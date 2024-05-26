Гуляя по центру, мы пронесёмся через века — от момента, когда город только начинал свою историю.
Пройдём через периоды, когда он стал развитым уездным центром, впервые сменил имя, вырос в промышленного гиганта, превратился в руины во время войны, но так и не был побеждён, возродился и продолжил свой славный путь. Обо всём этом и многом другом мы расскажем вам на экскурсии.
Пройдём через периоды, когда он стал развитым уездным центром, впервые сменил имя, вырос в промышленного гиганта, превратился в руины во время войны, но так и не был побеждён, возродился и продолжил свой славный путь. Обо всём этом и многом другом мы расскажем вам на экскурсии.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Сердце города – площадь Павших борцов, которая хранит в себе наследие трёх эпох.
- Мемориальный сквер и пост № 1 у Вечного огня, где до сих пор жива одна советская традиция.
- Легендарный сталинградский универмаг, о котором однажды узнал весь мир.
- Место основания города-крепости в 16 веке, где вы выясните, почему он появился именно здесь.
- Легендарный дом Павлова – «живые» руины Сталинграда, которые до сих пор хранят в себе запах и боль войны.
- Центральная набережная с античными пропилеями.
- Речной порт и великая Волга.
Организационные детали
- Нам предстоит пройти примерно 2,5 километра — позаботьтесь об удобной обуви.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 200 ₽
|Дети 8-14 лет
|500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Павших Борцов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Волгограде
Провели экскурсии для 2203 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Вместе с командой увлечённых экскурсоводов мы показываем и даём вам прочувствовать совершенно разный Волгоград — купеческий дореволюционный, промышленный советский и вобравший в себя столько разных вкусовЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
26 мая 2024
Было интересно и познавательно
Людмила
18 мая 2024
Нашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети не любят большого количества народа, но в этот раз выбора не было, поэтому записались на групповую. И жалеть не пришлось. Собрались семьи с детьми. Алина сумела заинтересовать всех, за что ей большое спасибо! Посмотрели главные достопримечательности, нагулялись, устали, но все остались довольны! Рекомендую 👍
Г
Гульнара
18 мая 2024
Добрый день, экскурсия "От нулевого километра — к дому Павлова (в мини-группе)" нам понравилась. Правда мы были на ней 10го мая, а 9ое уже все прошли))). Но это не помешало
Е
Елена
17 мая 2024
Очень познавательно и душевно
В
Валентина
13 мая 2024
Экскурсовод Евгения, 11 мая 2024. Мне все понравилось: небольшая группа экскурсии, гид Евгения - динамичная и эрудированная, и приятный человек, что тоже важно. Было интересно и познавательно. Спасибо за экскурсию. Волгоград очень понравился.
Е
Елена
12 мая 2024
Приехали знакомиться с городом, взяли экскурсию и попали в группу к Алине Х., сказать что мы остались довольны-ничего не сказать.
Алина влюблена в свое дело, в свой родной город. Рассказ интересный,живой,
Алина влюблена в свое дело, в свой родной город. Рассказ интересный,живой,
К
Константин
12 мая 2024
Спасибо Евгении за увлекательную, познавательную историю о городе и людях-героях. Очень понравилось.
Людмила
12 мая 2024
Экскурсию проводила экскурсовод Алина, очень понравилось, рассказывала о городе понятно и интересно. Посоветовала, куда ещё можно сходить и что посмотреть в Волгограде. Спасибо, всё очень понравилось!
Н
Надежда
10 мая 2024
Спасибо огромное экскурсоводу Евгению! Очень интересно и познавательно провела экскурсию! Не было никакой «нудятины» или школьного учителя. Все живо с шутками.
Н
Наталья
10 мая 2024
9 МАЯ посетили две экскурсии с Евгенией. Великолепное знание материала, хороший, образный язык. Очень понравилось и нам, и нашим подросткам. Экскурсии были на Мамаев курган и к дому Павлова.
.
.
Л
Людмила
9 мая 2024
Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо Алине, все чётко и по делу. Вечерний Волгоград не менее прекрасен и торжественен, чем дневной!
А
Александра
8 мая 2024
Нашу экскурсию проводила гид Алина, очень приятная и позитивная! Действительно любит свой город и знает о нём всё! Рекоменду
А
Алексей
8 мая 2024
Были на экскурсии с двумя детьми 8 и 5 лет. Гид Татьяна смогла увлечь своим рассказом даже наших непосед, 2 часа прошли незаметно, впечатления положительные. Узнали много интересного о городе.
Татьяна
8 мая 2024
Были на экскурсии по городу с замечательным экскурсоводом Анной Христенко.
Узнали про историю города ещё когда он назывался Царицын, про важность строительства жд дорог и особенности местного ремесла. Конечно что затронули
Узнали про историю города ещё когда он назывался Царицын, про важность строительства жд дорог и особенности местного ремесла. Конечно что затронули
Е
Елена
7 мая 2024
Нашим экскурсоводом была девушка Алина. Погода, конечно, подвела в этот вечер, но это не означает, что мы должны были бежать марафон, экскурсия проходила в бешеном темпе, видимо Алина не успела
Татьяна
Ответ организатора:
Добрый день. Елена, мне очень жаль, что у вас остались такие впечатлении от нашей экскурсии. Возможно, действительно сыграла роль погода,
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