Сборная автобусная экскурсия «Мемориалы в Россошках» — это 4-часовой выезд за пределы Волгограда с посещением трёх ключевых мемориалов Сталинградской битвы: советского и немецкого кладбищ в д. Большие Россошки и комплекса
Описание экскурсииОт Волгограда до линии фронта Мы выезжаем из Волгограда на комфортабельном автобусе и направляемся в сталинградскую степь. По пути гид расскажет об обороне города, о ходе контрнаступления советских войск в ноябре 1942 года и о том, как здесь, в районе «немецкого котла», попала в окружение 6-я армия Паулюса. «Скорбящая мать» и поисковые работы Первая остановка — советское воинское кладбище в деревне Большие Россошки. Здесь покоятся более 25 000 советских солдат, павших в боях на этом участке фронта. Центральный монумент — 6-метровая «Скорбящая мать», склонившая голову над братскими могилами. Рядом — небольшой музей под открытым небом, рассказывающий о регулярных поисковых работах, которые ведутся в окрестностях Волгограда. Вы увидите найденные артефакты, личные вещи бойцов и узнаете, как сегодня увековечивают память безымянных героев. Память о врагах и союзниках Затем мы переходим к немецкому мемориалу, созданному Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями. Здесь нашли последний покой около 70 000 немецких солдат — тех, кто погиб в сталинградском котле. Памятник выполнен в сдержанном, скорбном стиле. Рядом находится румынский мемориал, посвящённый солдатам союзной армии, которые разделили трагедию окружения. Эти кладбища — не о героизации войны, а о том, что любая потеря — человеческая трагедия. Солдатское поле Завершает маршрут мемориал «Солдатское поле», расположенный на бывшей линии фронта. Главный символ — бронзовая фигура девочки с цветком в руках, стоящей у подножия памятника. Это напоминание о детях, чьё детство сожгла война. Важная информация:
- Экскурсия занимает около 4 часов: автобусный переезд (~35 км. от Волгограда) и пешие участки до 1,5 км. по грунтовым дорожкам.
- Выбирайте удобную и закрытую обувь и одежду по погоде; головной убор и ветровка/дождевик. Летом степь открыта солнцу и ветру, зимой здесь пронизывающе холодно.
- Возьмите с собой бутылку воды, лёгкий перекус (особенно для детей), солнцезащитный крем, средство от насекомых, заряженный телефон или камеру.
- Маршрут подходит взрослым и детям от 7 лет; младшим детям он может показаться утомительным.
- Оставшаяся сумма оплачивается наличными гиду перед отправлением.
- Фотосъёмка разрешена, но соблюдайте тишину у братских могил.
- Тени практически нет, поэтому в жаркую погоду обязательно возьмите головной убор и дополнительную воду; в холодную — тёплые перчатки и шарф.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мемориал «Солдатское поле»
- Советский мемориал в Россошках
- Немецкий мемориал в Россошках
- Румынский мемориал в Россошках
- Музей под открытым небом, рассказывающий о регулярных
- Поисковых работах ведущихся на территории города-героя Сталинград
- Сталинградская степь и немецкий котёл
Что включено
- Экскурсионная программа
- Услуги сертифицированного гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Мира, 12, от входа в отель «Волгоград»
Завершение: Ул. Мира, 12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Экскурсия занимает около 4 часов: автобусный переезд (~35 км от Волгограда) и пешие участки до 1,5 км по грунтовым дорожкам
- Выбирайте удобную и закрытую обувь и одежду по погоде головной убор и ветровка/дождевик. Летом степь открыта солнцу и ветру, зимой здесь пронизывающе холодно
- Возьмите с собой бутылку воды, лёгкий перекус (особенно для детей), солнцезащитный крем, средство от насекомых, заряженный телефон или камеру
- Маршрут подходит взрослым и детям от 7 лет младшим детям он может показаться утомительным
- Оставшаяся сумма оплачивается наличными гиду перед отправлением
- Фотосъёмка разрешена, но соблюдайте тишину у братских могил
- Тени практически нет, поэтому в жаркую погоду обязательно возьмите головной убор и дополнительную воду в холодную - тёплые перчатки и шарф
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Если вы думаете, что видели Сталинград, сходив на Мамаев курган — вы ошибаетесь. Россошки показывают масштаб трагедии: 90 тысяч захороненных. Степь, тишина, девочка с цветком. И музей поисковиков с оружием и касками. Очень сильная экскурсия.
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Е
Я была на многих мемориалах, но Россошки особенные. Здесь нет пафоса — только тишина и ряды имён. Немецкое кладбище с братскими могилами впечатляет не меньше нашего.
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Л
Солдатское поле с бронзовой девочкой и осколками боеприпасов — это память, которую нельзя забыть. В Россошках «Скорбящая мать» будто обнимает всех. Удивительно, что немецкое кладбище ухожено не хуже нашего. Спасибо экскурсоводу за тактичность.
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Ж
Я давно хотела попасть в Россошки. Ожидания оправдались: место силы и скорби. Особенно тронула фигура девочки на Солдатском поле — как символ возвращения к мирной жизни. Увидела сталинградскую степь, прочувствовала, что значит «немецкий котёл»
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И
Солдатское поле с фигурой девочки и воронкой-звездой — самое сильное место. А в Россошках, когда смотришь на ряды немецких крестов, понимаешь, какой ценой далась Победа.
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