О Оксана Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде Всё очень понравилось, спасибо Дмитрию!

О Обухова Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде Всем привет!! Советуем всем провести прекрасную поездку на катере по Волге. Капитан Дмитрий покажет вам то,что не видно с берега,прокатит под танцующим мостом,подведёт катер к памятнику погибшим морякам в середине реки. Больше не расскажу,пусть вам останется интрига.

Т Татьяна Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде Это было Великолепно ✨ Атмосфера, прогулка ❤️‍🔥 и да, Дмитрий «чувствует» настроение гостей 🫶 Рекомендуем прокатиться с Димой на катере 👍

М Мария Визитные карточки Волгограда за 60 минут Прогулка очень понравилась. Фёдор - очень внимательный и дружелюбный, останавливал катер для того, чтобы можно было сфотографироваться, рассказывал интересные истории

М Максим Визитные карточки Волгограда за 60 минут Все отлично, все очень понравилось