Экскурсии к скульптуре «Родине-Мать зовёт!» в Волгограде

Найдено 16 экскурсий в категории «Родина-мать зовёт!» в Волгограде, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волгоград за 5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Познавательная экскурсия по Волгограду: Мамаев курган и метротрам
Погрузитесь в историю Волгограда: от Мамаева кургана до подземного трамвая в увлекательной экскурсии
«Затем отправимся на Мамаев курган на единственном в России метротраме — скоростном трамвае, который ходит в том числе и под землей»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:30
7 343 за всё до 7 чел.
Волгоград: территория побед
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
107 отзывов
Волгоград: территория побед
Начало: По договоренности или 0-километр
«Вас ждёт трогательный рассказ о подвигах героев на Мамаевом кургане, о командующих Армиями и о военных операциях»
Расписание: По договоренности
23 июня в 09:00
24 июня в 19:00
3 500 за всё до 4 чел.
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
Начало: Нулевой километр на Площади Павших Борцов
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
148 отзывов
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: Мамаев Курган, Сталинградский тополь, мельница Гергардта, дом Павлова. Узнайте историю города-героя
Начало: Подножие Мамаева кургана со стороны пр В. И Ленина
«Мы с вами отправимся в прошлое, чтобы вспомнить о подвигах тех, кто стоял на защите Сталинграда, увидеть живой монумент — Сталинградский тополь, разрушенную во время битвы мельницу Гергардта и Мамаев курган»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 7 800 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву кургану
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву кургану
Начало: По договоренности
«Мамаев Курган — место, которое должен увидеть каждый житель нашей страны»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
Начало: По договорённости
«Увидите мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, монумент «Родина-мать, зовущая своих сыновей на бой с врагом» — одну из самых высоких статуй мира, сохранившиеся со времен Великой Отечественной Войны стены-руины, площади Героев и Скорби»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Мамаев Курган - главная высота России
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
87 отзывов
Мамаев Курган - главная высота России
Отправьтесь на двухчасовую прогулку по Мамаеву кургану и откройте для себя мемориальный комплекс, посвящённый героям Сталинградской битвы
Начало: У подножия памятника-ансамбля на Мамаевом кургане
«Мы увидим площадь с мемориальным комплексом «Героям Сталинградской битвы», который особенно известен монументом «Родина-мать зовёт»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от 4 900 за человека
Вечерний (дневной) Мамаев курган
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Вечерний (дневной) Мамаев курган
Начало: Остановка «Мамаев курган»
«Здесь расположен самый значимый ансамбль, посвященный Великой Отечественной войне – комплекс «Героям Сталинградской битвы» с центральной композицией «Родина-мать зовет»»
Расписание: Будни: с 10:00, выходные с 10:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0
Начало: Подножие Мамаева кургана
«Вы узнаете особенности строительства главного монумента Родина-Мать зовёт»
Расписание: В будни и выходные (в основном - по вечерам)
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Памятник-ансамбль на Мамаевом кургане - творение скульптора Вучетича
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Мамаев курган в Волгограде: память и подвиг на экскурсии
Исследуйте Мамаев курган и его историю в индивидуальной экскурсии с рассказом о Евгении Вучетиче
Начало: Вводная композиция «Память поколений»
«Узнаем о количестве захоронений на Мамаевом кургане»
Расписание: Любой день
10 июня в 10:00
11 июня в 18:30
от 3 500 за всё до 2 чел.
Прогулка по Волгограду (без посещения Мамаева кургана)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Зимняя прогулка по Волгограду: уникальный маршрут и теплые встречи
Откройте зимний Волгоград в уютной прогулке по историческим местам с теплым завершением в кофейне
Начало: Площадь Павших Борцов, 9, Волгоград
«Уютный формат обзорной экскурсии по центру Волгограда без Мамаева кургана»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
5 800 за всё до 7 чел.
«В том кургане похоронена война» или история легендарной высоты 102.0
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
«В том кургане похоронена война» или история легендарной высоты 102.0
Начало: Проспект Ленина, 61
«Это не только монумент «Родина-мать зовет»
Расписание: По договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 300 за всё до 5 чел.
Главная высота России: 135 дней обороны Мамаева Кургана
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Мамаев Курган: героическая история Волгограда в индивидуальном формате
Познавательное путешествие по Мамаеву Кургану раскроет страницы истории Сталинградской битвы
Начало: Проспект ИМ.В.И. Ленина (подножие Мамаева Кургана)
«Посетите самый знаковый символ Волгограда — Мамаев Курган — и узнайте о нем много интересных фактов»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 3 500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
Начало: Улица Мира, 12, Волгоград
«Далее Вас ждет посещение Мамаева Кургана – самого большого памятного монумента, который полностью передает героизм и значение великой Сталинградской битвы»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.
«Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
«Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
Начало: Вокзал Волгоград-1, Привокзальная площадь
«0После осмотра центра города Вы отправитесь на Мамаев Курган – главную высоту России, изменившую ход Великой Отечественной войны»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 2 чел.
Мамаев курган - главная высота России
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Мамаев курган - главная высота России
Начало: Мамаев курган, памятник «Память поколений»
«И, конечно, же Вы увидите и узнаете как построена и какой смысл несет главная скульптура -"Родина-мать зовёт»
Расписание: Каждое воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
16 июня в 16:00
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Волгоград за 5 часов
    Спасибо Александру за такую длительную экскурсию. Всю экскурсию он нам что то рассказывал не останавливаясь. Мы были в Волгограде уже второй раз, но Александр провел нас там,где мы еще не бывали. Фото не прикладываю, потому как снимал видео.
  • П
    Полина
    22 мая 2024
    Волгоград за 5 часов
    Отзыв можно было бы дать одной фразой: у меня нет слов. Но это неправда – слова есть, причем исключительно хвалебные:
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    удивительно, великолепно, потрясающе, головокружительно, неподражаемо, незабываемо … Я довольно много путешествую и с уверенностью могу сказать, что это один из лучших гидов, каких я встречала. Маршрут продуман идеально: все интересные для посещения места в логической последовательности, при этом совершенно не утомительно для любого возраста и физической кондиции. Грамотная красивая речь. Внимательный индивидуальный подход. Огромное количество серьезной исторической информации гармонично приправлено нетривиальными интересными фактами и историями. Время летит абсолютно незаметно. Глубокие профессиональные знания, любовь к родному краю, интерес к своему делу, личное обаяние – всё сошлось вместе. Человек просто нашел свое призвание – к огромному счастью для нас. Александр, что называется, «сделал» нашу поездку. Помимо основной программы, дал много дополнительной чисто бытовой информации: где поесть, куда сходить и т. п., ответил на все вопросы, даже не имевшие прямого отношения к содержанию экскурсии. С огромным удовольствием буду рекомендовать всем-всем-всем и непременно сама обращусь еще, если снова буду в Волгограде. Идите смотреть и любить Волгоград с Александром, и все другие туристы будут вам завидовать;-)

