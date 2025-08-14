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Д Дмитрий Если вы думаете, что видели Сталинград, сходив на Мамаев курган — вы ошибаетесь. Россошки показывают масштаб трагедии: 90 тысяч захороненных. Степь, тишина, девочка с цветком. И музей поисковиков с оружием и касками. Очень сильная экскурсия. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Я была на многих мемориалах, но Россошки особенные. Здесь нет пафоса — только тишина и ряды имён. Немецкое кладбище с братскими могилами впечатляет не меньше нашего. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Лариса Солдатское поле с бронзовой девочкой и осколками боеприпасов — это память, которую нельзя забыть. В Россошках «Скорбящая мать» будто обнимает всех. Удивительно, что немецкое кладбище ухожено не хуже нашего. Спасибо экскурсоводу за тактичность. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ж Женя Я давно хотела попасть в Россошки. Ожидания оправдались: место силы и скорби. Особенно тронула фигура девочки на Солдатском поле — как символ возвращения к мирной жизни. Увидела сталинградскую степь, прочувствовала, что значит «немецкий котёл» Вам был полезен этот отзыв? Да Нет