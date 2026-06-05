Улица Мира в Волгограде - это первая восстановленная улица после войны, полная архитектурных шедевров и исторических достопримечательностей.



Здесь можно увидеть величественные фасады с лепниной и пилястрами, посетить площадь Павших Борцов, собор Александра Невского и легендарный планетарий.



Прогулка по этой улице подарит уникальную возможность заглянуть в прошлое и узнать больше о богатой истории города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения улицы Мира - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полном объеме. В октябре и апреле также приятно гулять, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой улица выглядит особенно атмосферно, но холод может ограничить время пребывания на улице.

Сейчас август — это идеальное время.