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Парадные дома

Улица Мира — архитектурное сердце Волгограда. Больше нигде в городе нет такого количества зданий с лепниной, пилястрами, медальонами и курдонерами. Я расскажу, почему именно с этой улицы началось восстановление послевоенного Сталинграда, чем она так привлекала советскую интеллигенцию и почему сегодня огромный кластер ее архитектуры находится в плачевном состоянии. А еще покажу тайные дворики с сохранившимися домами царицынских времен.

Символы Волгограда

На улице Мира находится целый ряд знаковых достопримечательностей города. Вы увидите площадь Павших Борцов, восстановленный собор Александра Невского, старинную синагогу и легендарный планетарий — лучший в мире на момент строительства. Кроме того, рассмотрите пережившее революцию и две войны здание театра, постоите на Нулевом километре и услышите загадочную историю в духе добротного детектива.

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