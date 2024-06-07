Экскурсии по Волгограду на машине с гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «На машине» в Волгограде, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первая встреча с Волгоградом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
293 отзыва
Популярное предложение
Первая встреча с Волгоградом: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Волгоградом через его исторические события и знаковые места. Узнайте о Сталинградской битве, посетите Мамаев курган и полюбуйтесь Волгой
Начало: На площади Павших Борцов
12 июня в 12:00
23 июня в 09:00
3 500 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Волгоград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
99 отзывов
Добро пожаловать в Волгоград: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в историю Волгограда, его знаковые места и памятники, вдохновляющие на подвиги и героизм
Начало: У подножия Мамаева Кургана около лестницы
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
6 400 за всё до 4 чел.
Большое знакомство с Волгоградом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
116 отзывов
Большое знакомство с Волгоградом
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия
Начало: На площади Павших борцов у вечного огня
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
4 800 за всё до 3 чел.
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
105 отзывов
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс
Начало: Площадь Павших Борцов
11 июня в 15:00
12 июня в 09:00
7 300 за всё до 4 чел.
Волгоградский элеватор, Мамаев курган и остров Людникова
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Экскурсия по Волгограду: Мамаев курган, Волгоградский элеватор, остров Людникова
Погрузитесь в историю Сталинградской битвы, посетив знаковые места Волгограда. Узнайте о боях за город, героях и ключевых событиях сражения на Волге
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
5 400 за всё до 3 чел.
Авто-пешеходная экскурсия в Старую Сарепту и на Волго-Донской канал
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Волгограду с посещением музея
Познайте Волгоград в комфортной обстановке: от исторических музеев до величественных памятников
Начало: На площади Павших Борцов
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Спасо-Преображенский монастырь - легенда донского края
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Спасо-Преображенский монастырь: путешествие в духовное наследие Волгограда
Погрузитесь в мир древних традиций и святости, посетив легендарный монастырь на берегу Дона
Начало: На площади Павших Борцов
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
36 000 за всё до 4 чел.
Из Волгограда - в Старую Сарепту
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Из Волгограда - в Старую Сарепту
Побывать в бывшем поселении колонистов-миссионеров из Европы и полюбоваться саксонским барокко
Начало: На пл. Павших Борцов
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    7 июня 2024
    Добро пожаловать в Волгоград
    Все отлично организовано
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Первая встреча с Волгоградом
    Прекрасный специалист с историческим образованием. Очень много информации успела подать за небольшой отрезок времени.
  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Первая встреча с Волгоградом
    Шикарная экскурсия!!! Посетили много достопримечательностей города и узнали интересные исторические факты. Огромное спасибо Елене за яркие эмоции и впечатления полученные в ходе экскурсии!!!
  • В
    Вероника
    5 июня 2024
    Первая встреча с Волгоградом
    Великолепный экскурсовод! С первых минут становится понятно, что она не только энцекопедически владеет историческим фактами, знаковыми личностями и датами, но
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    и живёт историей своего города. Её повествования погружают в историю и позволяют ощутить себя участником событий, не позволяя остаться равнодушным. Мы получили большое удовольствие и прониклись событиями и подвигами наших соотечественников. От себя очень рекомендуем и экскурсию и экскурсовода, уверены что никто не пожалеет и получит массу положительных, потреатических эмоций.

    Великолепный экскурсовод! С первых минут становится понятно, что она не только энцекопедически владеет историческим фактами, знаковыми
  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Большое знакомство с Волгоградом
    В Волгограде - первый раз. До экскурсии прогулялись по центру города. Владимир ждал нас в назначенном месте. Много и интересно
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    рассказывал. Нас было двое. Помимо пешеходного маршрута передвигались на автомобиле с кондиционером. По нашему мнению, мы посетили за три часа бОльшую часть достопримечательностей города

  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Волгоградский элеватор, Мамаев курган и остров Людникова
    Артём - прекрасный экскурсовод, нам очень понравилась эта экскурсия с ним
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Волгоградский элеватор, Мамаев курган и остров Людникова
    Всем здравствуйте! Рекомендую данную экскурсию для тех кто интересуется историей времен Великой Отечественной Войны. История города, людей его защищавших, переплетение
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    разных рубежей обороны в рамках одного города. За 4 часа мы посмотрели все знаковые места, плюс на машине проехали по городу и составили о нем тоже впечатление, потом когда гуляли сами было очень удобно. Мне было интересно. Параллейно Артем отвечал на все обыденные наши вопросы, учитывая, что мы первый раз были в Волгограде. Артем отлично знает город, может много чего посоветовать: где поесть, куда сходить, что посмотреть. Отлично, комфортно, ненавязчиво в совокупности с большим багажом знаний.

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Добро пожаловать в Волгоград
    Однозначно надо брать экскурсию при посещении мемориала. Хочу отметить нашего экскурсовода Марину. Нам повезло. Все 3 часа слушали с интересом. Марина обращала наше внимание на многие моменты, которые бы сами точно пропустили.
  • Я
    Ярослав
    23 мая 2024
    Волгоградский элеватор, Мамаев курган и остров Людникова
    С товарищем собирались посетить Волгоград. Так как интересуемся военно-исторической тематикой, то хотелось выбрать такую экскурсию, которая бы максимально информативно и
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    интересно поведала о Сталинградской битве. И, проанализировава разные варианты решил остановиться на этой. И рад, что не прогадал! Экскурсия получилось очень информативной и интересной. По времени заняла около 4 часов и все это время Артём рассказывал нам интересные факты как про военные действия, так и про жизнь города сейчас. Было очень интересно. Артём очень компетентный специалист, достаточно известный в исторических кругах. У него много статей и видео, посвященных Сталинградской битве. Так что, если вы интересуетесь этой тематикой, то смело рекомендую!

  • о
    ольга
    21 мая 2024
    Добро пожаловать в Волгоград
    Экскурсию проводил Андрей!! Человек, обладающий знанием темы, дипломатичный, дружелюбный. Невероятный рассказчик, очень эмоциональный, читает стихи, цитирует прозу!!! Погружение в Сталинградскую
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    битву, строительство Мамаева кургана - было полное, до слез!! Все продумано отлично: начало экскурсии, проезд по городу на комфортабельном авто. Так же Андрей дал рекомендации что еще посмотреть, где погулять, места, где можно вкусно поужинать. От всей души наша компания благодарит Андрея!! Рекомендуем его на 100%!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «На машине»

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  4. Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
  5. Волгоградский элеватор, Мамаев курган и остров Людникова
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Дом Павлова
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  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "На машине" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3 500 до 36 000. Туристы уже оставили гидам 628 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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