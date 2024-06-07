1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Волгоград: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в историю Волгограда, его знаковые места и памятники, вдохновляющие на подвиги и героизм
Начало: У подножия Мамаева Кургана около лестницы
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волгоград: путеводитель по векам - экскурсия с личным гидом
Познакомьтесь с Волгоградом: от событий древности до героического прошлого, в компании опытного гида
Начало: На Площади Павших борцов
10 июня в 08:30
11 июня в 17:00
2 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Познавательная экскурсия по Волгограду: Мамаев курган и метротрам
Погрузитесь в историю Волгограда: от Мамаева кургана до подземного трамвая в увлекательной экскурсии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:30
7 343₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
1 час
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Волгоград сквозь века: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр7 июня 2024Все отлично организовано
- ЕЕлена6 июня 2024Большое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, много интересной информации. Широкий кругозор
- ООльга5 июня 2024Заказали экскурсию Волгоград- 4 века истории. С поезда и сразу на встречу с Гидом Дмитрием и Волгоградом. Дмитрий был пунктуален
- ААлексей31 мая 2024Спасибо Александру за такую длительную экскурсию. Всю экскурсию он нам что то рассказывал не останавливаясь. Мы были в Волгограде уже второй раз, но Александр провел нас там,где мы еще не бывали. Фото не прикладываю, потому как снимал видео.
- ННАТАЛЬЯ30 мая 2024Очень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, как Сталинграда и как уже
- ЕЕкатерина29 мая 2024Однозначно надо брать экскурсию при посещении мемориала. Хочу отметить нашего экскурсовода Марину. Нам повезло. Все 3 часа слушали с интересом. Марина обращала наше внимание на многие моменты, которые бы сами точно пропустили.
- ЕЕкатерина29 мая 2024Экскурсия понравилась, Дмитрий приятный молодой человек и отличный рассказчик. Его легко и совсем неутомительно слушать. С точки зрения, ценности исторических сведений, Дмитрий хорошо ориентируется в материале, отвечает на вопросы. С ним действительно было интересно и познавательно прогуляться по Волгограду.
- ЮЮлия27 мая 2024Интересная прогулка. Советую
- ППолина22 мая 2024Отзыв можно было бы дать одной фразой: у меня нет слов. Но это неправда – слова есть, причем исключительно хвалебные:
- оольга21 мая 2024Экскурсию проводил Андрей!! Человек, обладающий знанием темы, дипломатичный, дружелюбный. Невероятный рассказчик, очень эмоциональный, читает стихи, цитирует прозу!!! Погружение в Сталинградскую
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Аллея Героев»
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