Показать всёМемориальный комплекс «Остров Людникова»Мамаев КурганОбзорныеМузей-панорама "Сталинградская битва"
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Элеватор, Мамаев курган и остров Людникова в Волгограде
Погрузитесь в историю Сталинградской битвы, посетив знаковые места Волгограда. Узнайте о боях за город, героях и ключевых событиях сражения на Волге
Завтра в 08:30
15 ноя в 08:30
5 400₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Первое знакомство с Волгоградом в мини-группе
Начало: Волгоград, Аллея Героев 1, площадь Павших борцов
Расписание: Ежедневно 9.00
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
от 4 000₽ за человека
скидка
10%
7 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Увидеть Волгоград и влюбиться в него за один день
Познакомиться с главными достопримечательностями и почувствовать красоту и индивидуальность города
Начало: На пл. Павших Борцов
Расписание: ежедневно в 09:00
16 ноя в 09:00
23 ноя в 09:00
40003 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 ноября 2024Большая благодарность Артёму за экскурсию! Смог заинтересовать 14 летнего подростка, что происходит крайне редко. Наглядность материала, погружение в историю, малоизвестные факты, различные локации - понравилось всё! Порекомендовала друзьям, с удовольствием, если вернёмся)), второй раз возьмём экскурсию у Артёма!)
- ЮЮрий29 октября 2024Если вы хотите узнать неизвестные и интереснейшие моменты Сталинградской битвы, то вам обязательно нужно обратиться к Артему. До сих пор
- ЕЕлена29 октября 2024Оочень содержательная, основательная экскурсия. Очень много истории, которую важно и нужно знать. Огромное спасибо Артему за энциклопедические знания, умение преподнести информацию доступно и понятно каждому. 10 из 10!!!
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