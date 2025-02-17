Приглашаем на экскурсию «Сердце города. Начало Возрождения», где вы погрузитесь в историю возрождения города после Сталинградской битвы.
Вы прогуляетесь по одной из красивейших улиц, вдохновитесь архитектурой, узнаете о связи с французским замком и откроете для себя храм знаний, звездный пантеон и другие тайны. Присоединяйтесь, вас ждет увлекательное путешествие!
Вы прогуляетесь по одной из красивейших улиц, вдохновитесь архитектурой, узнаете о связи с французским замком и откроете для себя храм знаний, звездный пантеон и другие тайны. Присоединяйтесь, вас ждет увлекательное путешествие!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Уникальная экскурсия "Сердце города. Начало Возрождения"
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в прошлое, где вы сможете погрузиться в атмосферу возрождения нашего города после исторических событий Сталинградской битвы. Эта экскурсия подарит вам возможность узнать о том, как город восстанавливался и преображался, становясь солнечным и приветливым.
Программа экскурсии
Во время экскурсии мы пройдем по одной из самых красивых улиц города, спроектированной талантливыми архитекторами послевоенного времени. Эта улица стала символом нового начала для Волгограда. Мы увидим и узнаем много интересного:
- Что общего у волгоградской улицы и рыцарского французского замка?
- Как найти «маленькую луну» и «бычий глаз» в уютном дворике на улице Мира?
- Почему храм знаний стал местом притяжения для молодежи?
- Что представляет собой «вишенка» нашей экскурсии — звездный пантеон?
Присоединяйтесь к нам! Это будет не только познавательно, но и очень увлекательно. Не упустите возможность узнать больше о нашем городе и его истории!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нулевой километр
- Площадь Павших Борцов
- Фонтан Влюбленных
- Дом с лебедями
- НЭТ
- Главпочтампт с бюстом Ю. Левитана и башенками с часами без стрелок
- Дверь художника
- Уютные дворики первой возрождённой улицы Сталинграда
- Сквер Симбирцева
- Волгоградский планетарий
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в планетарий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нулевой километр на площади Павших Борцов
Завершение: Волгоградский планетарий
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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