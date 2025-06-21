Там, куда мы отправимся, война уже не видна. Вокруг будут степь и холмы — мирные пейзажи, которые вроде бы не напоминают о страшных событиях. Но стоит внимательно приглядеться и послушать мои рассказы, и вы почувствуете отголоски трагедии. Эти два мемориала — Солдатское поле и Россошки — места боли и скорби. Считаю, что каждому стоит услышать их историю.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Мы проедем таким маршрутом:
- Мемориал Солдатское поле — посвящён павшим воинам 62-й армии, которая отличилась героической обороной Сталинграда
- Посёлок Новая Надежда — место подвига героев танка КВ 344-го танкового батальона Донского фронта
- Мемориальное кладбище Россошки — создано на территории двух деревень Большие и Малые Россошки, которые были сожжены во время ВОВ
Поговорим об истории боёв на подступах к Сталинграду
Наверняка вы слышали много о битве за город. Но даже далеко не все волгоградцы знают историю степных сражений. А ведь там совершалось столько подвигов, и было проявлено столько героизма и мужества, что порой бои в городе становятся тенью тех событий.
И вспомним историю двух мемориалов
Солдатское поле и Россошки — важнейшие места памяти за пределами города-героя Волгограда. Я поделюсь их историей, а также максимально подробно расскажу о Сталинградской битве.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
- Для посещения некоторых объектов желателен внедорожник, а в плохую погоду — обязателен
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Павших Борцов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 6794 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Даниил. Мои предки живут на Волгоградской земле уже как минимум 150 лет. Любовь к истории родного города не только передалась мне по наследству, ноЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
21 июн 2025
Даниил - замечательный рассказчик. Он глубоко знает не только тему войны, но и вообще историю Волгоградской области, по ходу маршрута добавляет много интересных дополнительных сведений по краеведению. Кроме того, очень
Входит в следующие категории Волгограда
Похожие экскурсии из Волгограда
Групповая
до 15 чел.
Увлекательная экскурсия по Мамаеву кургану в формате аудиопроменада
Погружение в историю Мамаева кургана через аудиопроменад. Узнайте о подвигах героев и создании мемориала с помощью звуковых эффектов и музыки
Начало: У подножия мемориального комплекса «Героям Сталинг...
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:30
1870 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Мамаев курган в Волгограде: живая история Сталинградской битвы
Окунитесь в эпоху Великой Отечественной войны, посетив ключевую точку Сталинградской битвы
Начало: У подножия Мемориального комплекса «Героям Сталинг...
18 ноя в 18:30
19 ноя в 18:30
1467 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Мамаев курган на закате, на рассвете или ночью
Погрузитесь в атмосферу Мамаева кургана, узнайте о Сталинградской битве и насладитесь видами города на закате или рассвете
Начало: На проспекте им. Ленина
Завтра в 00:00
11 ноя в 00:00
3467 ₽ за всё до 20 чел.