Мемориальное кладбище Россошки + Солдатское поле (на автомобиле путешественников)

Побывать в местах, которые война никогда не покидала и не покинет
Там, куда мы отправимся, война уже не видна. Вокруг будут степь и холмы — мирные пейзажи, которые вроде бы не напоминают о страшных событиях. Но стоит внимательно приглядеться и послушать мои рассказы, и вы почувствуете отголоски трагедии. Эти два мемориала — Солдатское поле и Россошки — места боли и скорби. Считаю, что каждому стоит услышать их историю.
5
1 отзыв
Мемориальное кладбище Россошки + Солдатское поле (на автомобиле путешественников)© Даниил
Описание экскурсии

Мы проедем таким маршрутом:

  • Мемориал Солдатское поле — посвящён павшим воинам 62-й армии, которая отличилась героической обороной Сталинграда
  • Посёлок Новая Надежда — место подвига героев танка КВ 344-го танкового батальона Донского фронта
  • Мемориальное кладбище Россошки — создано на территории двух деревень Большие и Малые Россошки, которые были сожжены во время ВОВ

Поговорим об истории боёв на подступах к Сталинграду

Наверняка вы слышали много о битве за город. Но даже далеко не все волгоградцы знают историю степных сражений. А ведь там совершалось столько подвигов, и было проявлено столько героизма и мужества, что порой бои в городе становятся тенью тех событий.

И вспомним историю двух мемориалов

Солдатское поле и Россошки — важнейшие места памяти за пределами города-героя Волгограда. Я поделюсь их историей, а также максимально подробно расскажу о Сталинградской битве.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
  • Для посещения некоторых объектов желателен внедорожник, а в плохую погоду — обязателен

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Павших Борцов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил
Даниил — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 6794 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Даниил. Мои предки живут на Волгоградской земле уже как минимум 150 лет. Любовь к истории родного города не только передалась мне по наследству, но
читать дальше

и вылилась в профессию. Я выпускник факультета исторического и правового образования, а также автор ряда научных публикаций. Несмотря на это, мой стиль общения — не сухое изложение фактов, а живой диалог. Я много путешествую, обожаю спорт, художественную литературу, кинематограф, видеоигры и бокал хорошего вина по выходным. Поэтому наш диалог вполне может выйти за пределы заявленной тематики и стать ещё более насыщенным и интересным. С радостью помогу вам узнать Волгоград как с исторической, так и с бытовой точки зрения!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Инна
21 июн 2025
Даниил - замечательный рассказчик. Он глубоко знает не только тему войны, но и вообще историю Волгоградской области, по ходу маршрута добавляет много интересных дополнительных сведений по краеведению. Кроме того, очень
читать дальше

ценно, что он может скорректировать план и информационное наполнение экскурсии под интересы заказчика.
Мы остались довольны экскурсией и очень благодарны Даниилу. Смело могу рекомендовать - заказывайте его экскурсии, жалеть точно не придётся))

Входит в следующие категории Волгограда

