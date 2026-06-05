Лучшее время для посещения улицы Мира - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полном объеме. В октябре и апреле также приятно гулять, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой улица выглядит особенно атмосферно, но холод может ограничить время пребывания на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Павших Борцов
Собор Александра Невского
Синагога
Планетарий
Театр
Описание экскурсии
Парадные дома
Улица Мира — архитектурное сердце Волгограда. Больше нигде в городе нет такого количества зданий с лепниной, пилястрами, медальонами и курдонерами. Я расскажу, почему именно с этой улицы началось восстановление послевоенного Сталинграда, чем она так привлекала советскую интеллигенцию и почему сегодня огромный кластер ее архитектуры находится в плачевном состоянии. А еще покажу тайные дворики с сохранившимися домами царицынских времен.
Символы Волгограда
На улице Мира находится целый ряд знаковых достопримечательностей города. Вы увидите площадь Павших Борцов, восстановленный собор Александра Невского, старинную синагогу и легендарный планетарий — лучший в мире на момент строительства. Кроме того, рассмотрите пережившее революцию и две войны здание театра, постоите на Нулевом километре и услышите загадочную историю в духе добротного детектива.
Организационные детали
Материал экскурсии рассчитан на взрослую аудиторию: практика показывает, что детям на этой экскурсии не очень интересно
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
В качестве бонуса я отправлю всем участникам электронную памятку, где я собрал самое важное — от достопримечательностей до сувениров
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У детско-юношеского центра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваш гид в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 8005 туристов
Мои предки живут на Волгоградской земле уже как минимум 150 лет. Любовь к истории родного города не только передалась мне по наследству, но и вылилась в профессию. Я выпускник факультета читать дальшеуменьшить
исторического и правового образования, а также автор ряда научных публикаций. Несмотря на это, мой стиль общения — не сухое изложение фактов, а живой диалог.
Я много путешествую, обожаю спорт, художественную литературу, кинематограф, видеоигры и бокал хорошего вина по выходным. Поэтому наш диалог вполне может выйти за пределы заявленной тематики и стать ещё более насыщенным и интересным.
С радостью помогу вам узнать Волгоград как с исторической, так и с бытовой точки зрения!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Екатерина
Хочу от всего сердца поблагодарить Даниила за потрясающую экскурсию! Мы переживали, что из-за задержки рейса и изменения состава участников всё пойдёт не по плану, но Даниил превзошёл все ожидания.
Это очень читать дальшеуменьшить
приятный и отзывчивый человек, который моментально вошёл в наше положение. Он не просто изменил маршрут, а полностью адаптировал наполнение экскурсии под нашу новую группу. Благодаря его гибкости и умению найти подход к каждому, экскурсия прошла на одном дыхании и понравилась абсолютно всем — от самых старших до молодёжи. Спасибо вам за этот чудесный день!
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Светлана
Спасибо Даниилу за интересную прогулку по центральной улице Волгограда. Мы охватили интересные уголки города, познакомились с особенными, знаковыми домами и строениями города. Экскурсия интересная, не перегруженая,все отлично осталось в памяти!
Даниил
Ответ организатора:
Спасибо!
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А
Андрей
Экскурсия очень понравилась! Мы увидели город с другой стороны. Даниил доходчиво и подробно рассказывает и отвечает на вопросы. Спасибо за экскурсию! Всём рекомендуем!
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Виктория
Какая удача увидеть Волгоград и его окрестности глазами профессионала! Даниил - вы настоящая находка для каждого, кто хочет увидеть, услышать, впитать в себя все, чем Вы так щедро делитесь во время посещения города. С первых слов мы оказались погружены в историю и культуру города! Ваш стиль вести экскурсию очень мне импонируют и я безусловно буду рекомендовать вас всем своим знакомым!
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Елена
Ещё одна экскурсия, позволившая узнать про историю возрождения Волгограда. Мы ранее посетили несколько экскурсий по городу, а сейчас узнали конкретно историю улицы Мира. Спасибо за интересный рассказ!
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Ю
Юлия
Спасибо большое Даниилу, все четко, по делу, информации много, она разнообразная и интересная!
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