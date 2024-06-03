Военные экскурсии в Волгограде

Найдено 5 экскурсий в категории «Военные» в Волгограде, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мамаев курган: история в камне
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
176 отзывов
Групповая экскурсия на Мамаев курган: подвиги Сталинградской битвы
Каждая деталь Мамаева кургана рассказывает о 200 днях Сталинградской битвы. Осмотрите ключевые композиции, смену Почётного караула и главный монумент
Начало: у Мамаева кургана
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
1 200 за человека
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
25 отзывов
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Погружение в историю Мамаева кургана через аудиопроменад. Узнайте о подвигах героев и создании мемориала с помощью звуковых эффектов и музыки
Начало: у подножия мемориального комплекса «Героям Сталинг...
Расписание: в среду и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 14:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:30
1 600 за человека
Город имени Сталина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Начало: На площади Ленина
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 4 чел.
«В том кургане похоронена война» или история легендарной высоты 102.0
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
«В том кургане похоронена война» или история легендарной высоты 102.0
Начало: Проспект Ленина, 61
Расписание: По договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 300 за всё до 5 чел.
Оборона Царицына
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Оборона Царицына
На прогулке с историком узнать главное о Гражданской войне
Начало: На улице Гоголя
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    3 июня 2024
    Мамаев курган: история в камне
    Место однозначно для посещения. Татьяна великолепно передала, его атмосферу.
  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
    Сегодня семьёй посетили иммерсивную экскурсию маршрут Мамаев Курган. Очень-очень понравился формат экскурсии, необычно и объемно) Понравилось как детям, так и
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    взрослым!!! Все продумано до мелочей 👍 начиная от подготовки к экскурсии до последней точки. Организация на высшем уровне👏 Благодарим Татьяну и всю ее команду по подготовке и организации экскурсии!!! Рекомендуем посетить однозначно! 💯

  • Д
    Данила
    1 июня 2024
    Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
    01.06.24 посетили экскурсию на Мамаев курган. Приехали из соседнего города в составе группы с детьми 12-14 лет. Изначально рассматривал формат экскурсии
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    в новом, не привычном жанре. Оказалось именно то, что хотелось видеть. Час экскурсии пролетел на оном дыхании. Дети не отвлекаясь на гаджеты следовали за гидом. Взрослые не могли сдержать эмоции. Я, взрослый мужчина посещавший Курган всю сознательную жизнь увидел его и узнал заново. Я искренне рекомендую эту экскурсию как лучшее из возможных вариантов. Помните, на стандартной экскурсии дети теряют внимание через 5 минут и из не вернуть. При этом многие взрослые держаться по принципу оплачено, или просто не удобно развернуться. Эмоции-это то, что дала нам эта экскурсия. Второй раз готовы за ней вернуться.

  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
    Хочу отметить эту экскурсию как ШИКАРНУЮ)! Приезжала подруга из Москвы, мы решили выбрать эту экскурсию! И ни разу не прогадали.
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    Материал четкий, понятный, интересный. Всего в меру! Погружение 100%! Прямо впечатлены. Несколько раз аж эмоции захлестывали и наворачиваются слезы… Татьяна- экскурсовод очень приятная и компетентная! Однозначно рекомендую всем! Это вовсе не аудиогид! Это погружение в те времена… спасибо огромное! ❤️

  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Мамаев курган: история в камне
    Нашим гидом была Алина. Помимо обширных знаний, которым эксурсоводы зачастую обладают, Алина прекрассный рассказчик, всё время экскурсии мы были вовлечены от
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    взрослых до детей, незаметно пролетело 2.5 часа. Чувствуется и любовь и гордость к родному городу. Однозначно рекомендую этого экскурсовода. Прекрасно, когда человек находит именно свое дело.

    Нашим гидом была АлинаНашим гидом была АлинаНашим гидом была АлинаНашим гидом была АлинаНашим гидом была АлинаНашим гидом была АлинаНашим гидом была АлинаНашим гидом была АлинаНашим гидом была АлинаНашим гидом была Алина
  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    Мамаев курган: история в камне
    Были на экскурсии с Татьяной. Очень довольны все - и взрослые, и 3 детей разных возрастов.
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Город имени Сталина
    Добрый день, спасибо огромное за познавательную экскурсию Даниилу. Очень подробно все рассказал, ответил на все интересующие вопросы, рекомендую.
  • а
    алексндр
    13 мая 2024
    Город имени Сталина
    Отличная экскурсия. Без спешки обошли центр города и прокатились на метротреме. . Рекомендуем
  • Н
    Надежда
    9 апреля 2024
    Город имени Сталина
    Очень понравилась экскурсия "Город имени Сталина". Мы брали большую экскурсию продолжительностью 5 часов. Хотя до этого уже бывали в Волгограде,
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    однако Даниил рассказал много нового и интересного по истории города. Супер классная экскурсия, после которой из разрозненных знаний появилась "полная картина" происходящего в те страшные далекие времена войны. Всем, кто интересуется военной историей, смело рекомендую данную экскурсию, абсолютно точно останетесь довольны и получите массу впечатлений.

  • А
    Алина
    2 августа 2023
    «В том кургане похоронена война» или история легендарной высоты 102.0
    В вашем городе уже второй раз,но с экскурсией пришли на Мамаев курган впервые. И могу сказать,что я бы ещё пару-тройку
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    раз пришла сюда именно с экскурсоводом,с Евгенией. Это тот случай,когда человеку нравится его работа и он вкладывает свою душу. Что-то уже где-то когда -то слышали,а о чём -то узнали впервые. Хотелось слушать и слушать. История места поражает,а архитектурные ансамбли своим величием оставляют неизгладимый след в душе. Спасибо,Евгении,за прекрасно проведенное время.

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Военные»

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Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Военные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 200 до 3 338. Туристы уже оставили гидам 274 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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