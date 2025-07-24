Н Насонова Очень понравилось, экскурсия была увлекательная.

Н Наталья Великолепная экскурсия, содержательная, интересная! узнали много нового о городе, жителях и истории войны

Однозначно рекомендую всём!

Н Наталья читать дальше надо.

Если идете на экскурсию на Мамаев курган, одевайтесь, там холодно. И прислушивайтесь к предварительным рекомендациям экскурсовода. Нам не было золодно. б. мыприслугались и оделись тепло. Все понравилось, вам ращвития и всего доброго!!! Доброго дня! Экскурсия понравилась очень. Евгения конечно профессионал своего дела. Все доступно для понимания. Материал интересный. Детям я думаю не интересно от слова совсем. Ходят хмурые и это им не

А Анастасия Евгения провела отличную экскурсию. Не передать словами в отзыве.

Ирина Спасибо большое Евгении за интересную экскурсию, чувствовали себя с ней как друзья, и проживали с ней всю историю Волгограда и Мамаева Кургана. Искренне благодарны Евгении за эту экскурсию.

Г Галина Экскурсия была феерическая на Мамаев курган! Очень много интересной и познавательной информации мы узнали. Настолько было интересно, что нас не остановила гроза! Спасибо огромное Ане за экскурсию.

М Мария Спасибо экскурсоводу Анне, дети были в восторге) нам не помешал дождь и 3,5 часа пролетело незаметно! Рекомендую.

М Маргарита Очень понравилась экскурсия. Отличный экскурсовод Анна, рассказывает интересно как для взрослых так и для детей.

А Анна Это была шикарная экскурсия!!!! Провела ее Анна. Было очень интересно! Много фактов, много сравнений все очень понятно. Складывается целостная картина событий. Присутствуют моменты когда тебя словно молнией пронизывает, есть моменты до слез, до мурашек. Анне огромное спасибо, безумно интересный рассказчик. Спасибо!!!! Всем рекомендую, не пожалеете

Ч Черкашина Экскурсию проводила Евгения.

Все очень подробно и с большой любовью к тому о чем рассказывает.

В группе было много детей, всем было интересно

Ж Жанна Благодарю за интересную экскурсию, три часа пролетели не заметно. Евгения любит и очень хорошо знает свой город и это передается в её рассказе.

Мадина Очень интересная и душевная экскурсия. Евгения не только отличный экскурсовод, но и очень любящий свой город человек. Трепетно, душевно, со знанием дела провела нас по самым знаковым местом.

Однозначно, рекомендую к посещению. Кстати, очень хорошо, если до этой экскурсии вы посетите музей панорамы. У нас случайно получилось совместить и эти экскурсии шикарно друг друга дополнили

Вероника читать дальше посещали Дом Павлова, Алина рассказывала о нем уже иначе, и мы узнали новые факты. Это здорово, что экскурсовод не тарабанит выученный однажды текст, а ведет живую беседу с группой.



Посещение Мамаева Кургана конечно оставило особый след в душе. Мы приехали туда на метротраме и Алина с самого нижнего яруса и до верха подробно говорила об истории создания этого комплекса, о боях, которые проходили там, о значении и символах различных объектов. Было очень интересно и эмоционально.



От души рекомендую эту экскурсию с Алиной! Нашим гидом была Алина (накануне она нам понравилась на другой экскурсии, и мы решили заказать еще одну именно с ней). Мы остались очень довольны. Несмотря на то, что мы повторно

Ю Юлия читать дальше рассказчик, но и человек, входящий в положение отдыхающих. Так она прятала нашу группу от палящего солнца в тени деревьев на Мамаевом Кургане, подсказывала места с водой и туалетом. Во время экскурсии она задавала вопросы, чтобы разрядить обстановку и встряхнуться, и отвечала на все интересующие вопросы. Спасибо за прекрасно проведенное время! Всех благ и процветания Вам!

P.s. приятным бонусом к программе был гайд по небанальным сувенирам Волгограда. Также воспользовались предложенной скидкой в фирменном магазине Конфил. Так что довольные и с сувенирами вернулись домой. Побывали 13.06.2025 на экскурсии «Главные места Сталинграда», которую провела Татьяна. Остались очень довольны. Материал понятен как взрослому, так и ребенку (дочь 12 лет слушала с удовольствием). Татьяна не только прекрасный