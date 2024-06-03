Прогулки на катере в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» в Волгограде, цены от 6 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Начало: У яхт-клуба «Олимп»
«Экскурсия проходит на комфортабельном морском катере Byliner вместимостью до 6 гостей»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 750 за всё до 5 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
Прокатитесь на катере по Волге и насладитесь видами центра Волгограда, Танцующего моста и Родины-матери. Отличный способ провести время на воде
Начало: На Центральной набережной
«Вы прокатитесь на открытом катере с тентом и увидите с воды:»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
7 950 за всё до 5 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на катере по Волге
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Эксклюзивная обзорная прогулка на катере по Волге в Волгограде
Откройте Волгоград с новой стороны, плывя по волнам Волги на комфортабельном катере с личным гидом
Начало: Ленинская ул., 1А, хутор Бобры, Краснослободск
«В составе небольшой группы (до 11 человек) на современном комфортабельном катере вы отправитесь в увлекательную обзорную прогулку по Волге»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6 990 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «На катере»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Визитные карточки Волгограда за 60 минут
  2. Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
  3. Индивидуальная обзорная экскурсия на катере по Волге
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Дом Павлова
  4. Родина-мать зовёт!
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 6 990 до 7 950. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Волгограде на 2024 год на катере, 8 ⭐ отзывов, цены от 6990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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