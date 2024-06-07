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разных рубежей обороны в рамках одного города. За 4 часа мы посмотрели все знаковые места, плюс на машине проехали по городу и составили о нем тоже впечатление, потом когда гуляли сами было очень удобно. Мне было интересно. Параллейно Артем отвечал на все обыденные наши вопросы, учитывая, что мы первый раз были в Волгограде. Артем отлично знает город, может много чего посоветовать: где поесть, куда сходить, что посмотреть. Отлично, комфортно, ненавязчиво в совокупности с большим багажом знаний.