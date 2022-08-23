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Мамаев курган: легенды и быль

Вы узнаете версии происхождения названия «Мамаев курган», легенды о дозорах Золотой Орды и таинственной взаимосвязи знаменитой высоты с завоевателем Тамерланом.

«На кургане, гремевшем боями, не отдавшем своей высоты…»

Я расскажу о ходе сражения, участвовавших в нём соединениях, военачальниках. Покажу, где проходила линия обороны 62-й армии и объясню, почему за «высоту 102.0» так ожесточённо воевали.

На стенах-руинах Вы услышите о городе, исчезнувшем после чудовищной бомбардировки и о подвиге солдат, которые насмерть стояли на своих рубежах. Рассказ сопровождается звучащим из репродукторов эхом войны.

Изучив шесть скульптурных композиций на площади Героев, мы ответим на вопрос-цитату, начертанную на знамени, и узнаем, почему оставили неизвестным имя автора.

В Зале Воинской Славы обратимся к именам погибших и почтим их память минутой молчания. Увидим смену солдат роты почётного караула, узнаем об особенностях службы.

На площади Скорби с замиранием сердца взглянем на мать, потерявшей на войне сына. Остановимся у могилы и вспомним боевой путь дважды Героя Советского Союза, маршала В. И. Чуйкова, ощутим цену людских потерь в Сталинградской битве.

История создания памятника-ансамбля

Мы познакомимся с жизнью и другими значимыми работами главного автора мемориального комплекса — русского Микеланджело, скульптора Е. В. Вучетича. Выяснив, какие задачи стояли перед авторским коллективом при строительстве, обратимся к первоначальному проекту памятника-ансамбля и к образу композиций — за каждой деталью скрывается история.

Полюбуемся выразительностью силуэта главного символа города-героя — монумента «Родина-мать зовёт!». Я расскажу о критериях его уникальности и связи с Берлином и Нью-Йорком и об этапах первой масштабной реставрации, проводимой в преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы.

Организационные моменты: