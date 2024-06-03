1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия на Мамаев курган: подвиги Сталинградской битвы
Каждая деталь Мамаева кургана рассказывает о 200 днях Сталинградской битвы. Осмотрите ключевые композиции, смену Почётного караула и главный монумент
Начало: у Мамаева кургана
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
1 200₽ за человека
Мини-группа
1 час
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Погружение в историю Мамаева кургана через аудиопроменад. Узнайте о подвигах героев и создании мемориала с помощью звуковых эффектов и музыки
Начало: у подножия мемориального комплекса «Героям Сталинг...
Расписание: в среду и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 14:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:30
1 600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Начало: На площади Ленина
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
«В том кургане похоронена война» или история легендарной высоты 102.0
Начало: Проспект Ленина, 61
Расписание: По договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Оборона Царицына
На прогулке с историком узнать главное о Гражданской войне
Начало: На улице Гоголя
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин3 июня 2024Место однозначно для посещения. Татьяна великолепно передала, его атмосферу.
- ААнна1 июня 2024Сегодня семьёй посетили иммерсивную экскурсию маршрут Мамаев Курган. Очень-очень понравился формат экскурсии, необычно и объемно) Понравилось как детям, так и
- ДДанила1 июня 202401.06.24 посетили экскурсию на Мамаев курган. Приехали из соседнего города в составе группы с детьми 12-14 лет. Изначально рассматривал формат экскурсии
- ИИрина26 мая 2024Хочу отметить эту экскурсию как ШИКАРНУЮ)! Приезжала подруга из Москвы, мы решили выбрать эту экскурсию! И ни разу не прогадали.
- ООльга25 мая 2024Нашим гидом была Алина. Помимо обширных знаний, которым эксурсоводы зачастую обладают, Алина прекрассный рассказчик, всё время экскурсии мы были вовлечены от
- ИИрина20 мая 2024Были на экскурсии с Татьяной. Очень довольны все - и взрослые, и 3 детей разных возрастов.
- ААнна13 мая 2024Добрый день, спасибо огромное за познавательную экскурсию Даниилу. Очень подробно все рассказал, ответил на все интересующие вопросы, рекомендую.
- аалексндр13 мая 2024Отличная экскурсия. Без спешки обошли центр города и прокатились на метротреме. . Рекомендуем
- ННадежда9 апреля 2024Очень понравилась экскурсия "Город имени Сталина". Мы брали большую экскурсию продолжительностью 5 часов. Хотя до этого уже бывали в Волгограде,
- ААлина2 августа 2023В вашем городе уже второй раз,но с экскурсией пришли на Мамаев курган впервые. И могу сказать,что я бы ещё пару-тройку
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Военные»
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