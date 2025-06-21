Там, куда мы отправимся, война уже не видна. Вокруг будут степь и холмы — мирные пейзажи, которые вроде бы не напоминают о страшных событиях. Но стоит внимательно приглядеться и послушать мои рассказы, и вы почувствуете отголоски трагедии. Эти два мемориала — Солдатское поле и Россошки — места боли и скорби. Считаю, что каждому стоит услышать их историю.

Описание экскурсии

Мы проедем таким маршрутом:

Мемориал Солдатское поле — посвящён павшим воинам 62-й армии, которая отличилась героической обороной Сталинграда

Посёлок Новая Надежда — место подвига героев танка КВ 344-го танкового батальона Донского фронта

Мемориальное кладбище Россошки — создано на территории двух деревень Большие и Малые Россошки, которые были сожжены во время ВОВ

Поговорим об истории боёв на подступах к Сталинграду

Наверняка вы слышали много о битве за город. Но даже далеко не все волгоградцы знают историю степных сражений. А ведь там совершалось столько подвигов, и было проявлено столько героизма и мужества, что порой бои в городе становятся тенью тех событий.

И вспомним историю двух мемориалов

Солдатское поле и Россошки — важнейшие места памяти за пределами города-героя Волгограда. Я поделюсь их историей, а также максимально подробно расскажу о Сталинградской битве.

Организационные детали