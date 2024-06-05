1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Пройти нестандартным маршрутом и раскрыть историю города через его каменные сооружения
Начало: У церкви Иоанна Предтечи
«Большая часть маршрута пролегает по улицам, на которые вы никогда бы не наткнулись сами — и пропустили бы ту красоту, которую не видит даже большинство местных жителей»
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
«Вы погуляете по улицам Волгограда, следуя за голосом, слушая истории и легенды»
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Царицын, Сталинград, Волгоград
Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям
Начало: Ул. Краснознаменская, сквер Строителей
«Обратный путь пройдёт по улице Гоголя: я расскажу о необычном устройстве здания Главпочтамта, покажу бюст Юрия Левитану»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В гости к звёздам
Прогуляться по самой символичной улице Волгограда и посетить старейший планетарий страны
«К планетарию мы отправимся по улице Мира, восстановленной после Второй мировой войны одной из первых в городе и ставшей главным символом возрождения Волгограда»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Центральная набережная - сердце Волгограда
Панорамы Волги, погружение в историю города и подробности Сталинградской битвы
Начало: От сквера им. Пушкина
«По улице Чуйкова, через множество интересных местечек, мы дойдём до музея-панорамы «Сталинградская битва»»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Волгограда - улица Мира
Погулять по одной из самых красивых улиц города и расшифровать ее архитектурные особенности
Начало: У детско-юношеского центра
«Улица Мира — архитектурное сердце Волгограда»
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
Прогулка по Волгограду: от ворот до ворот города. Откройте для себя детали, которые не видят даже местные жители. Погрузитесь в атмосферу трёх эпох
Начало: У ж/д вокзала или на центральной набережной
«Найдём довоенные улицы, спрятанные от глаз фасадной застройкой»
23 июня в 10:30
29 июня в 10:30
1 200₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
По улочкам Царицына
Раскрыть тайны старинных домов Волгограда и полюбоваться его панорамой с пожарной каланчи
Начало: На площади Павших Борцов
«Мы пройдем по улицам Центрального и Ворошиловского района и отыщем памятники из прошлого»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
47004 465₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Очень интересно и полезно провели время. Даниил профессионал и увлекающийся в свой предмет человек. Уже рекомендовала друзьям,и они воспользовались его услугой экскурсовода. Хорошо, что в нашем городе есть такие люди,как Даниил. С благодарностью!
- ЛЛия26 мая 2024Хотим выразить благодарность за экскурсию 24 мая. Дмитрий интересный рассказчик, знающий историю, много разных деталей. Экскурсия была очень познавательной, время пролетело незаметно.
- ААнастасия20 мая 2024Экскурсия в большей степени о довоенном городе. Архитектура и история, начиная от росписей железнодорожного вокзала и до вокзала речного. Побывали на улицах и во дворах, куда за предыдущие дни не заглядывали. Рекомендую
- ГГеоргий19 мая 2024Экскурсия понравилась, удачно проработан маршрут. Экскурсовод Татьяна прекрасно доносила информацию об истории Волгограда. Рекомендую
- ННаталья14 мая 2024Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия. Была с дочкой 9 лет. Очень интересная подача материала. Прошло на одном дыхании. Очень познавательно. Всем рекомендую
- ЛЛариса13 мая 2024отличная экскурсия, всем рекомендую. Весело, интересно. Организаторы молодцы, продумали все мелочи. Спасибо.
- ТТаня12 мая 2024Спасибо большое за замечательную экскурсию!
- ННастя3 мая 2024Когда в человеке соединяются академические знания, память предков и искреннее почитание героев, экскурсия превращается в истинное удовольствие. Юрий, спасибо!
- ГГалина1 мая 2024Экскурсоводу надо говорить громче или через микрофон, говорить более уверенно.
- ЮЮлия28 апреля 2024Иммерсивная экскурсия -это не обычная экскурсия с фактами. Хотя были и исторические факты, и факты из жизни значимых для Волгограда
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Волгограда. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод