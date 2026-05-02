Иммерсивная аудиоэкскурсия «Эхо Сталинграда»

Пройти от нулевого километра до музея-панорамы и услышать голоса осаждённого города
Вы пройдёте по центру Волгограда в наушниках, но вместо гида вас вас будет сопровождать аудиоистория.

Два рассказчика, голоса дикторов, фронтовые письма и воспоминания жителей — звуки прошлого сольются с шумом городских улиц. Вы не просто увидите памятные места, а услышите эхо Сталинграда там, где оно ещё не стихло.
5
7 отзывов
Описание аудиогида

Перед стартом вы получите конверт и в нужные моменты будете обращаться к его содержимому — это часть погружения. А затем пройдёте через знаковые точки, где война до сих пор читается в облике города.

Площадь Павших Борцов и Вечный огонь

Здесь особенно остро чувствуется, что значила Сталинградская битва для судьбы города. Это место задаёт главный эмоциональный акцент маршрута.

Аллея Героев

Парадная часть центра. Вы увидите, как послевоенный город восстанавливали и как память о героях вписана в его сегодняшний облик — без пафоса, но с уважением.

Центральная набережная

Река была одной из ключевых линий обороны. Здесь вы поймёте, почему вода стала и спасением, и ловушкой для защитников Сталинграда.

Дом Павлова

Мы остановимся здесь, чтобы увидеть одно здание — и представить ход целой битвы.

Мельница Гергардта

Один из немногих домов, где следы войны видны прямо на фасаде.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с сопровождением координатора на всём маршруте. Он выдаёт наушники, помогает с навигацией и следит за темпом группы
  • Маршрут полностью пешеходный, без долгих пауз и остановок. Общая протяжённость — 3 км
  • В случае неблагоприятной погоды прогулка может быть перенесена на другое время или дату

ежедневно в 10:00 и 16:00

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Дети до 18 лет1700 ₽
Стандартный1800 ₽
Пенсионеры1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Аллеи Героев
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 549 туристов
Мы — молодая и сильная команда единомышленников, где каждый владеет навыками работы в туризме на высшем уровне. Мы не стоим на месте, а постоянно внедряем новые услуги: приём школьных и корпоративных групп по Волгограду, аудиогиды, автобусные туры по России и многое другое.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
В
Решила пройтись по Волгограду с аудиогидом - и это было одно из лучших решений за всю поездку! Как только оставила заявку, со мной быстро связался менеджер, рассказал все подробности и
ответил на вопросы, а во время экскурсии была очень дружелюбная сопровождающая, которая всё подскажет, расскажет и пофотографирует)
Аудиогид работал супер, по длительности комфортно, было не утомительно, слушали и смотрели с большим интересом. Большое спасибо организаторам за такую душевную и познавательную экскурсию! Однозначно рекомендую всем, кто приезжает в Волгоград. 😊

Виктория
Ответ организатора:
Виктория, благодарим за ваш отзыв! С удовольствием будем ждать вас в нашем городе снова!
А
Первый раз в жизни посетила подобного рода экскурсию, даже сама не ожидала, что будет настолько интересно и увлекательно, столько новой информации узнала о городе!
Спасибо большое организаторам, которые так трепетно относятся к своему делу, с душой и заботой о каждом туристе. Всем друзьям и знакомым вас буду рекомендовать и еще долго помнить пережитые вместе с вами эмоции!!! ☺️
Виктория
Ответ организатора:
Ангелина, мы очень рады, что наша экскурсия оставила у вас приятные впечатления! С радостью встретим вас снова!
Г
Сегодня побывала на иммерсивной экскурсии, все очень понравилось, рассказ был интересный и содержательный. Также, во время экскурсии с нами была сопровождающая, очень милая и добрая девушка, подсказала места, где в центре Волгограда можно купить сувениры и недорого пообедать.
Спасибо организатору за возможность побывать на такой информативной экскурсии?
Виктория
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Мы очень рады, что вы остались довольны экскурсией. Ждём вас снова!
А
Иммерсивная экскурсия по Волгограду очень понравилась. Первый раз решили попробовать такой формат и осталоись положительные впечатления. Милая девушка сопровождающая прогуливалась вместе с нами. Было интересно и необычно.
Благодаря аудиосопровождению и атмосфере получилось полностью погрузиться и узнать историю города. Экскурсия оставила яркие эмоции и впечатления.
Виктория
Ответ организатора:
Александра, благодарим за высокую оценку нашей работы! С радостью будем ждать вас снова, чтобы показать и другие неизведанные места нашего прекрасного города! 🌺
Анастасия
Побывала на иммерсивной экскурсии 10.05, очень понравился необычный формат, который полностью погружает в атмосферу военных действий, спасибо огромное организаторам, все продуманно до мелочей. Удивило много раздаточного материала: открытки, буклеты, конфетки, реальные письма солдат, азбука морза. На протяжении всей экскурсии мурашки по телу, и слезы на глазах, а потом еще долго находилась под впечатлением)
Виктория
Ответ организатора:
Анастасия, мы очень рады, что Вам понравилось в городе-герое Волгограде! С удовольствием встретим Вас в гостях еще и покажем другие неизведанные места нашего чудесного города!
А
Спасибо большое за отличную экскурсию! Узнала очень много нового и интересного, время пролетело незаметно! Обязательно порекомендую своим знакомым!
Виктория
Ответ организатора:
Алина, спасибо за отзыв! Мы очень рады, что вы остались довольны экскурсией. Ждём вас снова!
1800 ₽ за человека