Сердце Волгограда — улица Мира

Погулять по одной из самых красивых улиц города и расшифровать ее архитектурные особенности

Улица Мира — первая восстановленная улица послевоенного Сталинграда.

Вы детально рассмотрите ее богато декорированные фасады, оцените величие сталинской застройки и заглянете во дворы с довоенными зданиями.

Кроме того, я расскажу о расположенных здесь храмах, синагоге, площадях, театрах и планетарии.
Сердце Волгограда — улица Мира
Сердце Волгограда — улица Мира
Сердце Волгограда — улица Мира
Сердце Волгограда — улица Мира
Сердце Волгограда — улица Мира
Сердце Волгограда — улица Мира
Сердце Волгограда — улица Мира
Сердце Волгограда — улица Мира

Что вас ожидает

Парадные дома

Улица Мира — архитектурное сердце Волгограда. Больше нигде в городе нет такого количества зданий с лепниной, пилястрами, медальонами и курдонерами. Я расскажу, почему именно с этой улицы началось восстановление послевоенного Сталинграда, чем она так привлекала советскую интеллигенцию и почему сегодня огромный кластер ее архитектуры находится в плачевном состоянии. А еще покажу тайные дворики с сохранившимися домами царицынских времен.

Символы Волгограда

На улице Мира находится целый ряд знаковых достопримечательностей города. Вы увидите площадь Павших Борцов, восстановленный собор Александра Невского, старинную синагогу и легендарный планетарий — лучший в мире на момент строительства. Кроме того, рассмотрите пережившее революцию и две войны здание театра, постоите на Нулевом километре и услышите загадочную историю в духе добротного детектива.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • В качестве бонуса я отправлю всем участникам электронную памятку, где я собрал самое важное — от достопримечательностей до сувениров

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у детско-юношеского центра
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Даниил
Даниил
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Даниил. Мои предки живут на Волгоградской земле уже как минимум 150 лет. Любовь к истории родного города не только передалась мне по наследству, но и вылилась в профессию. Я выпускник факультета исторического и правового образования, а также автор ряда научных публикаций. Несмотря на это, мой стиль общения — не сухое изложение фактов, а живой диалог. Я много путешествую, обожаю спорт, художественную литературу, кинематограф, видеоигры и бокал хорошего вина по выходным. Поэтому наш диалог вполне может выйти за пределы заявленной тематики и стать еще более насыщенным и интересным. С радостью помогу вам узнать Волгоград как с исторической, так и с бытовой точки зрения!
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