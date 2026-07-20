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Мамаев курган - символ Волгограда

Посетить «главную высоту России», расшифровать ее скульптуры и узнать о Сталинградской битве
Мамаев курган более 50 лет привлекает туристов со всего мира.

Здесь можно увидеть знаменитую скульптуру «Родина-мать зовет!» и другие памятники, посвященные защитникам Сталинграда.

Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о роли Сталинградской битвы в истории Великой Отечественной войны и раскрыть секреты мемориального комплекса.

Посетители увидят Храм Всех Святых, братские могилы и символические плиты, а также узнают о технических решениях, примененных при строительстве
5
110 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Величественные памятники
  • 📜 Исторические факты
  • 🕊️ Память о героях
  • 🌳 Прогулка по аллее
  • 🏛️ Архивные фото

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Мамаева кургана - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться прогулкой на свежем воздухе. В апреле и октябре также можно посетить, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия тоже доступна, но необходимо быть готовым к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Мамаев курган - символ Волгограда
Мамаев курган - символ Волгограда
Мамаев курган - символ Волгограда

Что можно увидеть

  • Родина-мать зовет
  • Скорбь матери
  • Память поколений
  • Стоять насмерть
  • Площадь Героев
  • Зал Воинской славы
  • Вечный огонь
  • Храм Всех Святых

Описание экскурсии

Мамаев курган изнутри

Вы рассмотрите главные достопримечательности мемориального комплекса: скульптуры «Родина-мать зовет!», «Скорбь матери», «Память поколений» и «Стоять насмерть», площадь Героев, зал Воинской славы и Вечный огонь. Пройдете по аллее пирамидальных тополей и увидите памятники морякам, знаменосцам, командирам и другим защитникам Сталинграда. Кроме того, я покажу Храм Всех Святых, большую и малую братские могилы, надгробные и символические плиты.

История и секреты комплекса

Мамаев курган — знаковое для страны место. Вы услышите, какую роль Сталинградская битва сыграла в истории Великой Отечественной войны, как выглядел первоначальный проект мемориального комплекса, какие технические особенности он имел и почему местные жители долгое время не любили это место. А еще я подкреплю рассказ архивными фото и раскрою, что находится внутри «Родины-матери» и как скульптура скреплена с фундаментом.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, не предполагает дополнительных расходов
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Доплата 500 руб. за взрослого, 300 руб. за ребёнка (от 7 до 18 лет). Для детей до 6 лет бесплатно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Мамаева кургана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 961 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Дарья, я выпускница исторического факультета Волгоградского государственного университета. В детстве, зачитываясь книгами о родном городе, гордо отвечала на вопрос о будущей профессии — «Экскурсовод». Моя мечта исполнилась. С радостью покажу вам важнейшие места Волгограда и расскажу о них увлекательно, интересно и доходчиво!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 110 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
108
4
1
3
2
1
1
М
Несмотря на все сложности с топливом и дальнюю дорогу, мы, северяне, всегда едем на юг на своих машинах. И есть место, мимо которого наше ямальское сердце проехать просто не может — Город-герой Сталинград. Мы обязательно поднимаемся на Мамаев курган.
И полностью проникаемся атмосферой тех давних событий. О которых интересно и познавательно повествует Дарья.
Несмотря на все сложности с топливом и дальнюю дорогу, мы, северяне, всегда едем на юг на
Несмотря на все сложности с топливом и дальнюю дорогу, мы, северяне, всегда едем на юг на
Несмотря на все сложности с топливом и дальнюю дорогу, мы, северяне, всегда едем на юг на
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М
отлично провели время! все было прекрасно. Детям понравилось! спасибо.
отлично провели время! все было прекрасно. Детям понравилось! спасибо.
отлично провели время! все было прекрасно. Детям понравилось! спасибо.
отлично провели время! все было прекрасно. Детям понравилось! спасибо.
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Екатерина
Дарья - прекрасный экскурсовод! Рассказ был выстроен логически и грамотно. Слушать было одно удовольствие, даже не хотелось, чтоб наша встреча заканчивалась. Дарья, благодарю за чудесную экскурсию!
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Т
Очень понравилась экскурсия на Мамаев курган, проведенная Дарьей. Много информации, сведённой в связное эмоциональное повествование. Доброжелательная, мягкая манера общения. Спасибо огромное!
Очень понравилась экскурсия на Мамаев курган, проведенная Дарьей. Много информации, сведённой в связное эмоциональное повествование. Доброжелательная,
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Т
Рассказ Дарьи о Мамаевом кургане был четкий, обстоятельный и местами эмоциональный, что позволило прочувствовать остроту событий связанных с этим местом. Рекомендую!
Рассказ Дарьи о Мамаевом кургане был четкий, обстоятельный и местами эмоциональный, что позволило прочувствовать остроту событий
Рассказ Дарьи о Мамаевом кургане был четкий, обстоятельный и местами эмоциональный, что позволило прочувствовать остроту событий
Рассказ Дарьи о Мамаевом кургане был четкий, обстоятельный и местами эмоциональный, что позволило прочувствовать остроту событий
Рассказ Дарьи о Мамаевом кургане был четкий, обстоятельный и местами эмоциональный, что позволило прочувствовать остроту событий
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Y
Впечатление от экскурсии не совсем однозначное: невозможно остаться равнодушным к Мамаеву Кургану и памятнику Родина Мать Зовет, но во время экскурсиисоздавалось ощущение, что не хватает самой истории Сталинградской Битвы
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