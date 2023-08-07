Обзорная экскурсия на катере по Волге

Прогулка на катере в Волгограде: идеальный выбор для любителей речных прогулок

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Для вас — эксклюзивные экскурсии на речном транспорте по Волге в Волгограде, обзор с воды всех достопримечательностей города-Героя Волгограда. Насладитесь красотой водных просторов, зеленью берегов и свежим речным воздухом!
Обзорная экскурсия на катере по Волге
Обзорная экскурсия на катере по Волге
Обзорная экскурсия на катере по Волге
Обзорная экскурсия на катере по Волге
Обзорная экскурсия на катере по Волге
Обзорная экскурсия на катере по Волге
Обзорная экскурсия на катере по Волге
Обзорная экскурсия на катере по Волге
Обзорная экскурсия на катере по Волге
Ближайшие даты:
7
авг
8
авг
9
авг
10
авг
11
авг
12
авг
13
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Что вас ожидает:

  • Центральная набережная (шайба)
  • Памятник морякам (якорь)
  • «Танцующий» мост
  • Музей панорама
  • Новый стадион
  • Мамаев курган
  • Волжская ГЭС
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Это идеальный тур для тех, кто не любит пешие прогулки, но хочет познакомиться с достопримечательностями Волгограда поближе. В составе небольшой группы (до 5 человек) на современном комфортабельном трансфере вы отправитесь в увлекательную обзорную прогулку по Волге.

Во время нашего тура вы увидите:

  • Центральную набережную (шайба);
  • Памятник морякам (якорь);
  • «Танцующий» мост;
  • Музей панорама;
  • Новый стадион;
  • Мамаев курган;
  • Волжскую ГЭС.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на катере
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Волгоград, ул. Набережная 62 Армии, д. 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
Обзорные
Мамаев Курган
Популярные места
Центральная набережная Волгограда
Волжская ГЭС

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