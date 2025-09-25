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Е Евгений Дом Павлова и мельница — это застывшее время. А заводская лаборатория в «Красном Октябре» — будто только что бой закончился. Гид не просто факты кидал, а заставлял чувствовать. Сталинградскую тактику теперь сам могу объяснить. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Максим Ездили с сыном-подростком. Оба под впечатлением. Руины мельницы и лаборатории — не музейные экспонаты, а настоящая броня войны. Гид вёл жёстко, по делу, без пафоса. Сын теперь гордится, что живёт в такой стране. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дмитрий Это не прогулка, а погружение. Руины мельницы и лаборатория — как открытая рана. Гид рассказал, как наши держали дом Павлова. Остров Людникова — сила духа, которую не сломать. Если будете в Волгограде — берите обязательно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Остров Людникова меня добил. Крошечный клочок земли, а держались неделями. Гид рассказывал про солдат, которые держали элеватор — они не сдались даже когда закончились патроны. Такие экскурсии нужно проходить каждому, чтобы помнили. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алексей Элеватор, Дом Павлова, мельница, остров Людникова, лаборатория — всё, что нужно увидеть, чтобы понять Сталинград. Гид — жёсткий, без воды. Впечатления на всю жизнь. Рекомендую мужикам, которые думают, что война — это про кино. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет