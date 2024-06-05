Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Волгограда

Найдено 8 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Волгограде, цены от 1 200 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Пройти нестандартным маршрутом и раскрыть историю города через его каменные сооружения
Начало: У церкви Иоанна Предтечи
«Большая часть маршрута пролегает по улицам, на которые вы никогда бы не наткнулись сами — и пропустили бы ту красоту, которую не видит даже большинство местных жителей»
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 4 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
43 отзыва
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
«Вы погуляете по улицам Волгограда, следуя за голосом, слушая истории и легенды»
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500 за человека
Царицын, Сталинград, Волгоград
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Царицын, Сталинград, Волгоград
Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям
Начало: Ул. Краснознаменская, сквер Строителей
«Обратный путь пройдёт по улице Гоголя: я расскажу о необычном устройстве здания Главпочтамта, покажу бюст Юрия Левитану»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 250 за всё до 3 чел.
В гости к звёздам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
В гости к звёздам
Прогуляться по самой символичной улице Волгограда и посетить старейший планетарий страны
«К планетарию мы отправимся по улице Мира, восстановленной после Второй мировой войны одной из первых в городе и ставшей главным символом возрождения Волгограда»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Центральная набережная - сердце Волгограда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Центральная набережная - сердце Волгограда
Панорамы Волги, погружение в историю города и подробности Сталинградской битвы
Начало: От сквера им. Пушкина
«По улице Чуйкова, через множество интересных местечек, мы дойдём до музея-панорамы «Сталинградская битва»»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 340 за всё до 3 чел.
Сердце Волгограда - улица Мира
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Сердце Волгограда - улица Мира
Погулять по одной из самых красивых улиц города и расшифровать ее архитектурные особенности
Начало: У детско-юношеского центра
«Улица Мира — архитектурное сердце Волгограда»
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 4 чел.
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
Прогулка по Волгограду: от ворот до ворот города. Откройте для себя детали, которые не видят даже местные жители. Погрузитесь в атмосферу трёх эпох
Начало: У ж/д вокзала или на центральной набережной
«Найдём довоенные улицы, спрятанные от глаз фасадной застройкой»
23 июня в 10:30
29 июня в 10:30
1 200 за человека
По улочкам Царицына
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
По улочкам Царицына
Раскрыть тайны старинных домов Волгограда и полюбоваться его панорамой с пожарной каланчи
Начало: На площади Павших Борцов
«Мы пройдем по улицам Центрального и Ворошиловского района и отыщем памятники из прошлого»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
47004 465 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
    Очень интересно и полезно провели время. Даниил профессионал и увлекающийся в свой предмет человек. Уже рекомендовала друзьям,и они воспользовались его услугой экскурсовода. Хорошо, что в нашем городе есть такие люди,как Даниил. С благодарностью!
  • Л
    Лия
    26 мая 2024
    Центральная набережная - сердце Волгограда
    Хотим выразить благодарность за экскурсию 24 мая. Дмитрий интересный рассказчик, знающий историю, много разных деталей. Экскурсия была очень познавательной, время пролетело незаметно.
  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
    Экскурсия в большей степени о довоенном городе. Архитектура и история, начиная от росписей железнодорожного вокзала и до вокзала речного. Побывали на улицах и во дворах, куда за предыдущие дни не заглядывали. Рекомендую
  • Г
    Георгий
    19 мая 2024
    Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
    Экскурсия понравилась, удачно проработан маршрут. Экскурсовод Татьяна прекрасно доносила информацию об истории Волгограда. Рекомендую
  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
    Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия. Была с дочкой 9 лет. Очень интересная подача материала. Прошло на одном дыхании. Очень познавательно. Всем рекомендую
  • Л
    Лариса
    13 мая 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
    отличная экскурсия, всем рекомендую. Весело, интересно. Организаторы молодцы, продумали все мелочи. Спасибо.
  • Т
    Таня
    12 мая 2024
    Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
    Спасибо большое за замечательную экскурсию!
  • Н
    Настя
    3 мая 2024
    В гости к звёздам
    Когда в человеке соединяются академические знания, память предков и искреннее почитание героев, экскурсия превращается в истинное удовольствие. Юрий, спасибо!
  • Г
    Галина
    1 мая 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
    Экскурсоводу надо говорить громче или через микрофон, говорить более уверенно.
  • Ю
    Юлия
    28 апреля 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
    Иммерсивная экскурсия -это не обычная экскурсия с фактами. Хотя были и исторические факты, и факты из жизни значимых для Волгограда
    читать дальше

    людей, и философия, и активности по маршруту экскурсии. Звук погружал в нужную реальность. Организатор -сопроводитель очень активная девушка, час пролетел незаметно. Охвачен центр города, красивая набережная, город просто ожил для нас.

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
  2. Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
  3. Царицын, Сталинград, Волгоград
  4. В гости к звёздам
  5. Центральная набережная - сердце Волгограда
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Дом Павлова
  4. Родина-мать зовёт!
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 200 до 4 465 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Волгограда. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
ХорошоТам