Мои заказы

Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган

Услышать о легендарной битве и увидеть следы, которые она оставила
Самая известная история нашего города — это история Сталинграда. Вы увидите здания, ставшие символ мужества и стойкости советских людей.

Рассмотрите первый восстановленный дом и дом, оставшийся «свидетелем» войны, роту Почётного караула и главную высоту 102.0. Передвигаться будем на ещё одной достопримечательности — единственном в России подземном трамвае.
5
28 отзывов
Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган© Татьяна
Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган© Татьяна
Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган© Татьяна

Описание экскурсии

Вместе мы перенесёмся в дни битвы на Волге и увидим основные достопримечательности. В нашей программе:

  • Дом Павлова и мельница Гергардта — ключевые точки Сталинградской битвы
  • Мамаев курган и главная женщина города — монумент «Родина-мать зовёт!»

Через бетон и камень, раскроем историю далёких 42–43 годов. Поговорим о ходе сражения: о мощнейшей авиабомбардировке, о новшествах ведения боя. И о том, как выстояли люди и город, когда это казалось невозможным.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет на метротрам — 40 ₽ за чел.
  • Нам предстоит пройти около 1,5 км
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Волгограде
Провели экскурсии для 4856 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Вместе с командой увлечённых экскурсоводов мы показываем и даём вам прочувствовать совершенно разный Волгоград — купеческий дореволюционный, промышленный советский и вобравший в себя столько разных вкусов
читать дальше

— современный. Любовь к родному городу помогает нам раскрыть его разные грани, ведь здесь даже камни рассказывают захватывающие истории, а дома создают яркую мозаику, перенося нас из одной эпохи в другую. И мы следуем за ними и рассказываем через них свою историю — историю Волгограда, Сталинграда, Царицына. Уверены, наш город не раз удивит вас и точно останется в вашем сердце. А мы с удовольствием поможем вам встретиться и узнать друг друга получше.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Анастасия)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Мария)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Мария)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Мария)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Черкашина)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Черкашина)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Черкашина)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Евгений)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Евгений)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Евгений)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Евгений)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Евгений)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Евгений)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Евгений)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Евгений)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Евгений)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Надежда)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Надежда)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Надежда)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Екатерина)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Екатерина)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Екатерина)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Екатерина)Главные места Сталинграда: Дом Павлова и Мамаев курган (Екатерина)
Н
Насонова
24 июл 2025
Очень понравилось, экскурсия была увлекательная.
Дата посещения: 23 июля 2025
Н
Наталья
11 ноя 2025
Великолепная экскурсия, содержательная, интересная! узнали много нового о городе, жителях и истории войны
Однозначно рекомендую всём!
Н
Наталья
4 ноя 2025
Доброго дня! Экскурсия понравилась очень. Евгения конечно профессионал своего дела. Все доступно для понимания. Материал интересный. Детям я думаю не интересно от слова совсем. Ходят хмурые и это им не
читать дальше

надо.
Если идете на экскурсию на Мамаев курган, одевайтесь, там холодно. И прислушивайтесь к предварительным рекомендациям экскурсовода. Нам не было золодно. б. мыприслугались и оделись тепло. Все понравилось, вам ращвития и всего доброго!!!

А
Анастасия
16 авг 2025
Евгения провела отличную экскурсию. Не передать словами в отзыве.
Евгения провела отличную экскурсию. Не передать словами в отзыве.
Ирина
Ирина
15 авг 2025
Спасибо большое Евгении за интересную экскурсию, чувствовали себя с ней как друзья, и проживали с ней всю историю Волгограда и Мамаева Кургана. Искренне благодарны Евгении за эту экскурсию.
Г
Галина
5 авг 2025
Экскурсия была феерическая на Мамаев курган! Очень много интересной и познавательной информации мы узнали. Настолько было интересно, что нас не остановила гроза! Спасибо огромное Ане за экскурсию.
М
Мария
5 авг 2025
Спасибо экскурсоводу Анне, дети были в восторге) нам не помешал дождь и 3,5 часа пролетело незаметно! Рекомендую.
Спасибо экскурсоводу Анне, дети были в восторге) нам не помешал дождь и 3,5 часа пролетело незаметно! Рекомендую.Спасибо экскурсоводу Анне, дети были в восторге) нам не помешал дождь и 3,5 часа пролетело незаметно! Рекомендую.Спасибо экскурсоводу Анне, дети были в восторге) нам не помешал дождь и 3,5 часа пролетело незаметно! Рекомендую.
М
Маргарита
5 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Отличный экскурсовод Анна, рассказывает интересно как для взрослых так и для детей.
А
Анна
4 авг 2025
Это была шикарная экскурсия!!!! Провела ее Анна. Было очень интересно! Много фактов, много сравнений все очень понятно. Складывается целостная картина событий. Присутствуют моменты когда тебя словно молнией пронизывает, есть моменты до слез, до мурашек. Анне огромное спасибо, безумно интересный рассказчик. Спасибо!!!! Всем рекомендую, не пожалеете
Ч
Черкашина
24 июл 2025
Экскурсию проводила Евгения.
Все очень подробно и с большой любовью к тому о чем рассказывает.
В группе было много детей, всем было интересно
Экскурсию проводила Евгения.Экскурсию проводила Евгения.Экскурсию проводила Евгения.
Ж
Жанна
24 июл 2025
Благодарю за интересную экскурсию, три часа пролетели не заметно. Евгения любит и очень хорошо знает свой город и это передается в её рассказе.
Мадина
Мадина
24 июл 2025
Очень интересная и душевная экскурсия. Евгения не только отличный экскурсовод, но и очень любящий свой город человек. Трепетно, душевно, со знанием дела провела нас по самым знаковым местом.
Однозначно, рекомендую к посещению. Кстати, очень хорошо, если до этой экскурсии вы посетите музей панорамы. У нас случайно получилось совместить и эти экскурсии шикарно друг друга дополнили
Вероника
Вероника
18 июн 2025
Нашим гидом была Алина (накануне она нам понравилась на другой экскурсии, и мы решили заказать еще одну именно с ней). Мы остались очень довольны. Несмотря на то, что мы повторно
читать дальше

