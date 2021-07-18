Что вас ожидает

Мамаев курган изнутри

Вы рассмотрите главные достопримечательности мемориального комплекса: скульптуры «Родина-мать зовет!», «Скорбь матери», «Память поколений» и «Стоять насмерть», площадь Героев, зал Воинской славы и Вечный огонь. Пройдете по аллее пирамидальных тополей и увидите памятники морякам, знаменосцам, командирам и другим защитникам Сталинграда. Кроме того, я покажу Храм Всех Святых, большую и малую братские могилы, надгробные и символические плиты.

История и секреты комплекса

Мамаев курган — знаковое для страны место. Вы услышите, какую роль Сталинградская битва сыграла в истории Великой Отечественной войны, как выглядел первоначальный проект мемориального комплекса, какие технические особенности он имел и почему местные жители долгое время не любили это место. А еще я подкреплю рассказ архивными фото и раскрою, что находится внутри «Родины-матери» и как скульптура скреплена с фундаментом.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, не предполагает дополнительных расходов.