1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Познавательная экскурсия по Волгограду: Мамаев курган и метротрам
Погрузитесь в историю Волгограда: от Мамаева кургана до подземного трамвая в увлекательной экскурсии
«Затем отправимся на Мамаев курган на единственном в России метротраме — скоростном трамвае, который ходит в том числе и под землей»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:30
7 343₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Волгоград: территория побед
Начало: По договоренности или 0-километр
«Вас ждёт трогательный рассказ о подвигах героев на Мамаевом кургане, о командующих Армиями и о военных операциях»
Расписание: По договоренности
23 июня в 09:00
24 июня в 19:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
Начало: Нулевой километр на Площади Павших Борцов
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: Мамаев Курган, Сталинградский тополь, мельница Гергардта, дом Павлова. Узнайте историю города-героя
Начало: Подножие Мамаева кургана со стороны пр В. И Ленина
«Мы с вами отправимся в прошлое, чтобы вспомнить о подвигах тех, кто стоял на защите Сталинграда, увидеть живой монумент — Сталинградский тополь, разрушенную во время битвы мельницу Гергардта и Мамаев курган»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву кургану
Начало: По договоренности
«Мамаев Курган — место, которое должен увидеть каждый житель нашей страны»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
Начало: По договорённости
«Увидите мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, монумент «Родина-мать, зовущая своих сыновей на бой с врагом» — одну из самых высоких статуй мира, сохранившиеся со времен Великой Отечественной Войны стены-руины, площади Героев и Скорби»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Мамаев Курган - главная высота России
Отправьтесь на двухчасовую прогулку по Мамаеву кургану и откройте для себя мемориальный комплекс, посвящённый героям Сталинградской битвы
Начало: У подножия памятника-ансамбля на Мамаевом кургане
«Мы увидим площадь с мемориальным комплексом «Героям Сталинградской битвы», который особенно известен монументом «Родина-мать зовёт»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от 4 900₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Вечерний (дневной) Мамаев курган
Начало: Остановка «Мамаев курган»
«Здесь расположен самый значимый ансамбль, посвященный Великой Отечественной войне – комплекс «Героям Сталинградской битвы» с центральной композицией «Родина-мать зовет»»
Расписание: Будни: с 10:00, выходные с 10:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0
Начало: Подножие Мамаева кургана
«Вы узнаете особенности строительства главного монумента Родина-Мать зовёт»
Расписание: В будни и выходные (в основном - по вечерам)
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мамаев курган в Волгограде: память и подвиг на экскурсии
Исследуйте Мамаев курган и его историю в индивидуальной экскурсии с рассказом о Евгении Вучетиче
Начало: Вводная композиция «Память поколений»
«Узнаем о количестве захоронений на Мамаевом кургане»
Расписание: Любой день
10 июня в 10:00
11 июня в 18:30
от 3 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Зимняя прогулка по Волгограду: уникальный маршрут и теплые встречи
Откройте зимний Волгоград в уютной прогулке по историческим местам с теплым завершением в кофейне
Начало: Площадь Павших Борцов, 9, Волгоград
«Уютный формат обзорной экскурсии по центру Волгограда без Мамаева кургана»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
«В том кургане похоронена война» или история легендарной высоты 102.0
Начало: Проспект Ленина, 61
«Это не только монумент «Родина-мать зовет»
Расписание: По договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мамаев Курган: героическая история Волгограда в индивидуальном формате
Познавательное путешествие по Мамаеву Кургану раскроет страницы истории Сталинградской битвы
Начало: Проспект ИМ.В.И. Ленина (подножие Мамаева Кургана)
«Посетите самый знаковый символ Волгограда — Мамаев Курган — и узнайте о нем много интересных фактов»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
Начало: Улица Мира, 12, Волгоград
«Далее Вас ждет посещение Мамаева Кургана – самого большого памятного монумента, который полностью передает героизм и значение великой Сталинградской битвы»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
«Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
Начало: Вокзал Волгоград-1, Привокзальная площадь
«0После осмотра центра города Вы отправитесь на Мамаев Курган – главную высоту России, изменившую ход Великой Отечественной войны»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
1 час
Мамаев курган - главная высота России
Начало: Мамаев курган, памятник «Память поколений»
«И, конечно, же Вы увидите и узнаете как построена и какой смысл несет главная скульптура -"Родина-мать зовёт»
Расписание: Каждое воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
16 июня в 16:00
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей31 мая 2024Спасибо Александру за такую длительную экскурсию. Всю экскурсию он нам что то рассказывал не останавливаясь. Мы были в Волгограде уже второй раз, но Александр провел нас там,где мы еще не бывали. Фото не прикладываю, потому как снимал видео.
- ППолина22 мая 2024Отзыв можно было бы дать одной фразой: у меня нет слов. Но это неправда – слова есть, причем исключительно хвалебные:
- ССветлана18 мая 2024Натали, спасибо за экскурсию, тёплую компанию, интересные рассказы о городе, в котором я побывала впервые и теперь обязательно приеду ещё раз. Была очень рада знакомству! Здорово, когда человек знает и любит свой город и умеет эту любовь передать гостям. Спасибо)
- ТТатьяна18 мая 2024Очень подробное описание событий, истории о которых мало что известно, человек с богатейшим опытом, потомственный Сталинградец и просто приятный человек, огромное спасибо Сергею
- ААндрей14 мая 2024Яна замечательный экскурсовод. Информацией не перегружает, рассказывает интересно. Видно, что человек любит свою работу. Рекомендую
- ААнна14 мая 2024Экскурсия по городу и памятным местам с посещением Мамаева кургана. Подача информации очень интересная. Речь экскурсовода грамотная. Правильно построеные предложения,
- ССветлана13 мая 2024Все просто СУПЕР!!! Это надо видеть и слышать. Рекомендую… Пять часов пролетели незаметно. И подъем к стеле "Родина Мать" прошел спокойно, без затруднений. На каждой промежуточной площадке - своя мини экскурсия. Спасибо, вам Александр".
- ВВладимир13 мая 2024Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию, действительно знаток истории и города, рекомендую! Сама экскурсия прошла по самым значимым, историческим местам города, спасибо
- ИИрина13 мая 2024Очень приятная, грамотная девушка, подходит с душой, это счастье — попасть сразу на столь интересного и порядочного экскурсовода. Экскурсия весьма познавательная,
- ККалюжная12 мая 2024Л
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Родина-мать зовёт!»
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