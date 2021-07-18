Мамаев курган - символ Волгограда

Посетить «главную высоту России», расшифровать ее скульптуры и узнать о Сталинградской битве

5
3 отзыва
Индивидуальная
Более 50 лет Мамаев курган привлекает гостей со всего мира.

Я расскажу о советских людях, которые сражались за Сталинград, день за днем приближая миг победы.

Покажу посвященные им памятники и раскрою историю комплекса: вы узнаете, кто был инициатором его строительства, сколько лет продолжались работы и какие неординарные технические решения были найдены в процессе.
Мамаев курган - символ Волгограда
Мамаев курган - символ Волгограда
Мамаев курган - символ Волгограда
Мамаев курган - символ Волгограда
Мамаев курган - символ Волгограда
Мамаев курган - символ Волгограда
Мамаев курган - символ Волгограда
Мамаев курган - символ Волгограда
Мамаев курган - символ Волгограда
Мамаев курган - символ Волгограда
Мамаев курган - символ Волгограда
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мамаев курган изнутри

Вы рассмотрите главные достопримечательности мемориального комплекса: скульптуры «Родина-мать зовет!», «Скорбь матери», «Память поколений» и «Стоять насмерть», площадь Героев, зал Воинской славы и Вечный огонь. Пройдете по аллее пирамидальных тополей и увидите памятники морякам, знаменосцам, командирам и другим защитникам Сталинграда. Кроме того, я покажу Храм Всех Святых, большую и малую братские могилы, надгробные и символические плиты.

История и секреты комплекса

Мамаев курган — знаковое для страны место. Вы услышите, какую роль Сталинградская битва сыграла в истории Великой Отечественной войны, как выглядел первоначальный проект мемориального комплекса, какие технические особенности он имел и почему местные жители долгое время не любили это место. А еще я подкреплю рассказ архивными фото и раскрою, что находится внутри «Родины-матери» и как скульптура скреплена с фундаментом.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Мамаева кургана
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
18 июля 2021
Впервые оказались проездом в Волгограде и очень этому обрадовались, так как давно мечтали оказаться в этом городе и увидеть
монумент "Родина-мать зовет" своими глазами. Экскурсовод Дарья провела для нас очень проникновенную, интересную, насыщенную фактами об этом страшном событии экскурсию. 2 часа пролетели незаметно. Советуем всем будущим путешественникам провести 2 часа своей жизни на данной экскурсии и в их сердце обязательно останется след как наши деды и прадеды боролись ценой своей жизни за наше светлое будущее!
Кристина
21 июня 2021
Огромное спасибо Дарье– нашему гиду! Захватывающий рассказ об истории возникновения Мамаева Кургана, Сталинградской битве, городе Волгограде в течении 2,5 часов пролетел незаметно! Не хотелось расставаться с Дарьей,очень умная,обаятельная,располагающая к себе девушка! Наши дети,как и мы остались безумно довольны экскурсией! Не сомневайтесь в выборе,не смотря на малое количество отзывов, от экскурсии вы будете в восторге!
Н
11 июня 2021
Добрый день! Мы семьёй я, муж и двое сыновей 9, 12 лет были на экскурсии с Дарьей. Спасибо Дарье за интереснейшую экскурсию, прекрасно подобранный материал, информвция не сложная и интересная, что очень важно, когда ты с детьми. Экскурсия проходит, как небольшая интерактивная игра, вопрос/ответ. Но глвное Дарья эмоционально включена в историю Мамаева кургана и заряжает вас этой энергетикой. У меня в некоторых местах слёзы на глаза наворачивались.
Дополнительно получили информацию, где провести оставшееся время в Волгограде (где погулять, что дополнительно посмотреть).
Мы брали экскурсию, когда у Дарьи не было ни одного отзыва, но поверьте, ни на минуту не пожалели! Очень советую прогуляться по Мамаеву кургану с Дарьей!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Волгограда

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🏛История и архитектураМамаев курган🗽Достопримечательности🟥СССР

Еще несколько похожих предложений в Волгограде

Мамаев курган - «главная высота России»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Даниил
5
103 отзыва
Мамаев курган - «главная высота России»
Посетить важнейший символ Волгограда и узнать о нем действительно интересные факты
2 210 за 1-8 чел.
Главная высота России - Мамаев Курган
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Даниил
5
16 отзывов
Главная высота России - Мамаев Курган
Однажды командующий 62 армии Василий Иванович Чуйков сказал: Есть в огромной России город, которому отдано моё сердце
2 000 за 1-8 чел.
Мамаев Курган - главная высота России
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталия
5
2 отзыва
Мамаев Курган - главная высота России
Памятник-ансамбль Героям Сталинградской Битвы на Мамаевом кургане - это буквально поэма человеческому подвигу
от 1 800 за 1-5 чел.
Мамаев курган - экскурсия в сборной группе
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Волга-Volga
5
1 отзыв
Мамаев курган - экскурсия в сборной группе
Посещая Волгоград, невозможно не побывать на главной высоте России - Мамаевом кургане
от 750 за 1 человека
Мамаев Курган - Седьмое чудо России 2 дня / 1 ночь
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
ВолгоградТрэвел
Нет отзывов
Мамаев Курган - Седьмое чудо России 2 дня / 1 ночь
Есть в Волгограде место, самым тесным образом связанное с событиями Второй Мировой войны, с Великой Сталинградской
от 6 395 за 1 человека
Мамаев курган в деталях
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
5
48 отзывов
Мамаев курган в деталях
Посетить «визитную карточку» города, расшифровать ее памятники и узнать небанальные факты
2 080 за 1-10 чел.
Экскурсия на Мамаев Курган
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анастасия
5
10 отзывов
Экскурсия на Мамаев Курган
Погрузиться в рассказы о городе-герое и мемориальном комплексе на «главной высоте России»
1 700 за 1-10 чел.
Мамаев курган: от первого боя до наших дней
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Иван
5
28 отзывов
Мамаев курган: от первого боя до наших дней
Исследовать один из крупнейших мемориальных комплексов мира и расшифровать его главные композиции
2 100 за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия, поездка на Метротраме и посещение Мамаева Кургана
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
5
5 отзывов
Обзорная экскурсия, поездка на Метротраме и посещение Мамаева Кургана
Волгоград - город-герой, именно здесь проходила великая Сталинградская битва, перевернувшая ход истории Великой
от 6 000 за 1-10 чел.
Мамаев курган: история в камне
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Татьяна
5
7 отзывов
Мамаев курган: история в камне
Подняться на главную высоту России и понять, как память о Войне воплотилась в архитектуре комплекса
790 за 1 человека
Высота 102 - Мамаев курган
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
2 отзыва
Высота 102 - Мамаев курган
Экскурсия к памятнику-ансамблю «Героям Сталинградской Битвы» на Мамаевом Кургане
2 000 за 1-10 чел.
Обзорная Центр города и Мамаев курган
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
4 отзыва
Обзорная Центр города и Мамаев курган
История Волгоград неразрывно связана с военным прошлым
3 500 за 1-20 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Волгограде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Волгограде
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