Вы увидите не парадный город, а его боевой каркас, «острова» обороны, вошедшие в учебники военного искусства. Улицы современного Волгограда раскроются как страницы легендарной летописи.
Но мы не будем просто смотреть на памятники — мы проедем и побываем в местах, где каждый камень, каждый клочок земли стали неприступной крепостью, символом человеческого героизма и подвига.
Но мы не будем просто смотреть на памятники — мы проедем и побываем в местах, где каждый камень, каждый клочок земли стали неприступной крепостью, символом человеческого героизма и подвига.
Описание экскурсииБоевой каркас города Мы проедем по местам, которые вошли в учебники военного искусства как примеры абсолютной обороны. Улицы современного Волгограда раскроются как легендарная летопись: здесь был передний край, здесь держали оборону неделями, отсюда не отступили ни на шаг. Вы увидите не отреставрированные мемориалы, а подлинные остовы зданий, где каждый пролом — свидетельство рукопашной схватки. Сталинградский элеватор Первая остановка — Сталинградский элеватор. Это гигантское зернохранилище стало настоящей крепостью в сентябре 1942 года. Горстка бойцов 35-й гвардейской дивизии держала оборону здесь почти две недели, отбивая атаки превосходящих сил противника. Вы узнаете, почему немцы прозвали элеватор «неприступной твердыней» и как советские солдаты использовали высоту и конструкцию здания для круговой обороны. Дом Павлова и мельница Гергардта — два символа одной Победы Дом сержанта Якова Павлова («Дом Солдатской Славы») и руины мельницы Гергардта (Мельница №4) стоят рядом, но их судьбы разошлись. Мельница — это «застывшая память войны»: она так и не была восстановлена, осталась в том виде, в каком её оставили снаряды в 1942 году. Дом Павлова после войны отстроили, но оставили мемориальную стену. Гарнизон из 24 бойцов держал его 58 суток, не дав врагу прорваться к Волге. Остров Людникова и лаборатория «Красный Октябрь» Остров Людникова — маленький клочок земли у завода «Баррикады», где дивизия полковника Людникова сдерживала натиск немецких войск в ноябре 1942 года. Вы узнаете, как бойцы выживали в «огненном мешке», откуда брали воду и патроны и почему этот плацдарм стал одним из самых кровавых эпизодов Сталинградской битвы. Завершает экскурсию посещение руин заводской лаборатории «Красный Октябрь». Здесь особенно остро чувствуется «человеческий масштаб» войны. Не огромный мемориал, а остатки заводского корпуса с выбитыми окнами, вросшими в землю стенами и тишиной, которая здесь кажется особенно тяжёлой. В итоге Вы узнаете и почувствуете:
- Почему Сталинградскую битву называют «сражением за отдельные здания».
- Что такое «сталинградская тактика» уличного боя.
- Цену подвига, который складывался не из громких атак, а из ежедневного, ежеминутного сопротивления.
• Настоящие, а не киношные истории защитников этих «крепостей». Откройте для себя город, который не сдался, и людей, которые стали крепче камня. Важная информация:
- Для экскурсии по Волгограду выбирайте удобную одежду и обувь, возьмите с собой камеру — центральная часть города, в которой сосредоточены главные достопримечательности, чрезвычайно фотогенична.
- Рекомендуем взять с собой бутылочку воды, на всякий случай зонт и небольшой перекус для Вашего ребёнка.
- Доплата за экскурсию производится наличными при встрече с представителем компании перед началом экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сталинградский элеватор
- Дом сержанта Якова Павлова - «Дом Солдатской Славы»
- Руины мельницы Гергардта/Грудина или Мельница №4 - «Застывшая память войны»
- Остров Людникова - плацдарм мужества или «Огненный Остров»
- Руины заводской лаборатории «Красный Октябрь»
Что включено
- Транспорт
- Услуги сертифицированного гида
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Мира, 12, около входа в отель «Волгоград»
Завершение: Ул. Мира, 12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Для экскурсии по Волгограду выбирайте удобную одежду и обувь, возьмите с собой камеру - центральная часть города, в которой сосредоточены главные достопримечательности, чрезвычайно фотогенична
- Рекомендуем взять с собой бутылочку воды, на всякий случай зонт и небольшой перекус для Вашего ребёнка
- Доплата за экскурсию производится наличными при встрече с представителем компании перед началом экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Дом Павлова и мельница — это застывшее время. А заводская лаборатория в «Красном Октябре» — будто только что бой закончился. Гид не просто факты кидал, а заставлял чувствовать. Сталинградскую тактику теперь сам могу объяснить.
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М
Ездили с сыном-подростком. Оба под впечатлением. Руины мельницы и лаборатории — не музейные экспонаты, а настоящая броня войны. Гид вёл жёстко, по делу, без пафоса. Сын теперь гордится, что живёт в такой стране.
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Д
Это не прогулка, а погружение. Руины мельницы и лаборатория — как открытая рана. Гид рассказал, как наши держали дом Павлова. Остров Людникова — сила духа, которую не сломать. Если будете в Волгограде — берите обязательно.
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Н
Остров Людникова меня добил. Крошечный клочок земли, а держались неделями. Гид рассказывал про солдат, которые держали элеватор — они не сдались даже когда закончились патроны. Такие экскурсии нужно проходить каждому, чтобы помнили.
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А
Элеватор, Дом Павлова, мельница, остров Людникова, лаборатория — всё, что нужно увидеть, чтобы понять Сталинград. Гид — жёсткий, без воды. Впечатления на всю жизнь. Рекомендую мужикам, которые думают, что война — это про кино.
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С
Остров Людникова — это мощь. Представить, как наши держались на пятачке под огнём, невозможно без слёз. Элеватор и заводская лаборатория — места, где чувствуешь себя солдатом. Рекомендую всем, кто хочет понять, что такое подвиг.
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