посещали Дом Павлова, Алина рассказывала о нем уже иначе, и мы узнали новые факты. Это здорово, что экскурсовод не тарабанит выученный однажды текст, а ведет живую беседу с группой.

Посещение Мамаева Кургана конечно оставило особый след в душе. Мы приехали туда на метротраме и Алина с самого нижнего яруса и до верха подробно говорила об истории создания этого комплекса, о боях, которые проходили там, о значении и символах различных объектов. Было очень интересно и эмоционально.

От души рекомендую эту экскурсию с Алиной!

Ю
Юлия
16 июн 2025
Побывали 13.06.2025 на экскурсии «Главные места Сталинграда», которую провела Татьяна. Остались очень довольны. Материал понятен как взрослому, так и ребенку (дочь 12 лет слушала с удовольствием). Татьяна не только прекрасный
читать дальше

рассказчик, но и человек, входящий в положение отдыхающих. Так она прятала нашу группу от палящего солнца в тени деревьев на Мамаевом Кургане, подсказывала места с водой и туалетом. Во время экскурсии она задавала вопросы, чтобы разрядить обстановку и встряхнуться, и отвечала на все интересующие вопросы. Спасибо за прекрасно проведенное время! Всех благ и процветания Вам!
P.s. приятным бонусом к программе был гайд по небанальным сувенирам Волгограда. Также воспользовались предложенной скидкой в фирменном магазине Конфил. Так что довольные и с сувенирами вернулись домой.

Е
Евгений
15 июн 2025
Всё понравилось. Ребёнок (11 лет) в восторге. Узнали много нового, о чём в учебниках не написано. Анна экскурсовод - умничка.
Всё понравилось. Ребёнок (11 лет) в восторге. Узнали много нового, о чём в учебниках не написано. Анна экскурсовод - умничка.Всё понравилось. Ребёнок (11 лет) в восторге. Узнали много нового, о чём в учебниках не написано. Анна экскурсовод - умничка.Всё понравилось. Ребёнок (11 лет) в восторге. Узнали много нового, о чём в учебниках не написано. Анна экскурсовод - умничка.Всё понравилось. Ребёнок (11 лет) в восторге. Узнали много нового, о чём в учебниках не написано. Анна экскурсовод - умничка.Всё понравилось. Ребёнок (11 лет) в восторге. Узнали много нового, о чём в учебниках не написано. Анна экскурсовод - умничка.Всё понравилось. Ребёнок (11 лет) в восторге. Узнали много нового, о чём в учебниках не написано. Анна экскурсовод - умничка.Всё понравилось. Ребёнок (11 лет) в восторге. Узнали много нового, о чём в учебниках не написано. Анна экскурсовод - умничка.Всё понравилось. Ребёнок (11 лет) в восторге. Узнали много нового, о чём в учебниках не написано. Анна экскурсовод - умничка.Всё понравилось. Ребёнок (11 лет) в восторге. Узнали много нового, о чём в учебниках не написано. Анна экскурсовод - умничка.

Входит в следующие категории Волгограда

Похожие экскурсии из Волгограда

Волгоградский элеватор, Мамаев курган и остров Людникова
На машине
4 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Элеватор, Мамаев курган и остров Людникова в Волгограде
Погрузитесь в историю Сталинградской битвы, посетив знаковые места Волгограда. Узнайте о боях за город, героях и ключевых событиях сражения на Волге
1 дек в 08:30
2 дек в 08:30
6700 ₽ за всё до 3 чел.
Мамаев курган на закате, на рассвете или ночью
Пешая
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Мамаев курган на закате, на рассвете или ночью
Погрузитесь в атмосферу Мамаева кургана, узнайте о Сталинградской битве и насладитесь видами города на закате или рассвете
Начало: На проспекте им. Ленина
Сегодня в 04:00
1 дек в 00:00
3467 ₽ за всё до 20 чел.
Мамаев курган - символ Волгограда
Пешая
2 часа
106 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мамаев курган - символ Волгограда
Посетить «главную высоту России», расшифровать ее скульптуры и узнать о Сталинградской битве
Начало: У Мамаева кургана
Сегодня в 09:00
6 дек в 09:00
3900 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Волгограде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Волгограде