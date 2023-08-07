Прогулка на катере в Волгограде: идеальный выбор для любителей речных прогулок
Для вас — эксклюзивные экскурсии на речном транспорте по Волге в Волгограде, обзор с воды всех достопримечательностей города-Героя Волгограда. Насладитесь красотой водных просторов, зеленью берегов и свежим речным воздухом!
Ближайшие даты:
7
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9
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Центральная набережная (шайба)
- Памятник морякам (якорь)
- «Танцующий» мост
- Музей панорама
- Новый стадион
- Мамаев курган
- Волжская ГЭС
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Это идеальный тур для тех, кто не любит пешие прогулки, но хочет познакомиться с достопримечательностями Волгограда поближе. В составе небольшой группы (до 5 человек) на современном комфортабельном трансфере вы отправитесь в увлекательную обзорную прогулку по Волге.
Во время нашего тура вы увидите:
- Центральную набережную (шайба);
- Памятник морякам (якорь);
- «Танцующий» мост;
- Музей панорама;
- Новый стадион;
- Мамаев курган;
- Волжскую ГЭС.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на катере
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Волгоград, ул. Набережная 62 Армии, д. 6
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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