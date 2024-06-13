Оборона Царицына

На прогулке с историком узнать главное о Гражданской войне
Гражданская война — один из самых тяжёлых периодов нашей истории. Это сложная тема, но в Волгограде от неё не уйти.

На прогулке по центру города я расскажу о войне не как учёный, а как потомок тех, кто принимал в ней участие. Экскурсия будет наполнена не только важными фактами и цифрами, но и самой жизнью.
Оборона Царицына
Оборона Царицына
Оборона Царицына
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы узнаете, какую роль сыграли Сталин и его друзья в обороне города
  • Увидите здание, где была провозглашена советская власть
  • Отыщете Чокпрод, где летом 1918 года работал Сталин, и Штаб Красной гвардии
  • Услышите, как страдали люди от сменяемости власти
  • Посмотрите на места торжественных парадов комендатуры белых
  • Разберётесь, какими были последствия войны для нашего города

Город был сильно разрушен вовремя Сталинградской битвы, и очень много визуальных источников канули в лету. Но я вас уверяю — не все. А те, что были уничтожены, остались на фото — я обязательно вам их покажу.

Организационные детали

По запросу я отправлю вам в электронном виде «Памятку туриста», где собрал самое важное — от достопримечательностей до сувениров.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Гоголя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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