходная экскурсия по старому китайскому кварталу МиллионкеПрибытие, пешеходная экскурсия по старому китайскому кварталу МиллионкеПрибытие, пешеходная экскурсия по старому китайскому кварталу Миллионке
2 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку

Завтрак в гостинице.

14:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

14:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку, 3 часа.

В программе: центральная площадь, Токаревский маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост.

Обзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по Владивостоку
3 день

Экскурсия в Сафари-парк

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

Трансфер в пос. Шкотово. В пути — 80–90 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.

Экскурсия по Сафари-парку с посещением:
  • Парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;
  • Парк хищных зверей и птиц.

В Сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги. Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.

Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).

По оценке журнала «Вокруг Света» Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.

Возвращение во Владивосток ориентировочно в 16:00.

За дополнительную плату посещение парка львов (без экскурсии, самостоятельно). Стоимость входного билета:

  • взрослые — 400 руб.;
  • дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 300 руб.;
  • дети до 3 лет — бесплатно.
Экскурсия в Сафари-паркЭкскурсия в Сафари-паркЭкскурсия в Сафари-паркЭкскурсия в Сафари-парк
4 день

Экскурсия на остров Русский

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

10:00–14:00 Экскурсия на остров Русский, 4 часа.

Маршрут: центральная площадь — Золотой мост — Русский мост — остров Русский — Новосильцевская батарея — кампус ДВФУ (проездом) — музей «Ворошиловская батарея» — центральная площадь.

По окончании экскурсии возможно посещение океанариума на острове Русский в бухте Житкова.

Билет можно приобрести самостоятельно на сайте или в кассе океанариума или с помощью турфирмы (сервисный сбор за покупку билета 200 руб. /чел + стоимость билета).

Океанариум работает до 20:00. Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.

Экскурсия на остров РусскийЭкскурсия на остров РусскийЭкскурсия на остров Русский
5 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Выселение из гостиницы до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницыДействие цены2-местное3-местное1-местное

«Моряк» 2*

  • стандартный номер
  • 3-местное в семейном номере
с 22.10.2023
по 25.04.2024		29 20031 20053 200

«Экватор» 3*

  • стандартный номер
  • 3-местное в номере Полулюкс
с 07.01.2024
по 29.02.2024		32 35030 65057 400
с 03.03.2024
по 23.05.2024		35 15032 50060 200

«Версаль» 3*

  • стандартный номер — первая категория
с 22.10.2023
по 28.03.2024		33 95058 200
с 31.03.2024
по 23.05.2024		35 95062 200

«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*

  • номер SMART Стандарт
  • 3-местное в номере SMART Люкс
с 07.01.2024
по 28.03.2024		36 55038 10058 500
с 31.03.2024
по 23.05.2024		38 50039 80062 500

Варианты проживания

Гостиница «Экватор»

4 ночи

Гостиница «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.

Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море. В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.

Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.

Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Кроме того, в отеле можно заказать традиционные блюда русской и дальневосточной кухни.

По запросу сотрудники организуют трансфер от аэропорта. На территории отеля работает сувенирный магазин.

Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.

Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»Гостиница «Экватор»

Гостиница «Моряк»

4 ночи

Гостиница «Моряк» расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. Тем, кто хочет познакомиться с богатой историей Приморского края, достаточно совершить пешую прогулку по окрестностям.

К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.

Все номера гостиницы «Моряк» оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником.

В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.

Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»

AZIMUT Отель Владивосток

4 ночи

Азимут 4* Отель Владивосток является самым новым (открыт после масштабной реновации в мае 2015 г.) и самым вместительным отелем города (378 номеров различных категорий). Все номера выполнены в концепции SMART – «умная планировка», стильный дизайн и нейтральные тона в отделке номеров располагают к спокойному отдыху.

Современный бизнес-отель Азимут расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от морского и ж/д вокзала. Рядом расположены такие культурные достопримечательности города, как центральная улица Адмирала Фокина, Приморская государственная картинная галерея, Дом-музей имени Арсеньева и Океанариум.

На всей территории отеля в пользование предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой и трансфером от/до аэропорта. При отеле доступен ресторан Port Avenue и бар, также гости могут заказать доставку еды и напитков в номер.

AZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель ВладивостокAZIMUT Отель Владивосток

Отель «Версаль»

4 ночи

Отель «Версаль» с фитнес-центром расположен во Владивостоке, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива.

Работает бесплатный Wi-Fi. Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными каналами.

В ванной комнате имеется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

По утрам для гостей отеля сервируют завтрак с выбором блюд из меню.

Стойка регистрации отеля «Версаль» открыта круглосуточно.

Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе (4 ночи)
  • Завтраки со второго дня проживания
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер: аэропорт - отель - 2 000 руб. отель - аэропорт - 1 500 руб
  • Аэропорт - отель - 2 000 руб
  • Отель - аэропорт - 1 500 руб
  • Входной билет в Приморский Океанариум:
  • Посещение парка львов: взрослые - 400 руб. дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту - 300 руб. дети до 3 лет - бесплатно
  • Взрослые - 400 руб
  • Дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту - 300 руб
  • Дети до 3 лет - бесплатно
  • Дополнительные экскурсии (бронировать заранее):форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 часа - от 10 600 руб. за 1-3 чел. джип-тур на полуостров Гамова, 15 часов - от 26 000 руб. за 1-3 чел. мыс Тобизина, 5 часов - от 13 700 руб. за 1-3 чел
  • Форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 часа - от 10 600 руб. за 1-3 чел
  • Джип-тур на полуостров Гамова, 15 часов - от 26 000 руб. за 1-3 чел
  • Мыс Тобизина, 5 часов - от 13 700 руб. за 1-3 чел
Место начала и завершения?
г. Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по возрасту?

Ограничений по возрасту особых нет. Человек должен быть готов к городским экскурсиям и самостоятельно передвигаться.

Какие особенности тура?

Ваш тур – конструктор.

Он состоит из отдельных однодневных экскурсий и логически скомпонован по удобной транспортной схеме и проживанию. Это значит, что у вас не будет единого турлидера по всему маршруту и состав участников-туристов и экскурсоводов может меняться каждый день. На городских экскурсиях вы можете быть в составе группы 40 человек.

Это позволяет экономить бюджет туристов, нет затрат на обслуживание и зарплату турлидера.

Если есть вопросы их всегда можно задать виртуальному турлидеру, экскурсоводу на маршруте, своим попутчикам, местным жителям.

Всю необходимую информацию мы сообщаем через СМС или whats-app.

Что не понятно спрашивайте! Вы можете быть уверены, что мы не забудем про вас.

Но свое свободное от экскурсий время – вы организуете сами!

Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право на возможные изменения в программе!

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные, при сохранении общего объема экскурсионной программы, по объективным причинам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
24 мая 2022
Все понравилось. Город очень красивый. Рады, что оставалось свободное время для собственных прогулок.
Н
23 мая 2022
Поездка по туру прошла прекрасно! Всё по плану. Информацию получали заранее. Экскурсоводы- профессионалы!
О
12 апр 2022
Огромное спасибо организаторам за тур во Владивосток. Время пролетело незаметно, всё хорошо, гиды знают своё дело, город великолепен. Всё прошло так, как указано в туре.

Тур входит в следующие категории Владивостока

Можно с детьмиОстров русскийПопулярные местаПрирода и пейзажиВсе туры5-дневные турыВесенниеНа автобусе

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