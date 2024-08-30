Н Наталья Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана Экскурсия получилась достаточно познавательная. Экскурсовод Семён очень увлеченный человек. Чувствуется любовь к своему городу. Мамаев Курган грандиозное место. Рекомендуем к посещению.

М Мартусова Путешествие во времени. Таинственная Сарепта читать дальше В-Д канала,но организаторы сказали, что в нашем туре его нет. Но на сайте он есть в списке для посещения. Спасибо нашему гиду и водителю, которые любезно согласились все-таки отвезти нас к каналу и к памятнику Ленина. Про водителя Александра(похож на Ягудина)хочется сказать отдельно-очень хороший человек,а уж какой виртуоз вождения-6 звЁзд!! Экскурсия неплохая, гид Людмила Анатольевна рассказывала бесперебойно обо всем, что видели и более, отличный профессионал! Но в экскурсии значится посещение

Д Дарья Путешествие во времени. Таинственная Сарепта Замечательная, очень интересная экскурсия! Интересно как взрослым, так и детям! Чудесный экскурсовод/гид Юрий Петрович! Очень интересно и с душой рассказывает и объясняет! Отличный водитель Дмитрий, так же очень приятный человек и профессионал своего дела! Остались в восторге! Благодарим!

С Светлана Солёное озеро Баскунчак Необыкновенное волшебное место! Рекомендуем к посещению. Бескрайние белые просторы с солёной водой. Просто нереальный пейзаж и ощущения, будто на другой планете. Совет родителям: берите детям очки для плавания для защиты от соли. И воду.

3 38 Казачий курень Большое спасибо за организацию поездки! Детям и нам все понравилось! Масса впечатлений! Экскурсия содержательная, интересная, насыщенная. В плане питания все понравилось. Погода была на нашей стороне! Город очень понравился! Все довольны!!!! Спасибо!!!

4 40 Казачий курень Хочу поблагодарить за праздник, который нам вчера устроили. Все было великолепно! Экскурсия незабываемая, автобусная перевозка отличная. Все экскурсоводы и сопровождающие на высшем уровне. Огромная благодарность от детей и от нас за поездку и незабываемые впечатления!