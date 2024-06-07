Аллея Героев – экскурсии в Волгограде

Найдено 5 экскурсий в категории «Аллея Героев» в Волгограде, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Волгоград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
99 отзывов
Добро пожаловать в Волгоград: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в историю Волгограда, его знаковые места и памятники, вдохновляющие на подвиги и героизм
Начало: У подножия Мамаева Кургана около лестницы
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
6 400 за всё до 4 чел.
Волгоград - четыре века истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
155 отзывов
Волгоград: путеводитель по векам - экскурсия с личным гидом
Познакомьтесь с Волгоградом: от событий древности до героического прошлого, в компании опытного гида
Начало: На Площади Павших борцов
10 июня в 08:30
11 июня в 17:00
2 800 за всё до 8 чел.
Волгоград за 5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Познавательная экскурсия по Волгограду: Мамаев курган и метротрам
Погрузитесь в историю Волгограда: от Мамаева кургана до подземного трамвая в увлекательной экскурсии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:30
7 343 за всё до 7 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
43 отзыва
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500 за человека
Волгоград сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
91 отзыв
Волгоград сквозь века: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    7 июня 2024
    Добро пожаловать в Волгоград
    Все отлично организовано
  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Волгоград за 5 часов
    Большое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, много интересной информации. Широкий кругозор
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    Александра и любовь к своему городу делают экскурсию небанальной. Так же хочется отметить пунктуальность Александра, внимательность к гостям (нам повезло гулять при 35 градусной жаре:)). Впечатления остались самые положительные, город открылся с новой стороны. Александр также посоветовал, что посмотреть еще самостоятельно и порекомендовал вкусные места, где поесть, за что отдельное спасибо! Очень рекомендую!

    Большое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, многоБольшое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, многоБольшое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, многоБольшое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, многоБольшое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, многоБольшое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, многоБольшое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, многоБольшое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, много
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Волгоград - четыре века истории
    Заказали экскурсию Волгоград- 4 века истории. С поезда и сразу на встречу с Гидом Дмитрием и Волгоградом. Дмитрий был пунктуален
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    в отличии от нас. Экскурсия очень интересная и содержательная. Нам не помешала даже мошка, которая приехала вместе с нами в Волгоград:-) Рассказ Дмитрия был интересным и увлекательным, что все остальное отходило на задний план. Во время его рассказа перед нами проносились события прошлых лет. Возникали образы. Дмитрий, показывая старые фото города и героев этого города, помогал нам представить все давно произошедшее очень реалистично! Низкий поклон и большое спасибо за такое первое знакомство с Волгоградом. Радует, что и в наше время молодые люди так увлечены историей и так интересно могут ее преподнести нам обычным людям. Нам очень понравилось в Волгограде!

  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Волгоград за 5 часов
    Спасибо Александру за такую длительную экскурсию. Всю экскурсию он нам что то рассказывал не останавливаясь. Мы были в Волгограде уже второй раз, но Александр провел нас там,где мы еще не бывали. Фото не прикладываю, потому как снимал видео.
  • Н
    НАТАЛЬЯ
    30 мая 2024
    Волгоград сквозь века
    Очень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, как Сталинграда и как уже
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    Волгограда! Очень понравилось, что Даниил взял с собой альбом, где можно было посмотреть те или иные места в ранние времена (не примерно представить -что было на этом месте, а сразу посмотреть!) Еще приятным бонусом был файл с различной полезной информацией (например, сувениры купили по наводке из файла)

    Очень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, какОчень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, как
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Добро пожаловать в Волгоград
    Однозначно надо брать экскурсию при посещении мемориала. Хочу отметить нашего экскурсовода Марину. Нам повезло. Все 3 часа слушали с интересом. Марина обращала наше внимание на многие моменты, которые бы сами точно пропустили.
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Волгоград - четыре века истории
    Экскурсия понравилась, Дмитрий приятный молодой человек и отличный рассказчик. Его легко и совсем неутомительно слушать. С точки зрения, ценности исторических сведений, Дмитрий хорошо ориентируется в материале, отвечает на вопросы. С ним действительно было интересно и познавательно прогуляться по Волгограду.
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Волгоград - четыре века истории
    Интересная прогулка. Советую
  • П
    Полина
    22 мая 2024
    Волгоград за 5 часов
    Отзыв можно было бы дать одной фразой: у меня нет слов. Но это неправда – слова есть, причем исключительно хвалебные:
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    удивительно, великолепно, потрясающе, головокружительно, неподражаемо, незабываемо … Я довольно много путешествую и с уверенностью могу сказать, что это один из лучших гидов, каких я встречала. Маршрут продуман идеально: все интересные для посещения места в логической последовательности, при этом совершенно не утомительно для любого возраста и физической кондиции. Грамотная красивая речь. Внимательный индивидуальный подход. Огромное количество серьезной исторической информации гармонично приправлено нетривиальными интересными фактами и историями. Время летит абсолютно незаметно. Глубокие профессиональные знания, любовь к родному краю, интерес к своему делу, личное обаяние – всё сошлось вместе. Человек просто нашел свое призвание – к огромному счастью для нас. Александр, что называется, «сделал» нашу поездку. Помимо основной программы, дал много дополнительной чисто бытовой информации: где поесть, куда сходить и т. п., ответил на все вопросы, даже не имевшие прямого отношения к содержанию экскурсии. С огромным удовольствием буду рекомендовать всем-всем-всем и непременно сама обращусь еще, если снова буду в Волгограде. Идите смотреть и любить Волгоград с Александром, и все другие туристы будут вам завидовать;-)

  • о
    ольга
    21 мая 2024
    Добро пожаловать в Волгоград
    Экскурсию проводил Андрей!! Человек, обладающий знанием темы, дипломатичный, дружелюбный. Невероятный рассказчик, очень эмоциональный, читает стихи, цитирует прозу!!! Погружение в Сталинградскую
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    битву, строительство Мамаева кургана - было полное, до слез!! Все продумано отлично: начало экскурсии, проезд по городу на комфортабельном авто. Так же Андрей дал рекомендации что еще посмотреть, где погулять, места, где можно вкусно поужинать. От всей души наша компания благодарит Андрея!! Рекомендуем его на 100%!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Аллея Героев»

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Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Аллея Героев" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 500 до 7 343. Туристы уже оставили гидам 414 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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