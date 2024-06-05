Прогулка по Волгограду: от ворот до ворот города. Откройте для себя детали, которые не видят даже местные жители. Погрузитесь в атмосферу трёх эпох

Начало: У ж/д вокзала или на центральной набережной

«Найдём довоенные улицы, спрятанные от глаз фасадной застройкой»