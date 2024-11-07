читать дальше находимся под впечатлением от экскурсии с ним. Артем обладает энциклопедическими знаниями о своем городе. На любой вопрос, дает исчерпывающий ответ. Экскурсия напоминала в чем-то беседу. Идешь, смотришь, слушаешь, обсуждаешь перипетии Сталинградской битвы. Это и подкупает, как проводит экскурсию Артем. Огромное спасибо.

Если вы хотите узнать неизвестные и интереснейшие моменты Сталинградской битвы, то вам обязательно нужно обратиться к Артему. До сих пор