1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Начало: У яхт-клуба «Олимп»
«Экскурсия проходит на комфортабельном морском катере Byliner вместимостью до 6 гостей»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 750₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
Прокатитесь на катере по Волге и насладитесь видами центра Волгограда, Танцующего моста и Родины-матери. Отличный способ провести время на воде
Начало: На Центральной набережной
«Вы прокатитесь на открытом катере с тентом и увидите с воды:»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
7 950₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Эксклюзивная обзорная прогулка на катере по Волге в Волгограде
Откройте Волгоград с новой стороны, плывя по волнам Волги на комфортабельном катере с личным гидом
Начало: Ленинская ул., 1А, хутор Бобры, Краснослободск
«В составе небольшой группы (до 11 человек) на современном комфортабельном катере вы отправитесь в увлекательную обзорную прогулку по Волге»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6 990₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 июня 2024Всё очень понравилось, спасибо Дмитрию!
- ООбухова16 мая 2024Всем привет!! Советуем всем провести прекрасную поездку на катере по Волге. Капитан Дмитрий покажет вам то,что не видно с берега,прокатит под танцующим мостом,подведёт катер к памятнику погибшим морякам в середине реки. Больше не расскажу,пусть вам останется интрига.
- ТТатьяна13 мая 2024Это было Великолепно ✨ Атмосфера, прогулка ❤️🔥 и да, Дмитрий «чувствует» настроение гостей 🫶 Рекомендуем прокатиться с Димой на катере 👍
- ММария13 мая 2024Прогулка очень понравилась. Фёдор - очень внимательный и дружелюбный, останавливал катер для того, чтобы можно было сфотографироваться, рассказывал интересные истории
- ММаксим7 мая 2024Все отлично, все очень понравилось
- ААлена6 мая 2024Огромное спасибо за красоту, эмоции и прогулку в целом! Дети довольны, бабушка довольна! Берите прогулки на закате - не пожалеете!
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «На катере»
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Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 6 990 до 7 950. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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