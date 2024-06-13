Гражданская война — один из самых тяжёлых периодов нашей истории. Это сложная тема, но в Волгограде от неё не уйти. На прогулке по центру города я расскажу о войне не как учёный, а как потомок тех, кто принимал в ней участие. Экскурсия будет наполнена не только важными фактами и цифрами, но и самой жизнью.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы узнаете, какую роль сыграли Сталин и его друзья в обороне города

Увидите здание, где была провозглашена советская власть

Отыщете Чокпрод, где летом 1918 года работал Сталин, и Штаб Красной гвардии

Услышите, как страдали люди от сменяемости власти

Посмотрите на места торжественных парадов комендатуры белых

Разберётесь, какими были последствия войны для нашего города

Город был сильно разрушен вовремя Сталинградской битвы, и очень много визуальных источников канули в лету. Но я вас уверяю — не все. А те, что были уничтожены, остались на фото — я обязательно вам их покажу.

Организационные детали

По запросу я отправлю вам в электронном виде «Памятку туриста», где собрал самое важное — от достопримечательностей до сувениров.