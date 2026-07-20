Лучшее время для посещения Мамаева кургана - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться прогулкой на свежем воздухе. В апреле и октябре также можно посетить, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия тоже доступна, но необходимо быть готовым к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Родина-мать зовет
Скорбь матери
Память поколений
Стоять насмерть
Площадь Героев
Зал Воинской славы
Вечный огонь
Храм Всех Святых
Описание экскурсии
Мамаев курган изнутри
Вы рассмотрите главные достопримечательности мемориального комплекса: скульптуры «Родина-мать зовет!», «Скорбь матери», «Память поколений» и «Стоять насмерть», площадь Героев, зал Воинской славы и Вечный огонь. Пройдете по аллее пирамидальных тополей и увидите памятники морякам, знаменосцам, командирам и другим защитникам Сталинграда. Кроме того, я покажу Храм Всех Святых, большую и малую братские могилы, надгробные и символические плиты.
История и секреты комплекса
Мамаев курган — знаковое для страны место. Вы услышите, какую роль Сталинградская битва сыграла в истории Великой Отечественной войны, как выглядел первоначальный проект мемориального комплекса, какие технические особенности он имел и почему местные жители долгое время не любили это место. А еще я подкреплю рассказ архивными фото и раскрою, что находится внутри «Родины-матери» и как скульптура скреплена с фундаментом.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, не предполагает дополнительных расходов
Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Доплата 500 руб. за взрослого, 300 руб. за ребёнка (от 7 до 18 лет). Для детей до 6 лет бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Мамаева кургана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 961 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Дарья, я выпускница исторического факультета Волгоградского государственного университета. В детстве, зачитываясь книгами о родном городе, гордо отвечала на вопрос о будущей профессии — «Экскурсовод». Моя мечта исполнилась. С радостью покажу вам важнейшие места Волгограда и расскажу о них увлекательно, интересно и доходчиво!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 110 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Михаил
Несмотря на все сложности с топливом и дальнюю дорогу, мы, северяне, всегда едем на юг на своих машинах. И есть место, мимо которого наше ямальское сердце проехать просто не может — Город-герой Сталинград. Мы обязательно поднимаемся на Мамаев курган. И полностью проникаемся атмосферой тех давних событий. О которых интересно и познавательно повествует Дарья.
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М
Марина
отлично провели время! все было прекрасно. Детям понравилось! спасибо.
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Екатерина
Дарья - прекрасный экскурсовод! Рассказ был выстроен логически и грамотно. Слушать было одно удовольствие, даже не хотелось, чтоб наша встреча заканчивалась. Дарья, благодарю за чудесную экскурсию!
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Т
Татьяна
Очень понравилась экскурсия на Мамаев курган, проведенная Дарьей. Много информации, сведённой в связное эмоциональное повествование. Доброжелательная, мягкая манера общения. Спасибо огромное!
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Т
Татьяна
Рассказ Дарьи о Мамаевом кургане был четкий, обстоятельный и местами эмоциональный, что позволило прочувствовать остроту событий связанных с этим местом. Рекомендую!
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Y
Yuliya
Впечатление от экскурсии не совсем однозначное: невозможно остаться равнодушным к Мамаеву Кургану и памятнику Родина Мать Зовет, но во время экскурсиисоздавалось ощущение, что не хватает самой истории Сталинградской Битвы
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