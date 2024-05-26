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с демонстрацией глубоких знаний, которые она подает очень по-человечески, что для нас было важно-академический бубнеж с цифрами, был бы лично для меня, гуманитария, катастрофой. Моя подруга-инженер, тоже осталась в абсолютном восторге-Алина к каждому нашла подход.

Рекомендуем ее, как отличного гида, рассказчика и просто человека (она беспокоилась о комфорте участников группе и даже переработала по времени).



Спасибо за таких экскурсоводов!

А от меня отдельно за личные рекомендации по туристическим маршрутам Волгограда и ответы на вопросы!

Были на экскурсии «от нулевого километра - к дому Павлова».