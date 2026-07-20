Мамаев курган более 50 лет привлекает туристов со всего мира.



Здесь можно увидеть знаменитую скульптуру «Родина-мать зовет!» и другие памятники, посвященные защитникам Сталинграда.



Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о роли Сталинградской битвы в истории Великой Отечественной войны и раскрыть секреты мемориального комплекса.



Посетители увидят Храм Всех Святых, братские могилы и символические плиты, а также узнают о технических решениях, примененных при строительстве

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Мамаева кургана - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться прогулкой на свежем воздухе. В апреле и октябре также можно посетить, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия тоже доступна, но необходимо быть готовым к холодной погоде.

Сейчас август — это идеальное время.