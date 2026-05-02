Пройти от нулевого километра до музея-панорамы и услышать голоса осаждённого города
Вы пройдёте по центру Волгограда в наушниках, но вместо гида вас вас будет сопровождать аудиоистория.
Два рассказчика, голоса дикторов, фронтовые письма и воспоминания жителей — звуки прошлого сольются с шумом городских улиц. Вы не просто увидите памятные места, а услышите эхо Сталинграда там, где оно ещё не стихло.
Для бронирования достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Аллеи Героев
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Волгограде
Провели экскурсии для 549 туристов
Мы — молодая и сильная команда единомышленников, где каждый владеет навыками работы в туризме на высшем уровне. Мы не стоим на месте, а постоянно внедряем новые услуги: приём школьных и корпоративных групп по Волгограду, аудиогиды, автобусные туры по России и многое другое.
В
Виктория
Решила пройтись по Волгограду с аудиогидом - и это было одно из лучших решений за всю поездку! Как только оставила заявку, со мной быстро связался менеджер, рассказал все подробности и читать дальшеуменьшить
ответил на вопросы, а во время экскурсии была очень дружелюбная сопровождающая, которая всё подскажет, расскажет и пофотографирует) Аудиогид работал супер, по длительности комфортно, было не утомительно, слушали и смотрели с большим интересом. Большое спасибо организаторам за такую душевную и познавательную экскурсию! Однозначно рекомендую всем, кто приезжает в Волгоград. 😊
Ответ организатора:
Виктория, благодарим за ваш отзыв! С удовольствием будем ждать вас в нашем городе снова!
Ангелина
Первый раз в жизни посетила подобного рода экскурсию, даже сама не ожидала, что будет настолько интересно и увлекательно, столько новой информации узнала о городе! Спасибо большое организаторам, которые так трепетно относятся к своему делу, с душой и заботой о каждом туристе. Всем друзьям и знакомым вас буду рекомендовать и еще долго помнить пережитые вместе с вами эмоции!!! ☺️
Ответ организатора:
Ангелина, мы очень рады, что наша экскурсия оставила у вас приятные впечатления! С радостью встретим вас снова!
Григоровская
Сегодня побывала на иммерсивной экскурсии, все очень понравилось, рассказ был интересный и содержательный. Также, во время экскурсии с нами была сопровождающая, очень милая и добрая девушка, подсказала места, где в центре Волгограда можно купить сувениры и недорого пообедать. Спасибо организатору за возможность побывать на такой информативной экскурсии?
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Мы очень рады, что вы остались довольны экскурсией. Ждём вас снова!
Александра
Иммерсивная экскурсия по Волгограду очень понравилась. Первый раз решили попробовать такой формат и осталоись положительные впечатления. Милая девушка сопровождающая прогуливалась вместе с нами. Было интересно и необычно. Благодаря аудиосопровождению и атмосфере получилось полностью погрузиться и узнать историю города. Экскурсия оставила яркие эмоции и впечатления.
Ответ организатора:
Александра, благодарим за высокую оценку нашей работы! С радостью будем ждать вас снова, чтобы показать и другие неизведанные места нашего прекрасного города! 🌺
Анастасия
Побывала на иммерсивной экскурсии 10.05, очень понравился необычный формат, который полностью погружает в атмосферу военных действий, спасибо огромное организаторам, все продуманно до мелочей. Удивило много раздаточного материала: открытки, буклеты, конфетки, реальные письма солдат, азбука морза. На протяжении всей экскурсии мурашки по телу, и слезы на глазах, а потом еще долго находилась под впечатлением)
Ответ организатора:
Анастасия, мы очень рады, что Вам понравилось в городе-герое Волгограде! С удовольствием встретим Вас в гостях еще и покажем другие неизведанные места нашего чудесного города!
Алина
Спасибо большое за отличную экскурсию! Узнала очень много нового и интересного, время пролетело незаметно! Обязательно порекомендую своим знакомым!
Ответ организатора:
Алина, спасибо за отзыв! Мы очень рады, что вы остались довольны экскурсией. Ждём вас снова!
