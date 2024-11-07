Мемориальный комплекс «Остров Людникова» – экскурсии в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «Мемориальный комплекс «Остров Людникова»» в Волгограде, цены от 3 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Волгоградский элеватор, Мамаев курган и остров Людникова
На машине
50 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Элеватор, Мамаев курган и остров Людникова в Волгограде
Погрузитесь в историю Сталинградской битвы, посетив знаковые места Волгограда. Узнайте о боях за город, героях и ключевых событиях сражения на Волге
Завтра в 08:30
15 ноя в 08:30
5 400 за всё до 3 чел.
Первое знакомство с Волгоградом в мини-группе
41 отзыв
7 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Первое знакомство с Волгоградом в мини-группе
Начало: Волгоград, Аллея Героев 1, площадь Павших борцов
Расписание: Ежедневно 9.00
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
от 4 000 за человека
Увидеть Волгоград и влюбиться в него за один день
На машине
скидка
10%
7 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Увидеть Волгоград и влюбиться в него за один день
Познакомиться с главными достопримечательностями и почувствовать красоту и индивидуальность города
Начало: На пл. Павших Борцов
Расписание: ежедневно в 09:00
16 ноя в 09:00
23 ноя в 09:00
40003 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 ноября 2024
    Волгоградский элеватор, Мамаев курган и остров Людникова
    Большая благодарность Артёму за экскурсию! Смог заинтересовать 14 летнего подростка, что происходит крайне редко. Наглядность материала, погружение в историю, малоизвестные факты, различные локации - понравилось всё! Порекомендовала друзьям, с удовольствием, если вернёмся)), второй раз возьмём экскурсию у Артёма!)
  • Ю
    Юрий
    29 октября 2024
    Волгоградский элеватор, Мамаев курган и остров Людникова
    Если вы хотите узнать неизвестные и интереснейшие моменты Сталинградской битвы, то вам обязательно нужно обратиться к Артему. До сих пор
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    находимся под впечатлением от экскурсии с ним. Артем обладает энциклопедическими знаниями о своем городе. На любой вопрос, дает исчерпывающий ответ. Экскурсия напоминала в чем-то беседу. Идешь, смотришь, слушаешь, обсуждаешь перипетии Сталинградской битвы. Это и подкупает, как проводит экскурсию Артем. Огромное спасибо.

  • Е
    Елена
    29 октября 2024
    Волгоградский элеватор, Мамаев курган и остров Людникова
    Оочень содержательная, основательная экскурсия. Очень много истории, которую важно и нужно знать. Огромное спасибо Артему за энциклопедические знания, умение преподнести информацию доступно и понятно каждому. 10 из 10!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Мемориальный комплекс «Остров Людникова»»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Волгоградский элеватор, Мамаев курган и остров Людникова
  2. Первое знакомство с Волгоградом в мини-группе
  3. Увидеть Волгоград и влюбиться в него за один день
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Мамаев Курган
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Мельница Гергардта
  5. Дом Павлова
  6. Родина-мать зовёт!
  7. Центральная набережная Волгограда
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Музей-заповедник "Старая Сарепта"
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в ноябре 2024
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