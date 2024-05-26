От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)

Узнать о купеческом Царицыне, разрушенном и возрождённом Сталинграде и современном Волгограде
Гуляя по центру, мы пронесёмся через века — от момента, когда город только начинал свою историю.

Пройдём через периоды, когда он стал развитым уездным центром, впервые сменил имя, вырос в промышленного гиганта, превратился в руины во время войны, но так и не был побеждён, возродился и продолжил свой славный путь. Обо всём этом и многом другом мы расскажем вам на экскурсии.
4.83
29 отзывов
От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Сердце города – площадь Павших борцов, которая хранит в себе наследие трёх эпох.
  • Мемориальный сквер и пост № 1 у Вечного огня, где до сих пор жива одна советская традиция.
  • Легендарный сталинградский универмаг, о котором однажды узнал весь мир.
  • Место основания города-крепости в 16 веке, где вы выясните, почему он появился именно здесь.
  • Легендарный дом Павлова – «живые» руины Сталинграда, которые до сих пор хранят в себе запах и боль войны.
  • Центральная набережная с античными пропилеями.
  • Речной порт и великая Волга.

Организационные детали

  • Нам предстоит пройти примерно 2,5 километра — позаботьтесь об удобной обуви.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 200 ₽
Дети 8-14 лет500 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Павших Борцов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Людмила)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Людмила)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Людмила)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Людмила)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Людмила)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Людмила)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Людмила)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Людмила)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Людмила)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Людмила)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Елена)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Татьяна)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Татьяна)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Татьяна)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Татьяна)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Татьяна)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Татьяна)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Татьяна)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Анна)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Анна)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Наталья)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Наталья)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Наталья)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Татьяна)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Татьяна)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Татьяна)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Татьяна)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Татьяна)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Татьяна)От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) (Татьяна)
Н
26 мая 2024
Было интересно и познавательно
Людмила
18 мая 2024
Нашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети не любят большого количества народа, но в этот раз выбора не было, поэтому записались на групповую. И жалеть не пришлось. Собрались семьи с детьми. Алина сумела заинтересовать всех, за что ей большое спасибо! Посмотрели главные достопримечательности, нагулялись, устали, но все остались довольны! Рекомендую 👍
Нашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети неНашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети неНашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети неНашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети неНашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети неНашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети неНашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети неНашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети неНашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети неНашим гидом была Алина. Я обычно выбираю индивидуальные экскурсии, т. к. нас шестеро, и дети не
Г
18 мая 2024
Добрый день, экскурсия "От нулевого километра — к дому Павлова (в мини-группе)" нам понравилась. Правда мы были на ней 10го мая, а 9ое уже все прошли))). Но это не помешало
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получить удовольствие и "закрепить пройденный материал".
Экскурсовод Алина очень интересный человек, спасибо за ваши знания!
Одно НО: просьба обращать на поведение группы. Люди готовы экскурсоводу на голову сесть, чтоб быть прям перед нею и заслоняют видимость другим участникам! При этом слышимость хорошая. За детьми вообще не смотрят: некоторые перед экскурсоводом разговаривают-кричат-спорят, чем отвлекают от темы и не дают нормально слушать др участникам.
Возможно преувеличиваю все, но при выборе следующей экскурсии будут задумываться, сможет ли экскурсовод организовать группу, начиная от сохранения расстояния перед ведущим до поведения детей.

Е
17 мая 2024
Очень познавательно и душевно
Очень познавательно и душевно
В
13 мая 2024
Экскурсовод Евгения, 11 мая 2024. Мне все понравилось: небольшая группа экскурсии, гид Евгения - динамичная и эрудированная, и приятный человек, что тоже важно. Было интересно и познавательно. Спасибо за экскурсию. Волгоград очень понравился.
Е
12 мая 2024
Приехали знакомиться с городом, взяли экскурсию и попали в группу к Алине Х., сказать что мы остались довольны-ничего не сказать.
Алина влюблена в свое дело, в свой родной город. Рассказ интересный,живой,
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с демонстрацией глубоких знаний, которые она подает очень по-человечески, что для нас было важно-академический бубнеж с цифрами, был бы лично для меня, гуманитария, катастрофой. Моя подруга-инженер, тоже осталась в абсолютном восторге-Алина к каждому нашла подход.
Рекомендуем ее, как отличного гида, рассказчика и просто человека (она беспокоилась о комфорте участников группе и даже переработала по времени).

Спасибо за таких экскурсоводов!
А от меня отдельно за личные рекомендации по туристическим маршрутам Волгограда и ответы на вопросы!
Были на экскурсии «от нулевого километра - к дому Павлова».

К
12 мая 2024
Спасибо Евгении за увлекательную, познавательную историю о городе и людях-героях. Очень понравилось.
Людмила
12 мая 2024
Экскурсию проводила экскурсовод Алина, очень понравилось, рассказывала о городе понятно и интересно. Посоветовала, куда ещё можно сходить и что посмотреть в Волгограде. Спасибо, всё очень понравилось!
Н
10 мая 2024
Спасибо огромное экскурсоводу Евгению! Очень интересно и познавательно провела экскурсию! Не было никакой «нудятины» или школьного учителя. Все живо с шутками.
Н
10 мая 2024
9 МАЯ посетили две экскурсии с Евгенией. Великолепное знание материала, хороший, образный язык. Очень понравилось и нам, и нашим подросткам. Экскурсии были на Мамаев курган и к дому Павлова.
.
Л
9 мая 2024
Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо Алине, все чётко и по делу. Вечерний Волгоград не менее прекрасен и торжественен, чем дневной!
А
8 мая 2024
Нашу экскурсию проводила гид Алина, очень приятная и позитивная! Действительно любит свой город и знает о нём всё! Рекоменду
А
8 мая 2024
Были на экскурсии с двумя детьми 8 и 5 лет. Гид Татьяна смогла увлечь своим рассказом даже наших непосед, 2 часа прошли незаметно, впечатления положительные. Узнали много интересного о городе.
Татьяна
8 мая 2024
Были на экскурсии по городу с замечательным экскурсоводом Анной Христенко.
Узнали про историю города ещё когда он назывался Царицын, про важность строительства жд дорог и особенности местного ремесла. Конечно что затронули
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и историю города во времена ВОВ.
Было здорово, что Анна задавала и нам вопросы так, что и мы участвовали в её рассказе 👍
Прошли по самым важным и значимым местам в городе. Никуда не спешили. Задавали вопросы и на все получили ответы.
Прогулка получилась без суеты и было интересно. Время пролетело незаметно.
Спасибо вам, Анна! 🌹

Были на экскурсии по городу с замечательным экскурсоводом Анной Христенко.Были на экскурсии по городу с замечательным экскурсоводом Анной Христенко.Были на экскурсии по городу с замечательным экскурсоводом Анной Христенко.Были на экскурсии по городу с замечательным экскурсоводом Анной Христенко.Были на экскурсии по городу с замечательным экскурсоводом Анной Христенко.Были на экскурсии по городу с замечательным экскурсоводом Анной Христенко.Были на экскурсии по городу с замечательным экскурсоводом Анной Христенко.
Е
7 мая 2024
Нашим экскурсоводом была девушка Алина. Погода, конечно, подвела в этот вечер, но это не означает, что мы должны были бежать марафон, экскурсия проходила в бешеном темпе, видимо Алина не успела
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утром пробежать марафон и решила это сделать вместе с нами вечером. За время экскурсии мы так и не узнали истории города. Зато узнали о местных бизнесменах и шикарных заведениях, где можно покушать. Это не то, что я хотела бы услышать о таком Великом городе с интереснейшей историей.

Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Добрый день. Елена, мне очень жаль, что у вас остались такие впечатлении от нашей экскурсии. Возможно, действительно сыграла роль погода,
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об Алине всегда приходили хорошие отзывы, я обязательно с ней переговорю, чтобы такого больше не повторялось. Отдых должен приносить удовольствие и, конечно, новые знания. Еще раз приношу искренние извинения.

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