  • С
    Светлана
    18 мая 2024
    Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
    Натали, спасибо за экскурсию, тёплую компанию, интересные рассказы о городе, в котором я побывала впервые и теперь обязательно приеду ещё раз. Была очень рада знакомству! Здорово, когда человек знает и любит свой город и умеет эту любовь передать гостям. Спасибо)
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
    Очень подробное описание событий, истории о которых мало что известно, человек с богатейшим опытом, потомственный Сталинградец и просто приятный человек, огромное спасибо Сергею
  • А
    Андрей
    14 мая 2024
    Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0
    Яна замечательный экскурсовод. Информацией не перегружает, рассказывает интересно. Видно, что человек любит свою работу. Рекомендую
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Волгоград: территория побед
    Экскурсия по городу и памятным местам с посещением Мамаева кургана. Подача информации очень интересная. Речь экскурсовода грамотная. Правильно построеные предложения,
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    позволяют легко воспринимать информацию. События, рассказанные экскурсоводом Еленой очень интересны поучительны. Кроме того учитывая, что она историк, она может подстроиться под любой уровень знаний, легко переключается. Видно, что Елена любит свой город, гордится своим краем и страной. Экскурсия очень понравилась, не пожалела что собрались. Хотя до этого уже посетили Мамаев Курган, почитали историю создания мемориала, но с экскурсоводом, конечно же интереснее

  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Волгоград за 5 часов
    Все просто СУПЕР!!! Это надо видеть и слышать. Рекомендую… Пять часов пролетели незаметно. И подъем к стеле "Родина Мать" прошел спокойно, без затруднений. На каждой промежуточной площадке - своя мини экскурсия. Спасибо, вам Александр".
    Все просто СУПЕР!!!Все просто СУПЕР!!!Все просто СУПЕР!!!Все просто СУПЕР!!!Все просто СУПЕР!!!
  • В
    Владимир
    13 мая 2024
    Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
    Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию, действительно знаток истории и города, рекомендую! Сама экскурсия прошла по самым значимым, историческим местам города, спасибо
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Памятник-ансамбль на Мамаевом кургане - творение скульптора Вучетича
    Очень приятная, грамотная девушка, подходит с душой, это счастье — попасть сразу на столь интересного и порядочного экскурсовода. Экскурсия весьма познавательная,
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    Волгоград открылся для нас очень эмоционально, с той стороны страшного времени.. По времени -2ч30, пролетели незаметно. Огромная благодарность Анастасии и желаем ей успехов во всем)

  • К
    Калюжная
    12 мая 2024
    Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
    Л

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Родина-мать зовёт!»

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