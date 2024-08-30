Экскурсии на автобусе в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Волгограде, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
Пешая
На автобусе
177 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Волгограду с посещением Мамаева Кургана
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: Мамаев Курган, Сталинградский тополь, мельница Гергардта, дом Павлова. Узнайте историю города-героя
Начало: Подножие Мамаева кургана со стороны пр В. И Ленина
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 6 800 за всё до 4 чел.
Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
На машине
На автобусе
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
Начало: Площадь Павших Борцов, Нулевой километр
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
Из Волгограда в Элисту
На машине
На автобусе
Конные прогулки
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Волгограда в Элисту
Начало: Ул. Мира, 12, Волгоград
Расписание: Любой день недели
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    30 августа 2024
    Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
    Экскурсия получилась достаточно познавательная. Экскурсовод Семён очень увлеченный человек. Чувствуется любовь к своему городу. Мамаев Курган грандиозное место. Рекомендуем к посещению.
  • М
    Мартусова
    6 ноября 2023
    Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
    Экскурсия неплохая, гид Людмила Анатольевна рассказывала бесперебойно обо всем, что видели и более, отличный профессионал! Но в экскурсии значится посещение
    читать дальше

    В-Д канала,но организаторы сказали, что в нашем туре его нет. Но на сайте он есть в списке для посещения. Спасибо нашему гиду и водителю, которые любезно согласились все-таки отвезти нас к каналу и к памятнику Ленина. Про водителя Александра(похож на Ягудина)хочется сказать отдельно-очень хороший человек,а уж какой виртуоз вождения-6 звЁзд!!

  • Д
    Дарья
    10 августа 2023
    Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
    Замечательная, очень интересная экскурсия! Интересно как взрослым, так и детям! Чудесный экскурсовод/гид Юрий Петрович! Очень интересно и с душой рассказывает и объясняет! Отличный водитель Дмитрий, так же очень приятный человек и профессионал своего дела! Остались в восторге! Благодарим!
  • С
    Светлана
    9 июля 2022
    Солёное озеро Баскунчак
    Необыкновенное волшебное место! Рекомендуем к посещению. Бескрайние белые просторы с солёной водой. Просто нереальный пейзаж и ощущения, будто на другой планете. Совет родителям: берите детям очки для плавания для защиты от соли. И воду.
  • 3
    38
    28 сентября 2019
    Казачий курень
    Большое спасибо за организацию поездки! Детям и нам все понравилось! Масса впечатлений! Экскурсия содержательная, интересная, насыщенная. В плане питания все понравилось. Погода была на нашей стороне! Город очень понравился! Все довольны!!!! Спасибо!!!
  • 4
    40
    27 сентября 2019
    Казачий курень
    Хочу поблагодарить за праздник, который нам вчера устроили. Все было великолепно! Экскурсия незабываемая, автобусная перевозка отличная. Все экскурсоводы и сопровождающие на высшем уровне. Огромная благодарность от детей и от нас за поездку и незабываемые впечатления!
  • В
    Вера
    16 августа 2019
    Казачий курень
    Спасибо за поездку!! Всё хорошо организованно, нам всё понравилось!! Юля, нас опекала всю поездку и с погодой очень повезло!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
  2. Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
  3. Из Волгограда в Элисту
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Мельница Гергардта
  5. Родина-мать зовёт!
  6. Центральная набережная Волгограда
  7. Дом Павлова
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Музей-заповедник "Старая Сарепта"
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в октябре 2024
Сейчас в Волгограде в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 180 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Волгограде на 2024 год на автобусе, 180 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам