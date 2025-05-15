Экскурсия от автора книги «Сталинград в наших сердцах»

Погрузитесь в увлекательное культурное путешествие и узнайте, почему наш город называли Русским Чикаго, как появился Сталинград и как проходила Сталинградская битва.

Посетите знаковые места, такие как Мамаев Курган и дом Павлова, а также откройте малоизвестные локации, сыгравшие важную роль в истории.
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1 отзыв
Экскурсия от автора книги «Сталинград в наших сердцах»
Экскурсия от автора книги «Сталинград в наших сердцах»
Экскурсия от автора книги «Сталинград в наших сердцах»
Ближайшие даты:
15
мая16
мая17
мая18
мая19
мая20
мая21
мая
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Насыщенная культурная программа

В течение дня вас ждет увлекательное путешествие по истории нашего города. Вы узнаете много интересного и познавательного, что поможет вам лучше понять его значимость и богатое наследие.

Что вы узнаете

  • Когда и почему наш город получил название "Русский Чикаго"?
  • Как возник Сталинград?
  • Как проходила Сталинградская битва на самом деле?

Посещение ключевых мест

Во время экскурсии вы посетите важные исторические места, такие как:

  • Мамаев Курган
  • Дом Павлова
  • Сталинградский элеватор

Кроме того, я покажу вам и другие значимые локации, которые сыграли важную роль в одном из величайших сражений XX века. Это будет не просто экскурсия, а возможность глубже понять историю и дух нашего города.

День и время начала экскурсии согласовывается заранее.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Привокзальная площадь
  • Аллея Героев
  • Элеватор и Мамаев Курган
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волгоград, Привокзальная пл. 1
Завершение: Волгоград, ул. Набережная имени 62-й армии, 10
Когда и сколько длится?
Когда: День и время начала экскурсии согласовывается заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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