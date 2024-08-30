3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Волгограду с посещением Мамаева Кургана
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: Мамаев Курган, Сталинградский тополь, мельница Гергардта, дом Павлова. Узнайте историю города-героя
Начало: Подножие Мамаева кургана со стороны пр В. И Ленина
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 6 800₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
Начало: Площадь Павших Борцов, Нулевой километр
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Волгограда в Элисту
Начало: Ул. Мира, 12, Волгоград
Расписание: Любой день недели
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья30 августа 2024Экскурсия получилась достаточно познавательная. Экскурсовод Семён очень увлеченный человек. Чувствуется любовь к своему городу. Мамаев Курган грандиозное место. Рекомендуем к посещению.
- ММартусова6 ноября 2023Экскурсия неплохая, гид Людмила Анатольевна рассказывала бесперебойно обо всем, что видели и более, отличный профессионал! Но в экскурсии значится посещение
- ДДарья10 августа 2023Замечательная, очень интересная экскурсия! Интересно как взрослым, так и детям! Чудесный экскурсовод/гид Юрий Петрович! Очень интересно и с душой рассказывает и объясняет! Отличный водитель Дмитрий, так же очень приятный человек и профессионал своего дела! Остались в восторге! Благодарим!
- ССветлана9 июля 2022Солёное озеро БаскунчакНеобыкновенное волшебное место! Рекомендуем к посещению. Бескрайние белые просторы с солёной водой. Просто нереальный пейзаж и ощущения, будто на другой планете. Совет родителям: берите детям очки для плавания для защиты от соли. И воду.
- 33828 сентября 2019Казачий куреньБольшое спасибо за организацию поездки! Детям и нам все понравилось! Масса впечатлений! Экскурсия содержательная, интересная, насыщенная. В плане питания все понравилось. Погода была на нашей стороне! Город очень понравился! Все довольны!!!! Спасибо!!!
- 44027 сентября 2019Казачий куреньХочу поблагодарить за праздник, который нам вчера устроили. Все было великолепно! Экскурсия незабываемая, автобусная перевозка отличная. Все экскурсоводы и сопровождающие на высшем уровне. Огромная благодарность от детей и от нас за поездку и незабываемые впечатления!
- ВВера16 августа 2019Казачий куреньСпасибо за поездку!! Всё хорошо организованно, нам всё понравилось!! Юля, нас опекала всю поездку и с погодой очень повезло!
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «На автобусе»
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