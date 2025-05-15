Погрузитесь в увлекательное культурное путешествие и узнайте, почему наш город называли Русским Чикаго, как появился Сталинград и как проходила Сталинградская битва.
Посетите знаковые места, такие как Мамаев Курган и дом Павлова, а также откройте малоизвестные локации, сыгравшие важную роль в истории.
Посетите знаковые места, такие как Мамаев Курган и дом Павлова, а также откройте малоизвестные локации, сыгравшие важную роль в истории.
Описание экскурсии
Насыщенная культурная программа
В течение дня вас ждет увлекательное путешествие по истории нашего города. Вы узнаете много интересного и познавательного, что поможет вам лучше понять его значимость и богатое наследие.
Что вы узнаете
- Когда и почему наш город получил название "Русский Чикаго"?
- Как возник Сталинград?
- Как проходила Сталинградская битва на самом деле?
Посещение ключевых мест
Во время экскурсии вы посетите важные исторические места, такие как:
- Мамаев Курган
- Дом Павлова
- Сталинградский элеватор
Кроме того, я покажу вам и другие значимые локации, которые сыграли важную роль в одном из величайших сражений XX века. Это будет не просто экскурсия, а возможность глубже понять историю и дух нашего города.
День и время начала экскурсии согласовывается заранее.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Привокзальная площадь
- Аллея Героев
- Элеватор и Мамаев Курган
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волгоград, Привокзальная пл. 1
Завершение: Волгоград, ул. Набережная имени 62-й армии, 10
Когда и сколько длится?
Когда: День и время начала экскурсии согласовывается заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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