Мамаев курган: здесь всё стонало от металла

В период Второй Мировой войны Мамаев курган тал одной из недосягаемых высот человеческого мужества

5
2 отзыва
В период Второй Мировой войны Мамаев курган тал одной из недосягаемых высот человеческого мужества, проявленного в борьбе с захватчиками.

Я расскажу об обороне главной высоты России, бессмертном подвиге защитников Сталинграда, сражавшихся за каждый метр земли.

Раскрою секреты создания памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», расшифрую символы и образы скульптурных композиций. Повествование проиллюстрируют кадры хроники, воспоминания участников сражения и военная лирика.
Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Вводная композиция «Память поколений»
  • Аллея пирамидальных тополей
  • Стены-руины
  • Площадь Героев
  • Зал Воинской славы
  • Площадь Скорби
  • Могила командующего 62-й армии В. И. Чуйков
  • Главный монумент «Родина-Мать зовет!»
  • Храм Всех Святых
  • Большая и малая братские могилы
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает?

Мамаев курган: легенды и быль

Вы узнаете версии происхождения названия «Мамаев курган», легенды о дозорах Золотой Орды и таинственной взаимосвязи знаменитой высоты с завоевателем Тамерланом.
«На кургане, гремевшем боями, не отдавшем своей высоты…»
Я расскажу о ходе сражения, участвовавших в нём соединениях, военачальниках. Покажу, где проходила линия обороны 62-й армии и объясню, почему за «высоту 102.0» так ожесточённо воевали.
На стенах-руинах Вы услышите о городе, исчезнувшем после чудовищной бомбардировки и о подвиге солдат, которые насмерть стояли на своих рубежах. Рассказ сопровождается звучащим из репродукторов эхом войны.
Изучив шесть скульптурных композиций на площади Героев, мы ответим на вопрос-цитату, начертанную на знамени, и узнаем, почему оставили неизвестным имя автора.
В Зале Воинской Славы обратимся к именам погибших и почтим их память минутой молчания. Увидим смену солдат роты почётного караула, узнаем об особенностях службы.
На площади Скорби с замиранием сердца взглянем на мать, потерявшей на войне сына. Остановимся у могилы и вспомним боевой путь дважды Героя Советского Союза, маршала В. И. Чуйкова, ощутим цену людских потерь в Сталинградской битве.

История создания памятника-ансамбля

Мы познакомимся с жизнью и другими значимыми работами главного автора мемориального комплекса — русского Микеланджело, скульптора Е. В. Вучетича. Выяснив, какие задачи стояли перед авторским коллективом при строительстве, обратимся к первоначальному проекту памятника-ансамбля и к образу композиций — за каждой деталью скрывается история.
Полюбуемся выразительностью силуэта главного символа города-героя — монумента «Родина-мать зовёт!». Я расскажу о критериях его уникальности и связи с Берлином и Нью-Йорком и об этапах первой масштабной реставрации, проводимой в преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы.

Организационные моменты:

  • В зависимости от погоды, темпа, размера, возрастного состава группы и других факторов, длительность экскурсии может незначительно меняться.
  • Если Вы хотите возложить цветы, то их нужно приобрести в городе.
  • Памятник-ансамбль находится на открытой территории, протяжённость экскурсионного маршрута составляет 1,5 км. Выбирайте удобную обувь, в жаркую погоду надевайте головные уборы и берите с собой бутылочку воды, в пасмурную — зонт, а зимой — одевайтесь теплее.

Ежедневно с 08:00 до 18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры)
Где начинаем и завершаем?
Начало: подножие Мамаева кургана
Завершение: Вершина Мамаева кургана, Храм Всех Святых
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • В зависимости от погоды, темпа, размера, возрастного состава группы и других факторов, длительность экскурсии может незначительно меняться.
  • Если Вы хотите возложить цветы, то их нужно приобрести в городе.
  • Памятник-ансамбль находится на открытой территории, протяжённость экскурсионного маршрута составляет 1,5 км. Выбирайте удобную обувь, в жаркую погоду надевайте головные уборы и берите с собой бутылочку воды, в пасмурную – зонт, а зимой – одевайтесь теплее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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1
М
23 авг 2022
Нам невероятно повезло с гидом! Наш гид Любовь показала все и даже больше. Любовь- великолепная, знающая и высокопрофессиональный гид влюблённый в своё дело.,все рассказывала доступным языком,благодаря чему многое запомнится навсегда. А самое главное отвечала на абсолютно любые вопросы.
Огромное спасибо за глубокие знания, море впечатлений от всего увиденного и услышанного.
Надеемся на новые интересные встречи!
Т
18 авг 2022
Замечательная и запоминающаяся экскурсия на Мамаев курган! Нашим экскурсоводом была Любовь. Большой профессионал своего дела. Очень доступно и в то же время содержательно и подробно рассказала о подвиге защитников Сталинграда, истории создания мемориала, символах памятника.
Любовь очень внимательная и коммуникабельная.
Своим рассказом смогла заинтересовать и взрослых слушателей и сына подростка.
С удовольствием посетим еще экскурсии в сопровождении этого гида!
Спасибо огромное!!

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