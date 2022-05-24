3 день

Экскурсия в Сафари-парк

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

Трансфер в пос. Шкотово. В пути — 80–90 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.

Экскурсия по Сафари-парку с посещением:

Парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;

Парк хищных зверей и птиц.

В Сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги. Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.

Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).

По оценке журнала «Вокруг Света» Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.

Возвращение во Владивосток ориентировочно в 16:00.

За дополнительную плату посещение парка львов (без экскурсии, самостоятельно). Стоимость входного билета: