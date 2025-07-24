Самая известная история нашего города — это история Сталинграда. Вы увидите здания, ставшие символ мужества и стойкости советских людей.
Рассмотрите первый восстановленный дом и дом, оставшийся «свидетелем» войны, роту Почётного караула и главную высоту 102.0. Передвигаться будем на ещё одной достопримечательности — единственном в России подземном трамвае.
Описание экскурсии
Вместе мы перенесёмся в дни битвы на Волге и увидим основные достопримечательности. В нашей программе:
- Дом Павлова и мельница Гергардта — ключевые точки Сталинградской битвы
- Мамаев курган и главная женщина города — монумент «Родина-мать зовёт!»
Через бетон и камень, раскроем историю далёких 42–43 годов. Поговорим о ходе сражения: о мощнейшей авиабомбардировке, о новшествах ведения боя. И о том, как выстояли люди и город, когда это казалось невозможным.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет на метротрам — 40 ₽ за чел.
- Нам предстоит пройти около 1,5 км
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Волгограде
Провели экскурсии для 4856 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Вместе с командой увлечённых экскурсоводов мы показываем и даём вам прочувствовать совершенно разный Волгоград — купеческий дореволюционный, промышленный советский и вобравший в себя столько разных вкусов
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Насонова
24 июл 2025
Очень понравилось, экскурсия была увлекательная.
Дата посещения: 23 июля 2025
Н
Наталья
11 ноя 2025
Великолепная экскурсия, содержательная, интересная! узнали много нового о городе, жителях и истории войны
Однозначно рекомендую всём!
Н
Наталья
4 ноя 2025
Доброго дня! Экскурсия понравилась очень. Евгения конечно профессионал своего дела. Все доступно для понимания. Материал интересный. Детям я думаю не интересно от слова совсем. Ходят хмурые и это им не
А
Анастасия
16 авг 2025
Евгения провела отличную экскурсию. Не передать словами в отзыве.
Ирина
15 авг 2025
Спасибо большое Евгении за интересную экскурсию, чувствовали себя с ней как друзья, и проживали с ней всю историю Волгограда и Мамаева Кургана. Искренне благодарны Евгении за эту экскурсию.
Г
Галина
5 авг 2025
Экскурсия была феерическая на Мамаев курган! Очень много интересной и познавательной информации мы узнали. Настолько было интересно, что нас не остановила гроза! Спасибо огромное Ане за экскурсию.
М
Мария
5 авг 2025
Спасибо экскурсоводу Анне, дети были в восторге) нам не помешал дождь и 3,5 часа пролетело незаметно! Рекомендую.
М
Маргарита
5 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Отличный экскурсовод Анна, рассказывает интересно как для взрослых так и для детей.
А
Анна
4 авг 2025
Это была шикарная экскурсия!!!! Провела ее Анна. Было очень интересно! Много фактов, много сравнений все очень понятно. Складывается целостная картина событий. Присутствуют моменты когда тебя словно молнией пронизывает, есть моменты до слез, до мурашек. Анне огромное спасибо, безумно интересный рассказчик. Спасибо!!!! Всем рекомендую, не пожалеете
Ч
Черкашина
24 июл 2025
Экскурсию проводила Евгения.
Все очень подробно и с большой любовью к тому о чем рассказывает.
В группе было много детей, всем было интересно
Все очень подробно и с большой любовью к тому о чем рассказывает.
Ж
Жанна
24 июл 2025
Благодарю за интересную экскурсию, три часа пролетели не заметно. Евгения любит и очень хорошо знает свой город и это передается в её рассказе.
Мадина
24 июл 2025
Очень интересная и душевная экскурсия. Евгения не только отличный экскурсовод, но и очень любящий свой город человек. Трепетно, душевно, со знанием дела провела нас по самым знаковым местом.
Однозначно, рекомендую к посещению. Кстати, очень хорошо, если до этой экскурсии вы посетите музей панорамы. У нас случайно получилось совместить и эти экскурсии шикарно друг друга дополнили
Вероника
18 июн 2025
Нашим гидом была Алина (накануне она нам понравилась на другой экскурсии, и мы решили заказать еще одну именно с ней). Мы остались очень довольны. Несмотря на то, что мы повторно
Ю
Юлия
16 июн 2025
Побывали 13.06.2025 на экскурсии «Главные места Сталинграда», которую провела Татьяна. Остались очень довольны. Материал понятен как взрослому, так и ребенку (дочь 12 лет слушала с удовольствием). Татьяна не только прекрасный
Е
Евгений
15 июн 2025
Всё понравилось. Ребёнок (11 лет) в восторге. Узнали много нового, о чём в учебниках не написано. Анна экскурсовод - умничка.
