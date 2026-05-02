Вы пройдёте по центру Волгограда в наушниках, но вместо гида вас вас будет сопровождать аудиоистория. Два рассказчика, голоса дикторов, фронтовые письма и воспоминания жителей — звуки прошлого сольются с шумом городских улиц. Вы не просто увидите памятные места, а услышите эхо Сталинграда там, где оно ещё не стихло.

Описание аудиогида

Перед стартом вы получите конверт и в нужные моменты будете обращаться к его содержимому — это часть погружения. А затем пройдёте через знаковые точки, где война до сих пор читается в облике города.

Площадь Павших Борцов и Вечный огонь

Здесь особенно остро чувствуется, что значила Сталинградская битва для судьбы города. Это место задаёт главный эмоциональный акцент маршрута.

Аллея Героев

Парадная часть центра. Вы увидите, как послевоенный город восстанавливали и как память о героях вписана в его сегодняшний облик — без пафоса, но с уважением.

Центральная набережная

Река была одной из ключевых линий обороны. Здесь вы поймёте, почему вода стала и спасением, и ловушкой для защитников Сталинграда.

Дом Павлова

Мы остановимся здесь, чтобы увидеть одно здание — и представить ход целой битвы.

Мельница Гергардта

Один из немногих домов, где следы войны видны прямо на фасаде.

Организационные детали